DHA YURT BÜLTENİ - 9

Büfe ve sünger atölyesi, yangında kullanılamaz hale geldi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, büfede çıkan yangın, yandaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, büfe ve sünger atölyesi, kullanılamaz hale geldi.

Karabağlar'daki 4044 Sokak'ta bulunan büfede, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büfeyi sarmaya başlarken, dükkan sahibi, kendisini dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangın, büfenin yanındaki 2 katlı sünger atölyesine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle büfe ve sünger atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu; çöp evden uyuşturucu çıktı(2)27 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, Yenişehir, Bursa il merkezi, İznik ve İnegöl'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik 3 ay önce başlatılan operasyonlarda toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç, ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 50 gram esrar, 64 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid, 13 adet uyuşturucu madde kullanmak için oluşturulmuş düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 12 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Kaçak kazıda bulunan mozaik, müzeye teslim edildi ŞANLIURFA'da, yapımı devam eden bir binanın bodrumundaki kaçak kazı sırasında bulunan Roma dönemine ait mozaikler müzeye teslim edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mozaiklere ilişkin incelemenin devam ettiği belirtilirken, kaçak kazı sırasında yakalanan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında bulunan Haleplibahçe Mahallesinde, polis ekipleri dün ihbar üzerine yapımı devam eden 2 katlı bir inşaata baskın yaptı. İnşaatın bodrumunda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye giden polisler yaptığı araştırmada 2 kişiyi kazı malzemeleri ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Faruk Ç. ve Emrah Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bodrumdan aşağı açılan bir bölüm olduğu fark edildi. Polisler bodrumdaki çukurdan indiği zemin katta 4 metre karelik taban mozaiği bulunduğunu belirledi. Bazı bölümlerinin tahrip edildiği belirlenen mozaik ile ilgili olarak Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. İhbarla bölgeye gelen Müze Müdürlüğü arkeologlarının incelemesinde mozaiğin M.S. 4 ve 5'inci yüzyıla ait olabileceği belirtildi. Roma dönemine ait mozaiklerin daha önce kentte bulunan mozaikler ile benzerlik gösterdiğini de kaydeden arkeologların çalışmasının detaylı şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından mozaik, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BİNA KAPATILDI, ARKEOLOGLAR İNCELEMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan ve polis operasyonuyla kaçırılması engellenen mozaiğin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin ardından bulunduğu binaya giriş yasaklandı. Binanın sivillere kapatılmasının ardından mozaiklerin detaylı incelemesinin yapılacağı ve bulunduğu alandan sökülerek müzeye taşınarak sergilenmesine çalışıldığı kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞAŞKIN

Mahalle halkı, yıllardır komşuları olan kişinin eski yapı olan binasını 6 ay önce yıkarak yenisini yapma kararı aldığını söyledi. Binanın tamamlanma aşamasında olduğu ve burada son zamanlarda 2 kişinin kazı yaptığını belirten mahalle sakinleri, "Biz burada temel kazısı yapıldığını sanıyorduk. Burada 2 kişi çalışıyordu ve zaman zaman içeriden taşlar çıkarıyorlardı. Biz çıkarılan taşın mozaik olduğunu bilmiyorduk. Burada kaçak kazı yapıldığını da polisler operasyon yapınca anladık" dedi.

KAÇAK KAZI ŞÜPHELİLERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kaçak kazı yapmakla suçlanan ve polis operasyonunda gözaltına alınan Emrah Ç. ile Faruk Ç., emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Sorgulamalarında suçlamaları reddettiği öğrenilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA VALİSİ: MOZAİK ÇOK DEĞERLİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaçak kazı yapılan alanda bulunan mozaiğin müzeye teslim edildiğini söyledi. Şanlıurfa'nın tarih fışkıran bir şehir olduğunu anlatan Vali Erin, "Roma döneminden kalma olduğunu değerlendirdiğimiz, kaçak kazı yapılması sırasında ortaya çıkarılan, kolluk kuvvetlerimizin müdahalesiyle de bugün itibariyle müzeye teslim edilmiş olan çok değerli bir mozaik parçası bulundu. Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir şehir ve hala birçok eserimiz keşfedilmeyi bekliyor" dedi.

