DHA YURT BÜLTENİ - 9

Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (4)

VALİLİKTEN HEYELAN AÇIKLAMASI

Ordu Valiliği, Karadeniz Sahil Yolu, Taşbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana gelen ve D.A. ve eşi Ş.A.'nın yaralandığı heyelanla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan heyelan olayı nedeniyle Perşembe istikametinden Altınordu ilçesi istikametine giden yol ulaşıma kapanmış olup, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karadeniz Sahil Yolundaki ulaşımı sağlayan Ordu Çevre Yolu ise ulaşıma açık olup, transit ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Öte yandan, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerce çalışma başlatılmış olup, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda gereken tedbirler alınacaktır."

Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

DÜZCE'de, evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan (75), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi 3540 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Sevim Kazan'dan haber alamayan torunu eve geldi. Eve girdiğinde babaannesinin cansız bedeniyle karşılaşan torunu durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sevim Kazan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Kazan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Kazan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Marmaris'te 4 milyonluk kasa hırsızlığına 4 gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı villada gerçekleşen kasa hırsızlığıyla ilgili 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 4 kişi polis tarafından yakalandı. Zanlıların 4 milyon lirayı bulan bir hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Tepe ve Siteler Mahallesi'nde 1 hafta önce 2 ayrı villada, 4 milyon lirayı bulan 2 ayrı kasa hırsızlığı gerçekleşti. Zanlılar 1 milyon lira değerinde 20 bin 600 adet özel pul koleksiyonu, 250 bin lira değerinde döviz, 50 bin dolar değerinde saat ve 2.5 milyon lirayı aşkın birtakım ziynet eşyaları çalındı. Çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatili için şehir dışında olan 2 aile, evlerine döndüklerinde hırsızlık fark ederek, polise bildirdi. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, villalarda inceleme yaptı. Mahallelerdeki 30 ayrı güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Ekipler, kasa hırsızlığından sabıkalı M.F. (30) ve İ.K.'yı (25) tespit etti. Bu iki zanlı, Aydın'da bir kuyumcuda ziynet eşyaları bozdururken yakalandı. Ayrıca olayla bağlantılı Suriyeli E.A. (26) ile Türk vatandaşı C.A. (26), Marmaris'te yakalanarak emniyete getirildi. Şüphelilerin sorgularında suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Bir depoya konulduğu öğrenilen iki kasa ise bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarında İ.K. ve M.F.'nin villadan kasa ve eşyalarla çıktığı görüldü. Çalıntı eşyaların ele geçirildiği ve sahiplerine teslim dildiği öğrenildi. Ele geçilen ABD, Kanada, İsveç ve Avrupa'nın 10 ülkesinden 17 yılda toplanan koleksiyon pullarının değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında, Murat Ovaz (41) ile birlikte göçük altında kalarak hayatını kaybeden Sebahattin Kalaycıoğlu'nun (47) babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce kaçak ocakta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde, geçen yıl 12 Kasım günü mühürlenen ancak kaçak olarak çalıştırılmaya devam edilen kömür ocağında, önceki gece saat 23.30 sıralarında göçük meydana geldi. Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz adlı işçiler göçük altında kaldı. TTK kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile olaydan 20 saat sonra Kalaycıoğlu'nun, 25 saat sonra da Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDICenazeleri bugün aileleri tarafından teslim alınan 2 işçi için Kilimli Ulu Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile acılı ailelerin katıldığı cenazede, babasının ölümüyle yıkılan Keremcan Kalaycıoğlu, taziyeleri kabul etti. Sebahattin Kalaycıoğlu, Kilimli ilçesinde toprağa verilirken, Murat Ovaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine gönderildi.BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞSebahattin Kalaycıoğlu'nun (47) babası Cemil Kalaycıoğlu'nun da 20 yıl önce kaçak ocakta meydana gelen göçükte yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. OCAK SAHİBİNİN SORGUSU SÜRÜYOROlayın ardından gözaltına alınan ocak sahibi O.A.'nın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Kaçak ocak ise tutanak tutularak, mühürlendi.

AK Parti'li Kandemir: Mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz?

