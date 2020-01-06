DHA YURT BÜLTENİ - 9

06.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:53

Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı anlar kamerada

Antalya'da, otomobilin çarptığı bisikletli D.İ., metrelerce havaya savrularak kaldırıma düştü. D.İ'nin ağır yaralandığı kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yeşilırmak Caddesi'nde yolun sağından bisikletle kent merkezine bisikletle seyreden D.İ.'ye arkadan seyreden E.Ç.'nin kullandığı 07 YY 024 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanan D.İ kaldırıma düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği D.İ., Kepez Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan D.İ'nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü E.Ç. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bisiklete çarpması D.İ'nin havalanarak kaldırıma düştüğü anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında otomobil sürücüsü E.Ç.'nin bir süre ilerledikten sonra dönerek ters şeritten olay yerine geldiği, aracından indiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Aracın bisiklet sürücüsüne çarpma anıBülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (3)

15 MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDISerik ilçesinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, Kökez Mahallesi mezbaha yanında bulunan derenin taşması sonucu 15 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. Birçok araç yolda kalırken, su nedeniyle geçemeyen araç sürücüleri geri dönmek zorunda kaldı. Sel sularının kapattığı yolda bir kamyonet mahsur kaldı. Serik Belediyesi'ne bağlı kepçe yardımıyla kamyonet kurtarıldı. Bunun yanında Eminceler, Belek ve Karadayı mahallelerindeki tarım arazileri de sular altında kaldı. 'HER YIL İKİ ÜÇ DEFA TAŞKIN OLUYOR'Derelerin taşması sonrası Kerim Top'a ait içerisinde biber ekili olan cam seralar suyla doldu. Kerim Top, "Yıllardır biz burada üretim yapıyoruz. DSİ yetkilileri daha önce geldi buraları inceledi. Dereler temizlenmediği için sürekli burada her yıl iki üç defa taşkın oluyor. Su basması nedeniyle ürettiklerimiz de zarar görüyor" dedi.Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Suda mahsur kalan kamyonetin kurtarılmasıGeri dönen araçlardan görüntüKerim Top'un serasından görüntüKerim Top ile röportajBahçeden görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

TEM'İN BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR ETKİLİ OLUYORBolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun şekilde yağan kar nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kar yağışı-Tünelden görüntüler-Kar küreme araçları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kasım ayında 13 milyon fidanı toprakla buluşturup rekor kırdıklarını, bu yıl hedeflerinin ise 82 milyon fidan dikmek olduğunu söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü içindeki eğitim tesisinin açılışı ile yerleşkedeki caminin temel atma törenine katıldı. Vali Münir Karayoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da yer aldığı törene, çok sayıda ormancı da katıldı.Eğitim tesisinin önünde açılış kurdelesini kesen Bakan Pakdemirli, davranışta tevazu, çalışmada çok hırslı olduğu için yapılanlarla yetinmediğini söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde orman teşkilatının çok iş yaptığını belirten Pakdemirli, "Orman varlığı artan nadir ülkelerden biriyiz. Hindistan ve Çin'den sonra bizim ülkemiz geliyor. Orman yangıları 2019 yılında çok konuşuldu. Çok konuşulmasına rağmen biz teşkilatımızın yanında olduk. Teşkilatımız çok başarılıdır. Boşuna bunları konuşmayın, dünyada birinciyiz, rakamlarla konuşalım" dedi.'TEŞKİLATIMIN ARKASINDAYIM'Geçen sene eleştiriler olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Yangını söndürdünüz söndüremediniz, doğru hareket ettiniz etmediniz, eksik ekipmanla bu işi yaptınız gibi polemikler olunca ben de bakanınız olarak kendimi bu yangının ortasına atmaktan çekinmedim. Çünkü ben teşkilatımın arkasında olmak durumundayım. Teşkilatımın başarısı vardı, bu görünmüyorsa bunu anlatmamız lazımdı. 2019'da yangınlar çok konuşuldu ama bunları pozitife döndürdük. Bu konunun çok işlenmesi farkındalığı artırdı. Vatandaşımız orman alanlarını tabi ki kullanacak. Ormanlar 82 milyonun özel parçasıdır. Bunu yaparken koruma kullanma dengesini gözetmemiz lazım" diye konuştu.HEDEF 82 MİLYON FİDANCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaç sevdası sonrası kasım ayında bir günde Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir kampanya yaptıklarını belirten Pakdemirli, 1 günde 13 milyon küsur fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, Çorum'da da bir noktada en fazla fidanı dikerek rekor kırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki sene çıtayı artırmamız lazım. Bizim ülkemizde 82 milyon vatandaşımızın her bir bireyi için hep birlikte birer fidan dikelim istiyoruz" dedi.'RUSYA İLE YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARINI KONUŞACAĞIZ'Geçen yıl yangınlarda gece uçuşlarını denediklerini aktaran Pakdemirli, termal kameralı drone ve İHA'ları denediklerini söyledi. Pakdemirli, "Yeni ne varsa alıp denememiz lazım. Önümüzdeki günlerde yeni bir uçağa bineceğiz. Genel müdürümüz bunun için Japonya'ya giderek yangın söndürme uçağını denedi. Önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Bakanı Vladamir Putin geliyor. Rus heyeti ile yangın söndürme uçaklarına yönelik görüşmelerimiz olacak. Her gün bir önceki günden daha iyi olma mecburiyetimiz var" diye konuştu.'AHŞAP BİNADA ÖRNEK OLACAĞIZ'Temeli atılan caminin de ahşaptan yapılmasını istediğini dile getiren Pakdemirli, "Gönlümden geçen teşkilatımız olarak yapabildiğimiz kadar ahşap bina yapalım. Yeni ahşap teknolojileri kullanarak mimarisi çok güzel binalar yapmak mümkün. En azından bakanlığımız olarak ahşap bina yapımı konusunda örnek olmak istiyoruz" dedi.