UNCU: ŞANLIURFA'NIN TAŞI TOPRAĞI TARİH

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin ortak olduğu Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, Şanlıurfa'nın taşı ve toprağı tarih bir şehir olduğunu söyledi. Bölgede kazı yapılması halinde daha çok alanda mozaiğe ulaşılabileceğini anlatan Uncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu konuda destek beklediklerini ifade etti. Vatandaşları kaçak kazılara karşı duyarlı olmaya davet eden Uncu, bölgedeki tarihi zenginliğin ortaya çıkarılmasının Şanlıurfa turizmini canlandıracağını sözlerine ekledi.

Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba tutuklandı

KAYSERİ'de, avukat oğlunun eski müvekkili olan Ahmet Demir'i (40) adliye önünde çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Aslan (68) tutuklanarak cezaevine gönderildi.Dün meydana gelen olayda avukat Özgür Aslan'ın babası Mehmet Aslan, 'hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma' ile 'dolandırıcılık' suçlarından Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ahmet Demir ile adliyede karşılaştı. Mehmet Aslan, daha önce oğlu ile tartışan Erciyesspor'un mali işlerden sorumlu eski yöneticisi de olan Ahmet Demir ile adliyenin önünde tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Mehmet Aslan, tabancayla Ahmet Demir'e ateş etti. Adliye önünde sağlık ekibinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.TUTUKLANDIOlaydan sonra adliyede bulunan polisler tarafından gözaltına alınan ve Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Mehmet Aslan'ın, Ahmet Demir'in kendisine yönelik sosyal medya hesaplarından tehdit ve hareket dolu paylaşımlarda bulunduğunu, bu nedenle can güvenliğini sağlamak için tabanca aldığını söylediği belirtildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hayatını kaybeden Kayseri Erciyesspor mali işlerden sorumlu eski yöneticisi Ahmet Demir ise merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Çarşı Merkez Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

İZMİR'in Foça ilçesinde, dün (salı) akşam saatlerinde şiddetini arttıran ve gece boyunca süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçlar kökten sökülürken, 2 küçük tekne battı, bazı tekneler sahile sürüklenerek hasar gördü. Bazı iş yerlerinin direkli tanıtım panoları devrildi. Foça'da, dün akşam saatlerinde başlayan gece boyunca şiddetini arttırarak devam eden ve hızı zaman zaman 80 kilometreye yaklaşan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe merkezindeki Mersinaki Caddesi Hükümet Konağı civarında bir ağaç köküyle birlikte devrildi. İlçenin çeşitli yerlerinde çok sayıda ağacın dalları kırılıp, sokak ve yollara düştü. Büyükdeniz Limanı mevkisinde balıkçı barınağı dışında şamandıralara bağlı 2 küçük tekne battı. 3 adet tekne sahile sürüklenerek hasar gördü. Ege Denizi ve İzmir Körfezi'nde avlanan büyük balıkçı (gırgır) tekneleri Foça Balıkçı Barınağı'na bağlayarak fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Fevzipaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin 8 metre yüksekliğindeki demir direğe monteli tanıtım panosu devrildi. Önceden alınan önlemler sayesinde yaşanması muhtemel olumsuzluklar sınırlı sayıda kalırken, devrilen ağaçlar, kırılan dallar Foça Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kaldırılarak ulaşımın etkilenmemesi sağlandı. Fırtına ve yağmur nedeniyle kapanan bazı dere ağızları ve yağmur suyu kanallarının İZSU ekipleri tarafından açılması işlemleri devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde rüzgar şiddetini azalttığı görüldü.

Diyarbakır'da metruk yapı çöktü, 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da metruk yapıda çökme meydana geldi, yakacak için tahtaları söken 2 kişi ile sokaktan geçen 2 kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ben-u Sen Mahallesi'nde meydana geldi. 253'üncü sokaktaki terkedilmiş yapının tavanındaki tahtaları yakacak için söküp götürmek isteyen 2 kişi, tavanın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralanırken, sokaktan geçen 2 kişinin de üzerine parçalar düştü. Mahalle sakinlerinin yardımıyla enkaz parçalarının altından çıkartılan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahaleninin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrendi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.