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "En son Libya tezkeresinde sözde milliyetçi partiler HDP, İYİ Parti ve CHP bir anda bir bakıyorsunuz kol kola girivermişler. Mesele normal zamanda nerede durduğunuz değil, mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz?" dedi.AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bucak'ta partililerle buluştu. Kandemir'e AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi eşlik etti.'BİZDEN BAŞKA SORUNLARI ÇÖZECEK PARTİ YOK'İlk olarak AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret eden Erkan Kandemir, burada yaptığı konuşmada partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Kandemir, "Seçimlerde kırgınlık olabilir, küskünlükler olabilir. Gün birlik ve beraberlik günü. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi '2019'un Türkiye'nin yıkım yılı' olmasını istediler, başaramadılar, 2020 şahlanış yılı olacak. Bizden başka sorunları çözecek parti yok. En etkili, en güçlü parti AK Parti'dir. Kongre sürecini vesile yapıp, hep birlikte el ele, kol kola daha da güçlenmeliyiz" dedi.TÜRKİYE 18 SENEDE AĞIR İMTİHANLARDAN GEÇTİAK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin 18 senede ağır imtihanlardan geçtiğini söyleyen Kandemir, "Hamdolsun bu günlere geldik. Şimdi geldiğimiz noktada sadece içeride değil, dışarıya doğru da vicdanlı ve adil bir ses tonunu yükseltti. Türkiye'nin son 10 senesinde değer mücadelesinde AK Parti nerede durmuş, muhalefet partileri nerede durmuş? Muhalefet partileri çukur eylemlerinde nerede durmuşlardı? Çukurlar kazdılar. Bizi bu çukurlar üzerinden, hayallerimizi gömeceklerini düşündüler. Sözde özerk bölgeler ilan ettiler, şehitler verdik, oralarda yaşayan Kürt vatandaşlarımızı zorla elde tutmaya çalıştılar. 'Düşün artık yakamızdan' deyip karşı direniş sergilerken, 'göçelim gidelim güvenlik güçleri buraları temizlesin, operasyon yapsın' derken, önlerine set çektiler, 'gitmeyin siz' dediler. O bölgede yaşayan insanlarımız sağlam durdu, 'biz beraber yaşamak istiyoruz' dediler. Hep birlikte hareket edip, Türkiye'nin hayallerini çukura gömmek isteyenleri, çoğu teröristleri çukurlara gömdüler. 15 Temmuz'u yaşadık, ekonomik darbeleri yaşadık, Barış Pınarı Harekatı'nı yaşadık, Fırat Kalkanı'nı yaşadık. Bunlar yapılırken muhalefet neredeydi? En son Libya tezkeresinde sözde milliyetçi partiler HDP, İYİ Parti ve CHP bir anda, bir bakıyorsunuz kol kola girivermişler. Mesele normal zamanda nerede durduğunuz değil, mesele milletin değerlerine birileri hakaret ettiğinde siz ne yapıyorsunuz?" diye konuştu.Kandemir, ABD'nin açıkladığı Kudüs planına Türkiye dışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haricinde hiç kimsenin gıkını çıkarmadığını da kaydetti. Erkan Kandemir ve beraberindekiler, daha sonra Bucak Belediyesi'ni ziyaret etti. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Erkan Kandemir'i belediye önünde çiçek vererek karşıladı. Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Erkan Kandemir'e belediye hakkında bilgiler verdi. Başkan Emrullah Ünal, ziyaret sonrası Erkan Kandemir ve beraberindekilere incir ve Bucak salebi hediye etti.

Suriyeli mazlumlar ve depremzedeler için toplanan 41 TIR insani yardım Bursa'dan yola çıktı

