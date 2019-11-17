DHA YURT BÜLTENİ-9

17.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:28

Roketli saldırıda yaralandı, 40 gün sonra sivil şehit oldu

'Barış Pınarı Harekatı' sırasında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristlerce yapılan roketli saldırıda yaralanan Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede, 40 gün sonra şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününde, Suriye'nin Tel Abyad kentinden atılan roketler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine isabet etti. Saldırıda şarapnel paçasının isabet ettiği Halil Yoğurt, yaralandı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoğurt, 40 gün sonra, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Halil Yoğurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ TAKİP EDİLİYOR

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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Resulayn Hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Resulayn kentinde teröristler tarafından zarar verilen hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından onarıldı. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yataklı servislerin de faaliyet gösterdiği hastanede günde 200 sivile şifa dağıtılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından 9 Ekim tarihinde Fırat'ın doğusunda PKK/YPG tarafından işgal edilen kentlerin kurtarılması için Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Havadan ve karadan yürütülen harekatta TSK ve SMO askerleri kısa sürede Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentleri arasındaki 120 kilometrelik hattı terör örgütünden kurtardı.

Terörden arındırılan bölgelerde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik çalışılırken, bir yandan da TSK ve diğer kurumlar tarafından hayatın normalleşmesi amacıyla çaba harcanıyor. Teröristlerden kurtarılan ve arama tarama çalışmalarının ardından güvenli hale getirilen bölgelere sivillerin geri dönüşü devam ederken, TSK ve SMO askerlerinin güvenliği sağladığı Resulayn ve Telabyad'da teröristlerin karargaha dönüştürerek zarar verdiği sağlık, eğitim gibi temel hizmetler ile ibadethaneler onarılarak yeniden sivillerin kullanımına sunuluyor.

RESULAYN HASTANESİNDE ONARIM TAMAMLANDI

Teröristlerin zarar verdiği adreslerden birisi olan Resulayn'daki hastanede de Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Daha önce bahçesine kurulan mobil sağlık TIR'ında hizmet sunulan sivillerin daha fazla hizmet alabilmesi için hastane içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda önemli aşamalar kaydedildi. Zemininde tünel bulunan ve çok sayıda el yapımı patlayıcı ile mayının imha edilmesinin ardından onarım çalışmalarının tamamlandığı hastanede kadın doğum, çocuk, dahiliye ve acil servis polikliniklerinde Suriyeli sivillere sağlık hizmeti verilmeye başladı.

12 yatak ile de yatan hastalara hizmet verilen hastanede bunun yanı sıra röntgen, ultrason ve laboratuvarlarla da tahlillerin yapılmasına başlandı. Günde ortalama 200 sivile sağlık hizmeti sunulan hastanenin kısa süre içerisinde 24 saat kesintisiz şifa dağıtacağı ve 200 yataklı şekilde tam kapasite çalışacağı belirtildi.

Türk askerlerinin güvenliğini sağladığı hastanede İl Sağlık Müdürlüğü ile AFAD ve UMKE ekipleri de tedavi için gelen sivillere destek oluyor. Suriyeli siviller kendilerine sağlık hizmeti sunan Türkiye'ye teşekkür ederken, teröristlerden kurtuldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ise bölgenin kontrol altına alınması ve hastanenin patlayıcılardan arındırılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Resulayn Hastanesinin tadilatının tamamlandığını ifade etti. Harekatın başlaması ve kentin kontrol altına alınmasının ardından ilk etapta mobil sağlık TIR'ları ile acil servis hizmeti sunulan Resulayn'daki hastanede hizmet kapasitesini artırdıklarını belirten Emre Erkuş, "Şu anda bakanlığımız tarafından onarımı tamamlanan hastanemizde polikliniklerimiz kuruldu. Kadın doğum, çocuk ve dahiliye polikliniklerimiz ile acil servisimizde Suriyeli sivillere sağlık hizmeti sunuyoruz. Günde ortalama 200 kişiye sağlık hizmeti veriyoruz, kısa süre içerisinde burayı 24 saat kesintisiz hizmet veren 200 yataklı bir bölge hastanesine dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan hastaların ilaçları da ücretsiz olarak dağıtılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Rasulayn Devlet HastanesiHastaneye gelen Suriyeli vatandaşlar Doktorların hastalara muayene etmesiMobil klinikHastalara Röntgen çekilmesiSağlık müdürü Emer Erkuş'un konuşmasıHasan Kırmızıtaş anosGenel detay görüntülerHaber- Hasan KIRMIZITAŞ, Şafak SAĞ-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)====================

