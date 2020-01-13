DHA YURT BÜLTENİ-9

13.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:24

Hakkari Valisi Akbıyık'tan 'Kapan-3' bölgesinde inceleme

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonu sürdürülürken, Vali İdris Akbıyık bölgede incelemelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın eylem yapamaz hale getirildiği 'Kıran' operasyonlarının devamında; kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek, takviye edilmelerini önlemek amacıyla Hakkari Jandarma Komutanlığı'nca 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 825 kişilik personelle operasyonun yürütüldüğünü belirtildi. Hakkari Valisi Akbıyık da bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık Dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde ortak yürütülen operasyonla ilgili gelişmeleri yerinde takip edip, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk'ten bilgi aldı. Vali Akbıyık, operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Bu operasyonu 55 timden oluşan 825 personelle yapıyoruz. Jandarma özel harekat timlerimiz, jandarma komandolarımız, polis özel harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımızla beraber Hakkari'de bir tane dahi terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek. Operasyonda kapsamında 4 barınak ve sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiş olup, sığınak ve barınakların içerisinde; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 17 adet patlamaya hazır vaziyette EYP düzeneği, 2 adet jeneratör, 1 adet sığınak yapımında kullanılan hilti, 3 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" diye konuştu.

Hakkari'de, 2019 yılında PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin çok başarılı geçtiğini de kaydeden Vali Akbıyık, "2019 yılında 94 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 terörist sağ olarak yakalanmış, 51 terörist de güvenlik güçlerimizin iknaları sonucu teslim olmuştur. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hakkari'de de bir tane dahi terörist kalmamasıdır. İlimiz son yıllarda tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. İnşallah bundan sonra Hakkari halkı da daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda yaşayacak. Ben buradan bu operasyonlara katılan, 2019 yılında gerçekten büyük başarılara imza atan kahraman güvenlik güçlerimize ve tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Alacak yüzünden 3 kişiyi öldürüp, intihar etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Hüseyin Arslan (40), iddiaya göre, alacak meselesi gerekçesiyle 3 kişiyi öldürüp ardından aynı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Dokuma atölyesi sahibi bekar Hüseyin Arslan (40), dün saat 20.00 sıralarında, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği evli ve 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün Küçükdere Mahallesi'ndeki evine gitti. Küçük ile tartışan Arslan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak, kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Jandarma ekipleri, Arslan'ı aramaya başladı. Çalışma sürürken, Denizli- Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, ölen kişinin Arslan olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. KENDİ İŞ YERİNDE İKİ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞKüçükdere Mahalesi'nde Ramazan Küçük'ü öldürüp, intihar eden Hüseyin Arslan'ın olaydan önce kendi iş yerinde 2 kardeşi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Bugün saat 05.00 sıralarında Arslan'ın iş yerine gelen çalışanları, yerde 2 kişinin cesedini bulunca polisi aradı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Arslan'ın iş yerinde bulunan kişilerin başlarından vurularak öldürdüğü tespit edildi. Yapılan incelemede cesedi bulunan iki kişinin Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşler olduğu, iki kardeşin de Arslan tarafından öldürüldüğü belirlendi. Akpınar kardeşlerin de Arslan ile aralarında alacak meselesi bulunduğu öğrenildi. Arslan'ın ağabeyi H.A. (Hidayet Arslan) da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güvenlik kamerasında zanlının kaçmasıOlay yeri evden ve jandarma ekiplerinden detay görüntülerİntihar eden Arslan'ın olay yerinden görüntüleriJandarma ekiplerinin görüntüleriCesedin kaldırılması ve otomobilde inceleme yapılmasıİki kişinin öldürüldüğü işyerinden detayPolis ekiplerinden detayMühürlenen kapıdan detayRamazan Çetin anons

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : DENİZLİ,

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Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek, yakıldı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, benzin dökerek, çocuk parkını ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, yanan oyun araçları, kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan'a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında benzin dökerek, yangın çıkardı. Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp, ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin" dedi.

Gökçe Aydemir (10) ise daha önce de aynı parkın yakıldığını belirterek, korktuklarını söyledi.

Mahalle sakinleri de ise parkı ateşe verenlerin yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yanan çocuk oyun parkından görüntülerPolisin tedbir alma çabası- Göğe yükselen siyah dumanlarMahalle sakinlerinin tepkisi- Muhtarın açıklamasıİtfaiyenin oyun aletlerini söndürmesiKüçük Gökçe ile röportaj-Diğer detaylar

Süre: 4,06 Boyut: 459MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Yolu kardan kapalı köydeki hasta için ekipler seferber oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Dağdibi köyünde kalp hastası Selahattin Orbay (57), ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yol açılarak hastaneye götürüldü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde oturan Selahattin Orbay, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Orbay'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanmasıyla hastaya ulaşamadı. Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası ambulans köye ulaştı. Sağlık ekipleri Selahattin Orbay'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Orbay, daha sonra ambulansla tedavi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Köye gelen ekiplere teşekkür eden hasta yakını Tatar İrinç, "Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Sabah saatlerinde ise şikayetleri artınca durumu 112'ye ve Yüksekova şantiye şefliliğine bildirdik. Yaklaşık 1 saat süren bir çalışma ile köye ulaştılar. Allah devletimize zeval vermesin bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İş makinesinin yol çalışmasından detaylar-Ambulansın köye glemsi-Sağlık ekiplerin evden müdahalesi-Kalp hastası Selehattin Orbay'dan detaylar-Sedye üzerinde taşınarak ambulansa bindirilmesi-Ambulansı gidişi-Hasta yakını Tatar İrinç ile röportaj-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

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Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı

ADAPAZARI'nda, 10 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından 4 ay sonra cansız bedeni bulunan Nurcan Bal'ın (45) firari katil zanlısı Murat Tatar yakalandı.

Adapazarı'nda yaşayan Nurcan Bal, 12 Ocak 2010'da ailesiyle yaşadığı evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasından 4 ay sonra Erenler ilçesindeki Sakarya Köprüsü altında cesedi bulunan Nurcan Bal'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu katil zanlısı olarak yakalanan Murat Tatar ve Mustafa Akar, mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Murat Tatar, cezasının onanmasının ardından firar etti. Sakarya Jandarma Komutanlığı Adapazarı Budaklar Jandarma Karakolu ekipleri, ihbar sonrası firari katil zanlısı Murat Tatar'ın bulunduğu eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan Murat Tatar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFirari katil zanlısının jandarmadan çıkarılışı

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede

AFYONKARAHİSAR ve Antalya'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan takibin ardından ilçede bulunan 24 adresle Antalya'daki bir adrese geçen cuma günü 'şafak operasyonu' düzenledi. Jandarma ekipleri Sandıklı'daki baskınlarda 24 şüphelinin kaldığı adreslerde yaptıkları aramalarda 110 gram eroin, 30 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Antalya'da gözaltına alınan şüpheli de Afyonkarahisar'a getirildi.Şüpheliler Afyonkarahsar'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM)sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü. İfade işlemlerinin ardından şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüpheliler jandarma araçları içersinde adliyeye gelirkenŞüpheliler jandarma tarafından adliyeye çıkartılırken görüntüJandarm araçları görüntü122 MB/// 01.06"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

Kaynak: DHA