DHA YURT BÜLTENİ -9

11.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:45

HDP önündeki oturma eyleminde 100 gün geride kaldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 100'üncü gününü doldurdu. 2015 yılında, vatani görevi için usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "Dün Hatice'miz sevindi. Darısı hepimizin başına. İnşallah biz de seviniriz. Önce Allahımdan sonra Cumhurbaşkanımızdan istiyorum. Evladımızı kurtarsın" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, dün terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuştu. Evlatlarına kavuşmanın umudunu taşıyan ailelerin oturma eylemi ise 100'üncü günde de sürdü.

'İNŞALLAH BÜTÜN ANNELER SEVİNECEK'Gaziantep'ten eşi Şevket Altındaş ile gelerek, 5 Eylül günü, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, usta birliğine giderken teröristlerce kaçırılan asker oğulları Müslüm Altındaş için oturma eylemine katılan anne Songül Altıntaş, şunları söyledi: "İnşallah Cumhurbaşkanımızın dediği gibi geri sayımlar başlıyor. Dün Hatice'miz sevindi. Darısı hepimizin başına. İnşallah biz de seviniriz. Biz de evladımıza kavuşuruz. PKK'dan evladımı istiyorum. Hiçbir hakkı yok evladımı tutmaya. Benim evladım onlara bir şey yapmadı. Ben kendilerinden bir eşya istemiyorum, ben ciğerimi istiyorum. Müslümümü kimseye bırakmam. 19 yaşında bunlar başına geldi. İnşallah bütün anneler sevinecek. İnşallah kazanacağız. Rabbim bize bu ışığı yaktı, biz de onun peşinden gideceğiz. Evlatlarımıza kavuşacağız. Önce Allahımdan sonra Cumhurbaşkanımızdan istiyorum. Evladımızı kurtarsın. Uğraşıyor biliyorum ama bizimkinin kaçma şansı yok. Vicdansızlar vermiyorlar. Beş yıldır öldük, bittik ama vermiyorlar."'100 YIL GEÇSE DE EVLADIMI ALMADAN GİTMEYECEĞİM'Cennet Kabaklı da 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Kabaklı, "Oğluma hasret kaldım. 100 gündür buradayız. İnşallah bir gelişme olacak. 100 yıl da geçse ben buradan evladımı almadan gitmeyeceğim. Dün annelerden birinin evladı geldi. Teslim oldu. Biz çok mutlu olduk. İnşallah darısı başımıza. O bir umut oldu. İnşallah yüce rabbimin izniyle evlatlarımız kurtarılır. Biz de o sevinci yaşarız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------HDP İl Binası önü-Ailelerin bekleyişi-Cennet Kabaklı'nın Konuşması-Songül Altındaş'ın konuşması-Çocukların fotoğrafı-Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Mersin'de 'Çin ciğeri' operasyonu Mersin'de, ithalatı yasak olması nedeni ile 'tavuk kırıntısı' olarak gösterilerek Çin'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarla transit ticaret kapsamında getirilecek ürünlerde usulsüzlük yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmaların ardından 3 Aralık günü operasyon için harekete geçildi. Aralarında gümrük muayene ve muhafaza memurlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette 3 gün süren sorgulamanın ardından Mersin Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.BEYANNAME OYUNUKentte geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A.'nın 'tavuk kırıntısı' olarak beyan edilerek Çin'den 23 ton 200 kilogram ciğeri, konteyner gemi ile Mersin Limanı'na getirttiği ortaya çıktı. Transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği beyan edilen ciğerler, soğuk hava deposuna konulurken yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Tavuk kırıntısı bulunan son kutular da yüklenmek üzereyken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Ele geçirilen 23 ton 200 kilogram ciğer depo içerisinde mühürlendi. Ele geçirilen 23 bin 200 kilogram ciğerin, kilogramının 75-80 liradan satılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü--------------Emniyet görüntüsü-Ekiplerin depoya girmesi-Ekiplerin paketleri açması-Paketlerden ciğerin çıkartılması-Ciğer görüntüsü-Aramadan genel ve detay-Emniyet görüntüsü-Adliye görüntüsü

Haber-Kamera. MERSİN;