Metin ve Cumali'nin yürek ısıtan dostluğu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi biri engelli iki arkadaş arasındaki dostluk hikayesi hem duygulandırıyor hem de örnek oluyor.Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Cumali Coşkun ile doğuştan Tar Sendromu hastası Metin Nergiz arasındaki dostluk insanın içini ısıtıyor. Trombositopeni-radius yokluğu (Tar Sendromu) nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Metin Nergiz'i aynı sınıfta okuyan ve sıra arkadaşı olan arkadaşı Cumali Coşkun hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Cumali Coşkun, bedensel engeli arkadaşı Metin'i teneffüslerde sınıftan çıkartıyor, kantinden bir ihtiyacı olduğu zaman alıp geliyor. Gerektiği zamanda ise evinden alıp geri bırakıyor.'İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ ENERJİ BENİ ÇOK ETKİLİYOR'Sınıf öğretmeni Özge Özdemir, "Bu sınıfa ilk girdiğim andan beri aldığım enerji bambaşka. Özellikle Metin ve Cumali arasındaki enerji beni gerçekten çok etkiliyor. İki arkadaş arasındaki enerji, arkadaşlık ve yardımseverlik uzun yıllara dayanıyor. İki arkadaş arasındaki hikayeyi dinledikten sonra çok etkilendim. Bu arkadaşlık ve yardımlaşma bana, sadece öğretmenlik anlamında değil, insanlık anlamında da önemli bir iz bıraktı. Henüz okulun ilk günlerinde Metin'e nasıl davranacağımı bilemediğim anlardan birinde, Cumali'den aldığım hoş bir ders olmuştu. Bu beni çok etkilemişti. Bir gün Metin'in arabası arıza yapmış. Teneffüste de diğer arkadaşları dışarıya çıkmış. Metin, içeride kalmış. Cumali ise arkadaşını sınıfta yalnız bırakmak istememiş ve teneffüse çıkmamış" dedi.Aynı sınıfta Metin ve Cumali'nin arkadaşı olan Hasan Toprak, "Metin ve Cumali arasında çok güzel bir dostluk var. Cumali, Metin'in bir an bile olsun yanından ayrılmıyor. Hatta bir gün Metin'in kullandığı aracın tekerlerinden biri kırılmıştı. Cumali, Metin'in aracı devrilmesin diye bir an bile olsun yanından ayrılmadı" şeklinde konuştu.'CUMALİ BENİM ELİM AYAĞIM OLDU'Arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmadığını belirten Metin Nergiz ise, "Ben birinci sınıftan beri Cumali ile çok iyi bir arkadaşlık yaşıyorum. Cumali beni elim, ayağım, kolum her şeyim oldu. Zor günlerimde her zaman bana destek oldu ve yanımdan hiç ayrılmadı. Teneffüslerde her zaman yanımda oluyor. Yemek yiyeceğim zaman bana yemek getiriyor. Kantinden bir ihtiyacım olduğu zaman gidip alıyor. Yağmur, kar demeden evimize beraber gidip geliyoruz. Annemle babam çalıştığı zaman evime gelip beni evimden alıyor ve okula kadar beraber gidiyoruz. Cumali, benim en fedakar arkadaşım" dedi. Metin'le dostluğunu anlatan Cumali Coşkun ise, "Metin'i 1'inci sınıftan beri tanıyorum. O benim en iyi arkadaşım. Bugüne kadar hep beraber olduk bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Onunla çok güzel bir dostluğumuz var. Bazen babası işten geç çıktığı zaman ve Metin'i alacak kimse olmadığı zaman onu evine bırakıyorum. Ben onun eli ayağı olmaya devam edeceğim. Tek başına yapamayacağı bir şey olduğu zaman hemen yanına gidip yardımcı oluyorum. Özellikle teneffüslerde birbirimizden hiç ayrılmıyoruz" dedi.'İKİSİ ARASINDAKİ DOSTLUK GÖRÜLMEYE DEĞER'Metin Nergiz'in babası Felemez Nergiz, oğlunun arkadaşlığı hakkında ise şunları söyledi: "Cumali, çocuğumla çok iyi bir dostluk kurdu. Okulda, evde hiçbir zaman ayrılmıyorlar, sürekli Metin'e yardımcı oluyor. Aralarındaki bu arkadaşlık bağı Metin'in üzerinde de çok olumlu izler bıraktı. Metin ile Cumali arasında hiçbir fark yok, oda bizim çocuğumuz. İkisini birbirinden ayırt etmiyorum." Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu Müdürü Erdal Yeniçeri de "Okulumuzun iki öğrencisi inanılmaz iki arkadaş. Cumali ile Metin arasında yaşanan dostluk ve insanlık dersi bizleri çok mutlu etti. Değerler Eğitimi kapsamında öğretmenler kurulu kararı ile Cumali'yi bisikletle ödüllendirdik. Cumali'nin yardımseverliği arkadaşlığı ve ikisi arasındaki dostluk gerçekten görülmeye değer" dedi.

