DHA YURT BÜLTENİ - 9

28.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:56

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı (2) - Yeniden

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret edip, doktorlardan bilgi aldı. Olay, dün gece, Hakkari ile Çukurca ilçesi arasında bulunan, yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Hakkari ve çevresinde yağmur etkili olurken, üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınıp, önce Fatih Kışlası'na buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret edip, başhekim ve doktorlardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Tuğgeneral Muammer Alper de eşlik etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, "Maalesef Hakkari- Çukurca yolunda Davuş Tepe Üs Bölgemizde jandarma astsubay başçavuş ve uzman çavuşumuzu yıldırım düşmesi sonucu şehit verdik. Birincide mevziye yıldırım düşüyor. Arkadaşlarını kurtarmaya giden diğer personel de ikinci yıldırım düşmesi sonucu yaralanıyor. Yaralılarımızın durumu iyi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyoruz" dedi.BAKANLIKTAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Adana'ya şehit ateşi düştü Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un (24) acı haberi, Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Olay, dün gece, Hakkari ile Çukurca ilçesi arasında bulunan, yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Hakkari ve çevresinde yağmur etkili olurken, üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un acı haberi, Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Göreve 2018'de başladığı ve bekar olduğu öğrenilen şehit Çabuk'un acı haberini evinde alan anne Feriha Çabuk, gözyaşı döktü. Şehit annesi Çabuk'u, yakınları ve komşuları teskin etti. ACI HABERİ AYAKKABI BOYARKEN ALDIKozan'da yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan baba Ünlen Çabuk da oğlunun acı haberini ayakkabı boyarken aldı. Şehadet haberiyle gözyaşı döken baba Çabuk, bulunduğu bölgeye yakın eczaneye alınarak, sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un evine, Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri de taziye çadırı kurdu.

Görüntü Dökümü-------------Şehit yakınlarının feryadı Bayılan yakınlarıTaziyeye gelen ve babaya sarılarak ağlayan bir yakınıEve Türk bayrağı asılması

HABER: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

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Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm İçişlerİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasıyla ilgili olarak, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak" dedi.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi Toplantısı, İzmir'in Balçova ilçesindeki bir otelde yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı çalıştayda, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruklu yabancılar hakkında hazırlanan broşürlerle, bilgilendirmeler yapıldı. Geçici koruma altındaki kişilerin hak ve yükümlülüklerinin anlatıldığı broşürlerin bastırılıdığı da ifade edildi.Çalıştaya Bakan Soylu'nun yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Vekili Jean Marie Garelli, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve davetliler katıldı.Mültecilerin yaşadığı dramların anlatıldığı video ile başlayan çalıştayda konuşan Bakan Soylu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi bir ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasına değinerek, "İzmir'de bir evin işaretlendiğini öğrendik. O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek. Benim bakanlığım döneminde bu tür olaylar çok az yaşandı ama hiçbiri faali meçhul olarak kalmadı. Milletin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

Görüntü Dökümü------------İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

HABER: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

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Otobüs muavini ve arkadaşı, Afgan çobanı dövüp, parasını gasbetti Konya'ya çobanlık yapmaya gelen Afganistan uyruklu Abdul Khaliq Satari (26), bindiği otobüsün muavini Mahmut K. (17) ve arkadaşı Sami Koyuncu (20) tarafından dövülüp, 2 bin lirası zorla alındı. Polis, tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.Afgan Abdul Khaliq Satari, 24 Kasım Pazar günü çobanlık yapmak için Antalya'dan Konya'ya gelmek için otobüsle yola çıktı. Satari, Konya'ya yaklaştıkları sırada otobüsün muavini Mamhut K.'ye Kulu ilçesine nasıl gidebileceğini sordu. Yardımcı olacağını belirten Mahmut K. de Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiklerinde Satari ile bulundukları otobüsten inip, ters istikamete giden başka otobüse bindi. Mahmut K., Antalya çevreyoluna geldiklerinde Satari'ye yanlış otobüse bindiklerini söyledi. Ardından da bir dinlenme tesisinde birlikte otobüsten inip, kendilerini bekleyen arkadaşı Sami Koyuncu'nun otomobiline bindi. İki arkadaş, otomobilde Satari'ye dövüp cebindeki 2 bin lirayı aldı. Satari'yi de otomobilden atan iki arkadaş, kaçtı.Abdul Khaliq Satari, çevredekilerin yardımıyla durumu polise bindirdi. Satari'inin ifadesinden yola çıkan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve yol güzergahında 130 güvenlik kamerasını inceledi. Belirlenen eşkaller doğrultusunda, Mahmut K. ile Sami Koyuncu'yu salı günü yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü------------Şüpheli S.K.'nın sağlık kontrolüne getirilmesi Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA-DHA

