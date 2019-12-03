DHA YURT BÜLTENİ-9

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:34

Jandarmadan silah tacirlerine darbe: 3 gözaltı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 118 tabanca ve 27 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozkurt ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Muhammet Kaan T., Süleyman Vedat F. ve Serkan G. adlı 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı. Yapılan aramalarda 94 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 90 kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin mermi ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Muhammet Kaan T., Süleyman Vedat F. ve Serkan G., jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin silah yapımında kullandıkları parçaları farklı kentlerden kargo yoluyla temin ettiği, daha sonra bu parçaları birleştirip, satışını yaptıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tabancalardan görüntü

Tabanca parçalarından detaylar

Tüfeklerden görüntüRamazan Çetin anons

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Otomobille çarpışan hafif ticari araç evin bahçesine savruldu

BOLU'da, otomobille çarpışan hafif ticari araç bir evin bahçesine savruldu. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, evde oturan Emine ve Ramazan Depe çifti de büyük panik yaşadı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ali Özdemir idaresindeki 14 EF 027 plakalı otomobil ile İbrahim Aslanoğlu yönetimindeki 14 GB 680 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, Emine ve Ramazan Depe çiftinin yaşadığı evin bahçesine savruldu. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve aynı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

EVDE OTURAN ÇİFT KORKTUHafif ticari aracın bahçesine savrulduğu evde oturan Emine ve Ramazan Depe çifti kavşakta önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Çok korktuk. Çok gürültü geldi. Gürültüye çıktık. Allah'ım korusun. Buraya daha önce belediye otobüsü çarptı. Başka bir araba vurdu. Buradaki erik ağacı kaç kez bizi korudu. Ağaç olmasa zaten eve komple çarpacaktı. Daha önceki kazalarda bahçe duvarındaki hasar da hala yapılmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden görüntüler-Kaza yapan araçlar-Evden görüntü-Röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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- Sevilay, 5 yılda 112 madalya kazandı

KAHRAMANMARAŞ'ta doğuştan kolları olmayan, 16 yaşındaki milli yüzücü Sevilay Öztürk, 5 yıl önce katılmaya başladığı yarışlarda, aralarında Avrupa şampiyonluğu ve Dünya 3'üncülüğü de olmak üzere 112 madalya kazandı. Başarısıyla örnek olan Sevilay Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendisi gibi engelli olanlara da seslenerek, "Benim gibi engelli olanlar hiçbir zaman hayata küsmesinler ve hayatlarına devam etsinler, kesinlikle evlere hapis kalmasınlar" dedi.

Bülent ve Hülya Öztürk çiftinin ilk çocuğu olarak kolları olmadan dünyaya gelen Sevilay Öztürk, zorluklarla başladığı hayatına anne ve babasının desteğiyle tutundu. Anne Hülya Öztürk'ün, kızı gibi kolları olmayan paralimpik sporcu Beytullah Eroğlu'nun bir yakını ile tanışması Sevilay'ın da hayatını değiştirdi. Beytullah Eroğlu'nun teşviki ve yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Sevilay, bu sayede milli takım antrenörü Osman Çullu ile tanıştı.

25 EYLÜL 2010'DA HAVUZLA TANIŞTI

Antrenör Çullu da Sevilay ile görüştükten sonra Bülent Öztürk'e mektup yazarak küçük kızı yüzme derslerine göndermesini istedi. Bunun üzerine Sevilay, 25 Eylül 2010'da havuzla tanıştı. Havuzda simit yardımıyla su yüzeyinde durabilen Sevilay, 6 ayın sonunda yüzmeye başladı.

112 MADALYA KAZANDI

2014 yılında Sevilay'ı yarışlara hazırlamaya başlayan Osman Çullu sayesinde Sevilay, İstanbul'da katıldığı ilk yarıştan madalya ile döndü. Sosyalleşme adına başladığı yüzmede aldığı madalyaya çok sevinen Sevilay Öztürk, daha sonra tüm yarışlara katılarak birçok madalya elde etti. 2016 yılında 13 yaşındayken Rio'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'na katılan Öztürk, yaşı itibariyle oyunlara katılan dünyanın en genç sporcusu oldu ve finale kadar yükseldi. Avrupa Gençler Şampiyonu, Avrupa Gençler 2'incisi ve son olarak da Eylül ayında düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebek stilde dünya 3'üncüsü oldu. Sevilay, bu başarısıyla da Cumhuriyet tarihinde, yüzmede Türkiye'ye madalya getiren ilk kadın oldu. Sevilay Öztürk, 2014'te başladığı ulusal ve uluslararası yarışlarda bugüne kadar toplam 112 madalya kazandı.