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Enkazdan canlı kurtarılan ve 'Mucize' adı verilen yavru köpek koruma altında

Konya'da 3 kişinin öldüğü çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altından canlı kurtarılan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında koruma altına alındı. Barınak Veterineri Seyit Mehmet Dağ, enkazdan canlı kurtulduğu için 'Mucize' adını verdikleri yavru köpeğin yaklaşık 1,5 aylık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'taki 2 katlı kerpiç evin bir kısmı dün sabaha karşı çöktü. Enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5), yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından canlı olarak kurtarılan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında koruma altına alındı. Canlı olarak kurtulması nedeniyle 'Mucize' adı verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Köpeğin yaklaşık 1,5 aylık olduğunu belirten Veteriner Seyit Mehmet Dağ, şunları söyledi: "Köpeğin genel sağlık taraması yapıldı. Hiçbir problem yok. Bakımlarını yapmaya devam edeceğiz. Aşı tarihleri gelindiğinde aşılarını tekrar yapacağız. En kısa sürede sahiplendirmeye çalışacağız. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan, canlı kurtulduğu içinde 'Mucize' ismi verdiğimiz yavrumuza inşallah güzel bir yuva buluruz. Bunu da sahiplendiririz, mucize olarak yaşar gider."

Görüntü Dökümü -------------Koruma altındaki köpekten detayGörevlilerin köpekle ilgilenmesi Veteriner röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA -DHA

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Yola çıkan tilkiyi besledi

Tekirdağlı Bülent Öner, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önüne ormanlık alandan çıkan bir tilkiyi, bisküvi ve kurabiye atarak besledi. Aç olduğu anlaşılan hayvan, yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana geri döndü.Tekirdağ Doğa Sporları Havacılık Kulübü üyesi Bülent Öner, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aracıyla seyir halindeyken, Conkbayırı mevkisinde yol kenarında bir tilki gördü. Aracından inip bir süre tilkiyi izleyen Öner, hayvanın kaçmaması üzerine aracında bulunan bisküvi ve kurabiyeleri önüne attı. Bir süre çevresini gözetleyen tilki, atılan yiyecekleri yedikten sonra ormanlık alana girerek izini kaybettirdi.Bir insanı 100 metreden gören tilkinin normalde kaçması gerektiğini söyleyen Bülent Öner, "Onu görence araçtan indim, kaçar diye düşündüm ama kaçmadı. Araçtaki yiyecekleri alıp önüne attım. 2 metre kadar yakındık, attığım yiyecekleri yedi. Biraz çekinceliydi ama beni de kaçırmak istemiyordu hayvan. Yiyecekleri atınca daha da yakınıma geldi ve bayağı bir yakınlaştık, muhteşem bir canlıydı. Onu elimle beslemek ve o kadar yakınıma gelmesi muhteşem bir şeydi. Ayrıca bu hayvanları öldürüp postunu boynuna asanlar katildir. Hiç kıyılır mı bu güzelliğe" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Araçta ailesi ile tilkiye rastlanması-Öner'in araçtan inip tilkiye kurabiye vermesi-Yolun kıyısına gelen tilkinin atılan yiyecekleri yemesi-Ailenin diyalogları-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Prof.Dr. Erden'den doping uyarısı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, Rusya'nın doping nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilmesinin ardından sporculara doping konusunda uyarılarda bulundu. Kasların hızlı gelişmesi amacıyla genellikle hormon takviyesi içeren ilaçlar kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Erden, bu ilaçların doktor gözetimi altında kullanılmamasının ölüme varan sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022 Dünya Şampiyonası'ndan men edilmesi üzerine sporcuların kullandığı doping maddeleri de gündeme geldi. Merdiven altı spor salonlarında içerisinde ne olduğu belli olmayan maddelerin sporcuların kaslarını güçlendirmesi amacıyla damar yoluyla enjekte edildiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, sporcuları bilmedikleri maddeleri kullanmamaları konusunda uyardı. Kasların hızlı gelişmesi amacıyla genellikle hormon takviyesi içeren ilaçlar kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Erden, bu ilaçların doktor gözetimi altında kullanılmamasının ölüme varan sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Satranç oynamadan önce kafein içeren içecekler tüketilmesinin bile doping sayılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Erden, "Doping nedeniyle Rusya'nın olimpiyatlara giremeyeceği haberiyle uyandık. Yani, genellikle doğu bloku ülkelerinde bu işlerin yaygın yapıldığı bilinir ve söylenir, ama kanıtlayamazlardı. Demek ki Dünya Dopingle Mücadele Kurumu bunu kanıtladı ve karar alındı. 4 yıllığına Rus sporcuların olimpiyatlara katılmasını yasakladılar. Bunun sebebi doping. Doping, gücünüzü artırmak için suni bir şekilde bir şeyler alarak diğerlerinin önüne geçmektir. Toplumun bildiği en önemli doping maddelerinden biri kafein. Aslında çok masum bir madde, ama satranç oynamadan önce kafein alan ile kafein almayan arasında bir fark oluyor. Satranç Federasyonu bunu fark ediyor. Birinin kafein içmesi suç değil, ama avantajlı hale geçiyor. Biz burada, tıp fakültesinde sınavlar yapıyoruz. Tıp öğrencileri bütün olaya hakimler. Çocuk psikiyatrisinde kullanılan amfetamin türü bir ilaç var. Şimdi tıp öğrencileri bu ilacı bulup, kırmızı reçeteli olduğu halde alıyorlar. Diğerlerine karşı avantajlı hale geliyorlar. Yan etkisi tabii ki var, fakat bunu yapan insan bu riski de göze alıyor. Bunlar sokakta da satılabiliyor. Bazen el altından disko gibi yerlerde satılan ilaçlar var. Bunu yapan kimyacılar var" dedi.'DIŞARIDAN HORMON ALINDIĞINDA VÜCUDUN SİSTEMİ BOZULUR'Son yıllarda spor yaparken kullanılan takviye gıdalarının kullanımının arttığını ifade eden Prof. Dr. Erden, "Ben spor merkezlerine uğradığımda, oradakilere farmakolog olduğumu söylediğimde bana, 'Şu ilacı alsak kaslarımız baklava olur mu?' diye soruyorlar. Ben de kendimi gösteriyorum. 