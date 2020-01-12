DHA YURT BÜLTENİ-9

12.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:39

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi (2)

HATAY'DAKİ EĞİTİM MASAYA YATIRILDIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , inceleme ve ziyaretlerde bulunmak geldiği Hatay'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, ziyaret defterini imzaladı. Hatay'ın eğitim meselesini masaya yatırmak ve kentteki eğitimin çok yönlü değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için kente geldiğini dile getiren Bakan Selçuk, tüm ilçelerde eğitim çalışmalarını yükseltmek ve çocukların geleceğe daha umutlu bakmaları konusunda gerekli tüm tedbirleri almanın büyük vazife olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak derslerine çalıştıklarını, ödevlerini yaptıklarını ve daha başarılı olabilmek için de yerinde gözlemler yaptıklarını aktaran Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"İstişarelerde bulunarak bir takım çalışmaları önemsiyoruz. Yerinde, arkadaşlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmeler, çok daha somut planlar yapmamızı sağlıyor. Bu nedenle burada yapılan çalışmaların verimli olabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Hatay'daki hayırseverlerle, sivil toplum kuruluşları ile ve Hatay'ın tüm temsilcileri ile bir araya gelip onlarla neler yapılabileceğini değerlendirmenin de ayrı bir boyut kazandırdığını söylemek isterim. Ben buradaki çalışmalarda emeği geçenlere özel teşekkürlerimi sunmak isterim. İnşallah bundan sonra da Hatay bizim takibimizde ve burada gereken her türlü ihtiyaçlar konusunda daha yüksek farkındalıkla elimizden geleni yapacağız."Bakan Selçuk, açıklamasının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Görüntü DökümüBakan Selçuk'un Valilik binasına gelişiBakan Selçuk'un şeref defterini imzalamasıBakan Selçuk'un açıklamasıBakan Selçuk'un toplantı salonuna gidişiHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY

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Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi (3) BAKAN SELÇUK, AK PARTİ TEŞKİLATIYLA BULUŞTUHatay'da ziyaretlerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, il teşkilatıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HATAY ===============================

Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma

Çorum 'da sabah namazı sonrası cami içerisinde kavga eden imam F.Y. (32) ile müezzin H.T. (50) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, müezzin ve imanın görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.

Olay, 5 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi'ndeki Kahraman Çavuş Ölçek Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı kılındıktan sonra camideki imam odasında Kuran okuyan müezzin H.T. ile dışarı çıkarken odanın kapısını açık bıraktığını iddia ettiği imam F.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, imam ve müezzin tekme tokat birbirine girdi. Cemaatin araya girerek tarafları ayırdı. Kavgada kulak ve yüz kısmından yaralanan imam ve müezzin, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Karşılıklı darp raporu alan ikili, karakola da giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

'İMAM ODASINDA BENİ DARBETTİMüezzin H.T.'nin polis merkezindeki ifadesinde, "Olayın olduğu gün sabah namazını kılmak için camiye geldim. Ezan okunduktan sonda cami içerisindeki imam odasına geçtim, sonra Kuran okumaya başladım. İmam F.Y., bulunduğum odanın kapısını açıp dışarıya çıktı. Ben de kendisine odanın kapısını kapatmasını söyledim. İmam F.Y., bana doğru kışkırtıcı hareketlerde bulundu. Ben de kendisine bu hareketlerinin sıkıntı oluşturduğunu, yaptıklarının hiç hoş olmadığını söylediğimde, üzerime yürüdü ve beni darbetmeye başladı. Ben de kendimi korumaya çalıştım ve ona vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Sonra kavga bitti ve hastaneye giderek, darp raporu aldım. Şikayetçiyim" dedi.

'BANA 'SENİ PARÇALARIM' DEDİ'İmam F.Y., ise ifadesinde olay anını anlatarak, "Olay günü sabah namazını kıldırmak için görevli olduğum camiye gittim. Camide müezzin olarak görev yapan H.T., sabah namazının sünnetini kılıp Kuran okumak için caminin diğer bir bölümüne geçtiğim sırada, bana 'seni parçalarım' dedi. Ben de geri dönüp, 'beni neden parçalıyorsun' diye sordum. Sonra birden bana yumruk atıp, darbetmeye başladı. Ben de kendisini ittim ve yumruk attım. Sonra kavga sonlandı ve ben kendimi dışarıya attım, baktık ki, yüz kısmımdan kan geliyor. Hemen hastaneye gittim ve darp raporu altım. Ben bu kişiden şikayetçiyim" ifadelerinde bulundu.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİOlayla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli soruşturmanın yanı sıra İl Müftülüğü'nce de başlatılan idari soruşturma kapsamında, kavga eden imam ve müezzinin görev yerleri değiştirildi. Kentte farklı camilere görevlendirilen imam ve müezzinin yerine ise başka din görevlilerinin tayin edildiği belirtildi.

'BU TÜR ŞEYLERİN YAŞANMASI ÜZÜCÜ'Çorum'da, imam F.Y. ile müezzin H.T.'nin camide kavga etmesi olayıyla ilgili Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, "Muhtarlık olarak geldik ve konuyu inceledik, müezzinle imam arasında tartışma yaşanmış, bu olayı büyütmeye gerek yok. Müftülük her iki görevliyi de başka camilere verdi zaten" dedi.İsmini vermek isteyen bir mahalle sakini de, "Biz kavga olayını görmedik. Cami imamı ile müezzin arasında tartışma yaşanmış, müftülük de her iki görevliyi başka camilere vermiş, gereken yapılmış. Bu tür şeylerin yaşanması üzücü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-Kavganın yaşandığı cami-Muhtar Hanifi Özdemir röp.-Mahalle Sakini röp.-Abdest alan vatandaşlar-Ezan okunurken-Vatandaşların namaz için camiye girmeleriDetaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,

Kaynak: DHA