EN BÜYÜK MUTLULUĞU, TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKTİRMEK

Yüzmeye başladığı ilk yıllarda babasının kendisi için işi dahi bıraktığını belirten Sevilay, başarılarını önce ailesi sonra Osman Çullu ile şu anki antrenörü Ali Uzun'a borçlu olduğunu söyledi. Öztürk, "Yüzmeye sosyalleşeyim, hayata küsmeyeyim diye başlamıştım aslında. Böyle olduğunu bilmiyordum ve çok güzel bir geleceğim oldu. 3 yıldan beri milli takımdayım ve milli takımda olduğum için de çok mutluyum. Yurt içi ve yurt dışında birçok yarışmaya katıldım ve toplamda 112 madalya kazandım. İlk başlarda beklemiyordum bu kadar madalya alacağımı. Madalya almak çok güzel ve hayatımı da değiştirdi. Bu zamana kadar unutmadığım 2 tane yarışım var. 13 yaşında 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılan ilk sporcuydum. Çok mutluydum ve finale kaldım. 13 yaşında finale kalmak çok güzel bir duyguydu, çok heyecanlandım. Bir de 2019'da Londra'da dünya 3'üncüsü oldum kelebek sitilinde ve Cumhuriyet tarihimizde ilk madalya alan Türk kadını ben oldum. Bayrağımızı orada dalgalandırdım, çok mutluydum. Kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı okuyunca o kadar mutlu oluyorum ki o kürsüye ilk çıktığımda ağlamıştım. Bu yaşımda ben o kürsüye çıkıp bayrağımı dalgalandırıyorsam inşallah ileriki zamanlarda daha fazlasını yapıp daha fazla İstiklal Marşı'nı okutacağım" diye konuştu.

HEDEF, AVRUPA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Hayat dolu olan Sevilay, yüzmede çok hırslı ve çok ciddi olduğunu söyledi. Londra'daki şampiyonaya kadar depar taşına hiç gülerek çıkmadığını belirten Öztürk, başarmak için çok çalıştığını kaydederek hedeflerini şöyle sıraladı:

"Mayıs ayında inşallah Avrupa şampiyonamız var. Avrupa Şampiyonası'nda tekrar birinci olup bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Ondan sonraki hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak ve istiklal Marşımızı gururlu bir şekilde okutmak istiyorum. Onun için de çok çabalıyorum ve antrenmanlarıma devam ediyorum yoğun bir tempoda. Antrenmanlarıma devam ediyorum, her gün aralıksız antrenmanlarıma geliyorum, hiçbir zaman kaçırmıyorum. İnşallah hedeflerime de ulaşır, bayrağımızı göndere çektirerek dalgalandırdım. Arkam da olan herkese de çok teşekkür ediyorum."

UZUN: AZİMLİ, ÇALIŞKAN BİR SPORCU

Milli antrenör Ali Uzun ise Sevilay Öztürk'ün başarı için çok çalıştığını belirterek, "Sevilay Öztürk ile ben 2015 yılından itibaren çalışmaya başladım. Bu süre zarfında Sevilay Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. 2019'da Avrupa Gençler İkincisi oldu, dünya üçüncüsü oldu. Azimli, çalışkan bir sporcu. Hayatında bazı fedakarlıklar yaparak başarıyı kazandı. Her gün programlı bir şekilde antrenman yapmaktayız. Hedef de 2020 Avrupa Şampiyonası ve akabinde Paralimpik oyunları var. Hedefimiz, orada madalya veya madalyalar kazanmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Sevilay Öztürk madalyalarlaMadalyalardan detaySevilay ile röp.Sevilay'ın ayağıyla kahve içmesiBülent Öztürk'ün Sevilay'ın kapsını açmasıSevilay'ın araçtan inmesiSevilay'ın babası ile tesisin bahçesine girmesiSevilay'ın havuz girmesiSevilay'ın ısınmasıHavuza atlamasıYüzmeden detayHavuzdan çıkmasıSevilay ile röp.Ali uzun ile röp.Sevilay ve Ali uzun'un poz vermesi Uzun'un Sevilay'ı çalıştırmasıHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)======================Hollandalı Mariana, ayakta duramayınca hastaneye kaldırıldı Tatil için erkek arkadaşıyla geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ayakta durmakta ve konuşmakta güçlük çektiği fark edilen Hollandalı kadın, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde alkole rastlanmayan kadının, erkek arkadaşıyla birlikte çevrede uyuşturucu aradığı iddia edildi.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Hollandalı W.J. ile kız arkadaşı Mariana dün öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir araç kiralama firmasından motosiklet kiraladı. Bir süre gezen çiftten W.J., Mariana'yı motosikletle birlikte Demokrasi Bulvarı'nda bırakıp, ortadan kayboldu. Ayakta durmakta, konuşmakta güçlük çeken ve tutarsız davranışlar sergilemeye başlayan Mariana, vatandaşların dikkatini çekti. Polise haber verildi. Gelen polisleri genç kadına alkolmetreyle ölçüm yaptı. Ancak Mariana alkollü çıkmadı. Bu sırada caddeden geçen bir öğretmenin tercümanlık yaptığı Mariana, durumunu izah edemedi. Bunun üzerine Hollandalı turist, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Motosiklet ise kiralanan firma yetkilisine teslim edildi. Mariana ve erkek arkadaşının tatil yaptıkları bölgede, uyuşturucu madde aradığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Hollandalı Mariana'nın otururken görüntüsüKiraladıkları motosikletSağlık ekiplerinin Mariana'yı götürmesiHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına sprey boya ile yazı yazıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına, sprey boya ile yazılar yazılması tepki çekti. Polis, yazıyı yazanların bulunması için çalışma başlattı.

Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri olarak 2013 yılının Temmuz ayında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra Kalesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman tadilat ve restorasyon yapıldı. Büyük ve Küçük Liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarının değişik yerlerine geçen günlerde sprey boya ile şekil ve yazılar yazıldı.

Amasra Kalesi'nin Dünya Miras Listesi'ne alınması süreci devam ederken, Boztepe ve Zindan Mahallelerini çevreleyen duvarlarına yazılar yazılması tepki çekti. Kale duvarlarındaki yazı, kalp ve diğer isim ile şekiller kirliliğe neden oldu. Kraliçe Amasristin hamamı olarak bilinen direkli kaya bölümünde de çok sayıda renkli spreylerle yazılar yazılarak, tarihi objelere zarar verildi.

3 YIL ÖNCE DE SPREY İLE YAZI YAZILMIŞTI2016'da Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini birbirine bağlayan köprüye ve Kale duvarlarına sprey boya ile yazılan yazılar Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediye Başkanlığı ve Amasra Müze Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda teknik bir ekip tarafından düşük basınçlı kum püskürtülmesi yöntemiyle temizlenmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIKale surlarına yazı yazan şahısları bulmak polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kaleye yazı yazan şahıslara Kültür ve Tabiat varlıklarına muhalefet suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

YAZILAR SİLİNECEKKale surlarında çeşitli renklerde sprey boyalar ile yazılan yazı ve şekillerin, kalenin tarihi dokusuna zarar vermeden silinmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Amasra kalesi drone görüntüleri-Kale kapılarından görüntü-Hisar peçe surlarındaki çok sayıda yazılar-Kale duvarlarındaki yazıları inceleyen vatandaşlar-Detay görüntüler-Kemere köprüsü detay-Tarihi Amastris hamamı detay görüntüler -Hamam bölgesindeki yazılarHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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İskenderun'da suç çetesine operasyon: 8 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit ve silahlı yaralama suçlarına karıştığını saptanan 'Gülerler' olarak bilinen grup üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. İskenderun'da sorgulanan şüpheliler ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü-------------------------Adliye binasından görüntü-Polis aracının gelişi-Çevrede güvenlik önlemlerinin alınması-Polislerin şahısları adliyeye getirmesi, binaya girişleriHaber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

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Datça'da 3 Aralık Engelliler Günü yürüyüşü

Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Datça Engelim Olmayın Derneği'nin iş birliğinde farkındalık yürüyüşü yapıldı. Aralarında engelsizlerin de bulunduğuyaklaşık 300 kişinin katıldığı yürüyüş, Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş boyunca topluluk, 'Engel olmazsan, engelli olmaz', 'Yardım değil, çözüm istiyoruz' ve 'Hayatı paylaşmak için engel yok' yazılı pankartlar taşıdı. Grubun bir bölümü kaldırımdan yürürken, önlerine kaldırımdaki masa ve sandalyelerin çıkması dikkat çekti. Meydanda son bulan yürüyüşün ardından konuşan Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, engellilerin sıkıntılarından bahsetti, engelsiz bir Datça için herkese görev düştüğünü hatırlattı. Etkinlik, müzik dinletisi ve dans gösterileriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Yürüyüşten görüntüGösterilerden görüntüHaber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

Kaynak: DHA