Denizli Valisi Karahan uyuşturucu konusunda uyardı

DENİZLİ Valisi Hasan Karahan, uyuşturucunun kullanıldığı öne sürülen yılbaşı eğlencesinde Betül Karaayvaz'ın (26) ölümü ayrıca 2 kişinin hastanelik olmasıyla ilgili olay hakkında konuştu. Vali Karahan, "Hep söylüyoruz uyuşturucu konusunda bilinçli olalım diyoruz ama doktordan daha bilinçlisi olmaz. 'Bir kereden bir şey olmaz', 'bana bir şey olmaz' deniyor ama olabiliyor işte" dedi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi ulusal ve yerel medya temsilcileri ile Polis Evi'nde bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Vali Hasan Karahan, daha sonra sorularını yanıtladı. Yılbaşı gecesi düzenlenen partide alkolle birlikte iddiaya göre eroin kullanılması sonucu diş doktoru Betül Karaayvaz'ın ölümü, diş doktoru Ruşen Kaan Y. (Yardım) ile plastik cerrah doktoru Süleyman Ali Y.'nin (Yazıcıoğlu) komaya girmesiyle ilgili konuya değindi.

UYUŞTURUCUDA DOKTORDAN DAHA BİLİNÇLİSİ OLMAZUyuşturucu konusunda doktorların daha bilinçli olması gerektiğini ifade eden Vali Karahan, şöyle dedi: "Bu konuda soruşturma devam ediyor. Polisimiz ve jandarma ekiplerimiz son dönemlerde, uyuşturucuyla mücadeleye özellikle ağırlık veriyor. Adliyenin de desteğiyle bu konularda tutuklamalar oluyor. Önceden 'kullanıcı' diyerek serbest kalmalar oluyordu. Geçen yıl uyuşturucu konusunda 660 yakalama olmuş. Bunlardan 468'inin tutuklanmayla sonuçlandığı bilgisini başsavcılık paylaştı. Uyuşturucu ülkemizin sorunu. Bu konuda bilinçlenmek çok önemli. Düşünün bir doktor bu işi yapıyorsa, kime ne diyeceksiniz? Burada bazı şeyleri tekrar ele almak gerekiyor. Hassasiyeti, farkındalığı yaratmak konusunda hepimize sorumluluk düşüyor. Hep söylüyoruz bilinçlendirelim ama bu konuda doktordan daha bilinçlisi de olmaz. Demek ki insanların da biraz daha kendini kontrol etmesi lazım. Bu konuda aileden ve okullardan başlayarak kendimizi eğitmemiz lazım. Kontrol konusunda eksiğimiz var. 'Bir kereden bir şey olmaz', 'bana bir şey olmaz' deniyor ama olabiliyor işte. Kimse biyonik insan değil. Emniyet yönüyle yapılacak olan her şey yapılıyor. Bu konuda yüzde 100 başarılı olduğumuz söylenemez. Ama talep olduğu sürece arzı bir şekilde bulunacak. Bu talebi, kısmak ve azalmak konusunda hepimizin sorumluğu var. Hayatını kaybeden doktorun ailesine başsağlığı diliyorum ama kimse de 'bu bela bana bulaşmaz' demesin. Dikkatli olmak lazım."

'KOMADAKİ DOKTORLARIN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR'Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Ali Y., yoğun bakımdan bugün çıkarıldı. Süleyman Ali Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Diğer komada olan diş doktoru Ruşen Kaan Y.'nin ise tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edildiği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve verdiği ifadesinde uyuşturucuyu eve getirdiğini itiraf eden Nurullah T. (Tan) tutuklanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında partiye katılan 11 kişiden de kan ve idrar örnekleri alındı. Örnekler incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Nurullah T. hakkında uyuşturucu temin etmek suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucuyu kullandığı tespit edilen kişiler hakkında 'Uyuşturucu kullanmak suçundan' adli işlem gerçekleştirildi.