Öykü Arin için 2 yıl kritik Antalya'da, 5,5 ay önce babasından yapılan nakil yüzde 98,5 oranında tutan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (4) için kritik sürecin 2 yıl devam edeceğini söyleyen anne Eylem Şen Yazıcı, 6 ayın sonunda kızının kullandığı ilaçlardan birinin kesilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Bir yıl önce İzmir'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler sayesinde birçok kişiye nakil uyumu gerçekleşti.

11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı tarafından nakledilen yarı uyumlu kök hücre, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bir bölgedeki eve ailesiyle taşınan, normal hayata yavaş yavaş uyum sağlayan Öykü Arin, annesiyle çeşitli kitaplar okuyarak, oyun oynayarak, İngilizce ve Matematik gibi etkinliklerle vakit geçiriyor.

'MASKESİNİ TAKIP DIŞARI ÇIKABİLİYOR'Öykü Arin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, tedavinin halen devam ettiğini belirtti. Naklin üzerinden yaklaşık 5,5 ay geçtiğini anlatan Yazıcı, kritik sürecin hala devam ettiğini söyledi. Yazıcı, "6 ayın sonunda Öykü'nün kullandığı ilaçlardan biri büyük ihtimalle kesilecek. Öykü'nün sağlık durumunda beklenmedik bir terslik yok. Normal değerlerinin düzelmesi için önümüzdeki 2 yıl kritik. Bunun için çok dikkat ediyoruz. Öykü'nün hala kateteri var ve topluma karışması yasak. Bunun için insanların olmadığı saatlerde maskesini takıp dışarı çıkıyoruz, ama uzun süre dışarda kalmıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Öykü Arin'in bale öğretmeniyle çalışmasından görüntü (cep telefonu)Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı ile birlikte oyun salonunda oyun oynamasından görüntü (cep telefonu)HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Mühendis Küçükcan için İMO'da tören düzenlendi (2)

MÜHENDİS KÜÇÜKCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIGaziantep'te cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskelenin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan son yolculuğuna uğurlandı.

Korkut Küçükcan için Asri Mezarlıktaki Bahattin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ilçe belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabutunun üzerine karanfil konulan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Küçükcan'ın cenazesiCenaze namazının kılınmasıCenaze aracına konulmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)====================

Amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'de 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kartalspor-Kıralan Demirspor arasında geçen 26 Ekim'de oynanan ve ev sahibi takımın 6-0 üstünlüğü ile sona eren maç sonrası taraftar arasında çıkan, futbolcuların da karıştığı kavganın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kıralan Demirsporlu futbolcuların yaklaşık 3 metrelik tel örgüleri tırmanarak aşıp kavgaya karışması ve polisin olaya müdahalesi görüntülerde yer aldı.

1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kartalspor ile Kıralan Demirspor geçen 26 Ekim'de Şirinköy Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Kartalspor, 6-0 kazandı. Maç sonrası taraftarların bulunduğu tribünde sözlü sataşma ve küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada soyunma odasına doğru yürüyen Kıralan Demirsporlu futbolculardan bazıları da kavgaya karıştı. Sarı kırmızılı takımın futbolcuları yaklaşık 3 metre boyundaki tel örgüleri tırmanıp, tiribünlerin bulunduğu tarafa geçerek kavgaya dahil oldu. Bir futbolcu da tellerin arkasından tekme atarak karşısındaki taraftara vurmaya çalıştı. Çevik Kuvvet polisi araya girerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, futbolcuları ve taraftarları ayırdı. Tartışma ve küfürleşmenin sürmesi üzerine takım yöneticileri ve antrenörler de araya girdi. Olayda yaralanan olmadı. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kartalspor Yöneticisi Yılmaz Çalış, çıkan olaylar nedeniyle Kıralan Demirsporlu futbolculardan şikayetçi olduklarını açıkladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kavga aın amatör kamera görüntüleriHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA