DHA YURT BÜLTENİ - 9

14.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:59

Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde tıbbi gaz dolum tesisinde, oksijen tüpüne gaz dolumu sırasında patlama meydana geldi, yaralanan 2 işçiden Hasan Mermer (40) hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde tıbbi gaz dolum tesisinde, oksijen tüpüne gaz dolumu sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, dolum yapan 2 işçi yaralandı. Çalışanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Döşemealtı'ndaki özel hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hasan Mermer, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Mermer'in cansız bedeni, incelemelerden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralı diğer işçinin ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.Patlama sonrasında bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Patlama alanından görüntüJandarmaların görüntüsüGaz tanklarının görüntüsüEtrafa saçılan malzemelerden görüntüAdli tıp morgu dış plan görüntü

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

============================

Silahlı market soyguncusu yakalandı, 'Pişmanım' dedi

BURSA'da, geçen pazar günü girdiği markette, kasiyeri elindeki tabancayı doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 3 bin lira ile cep telefonunu alıp kaçan G.H. (20), polis tarafından yakalandı. İfadesinde ailevi sebeplerden dolayı parayı aldığını söyleyen G.H., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Paraya ihtiyacım vardı. Pişmanım" dedi.

Soygun olayı, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kaşkolla yüzünü kapatan kimliği belirsiz kişi, Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Elindeki tabancayı kasiyer M.A.A.'ya (18) doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Kasadaki 3 bin lira ile kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Marketteki ve çevredeki 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin G.H. olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından G.H., Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.G.H., emniyetteki ifadesinde, ailevi durumlardan dolayı paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle marketten silah zoruyla para aldığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen G.H., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Paraya ihtiyacım vardı, pişmanım" dedi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yüzünü kaşkolla kapatan soyguncunun elindeki tabancayı kasiyer M.A.A.'ya doğrulttuğu, kasadaki paralar ile kasiyerin cep telefonunu alıp, uzaklaştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Zanlının adliyeye sevk edilmesi-Arşiv güvenlik kamerası görüntüleri-Arşiv olay yeri görüntüleri

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

============================

Adapazarı'nda kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ADAPAZARI'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Piriştine'ye otomobil çarptı. Yaralanan Nihat Piriştine tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Adapazarı Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Çeviker idaresindeki 54 ADN 931 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerken elinden düşürdüğü şeyi almak için geri dönen Nihat Piriştine'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan Nihat Piriştine yol kenarına savrularak başını çarptı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Nihat Piriştine'yi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Güvenlik kamerasında kaza anıKaza sonrası olay yeri detay

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

==============================

Kendisine saldırdığını öne sürdüğü köpeği bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde A.T., kendisine saldırdığını öne sürdüğü kurt köpeğini bıçaklayarak öldürdü. Polisin gözaltına aldığı A.T., "Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet getirip, bıçakladım" diye ifade verdi. A.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine dün öğleden sonra Şelale Mahallesi 3556 Sokak'a gitti. Ekipler, bir apartmanın arkasında kurumuş ağacın dibinde hareketsiz yatan kurt köpeğiyle karşılaştı. Köpeğin karnından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirleyen ekipler, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan yardım istedi. Gelen veteriner ve görevliler, incelemenin ardından köpeği götürdü.Bu sırada olay yerinde bulunan ve ölen hayvanın yanında bulunan köpeğin uzun süre havladığı görüldü. Havlamaları çevredekileri duygulandıran köpeği, sahibi güçlükle sakinleştirdi.'CİNNET GETİRİP, BIÇAKLADIM'Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, köpeği A.T.'nin öldürdüğünü belirledi. A.T. ile telefonda görüşen ekipler, kendisini olay yerine çağırdı. Gelen A.T., köpeği bıçaklayıp, öldürdüğünü itiraf etti. A.T. ilk ifadesinde, "Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet getirip, bıçakladım" dedi. A.T., kelepçe takılarak polis merkezine götürüldü. A.T., buradaki ifadesinde ise sahibi olduğu köpeğin kaçtığını ve kendisini aradığı sırada bu köpeğin kendisine saldırdığını öne sürdü. Bunun sonrasında kendisini korumaya çalıştığını anlatan A.T., hayvanı bıçaklayıp, öldürdüğünü kaydetti. A.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen A.T., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Köpeği inceleyen ekiplerKöpekten detayKöpeğin olay yerinden kaldırılmasıHavlayan köpekten görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

