DHA YURT BÜLTENİ - 9

01.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:49

Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi

ADANA'da evlerinin önünde oynarken beton mikserinin altında kalan 2 yaşındaki Birgül Binen, hayatını kaybetti. Gözyaşı döküp, ağıtlar yakan Remziye Binen, minik kızının cansız bedeninin üzerini giyemediği kıyafetleriyle örttü.

Kaza, Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaata gelen sürücüsünün ismi açıklanmayan 42 EB 067 plakalı beton mikseri, geri manevra sırasında, evlerinin önünde oyun oynayan Birgül Binen'i ezdi. Minik kızın ezildiğini gören çevredekiler, hemen 112'yi aradı. Mikserin sürücüsü çalışma arkadaşları tarafından kaza yerinden uzaklaştırılarak, polis merkezine götürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi ise minik Birgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Birgül'ün kaza yerine koşan yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu. Bazı kişiler de şoförün kaçtığını düşünerek beton mikserini taşlayıp, ön camını kırdı.

KIYAFETLERİNİ ÜZERİNE ÖRTTÜ

Birgül'ün annesi Remziye ve babası Mehmet Binen, kızlarının cansız bedeni başında gözyaşına boğuldu. Daha sonra eve giderek kızının hiç giymediği kıyafetlerini getiren Remziye Binen, elini öptüğü kızının cansız bedeninin üzerini örttü.

Mahalledeki bazı çocuklar da olanlardan habersiz, oyun oynamaya devam etti.

Birgül Binen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nuri PİR/ADANA, -

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Kartepe beyaza büründü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinin bulunduğu alan kar yağışıyla beyaza büründü. Tatilciler kar yağışının tadını çıkardı.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde 1860 rakıma sahip Kartepe, kar yağışıyla beyaza büründü. Kayak merkezi yolu üzerinde bulunan restoran ve tesislere gelenler, kar yağışının keyfini çıkardı. Kar yağdığını duyarak çocuklarıyla birlikte gelenler kar yağışı altında eğlendi. Eşi ile birlikte tatile geldiklerini söyleyen Emel Tokraç Çelik, "Biz hafta sonu için gelmiştik. Eşimle yıldönümümüzü kutladık. Şimdi de nasıl geri gideceğimizi düşünüyoruz. İnşallah araba kaymaz. Biz gelirken hava durumu yağmur gösteriyordu. Ben kar yağacağını hiç düşünmemiştim. Gayet güzel şu anda. Gitmeden önce biraz keyfini çıkaracağız.ö dedi.

Ailesi ile birlikte pazar gününü değerlendirmek için gelen Ömer Diler, "Özlemiştik kar yağmasını. İnşallah tadını çıkaracağız. Karın tadını en çok çocuklar çıkarıyor.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKar yağışından görüntülerArabaların üzerindeki karlarSelfie çeken ve kartopu oynayanlarRöplerDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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Erzurum'a sis çöktü

ERZURUM'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis şehrin üzerini kapattı.

Cuma gününden itibaren yağışlı bir havanın etkisine giren Erzurum'da bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun sis yaşandı. Yer yer görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü kent merkezinde Palandöken Dağı'nın zirvesi görünmez oldu. Kartpostallık görüntüler oluşturan sis öğle saatlerine doğru dağıldı.

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yoğun kar yağışının yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda bugün saat 18.00'de başlayacak olan yoğun kar yağışı 2 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar devam edecek. Erzurum'la birlikte Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 20 santimetre ve üzerinde bir kar yağışının beklendiğini belirten meteoroloji yetkilileri, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Palandöken Kayak Merkezinden görüntü-Palandöken'den şehrin görüntüsü-Sisler arasındaki atlama kulesi-Sis kaplı kentten genel ve detaylar

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Safranbolu'da 1200 rakımlı Sarıçiçek mevkiinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarıyla gelerek cep telefonlarıyla mevsimin ilk kar yağışını ölümsüzleştirdi. 1900 rakımlı Keltepe mevkiinde de kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kar yağışı(Cep telefonu)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kaynak: DHA