DHA YURT BÜLTENİ - 9

Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın yürek yakan türküsü

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın (40), silah arkadaşlarıyla türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Sayar'ın, saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türküyü seslendirdiği görüntüler, yürek burktu.İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırları içindeki Pisikayası Tepesi mevkisinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında patlama meydana geldi, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, silah arkadaşlarıyla araç içinde türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türkünün "Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş" dizelerini okuyan şehit Sayar'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu.Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, bugün Havza ilçesinde toprağa verilecek.

Fındıklı'da belediye ile kaymakamlığın 'e-dershane' tartışması Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin, internet üzerinden açmayı planladığı konu anlatımlı 'e-dershane' uygulaması için okullarda yapmak istediği tanıtıma, kaymakamlık izin vermedi. Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çevratoğlu, "Öğrencilerimize destek amaçlı portalı tanıtıp ücretsiz şifre vermek için izin istedik ama 'zinhar olmaz' dediler" dedi. Fındıklı Kaymakamı Emre Canpolat ise projeden haberdar olmadıklarını belirterek, "Okullar dingonun ahırı değil. Kimse okullara elini kolunu sallayarak giremez" açıklaması yaptı.Fındıklı Belediyesi, 9, 10, ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik konu anlatımları ve testlerin yer aldığı 'e-dershane' portalı oluşturdu. Belediye görevlileri, portalı tanıtmak ve öğrencilere ücretsiz erişim sağlamak adına kullanıcı parolası ve şifresi vermek için okullara girmek istedi. Kaymakamlık, kendilerine yazılı bir başvuru olmadığı gerekçesiyle görevlilerin okullara girişlerine izin vermedi.Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu, gençlere ve çocuklara daha güzel bir gelecek sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Bize gönüllü destek veren arkadaşlarımızın katkılarıyla 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerimize elektronik dershane ve test ortamının tanıtılıp dağıtılması için kaymakamlıktan izin istedik. Kaymakamlık 'zinhar olmaz' dedi. Ne dağıtacağımız belli. Milli Eğitim tarafından tamamen onaylı olan, şu an birçok insanın yararlandığı bir portallara insanların ücret ödediğini de biliyoruz. Biz de bu anlamda destek amaçlı test ve konu anlatımlarının olduğu portalı çocuklarımıza tanıtıp ücretsiz şifre vermek için izin istedik. İzin vermediler. Fındıklılı çocuklarımızın kaliteli eğitime ulaşmasını istemiyorlar" dedi.KAYMAKAM: OKULLAR DİNGONUN AHIRI DEĞİLFındıklı Kaymakamı Emre Canpolat da kaymakamlığın kaliteli eğitimi engellenmediğini, konu ile ilgili kaymakamlığın bilgilendirilmediğini açıkladı. Canpolat, "Belediye e-dershane diye bir uygulama başlattı. Bununla ilgilide bir sosyolog görevlendirmiş. Öğrencilere kullanıcı adı ve şifre dağıtıyor. Bununla ilgili ne kaymakamlığa ne de milli eğitime bir talep yazısı yazılmamış. Bu okullar dingonun ahırı değil. Kimse okullara elini kolunu sallayarak giremez. Buralar bir eğim yuvası. Ulustaki tüm eğitim hizmetinden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığının ilçedeki temsilcisi de kaymakam, ilgili mevzuat bana bu yetkiyi vermiş ben bunu kullanırım. Bize talep yazısı biz söyledikten sonra geldi. Yazı şöyle, 'Biz okullarda gezeceğiz, haberiniz olsun.' 'Sen okullar da ne anlatacaksın, gel bize söyle' dedik. 'Yok, biz bunu okullarda anlatacağız' diyorlar. Bu alt yapıyı kim yapmış? Milli Eğitim onaylı mı? Müfredata uygun mu? Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile görüş elin mevzuata göre güçlü olsun. Sonra ben zaten sana izin veririm. Hangi kaymakam okullarda ki eğitimin kaliteli olmasını istemez ki" diye konuştu.

Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyünde 3 tarihi konağa ve bir eve giren hırsızlar, musluklardan kilimlere kadar birçok ev eşyalarını çaldı. Muhtar İbrahim Sarı, köye güvenlik kamerası yerleştirmek için harekete geçti.Olay, 17 Kasım'da 20'nci yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer'in baba ocağı, 117 tescilli eserin bulunduğu Yörük köyünde meydana geldi. Köyün muhtarı İbrahim Sarı, Muratoğlu Konağı'nın kapılarını konağın fotoğrafını çekmek isteyen üniversite öğrencileri için açtı. İbrahim Sarı, konağa hırsız girdiğini görünce jandarmaya haber verdi. 3 konak ile hayatını kaybeden emekli Tümamiral Turgut Özkan'ın evine girildiği tespit edildi. Konaklardan ve evden musluklar, kilimler, saat ve eşyaların çalındığı belirlendi.Jandarma hırsızlık şüphelileri B.Ö.(38) ve Ş.T.Y.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. ifadesinde, "Kilimleri Ankara'da birine 2 bin 500 TL'ye, muslukları ve bakır eşyaları hurdacıya bin TL'ye sattım. Çok pişmanım. Benim psikolojik rahatsızlığım var. Her şeyimi kaybettiğim için böyle bir işe giriştim. Beni aracıyla taşıyan Ş.T.Y.'nin olaylardan haberi yoktu. Maksadım sadece hurdaları toplamaktı. Yeni işe girdim. Bu hafta işe başlayacağım. Şu an durumum yok ancak bana süre verilirse mağdurlarla konuşup zararlarını gidereceğim" dedi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Muhtar İbrahim Sarı, "Üniversite öğrencileri konağın resmini çekmeye geldiler. Öğrencilerle birlikte konağa girdiğimizde, ikinci katta yastıklar, kilimler dağınık vaziyetteydi. Odalardaki banyo bataryalarını, lavabo musluklarını tamamen sökmüşler. Jandarmaya haber verdim. Jandarma devamlı kontrol altında tuttu köyü. 3-4 gün sonra 'hırsızları yakaladık' dediler. Daha önce gelip keşif yaparak binaların boş olduklarını tespit etmiş. Arka taraftaki bahçeden camları kırarak içeriye girmişler. Musluk, batarya, 45 tane tarihi el dokuması kilim, duvar saati, elbise, işlemeli tavan göbeği çalmış" dedi.'NE GERİ ÖDEDİ NE DE ÇALDIĞI EŞYALARDAN BİR ŞEY GETİRDİ'Mahkemede şüpheli B.Ö.'nün mağdurların zararlarını gireceğini söylediğine dikkat çeken Sarı, "Şu ana kadar ne geri ödedi ne de çaldığı eşyalardan bir şey getirdi. Şu anda bir şey yok. Bu hırsızlık bize bir ders oldu. Caydırıcı olarak da olsa köyümüzün belirli yerlerine 9 tane kablosuz güvenlik kamerası taktıracağız. Firmayla anlaştık" diye konuştu.TARİHİ EŞYALARIN ÇALINMASINA ÜZÜLDÜLERHırsızlık yaşanan konak sahiplerinden Mustafa Atakan da şunları söyledi: "Geldiğimde halılar toplanmış, şaşırdım kaldım. Arka taraftan kara kapak dediğimiz pencereyi kırarak girmiş. Kristal avizeyi aşağıya indirmiş ama almamış. Değerli bir Isparta halısının, bakır kazanın olmadığını gördüm. Yukarıya çıktım. Her zaman gözüm gibi baktığım 100-150 yıllık saatin olmadığını gördüm. Adam alacağını almış vereceğini vermiş. Üzüldük, korktuk, canımız sıkıldı. Para bulunur ama tarihi değerleri nereden bulacaksın. Parayla alınacak şeyler değildi. Vatandaşın dışarıda olduğunu söylediler. Buradan ayrılmıyoruz. Tedirginiz. Yine gelir. Bu işi yapan profesyonel. Savcılıkta vermiş olduğu ifadelere baktım, profesyonel hırsız."

Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Edirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınları para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek gözaltına alındı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kentte fuhuşa yönelik yaptığı çalışmada, bir odası kiralanan otelin altındaki barın da fuhuşa aracılıkta kullanıldığını belirledi. Polis, kiralanan odaya müşterilerin, 'kutu çıkacak' şifresiyle alındığını saptayarak, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınların fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek olmak üzere 14 şüpheliyi gözaltına alındı.Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, Sultan Birinci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