'Bakın ben farmakoloji profesörüyüm. Ben alsam o ilacı ben alırım' diyorum. Olsa öyle bir şey güzel olmaz mı? Sonuçta ben de göbekli kel bir adamım. Sonra bu arkadaşların kullandığını öğreniyorum. Kullandıkları maddeler hormondur. Hormon endokrin sisteme girer. Endokrin sistem saat gibi bir şeydir. Dokunduğunuz anda bozarsınız. Endokrin hocaları bunu iyi bilir, mesela tiroit hormonunuz veya kan şekerini ayarlayan insülin hormonunuz öyle oynamaya gelmez. Vücut onu ayarlar. Siz dışarıdan müdahale ediyorsunuz. Bu son derece yanlış bir durumdur" diye konuştu.'BAŞARILI OLMAK İÇİN ALINAN HORMONLAR VÜCUT DENGESİNİ BOZUYOR'Spor müsabakalarından önce alınan takviye kimyasallar ve hormonların vücudun genetiğini değiştirdiğini açıklayan Prof. Dr. Erden, şöyle konuştu: "Arkadaşlarımız özellikle erkeklik hormonu, testesteron kullanıyorlar. Bunun batı versiyonu da var, doğudan gelen ampuller de var. Bunları görüyorum. Bu testesteronu erkekler kullandığında testisler görevini bırakıyor. Belli bir süre kullandığınızda testisleriniz küçülüyor ama sporda başarılı olabiliyorsunuz. Sonrasında ilacı kesmek zorundasınız. Kestiğinizde erkeklik gücünüzün azaldığını hissediyorsunuz. Sağa, sola soruyorlar, 'Ben testesteron aldım. Testislerim küçüldü. Ne yapmam lazım?' diye. Yahu bu olacak iş değil. Bunu biz hastanede bile manipüle edemeyiz. Siz evde ya da spor merkezinde bunu nasıl yapabilirsiniz? Aynı şey kadın sporcular için de geçerli. Onlar da testesteron alıyorlar. Sert kıllar çıkıyor. Erkeksi tavırlar baş gösteriyor, ses kalınlaşıyor. Bu sefer yarışma bittiğinde, tekrar kadınsı olmak istiyorlar. Yine testesterona karşı başka maddeler almak gerekiyor. Bu durumlar vücuda geri dönüşü olmayan zararlar verebilir."'YAN ETKİLERİ KALP KRİZİNE YOL AÇABİLİR'Alınan takviye gıdaların çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Erden, "Tıp fakültelerinde endokrin bölümümüz var. Oradaki hocalarımız bile bu işi yaparken çok dikkatli yaparlar. Ama spor merkezinde veya herhangi bir yerde miligramı belli olmayan, ana maddesinin kesifliği belli olmayan ürünler kullanılıyor. Bu kullanılınca da yan etkiler oluyor. Yan etkilerden bizim en çok korktuğumuz kalp üzerinde olan yan etkilerdir. Bazıları aritmiye sebep oluyor. Aritmi olunca da kalp krizi geçirip ölüyorsunuz. Kimse aslında neden öldüğünüzü bilmiyor. Kalpten öldü deniliyor. Kalpten ölmek toplumumuzda şerefli bir ölüm olarak görülüyor. Halbuki, arkadaki gerçeğe baktığınızda arkadaşımız spor yapıyor. Bir an önce kas yapmak istiyor ya da güçlü olmak istiyor. Halter kaldıracak, kaslarını bir an önce güçlendirmek istiyor. Ona o spor merkezindeki bu işe aklı yeten bazı insanlar androjen, yani erkeklik hormonu öneriyorlar. Dozu belli değil, ne kadar kullanılacağı belli değil. Bizim toplumumuzda şöyle bir şey var, kanayan bir yara bu. Resmen başımız belada. Bilmediğin maddeyi almayacaksın arkadaş. Hele ki içinde ne olduğunu bilmediğin maddeyi parentaral yolla, yani iğneyle hiç almayacaksın. Ne kadar büyük bir risk. Hap içip sonra acile geldiğinizde, eğer bağırsaklarınızdaysa bizim onu almamız kolaylaşır. Fakat, damara verilen veya kasa verilen bir şeyi geri alamayız" dedi. 'BİLMEDİĞİNİZ İLAÇLARI VÜCUDUNUZA YÜKLEMEYİN'Merdiven altı spor salonlarında alınan takviye ilaçların ölüme kadar sürükleyen yan etkileri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erden, şöyle konuştu: "Bazı insanlar bize başvuruyorlar. 'Kaza yaptım. Kaza yerinde, hiç alkol almadığım halde alkollü çıktım' diyorlar. Bunun sebebini soruyorlar. Böyle bir şey pek yoktur. Biz de kurcaladık. Sonunda, bazı diş temizleme ve ağız yıkama losyonlarının içerisinde alkol olduğunu bulduk. Belki öyle bir şeyi yutmuş olursanız kanınızda alkol çıkma ihtimali mümkün. Fakat bu çok ince bir iş. Oradan yırtamazsınız. 'Efendim, ben istemeyerek bir şey yedim. O da alkol haline geldi' diye bir şey yok. Bu durum amfetamin türü ilaçlarda da böyle. 'Bana bilmediğim bir şey verdiler. Ben de içtim. Sonra kanımda bir şey çıktı' diyorlar. Yahu içme o zaman kardeşim. Bilmedin bir şeyi içme. Şimdi siz bu kadar hassas bir mekanizmaya, bilmediğiniz ve özellikle üzerinde doğu blok ülkelerinin harfleri olan ampulleri kullanıyorsunuz. Doz belli değil, doz aralığı belli değil. . Sonuçta da, diyelim ki genç bir delikanlı endokrin bölümüne hasta olarak geliyor. Oradaki doktora, '3 ay boyunca bir şey kulandım. Kullandığım ampul budur. Çarpıntı oluyor, geceleri uyuyamıyorum, kıllanmam arttı, testislerim küçüldü' gibi şikayetlerde bulunuyor. Bizim oradaki öğretim üyelerimiz de anında durumu anlıyor. Pratisyen hekim arkadaşlarımız bile anlar bunu. Çünkü hormon mekanizmasının çalışma sistemi şöyledir; dışarıdan bir şey verirseniz, içerideki sistem durur. Bu kadar basit. Siz içerideki sistemi durdurursanız, bunu dışarıdan verdiğinizde bütün ömür boyu vermeyeceğinize göre belli bir süre sonra keseceksiniz. Bunu kestiğinizde sizin hormon yapan sisteminiz bunu yapamaz hale gelmiş olur. Vücut çökmüş olur. Toplumumuza özellikle söylemek istediğim şey şu, öncelikle Google işinden vazgeçin. Çünkü internetten bulunan bilgi bazen ters tepiyor. İkincisi, bir şey kullanmadan önce mümkün olduğu kadar bir hekime sorun. Çünkü, kardiyolojik bir probleminiz olabilir. Sizde aritmiye sebep olabilir. Heyecanınız çok yüksek olabilir. Kullandığınız ilaç sizde ani bir aritmi yapar ve ölüme sebep olur. Hiçbir şey olmasa bile, böyle bir şey kullanıp da sonra rezil olmanın bir gereği yok. Sporda başarılı olmak için veya sınavda başarılı olmak için bu işlere girmenin bir anlamı yok."