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNEHABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaaboneŞifre: dha

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Afyonkarahisar'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı nedeniyle Çobanlar ilçesinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl genelindeki taşımalı eğitim yapan okullara gelemeyen öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.İl Özel İdaresi yetkilileri, 17 ilçedeki bazı köy yollarının kapalı olduğunu, 70'in üzerinde personelle araç ve ekipmanlarla yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

HABER: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR

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Yaralı köpeğe belediye çalışanı şevkati

Sivas'ta plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarptığı sokak köpeği tedavi için hayvan ambulansı ile barınağa götürüldü. Sivas Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Ercan Pelit, üşüyen yaralı köpeğin üzerini örterek bir an olsun yanından ayrılmadı.Olay, saat 11.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Sürücü yol kenarına bırak köpek için belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Belediyenin temizlik işlerinde görevli Ercan Pelit, köpekle yakından ilgilendi. Köpeğin üşüdüğünü fark eden Pelit, belediye aracında bulunan bezle hayvanın üzerini örttü. Köpeğin başından biran olsun ayrılmayan Pelit, "İlk olarak bize hayvan ölüsü var diye ihbar geldi. Geldiğimizde köpek yaşıyordu. Hemen üzerini bir bezle üşümesin diye örttük. Sanırım ayağı kırılmış" dedi.Olay yerine daha sonra ise Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı geldi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, ambulansla hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü: -Yaralı köpeğing örüntüsü-Üzerinin bezle örtülmesi-Belediye görevlyisinin konuşması-Hayvan ambulansı ile götrüülmesiHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS ==============================

Kazada ölen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketine gönderildi

Zonguldak'ta, hafta sonu gezisinden evlerine dönen gençlerin bulunduğu otomobilin ormanlık alana uçması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın(20) cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasancan Açıkgöz'ün(23) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kardeşler Köyü Gaca Mahallesi Kirazlı Yayla mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Hasancan Açıkgöz yönetimindeki 67 AC 719 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, 40 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Kazada, araçta bulunan sürücü Hasancan Açıkgöz ile araçta bulunan Oğuzhan Demirci (23), Emre Yankın (23) yaralandı. Araçtan fırlayan Ayşe Kadriye Taşkara ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Gençlerin, karlı ormanlık alanda hafta sonu gezisi yaptıktan sonra evlerine döndüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDIYaralılardan Oğuzhan Demirci ve Emre Yankın'ın tedavileri devam ederken taburcu edilen sürücü Hasancan Açıkgöz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Pataloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ayşe Kadriye Taşkara'nın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Taşkara'nın cenazesi, Zonguldak Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi. Hastane önünde bekleyen arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü Dökümü-Cenaze aracının gelmesi-Cenazenin araca taşınması-Cenaze aracına bavulun konulması-Ağlayan arkadaşları-Ailenin vedalaşması-Ölen Ayşe Kadriye Taşkara'nın fotoğraflarıHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,==============================

Kaynak: DHA