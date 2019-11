DHA YURT BÜLTENİ - 9

13.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:10

9

Yurt önlerinde üniversiteli kızları taciz eden şüpheli tutuklandı

Bursa'da yurt önlerinde üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen Yiğit Güler (33), yakalanıp, tutuklandı. Güler'in kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kız öğrenci yurtlarının önlerinde dolaşan kişi, üniversite öğrencisi kızlara cinsel organını gösterip, sözlü tacizde bulundu. Öğrenciler durumu yurt yönetimine ve polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki ev ve iş yerlerine ait 452 güvenlik kamerasından yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Yiğit Güler olduğunu belirledi. Yiğit Güler, polisin yaptığı baskınla evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyleyen Yiğit Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu arada Yiğit Güler'in, kız öğrencileri takip ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü: -----------------Şüpheli Yiğit Güler'in üniversiteli kızları takip etme anı güvenlik kamerası-Yurt binasından görüntüler-Öğrencilerin boş arsadan metroya yürümeleri-Detaylar

Süre: 02.50 Boyut: 318 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=====================

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği (2)EVLERİNDE OTURUP YIKIMA DİRENDİLER

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda sabah saatlerinde başlatılan, 13 kaçak yapının yıkım işlemi sürüyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaylada, birçok kaçak yapı, iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımına başlanacak diğer kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik anlar yaşandı. Ev sahipleri ile bir grup kadın, yapılarının içinde oturup, yıkımı engellemeye çalıştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri, yıkımlara tepki gösterdi. Yıkımlara karşı çıkan bazı yapı sahipleri de evlerini ateşe verdi. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine jandarma ekipleri, biber gazı kullanarak yıkım gerçekleştirilecek evlerin önünde bekleyen grubu dağıtmaya çalıştı. Sıkılan biber gazından etkilenenlere ise bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Çalışmalarına hız veren ekipler, evlerinde oturan yapı sahiplerin de ikna edilmesiyle yıkım işlemine devam etti.'YIKTILAR, YERLE BİR ETTİLER'Evi yıkılan Ali Kolot, yıkımlara ilişkin kendilerine tebligat gönderilmediğini öne sürerek, "Yaylada biz de ev yaptık. 2015'de arazide ev yerini açtık. Bize 'yıkılmayacak, tabu verilecek' dendi. Bazı yaylar tabulu, burada tapu yok. Yerleşim var burada; buraya devlet yol, su, elektrik verdi. Yapı kayıt belgesi yaptırdım, paramı yatırdım. Paramızı aldılar, evimde eşya var, tebligat göndermeden, bilmediğim bir telefondan mesajla bana fotoğraf atılıyor. Benim sökmeme bile izin verilmiyor. Eşyamı hiçbir şeyimi alamıyorum. Yıktılar, yerle bir ettiler. Burada adil olmayan bir yaklaşım var. Bu evler milli servet, yıkmasalar biz bu evleri devlete bağışlarız. İster sağlık ocağı yapsın, ister misafirhane yapsın. Yazık günahtır" dedi.Bu arada, Haçka Yaylası'nda yan yana inşa edilen villa tipi bahse konu 13 kaçak yapının yıkımlarının gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Yayladan tabele görüntüsü-Yaşanan gerginlik-Jandaramanın müdahalesi-Yapı sahibinin evini ateşe vermesi-İş makineleri yıkım çalışması-Ali Kolot konuşma

BOYUT: 834 MB.

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TRABZON-DHA

=======================

Boğazı kesilen Suriyeli, ölü bulundu

MARDİN'de Suriyeli Ahmet Şeyho (35), sokakta boğazı kesilmiş olarak ölü bulundu.Olay, öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanlar içerisinde yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, boğazı kesilmiş kanlar içinde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, ceset üzerinde yaptıkları incelemede ölen kişinin Suriyeli Ahmet Şeyho olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı bölgede araştırmalarını sürdüren polis, mahallede ikamet eden bazı Suriyelileri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Şeyho'nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü----------Olay yerinden görüntüPolisin inceleme yapması Cenazenin taşınmasıGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