=============================

Şehit Günay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın (27), memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ile bir güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit Günay'ın cenazesi memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Dereköy'e getirildi. Şehidin evinin önünde helallik alınması sırasında anne Zümriye, baba Tezcan Günay, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Anne Günay, "Böyle mi gelecektin, ben seni böyle mi görecektim. Gitme oğlum, bırakma beni" diye dakikalarca ağladı. Şehit anne ve babası oğullarının son yolculuğuna uğurlamak için mezarlığa giderken, yakınları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla güçlükle yürüdükleri görüldü.Cenazeye Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Aşırı kalabalık nedeniyle şehidin cenaze namazı köy camii yerine mezarlıkta kılındı. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Bayram Günay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Cenaze töreninden detaylarAilesinden helallik alınmasıTabuta sarılıp ağlayanlarAnneni tabuta sarılıp ağlamasıAnnenin sözleriBabanın tabuta sarılıp ağlamasıCenazenin mezarlığa taşınmasıTürk bayrağı ile yürüyen kalabalıkCenaze namazının kılınmasıNamaza katılanlarAnnenin güçlükle yürümesiAnneye yardım edenlerŞehidin toprağa verilmesiDetaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ (Edirne),

=============================

Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş taburcu edildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sobadan zehirlenip hastaneye kaldırılan 4 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyünde yaşayan kardeşler Medine (8), Sedat (10) ve ikizler Sozdar (19) ve Hividar Abo (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından rahatsızlandı. Bahattin Abo, 112 ekiplerini arayarak çocukları için yardım istedi. Çığ düşmesi nedeniyle kapalı olan yol için de Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerine haber verildi. Yapılan 2 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı, ekipler köye ulaştı. Abo kardeşler, evlerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanan kardeşler, bugün sabah saatlerinde taburcu edildi. Ancak kardeşler ve yanlarında bulunan anneleri Nahiyet Abo, düşen çığ nedeniyle yol yine kapanınca köye dönemedi. Aile ilçedeki bir yakınlarının evine gitti. Sobada tezek yaktıklarını anlatan anne Abo, havanın rüzgarlı olması nedeniyle çocukları ve eşi ile birlikte kaldıkları odanın bir anda duman içinde kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Odaya duman dolunca pencereleri açtım. Odayı havalandırmaya çalıştım. Ancak devam eden rüzgar nedeniyle sobadan dumanlar sızmaya devam etti. Bir süre sonra da çocuklarım rahatsızlanmaya başlayınca sağlık ekiplerini arayarak yardım istedik. Ekipleri beklerken de sürekli yoğurt ve süt tükettik. Bende ve eşimde herhangi bir şey olmadı. Ancak çocuklarımın rahatsızlığı sürekli devam etti. İki saatlik bir mücadelenin ardından da ekipler köyümüze ulaştı. Geceyi çocuklarımla birlikte hastanede geçirdim. Çok şükür çocuklarımın durumu iyi. Bizim için yardıma koşan ekiplere ve devletimize teşekkür ediyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Aile fertlerinden detaylar-Anne Nihayet Abo ile röportaj-Sozdar Abo ile röportaj