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Balon balığı zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Ali Rıza Köşker, siyanürden 1200 kat daha güçlü olan tetrodotoksin barındıran balon balığının 2 türünün karaya çıkartılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi.Balon balığı konusunda uluslararası araştırmaları bulunan Dr. Ali Rıza Köşker, 2003 yılında Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e giriş yapan 4 balon balığı türünün kısa sürede Ege ve Akdeniz'de yayıldığını hatırlattı. Balıkçı ağlarının yanı sıra metali bile parçalamasıyla tanınan bu balıklarda bulunan tetrodotoksinin siyanürden 1200, morfinden 3 bin kat güçlü olduğunu kaydeden Dr. Köşker, toksinin ısıdan etkilenmemesi nedeniyle balığı pişirme durumunda dahi yok olmadığını kaydetti. Tetrodotoksinden kanser, ağrı kesici ve çeşitli hastalıklara karşı ilaç üretmek için bazı ülkelerinin bilimsel araştırmalar yaptığını ancak henüz bir ilacın üretilemediğini kaydeden Dr. Ali Rıza Köşker, ilaçların üretilmesi halinde doğacak ihracat fırsatına yönelik ise şöyle konuştu: "Bu balıkların ekonomik bir değer olarak ortaya konması için araştırmaların daha sıklıkla yapılması gerekiyor. Balon balıklarının stok durumuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından araştırma projesi yürütülüyor. İhracat için bu toksinin dünyada modern tıpta ilaç kullanımının yaygınlaşması gerekiyor. Şu an sadece bilimsel araştırmalarda hammadde olarak kullanılıyor."SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİLMELİTürkiye sularında avlanan Lagocephalus sceleratus ile Lagocephalus spadiceus türlerini karaya çıkarmasının yasak olduğunu ancak cüce balon balığı ve Süveyş balon balığı hakkında bir yasağın bulunmadığını vurgulayan Dr. Köşker, olası ölümlerle sonuçlanacak zehirlenme vakalarına karşı bu türlerin mutlaka yasaklanması gerektiğini savunarak şunları dile getirdi: "Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bu türlerin hepsinin karaya çıkartılması yasak ama bizde yasaklanmış durumda değil. Acilen önlem alınması gerekiyor. Bir önlem olarak da Sağlık Bakanlığı'nın kıyılarımızda balon balığının yaygın bulunduğu Hatay'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgede görev yapan sağlık personelini bu konuda eğitmesi gerekiyor. Akdeniz'de balon balığının yanı sıra aslan balıkları da hızla yayılmaya başladı. Toplum sağlığı açısından, olası zehirlenmeler bakımından bu çok önemli. En güçlü deniz toksini olan bu toksin farklı deniz canlılarında da bulunuyor. Bazı ahtapotlarda, kabuklu türlerinde, Amerika bölgelerinde kurbağa ve semenderde bulunuyor. Zehrin en önemli özelliği ise panzehirinin olmamasıdır. Bu sorun sadece Türkiye'nin değil, Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinin de problemidir.ö

Görüntü Dökümü------------(ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Ali Rıza Köşker ile röpBalon balıkları su altı görüntüsüBalon balıları teknede görüntüsüBalon balığının teneke kutuyu ısırmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Kaynak: DHA