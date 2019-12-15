DHA YURT BÜLTENİ-9

15.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:26

Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü öne sürülen Filiz Tekin (38), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Tekin'in organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, evlendikleri günden beri şiddet uyguladığı öne sürülen 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den birtakım isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan Tekin, bunun üzerine, 'Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin' diyerek, eşini dövdü. İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu eşi Filiz Tekin bayıldı. İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Tekin, çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Ancak çiftin çocukları Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve giden 3 kız kardeşi, Filiz Tekin'i çağırdıkları ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından da Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı. Durumu kritik olan Tekin'in, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Filiz Tekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut olacak.

Tekin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Filiz Tekin'in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Tolga TAHÇI/İZMİR, -

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Komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürü

Hakkari'de görev yapan komandolar, kendilerine mektup gönderen Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerine teşekkür etti.Milli Savunma Bakanlığı, Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencileri tarafından, Hakkari Dağ Komando Tugayında görevli askerlere gönderilen mektuplara ilişkin Twitter'dan teşekkür videosu yayımladı. Komandoların, "Antalya Serik Kızılören İlkokulunun kıymetli öğretmenleri ve sevgili öğrenciler; göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bizlerin buradan en büyük moral kaynağı sizin göndermiş olduğunuz mektuplardır. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandığı video, 'Sevgi ve şefkatin pınarı Kahraman Mehmetçiğimize, minik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklarımızdan mektuplar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerimize, onlara vatan sevgisi aşılayan kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz' başlığı ile paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Komandoların teşekkür videosu

Haber: ANKARA, -

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu Şanlıurfa'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen ismi açıklanmayan kişinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Polislerin gözaltına aldığı şüphelinin evinde yapılan aramada 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Adliye binasıŞüpheliyi polis aracından indirilmesiŞüpheliye adile binasına konulmasıEle geçirilen esrarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL -Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

Kaynak: DHA