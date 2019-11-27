DHA YURT BÜLTENİ-9

27.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:48

Kalp krizinden ölen öğretmen için okulda tören

Kırıkkale'de önceki gün yalnız yaşadığı evinde kalp krizi geçinip ölen sınıf öğretmeni Ebru Kalaklıoğlu (45) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Kalaklıoğlu'nun masasına çiçek bırakan öğrenciler gözyaşı döktü.

Kent merkezinde bulunan Mehmet Ali Eren İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ebru Kalaklıoğlu'nun Pazartesi günü okula gelmemesi üzerine, mesai arkadaşları polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, Kulaklıoğlu'nun Ovacık Mahallesi'ndeki evine kapıyı kırarak girdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yatağında hareketsiz bulunan Kulaklıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalaklıoğlu'nun, ilk belirlemeye göre, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

OKULDA TÖRENKalaklıoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek Ankara'ya gönderilirken, görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Okul bahçesindeki törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir, üzüntülüyüz, yetiştirmiş olduğu çocuklarının yüzü suyu hürmetine rabbim onun mekanının cennet eylesin" dedi. Ardından Müdür Tüfekçi, beraberinde okul müdürü ve öğretmenler ile birlikte Ebru Kalaklıoğlu'nun görev yaptığı 3-E sınıfına geçti. Burada Müdür Tüfekçi, Kalaklıoğlu'nun kendisinin yazdığı ve arkadaşları tarafından öğretmen masasına konulan şiiri okudu. Tüfekçi, "Bazen bir kuş gibi çaresiz kalırım; ama kanatlarım beni göklere götürür. İnsanları duymaz, toprak gibi sessiz olduğunda, şimşek gibi feryadım çakar göklerde" ifadelerinin yer aldığı şiiri okurken duygulandı. Bunun üzerine şiirin devamını Okul Müdürü Ahmet Türken okudu. Kalaklıoğlu'nun masasına çiçek bırakan öğrenciler ile törene katılan veliler ise gözyaşına boğuldu.

Görüntü Dökümü--------------Okuldan görüntü-İl Milli Eğitim Müdürünün konuşması-Okul Müdürünün konuşması-Sınıftan görüntü-Öğrencilerden görüntü-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Diyarbakır'da 558 kilo esrar ele geçirildi, 14 kişi tutuklandı Diyarbakır'da polis ekiplerince 18- 25 Kasım tarihlerinde düzenlenen 29 operasyonda toplam 558 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 18- 25 Kasım tarihlerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen 29 farklı operasyonda 558 kilo 668 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 9 bin 473 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışında elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 2 bin 990 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 30 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 30 şüphelinin 12'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 18 kişiden 14'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü------------Araçtaki uyuşturucuJandarma ekiplerinin operasyonuGömülü varillerdeki esrarın çıkarılmasıUyuşturucu maddelerin narkoterör biriminde toplanmasıGenel ve detay görüntü

Haber: Rihan ALP- Kamera: DİYARBAKIR,

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Arnavutluk depreminde yaralanan Türk işçi, ameliyata girdi

Arnavutluk'ta dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan ve uçakla İzmir'e getirilip Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan Cüneyt Kılınçpınar (42), sabah saatlerinde ameliyata girdi. Belinde kırık olan Kılınçpınar, "Çok şükür iyiyim" dedi. Arnavutluk'un Tiran kentinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde, kaldığı otelin yıkılması sebebiyle enkaz altından çıktıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle uçakla dün gece İzmir'e getirilip Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cüneyt Kılınçpınar, bu sabah ameliyata girdi. Belinde kırık olduğu öğrenilen Kılınçpınar'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çalıştığı fabrikanın Arnavutluk'ta bulunan işçilerine eğitim vermek için ülkeye gittiğini belirten Kılınçpınar, ameliyata girmeden önce DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Depremde enkaz altında kaldıktan sonra kendi imkanlarımızla çıktık. Depremin ardından büyükelçimiz bizlere ulaştı ve Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmayla dün gece saatlerinde İzmir'e getirildim. Doktorlar, belimde kırık olduğunu söyledi. Bu yüzden belimden ameliyat olacağım. Çok şükür iyiyim."

Görüntü Dökümü -------------Cüneyt Kılınçpınar röportajHastaneden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR, ==============================================