BURSA İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri tarafından 'Yolun İyilik Olsun' kampanyası çerçevesinde Suriye, İdlib'deki mazlumlar ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan 41 TIR dolusu insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Uğurlama programına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.Bursa İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri tarafından organize edilen 'Yolun İyilik Olsun' kampanyası çerçevesinde Suriye ile İdlib'deki mazlumlar ve Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden zarar gören aileler için 41 TIR dolusu insani yardım malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Bursa'dan yola çıktı. TIR'ların dualarla uğurlandığı törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) toplanan TIR'lar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptırdığı duanın ardından yola çıktı.Türkiye'nin her daim mazlumların yanında olduğunu belirten Ali Erbaş, "İyilik için koşan, hayır için koşan Allah'ın güzel kullarının meyveleri burada. 41 TIR'da yardım malzemeleri var. Deprem bölgesine ve zulmün devam ettiği sınırlarımızın ötesine, İdlib'e gidecek. Daha önce Suriye'nin farklı bölgelerine, Cerablus, Azez gibi yerlerde bu milletin yardımları oradaki mazlumlara, oradaki gariban insanlara ulaştırıldı. Hem devletimiz, hem milletimiz, hem sivil toplum kuruluşları, işbirliği içerisinde, nerede mazlum varsa, biz oradayız dedik ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün müftülüklerimizle birlikte bu hayrın içerisinde yer aldık. Yer almaya da devam edeceğiz. Mazlumun yanında yer almak varlık sebebimizdir" dedi.'MİLLETİN SEVGİSİNİ DE GÖTÜRÜYORUZ'Sadece afet ve savaşlarda değil, dini bayramlarda da çeşitli ülkelere yardımlar yapıldığını dile getiren Erbaş, "Bugün, sadece Türkiye Diyanet Vakfı olarak geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 149 ülkeye ulaşmış durumdayız. Biz o uzak beldelere, uzak bölgelere sadece bir kaç kilo kurban eti götürmüyoruz. Bunun ötesinde, bu milletin sevgisini götürüyoruz. Bayrağımızı, devletimizi tanıtıyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşları böyle. Biz uzak diyarlara, ne kadar uzak olursa olsun hep kervanlarımızı dolu götürmüş, boş getirmişiz. Ama sömürgeciler, zalimler, kervanlarını hep boş götürmüş, dolu getirmiş. İşte bizim farkımız bu. Bugün de biz hep dolu götürüyoruz, boş getiriyoruz. Kimsenin toprağının altındaki ve üstündeki zenginlikleriyle ilgilenmiyoruz. O toprağın üzerindeki aç, açıkta olan insanlarla, fakir fukara, zulme maruz kalmış insanlarla ilgileniyoruz. Derdimiz o. Çünkü İslam bunu emrediyor" ifadelerini kullandı.'KIŞ GÜNÜ İÇİMİZ ISINDI'Bursa'yla gurur duyduğunu söyleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bugün, bir kış günü olmasına rağmen içimizi ısıtan bir hayırlı ve güzel işi başlatmak üzere bir araya geldik. Dualarla TIR'larımızı İdlib'e ve deprem bölgesine uğurlayacağız. Bu coğrafya bir ümmetin umudu olan, komşu ülkelerin umudu olan bir coğrafya. Ne zaman insanlar darda kalsa bizim insanımız da hemen bir seferberlik ilan ederek, bütün imkanlarını zorlayarak, bütün ülke sınırlarını o insanlara açarak her türlü yardım ve desteği mazluma, yetime, ihtiyaç sahibine ulaştırma noktasında her zaman hazır konumda. Bugün Bursa ilimizle de gurur duyduk. Gördüğünüz gibi 40'a yakın TIR'ı, bir dünyanın izlediği ve zulmün yürüdüğü İdlib'deki mazlum insanlara, savaş ortamında yaşayan insanlara ve geçen hafta yaşadığımız Elazığ merkezli deprem bölgemizdeki insanlarımızın yaralarına merhem olmaya, onlarla birlikte olmaya, onların acılarını ve dertlerini paylaşmak için buradayız" diye konuştu.

Rize Özel İdaresi'nin 'KAR-delen' ekibi karla mücadele ediyor

RİZE İl Özel İdaresi, bölgede kar yağışının etkisini artırmasıyla beraber 'KAR-delen' adını verdiği ekibi, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kar yağışı sonrası kapanan 880 kilometrelik 33 köy yolunun tamamı 'KAR-delen' ekiplerinin aralıksız çalışmalarla ulaşıma açıldı.Bölgede şiddetini artıran kar yağışı sonrası Rize'de ekipler çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi'nin KAR-delen adını verdiği kar temizleme ekibi de, dün kar yağışının başlaması ile beraber seferber oldu. Köy yollarının ulaşıma kapanmadan açık kalması için kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yönlenen KAR-delen ekibi sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. İkizdere, Çayeli ve Çamlıhemşin ilçeleri başta olmak üzere şiddetini artıran kar yağışı sonrası 880 kilometrelik 33 köy yolu ulaşıma kapandı. KAR-delen ekipleri gece boyuncada sürdürdükleri çalışmalar sonrası tüm yolları ulaşıma açtı. Kar yağışının durduğu ilde Çayeli'nde 7 ve İkizdere ilçesinde de 7 köyde nüfus olmadığı için yol açma çalışmasının yapılmayacağı belirtildi.