====================

Gaziantep'te 518 okula spor malzemesi dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Spor Kenti Gaziantep' projesi kapsamında 518 okula spor malzemesi yardımında bulundu.Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle okullardaki eksiklikleri giderilerek, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla malzemeler dağıtıldı.GÜL: 1 MİLYON GENÇLE BU ŞEHRİ SPOR KENTİ YAPACAĞIZDağıtım töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Valiliğince yürütülen Spor Şehri projesinde önemli mesafe kat ettiklerini söyleyerek "Geçen sene toplamda 8 okul kulübümüz vardı, şu an 740 okul spor kulübümüz oldu. Bunların altyapısını güçlendirmek lazım. Lisanslı sporcu sayımız 25 bin, hedefimiz bu sayıyı 100 bine çıkarmaktır. Spor şehri Gaziantep demekle spor şehri olunmuyor. Adalet bakanlığımızın öncülüğünde milletvekillerimizle beraber yeni spor tesisleri yapmaya başladık. 6 ay içerisinde 20 tane spor salonu ve 13 yüzme havuzu tamamlanacak. Milli eğitim bakanlığı tarafından da 22 tane spor salonu bitirilecek. 55 adet spor tesisimiz olacak. Her mahallede yürüyüş mesafesinde tesisler yapılacak ve oradaki mahalle sakinleri bu tesislere sahip çıksınlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla imzalanan protokol kapsamında okullardaki malzeme eksikliği giderilecek, Artık hiçbir okulumuz bizim malzememiz eksik olduğu için spor yapamıyoruz diyemeyecek. 1 milyon gençle bu şehri spor kenti yapacağız" dedi.'ÇOCUKLARIN BEYİNLERİNİ GELİŞTİRMELİYİZ'Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yükselen Gaziantep için yola çıktıklarını belirterek, "Spor kenti Gaziantep olma yolundaki yolculuğumuz büyük bir hızla devam ediyor. Öncelikle huzurlarınızda Gaziantep Valisi Davut Gül'e çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden bu yana genç nüfusu yüksek şehrimiz için bir hedef koydu. 'Spor Kenti Gaziantep' dedi. Hocalarımız bizim en önemli gücümüz, beşeri sermayemizdir. Biz, özellikle bu spor meselesinde hocalarımız ana merkezimize alıyoruz. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Yaradılışa uygun olarak çocuklarımızın aklını, vicdanını ve kalbini besleyeceğiz. Sevgili hocalarım hepinize çok iş düşüyor. Oku diyen bir medeniyetten geliyoruz. İyi ve faydalı bilgilerle çocuklarımızın beyinlerini geliştirmemiz gerekiyor. Bir insanın iyi bir insan olabilmesi için; fikren, aklen ve bedenen bir bütünlük içerisinde olmalıdır. Ağaç yaşken eğilir. Sonradan bu işler çok zor oluyor. Çünkü ileriki dönemlerinde çocuklar başka sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle her şey vaktinde yerine getirilmelidir. Çocuklarımızın doğumundan başlayarak onları hayata hazırlamalıyız. Elbette anne ve babaya çok iş düşüyor. Ama siz hocalarımız kutup yıldızlarısınız. Kutup yıldızları liderlik yapar, yol gösterir. Üzerimizde büyük bir emanet var. 18 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yola çıkarken, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışından hareket ederek insanı merkeze aldık. Sağlıkta, eğitimde, adalette, emniyette önce insan dedik. Her bir başlık için çalışıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından öğrencilere spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü----------Programa katılanlarDavut Gül'ün konuşmasıFatma Şahin'in konuşmasıMalzeme dağıtımıGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 798 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===================

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törenlere Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kıcanoğlu,Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, il protokokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Güzel yurdumuzun, güzide kentlerinden olan Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü manevi huzurunuzda kutluyor olmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyim. Özgür, bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri hür vicdanı hür bir ferdi olarak ilke ve fikirlerinizin ışığında ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak en büyük hedefimizdir. 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü hedef edinerek büyük ailem olarak gördüğüm Tekirdağ halkına hiçbir kesim arasında ayrım gözetmeden hak, hukuk ve adalet çerçevesinde hizmet götürmeye devam edeceğim. Tekirdağ halkı olarak üstlenmiş olduğumuz tarihsel sorumluluğun bilinci ile en büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz vatanımızı koruyacağımıza ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı ve mücadelenin kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştuTekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, " Yaşanan işgaller karşısında her zaman olduğu gibi, Tekirdağ'ımızda da içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancı ile eşine az rastlanır bir kahramanlık göstererek bütün Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'ımızı düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. İstiklal uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olarak bizlere düşen görev ecdadımızın kutsal emaneti olan şehrimizi ve ülkemizi millet şuuru ile korumak, geliştirmek daha müreffeh yarınlara taşımaktır. Bu anlamlı günde başta büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygı ile anıyor Tekirdağ'ımızın kurtuluş gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.Daha sonra Vali Aziz Yıldrım ile beraberindekiler, valilik önünde açılan Tekirdağ'a ait eski resim sergisini gezdiler.

Görüntü Dökümü-------------Tören alanındaki protokol ve vatandaşlar-İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumu-Başkan Albayrak'ın-Vali Yıldırım'ın konuşması-Askerlerden detay görüntüler-Öğrencilerden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

Kaynak: DHA