Gelibolu'da Rumlardan kalma 200 yıllık lezzet; tuzlu balık Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Rumlardan kalma lezzet tuzlu balık sardalya, sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Konserve fabrikası sahibi Aygül Kemerli Ersoy (53), tuzlu balık sardalyanın yapılışının 1800'lü yıllara dayandığını belirtti.Gelibolu ilçesinde 1800'lü yıllarda yaşayan Rumlardan kalma tarifle üretilen ve konserve olarak satılan tuzlu balık sardalya, aradan yaklaşık 200 yıl geçmesine rağmen sofraların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. İlk olarak salamuraya yatırılan sardalyalar, birkaç gün tuzlu suda bekletiliyor. Sardalyaların içindeki yem ve kanı akıtılıyor. Bidonlar içerisine tuzlanarak istif edilen balıklar, 3-4 ay bekletiliyor. Kadın işçiler tarafından temizlenen tuzlu balıklar, konserve olarak sofralara ulaştırılıyor.Gelibolu'da deden ve babadan kalma 100 yılık konserve fabrikasında 3'üncü kuşak olarak konserve balık üretimine devam eden evli ve 1 çocuk annesi Aygül Kemerli Ersoy, tuzlu balık sardalya ile dedesinin yarattığı ve sadece kadın eli değdiği için 'Kız' marka adı altında konserve balık üretimi ve satışı yapıyor. 30'a yakın personelin çalıştığı fabrikada yılda 450 tona yakın üretim yapılıyor.'1800'LÜ YILLARA DAYANIR'Aygül Kemerli Ersoy, "Balık üzerine üretimini yaptığımız kendi fabrikamız 100 yıllık bir tesistir. Fabrikamızda üretilen tuzlu balık sardalya 1800'lü yıllarda balığın uzun süre dayanması amacıyla yapılmıştır. Daha sonra ise sanayi ve sektör olarak devam etmiştir. Tuzlu balık için, balık gelir salamuraya atılır. Birkaç gün bu tuzlu suda bekletilir. İçindeki yemi ve kanı akıtılır. Daha sonra bu balıklar, eskiden fıçılarda yapılıyordu. Şimdi bidonlarda yapılıyor. Bir sıra tuz, bir sıra balık olarak istiflenir. Ardından 3- 4 ay depolarda bekletilir. Daha sonra çıkarılıp, kadın işçilerimiz tarafından soyulup, temizlendikten sonra bazıları kılçıklı, bazılarının da kılçığı alınarak, kutulara ya da kavanozlara yerleştirilirö dedi.'ÇOK TÜKETİLEN BİR ÜRÜNDÜR'Gelibolu'da tuzlu balıkta konserveciliğin yanı sıra meşhur 'Kız' marka adı altında özel bir ürün daha ürettiklerini ifade eden Aygül Kemerli Ersoy, "Kızlı sardalya denir. Sebebi de yıllardır bu işi kadınlar, genç kızlar yaptığı içindir. Sardalyaların tek tek kafası kesilir. Bağırsağı alınır. Kutulara dizilir. Pişirilir, tekrar kapanır. 118 derecede 1 saat sterilizasyon olur. Bu şekilde Kız'lı marka olarak konserve şeklinde satılır. Omega 3 bakımından çok zengindir. Bu balık kılçığıyla piştiği için kılçıkları da un gibi olur. Çok tüketilen bir üründür" diye konuştu.'KORUYUCU KATKI MADDESİ KULLANILMAMAKTA'İhracat olarak tuzlu balığın o kadar hızlı olmadığını ifade eden Ersoy, şunları söyledi: "Çünkü Türkiye'de maliyetlerimiz çok yüksek. İhracatta maalesef bizim üretimlerimiz çok pahalı olarak geliyor. Çok fazla üretim yok. Üretimde hiçbir koruyucu madde kullanmamaktayım. Kesinlikle koruyucu madde koymuyorum. Diğer Kız marka ve konserveler sterilizasyon olduğu için onların raf ömrü en az 4-5 yıldır ki; 10 yıl bile durur, iyi sterilizasyon olmuş bir konserve. Bunun yanında tuzlu balık sterilizasyon olmuyor. Elle dolduruluyor, üzerine yağ konuyor, kapatılıyor. Serin yerde muhafaza etmek gerekiyor. Şoklama değil ama bir buzdolabı serinliğinde en az 2 yıl rahatlıkla durabilir."

Görüntü Dökümü--------------Gelibolu'daki konserve balık fabrikasından genel görüntü.-Tuzlu balık sardalyanın hazırlanma sürecinden genel ve detay görüntüler.-Tuzlu balık sardalyanın kadınlar tarafından konservelere yerleştirilmesinden genel ve detay görüntü.-Aygül Kemerli Ersoy ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU(Çanakkale),

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Kurumuş ağaçlar gelir kapısı oldu Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hasan Demirbaş'ın (59), kurumuş kestane, dut ve ceviz ağaçlarından yaptığı ahşap ev eşyaları ilgi görüyor.Devrek Sanayi Sitesi'nde metal atölyesi bulunan Hasan Demirbaş, ilgi duyduğu ahşap ev eşya üretimi için kolları sıvadı. İlçedeki marangozlardan kurumuş ağaç gövdeleri alan Demirbaş, atölyesinin yanına kurduğu bir odada kurumuş kestane, dut ve ceviz ağaçlarından doğal cila kullanarak sandalye, masa ve raflar yapmaya başladı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Demirbaş, hobi olarak başladığı ahşap eşya yapımından ek kazanç elde etmeye başladı. Demirbaş ürünlerini kızıyla birlikte internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına göndererek satışını yapıyor.Ahşap eşyaya gün geçtikçe ilginin arttığını ifade eden Demirbaş, siparişlere yetişemediğini söyledi. Kızının ürünleri internette satışa sunmasıyla işlerinin arttığını anlatan Demirbaş, "Ceviz ve dut, kestane ağaçlarından 1-2 yıl kurutarak masa ve süs eşyaları yapıyoruz. Ormana zarar ermeden doğal özel yapım cila kullanıyoruz. Rağbet son zamanlarda arttı. Doğal bir şey bu. Masa, sehpa yapıyoruz. Boş zamanlarımda bu işi yapıyorum. Kızım internetten satış yapıyor. Ankara'dan Amasra'ya gidenler özellikle yol kenarında bu eşyalardan alıyorlar. Doğal eşyalar yapıyoruz. Sağlık için de ideal bir ürün" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Hasan Demirbaş'ın çalışması-Eşiyle ahşap masa yapmaları-Atölyesinden detay-Hasan Demirbaş ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor.İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. D-100 karayolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Bölgede ayrıca sağanak yağış da etkisini gösterdi.Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü --------------Yoldan görüntüler-Araçların geçisi

-Sis ve yağmur

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: DHA