Görüntü Dökümü-------------Prof. Dr. Erden'in çalışma odasından görüntülerProf. Dr. Erden'in çalışmalarını incelemesiProf. Dr. Erden ile röportaj-Detaylar

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Pazarcıydı, üretici oldu

Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde 5 yıl önce pazarlarda meyve ve sebze satan İlyas Kocael (42), 40 dönüm arazisini değerlendirerek yetiştirdiği sebze ve meyveleri satmaya başladı.Kozcağız Beldesi'nde yaşayan 2 çocuk babası İlyas Kocael, 5 yıl önce başka illerden kamyonetle aldığı ürünleri Bartın pazarında satarak, geçimini sağlıyordu. Akdeniz ve Ege'den getirdiği meyve ve sebzelerin Karadeniz'de üretmek isteyen İlyas Kocael, 2014 yılında Kozcağız Yenihamidiye köyü Yalı mevkiinde bulunan 40 dönümlük hiç ekim yapmadığı tarlasına ilk olarak çilek ekti. 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi'nden destek verildi. Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü de girişimci çiftçiye teknik destek ve eğitimler verdi. İlyas Kocael bu yıl ilkbahar ayında tarlasına ektiği karpuzlardan yaz ayında 160 ton ürün aldı. Her geçen yıl ürün çeşitliği artırarak ekimlere başlayan Kocael, çilek ve karpuzun yanı sıra ıspanak, pırasa, lahana ve marul ekti. İlyas Kocael ürünleri Bartın ve Zonguldak halinde satışa sunuyor.İlyas Kocael şu an 12 dönüm araziye ıspanak, 6 dönüme pırasa, 3 dönüme marul ve 7 dönüm araziye lahana ektiğini belirterek, "Adana, Mersin gibi illerde çilekleri görüyordum. Bir merak oldu bende ve 5 yıl önce kendi tarlamda 2 dönüm yere ekim yaptım. Sonra çilek ekimi yaptığım alanı 12 dönüme kadar çıkarttım. Daha sonra karpuz neden olmasın dedim. Geçtiğimiz ilkbahar ayında 15 dönüm araziye karpuz ektim ve çok başarılı olduk. 160 ton karpuz yetiştirerek, iç piyasaya satışını yaptık. Karpuz hasadı bittikten sonra Karadeniz'de 12 dönüm arazi üzerine ıspanak, beyaz lahana, pırasa ve marul ektik. Şu anda ürünlerimiz verim aldık ve çok mutluyuz. Önümüzdeki ilkbahar da kavun, salçalık biber ekmeyi düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz. Bizim ki bir merakla başladık. Şu anda başarıya ulaştık" dedi.

Görüntü Dökümü --------------Tarladan detay görüntüler-Çiftçi İlyas Kocael'in ürünleri gezmesi-Kocael'in ürünleri toplaması-İlyas Kocael ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kaynak: DHA