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

============================

Yağmur kanalına giren köpek kurtarıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yağmur suyu kanalına giren yavru köpeği kurtarmak için bir itfaiye eri su borusunun içerisine girdi. Borunun içerisinde sürünerek ilerleyen itfaiyeci köpeği kurtardı. Başiskele Doğantepe Mahallesi Kanal Sokak'ta yağmur suyu kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur suyu kanalına giren yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyecilerin tüm çabalarına rağmen yerinden çıkmayan yavru köpek için bir itfaiyeci, beton borunun içine girdi. Beton borunun içerisinde sürünerek köpeğe ulaşan itfaiye eri, yavru köpeği alarak dışarı çıkardı.Islak ve bitkin düşmüş yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından battaniyeye sarıldı. Yavru köpeği, Mustafa Tanrıverdi isimli vatandaş sahiplendi. Köpeği itfaiye ekiplerinden alarak temizleyen Mustafa Tanrıverdi, sobanın yanında ısınmasını sağladığı köpeği besledi.Yavru köpeği ve yavruları bulunan annesini sahiplenen Mustafa Tanrıverdi, "Çocuklar köpek sesi duydu. İlk biz çıkarmak istedik fakat çıkaramadık. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiyecilerden biri künkün içerisine girdi. Yavru köpeğe ulaştı, sıkıştığı yerden çıkartıp dışarıya aldı. Köpeği bitkin görünce aldım. Sonuçta bir can taşıyor ölsün diye onu bırakamazdım. Evimde yıkadım, soba yanıyordu sobanın yanına bıraktım. Köpeği besledim. Sabah annesinin yanına bıraktım. Onlara bahçede bir yuva yaptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İtfaiyecinin su kanalından köpekle birlikte çıkmasıKöpekten görüntülerVatandaş ile röp.

Haber: BAŞİSKELE(Kocaeli),

===============================

Erzurum'da çocuklar 'Anadolu Masalları'yla buluştu

ÇOCUKLARI Anadolu kültürünü yansıtan masallarla buluşturmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Anadolu Masalları Projesi resim sergisi Erzurum'da açıldı. 80 masalın resimlerini içeren sergiye çocuklar büyük ilgi gösterdi.Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun ortaklığıyla hayata geçirilen 'Anadolu Masalları Projesi' resim sergisi Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde açıldı. Pedagog ve halk bilimciler tarafından çocuklar seviyesine uyarlanan ve 16 Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinin resimlerini yaptığı eserler masal isimleriyle birlikte sergilendi. Proje Koordinatörü Eskişehir Mehmetçik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Esin Kavga, 80 masal için çizilen 1500 kareden 550'sinin kullanıldığını söyledi. Anadolu Masalları Projesi'nin milletin kültürel birikimlerini ortak değerlerinin nesilden nesile aktarılmasının hedeflendiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, bir amacın da çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi olduğunu vurguladı. Kaygusuz, "Halk edebiyatı ürünleri arasında yeralan masalların binlerce yıl öncesinden günümüze gönderilmiş şifreli mektuplardır. Onları okumak, yorumlamak, öğrencilere anlatmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bizlerin en büyük görevidir" dedi. 500 ÖĞRETMENE MASAL ANLATICILIĞI EĞİTİMİÖğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Uğur Kılıç, Anadolu masallarının felfese temeli olan bir proje olduğunu bildirdi. Kılıç, "Bu toprağın değerlerini, iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe kılavuzlayan, bu toprakların değerlerini öğretmek amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Proje kapsamında 500 öğretmene masal anlatıcılığı eğitimi verildi. Nisan ve Haziran dönemlerinde Erzurum'un ev sahipliğinde 500 öğretmene daha masal anlatıcılığı eğitimi verilecek. Pedagog ve halk bilimciler tarafından çocuklar seviyesinde uyarlanan 80 masal, okul öncesi, 1.-2. sınıf ve 3.-4. sınıf düzeylerine göre üç grupta tasnif edildi" diye konuştu.Konuşmalardan sonra Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Uğur Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz çocuklarla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Protokol üyeleri sergiyi gezerken minik öğrenciler, kendileri için ayrılan bölümde masal dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Serginin açılış töreni-Esin Kavga'nın konuşması-Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'un konuşması-Daire Başkanı Uğur Kılıç'ın konuşması-Sergide yeralan eserler-Serginin açılması-Protokol ve öğrencilerin sergiyi gezmesi

-Miniklerin masal dinlemesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

================================

Kaynak: DHA