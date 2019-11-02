DHA YURT BÜLTENİ - 9

02.11.2019 12:53

Mardin'de Göbeklitepe ile yaşıt inanç ve kültür havzası keşfedildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yapılan kazılarda yeni bir inanç ve kültür havzası bulundu. Keşfedilen bu alanın Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe ile yaşıt olduğu tahmin ediliyor.

Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Ilısu Mahallesi sınırları içerisinde, Ilısu Barajı yakınlarında Nevala Maherk Çayı bölgesindeki Boncuklu Tarla ören yerinde devam eden kazılarda inanç ve kültür havzası bulundu. 11 yıldır devam eden kazı çalışmalarında bulunan buluntuların dünya arkeolojik tarihi acısından çok önemli olduğunu söyleyen Mardin Müze Müdürü Sanat Tarihçisi Mehmet Deniz, kazı alanında yapılacak düzenlemelerle keşfedilen alanın önümüzdeki süreçte ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kazı çalışmalarında milattan önce 12 binli yıllara ait buluntulara rastladıklarını anlatan Deniz, şöyle konuştu: "Göbeklitepe ile ciddi benzerlikler taşıyan özel bir yapının keşfedilmesi, dünya arkeolojik tarihi açısından çok önemli olduğu gibi, bizleri de çok heyecanlandırdı. 2012, 2017 ve 2019 yılında yapılan kazı çalışmaları, toplamda 35 yerde, yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildi. Şu ana kadar yapılan kazılarda, M.Ö. 12 binli yıllara ait buluntulara rastladık. Bunlardan en önemlisi Göbeklitepe'de rastlanan 'T' biçimli dikilitaşlara benzer, tapınak olarak kullanıldığı düşünülen yapılar. Şanlıurfa çevresindeki yerleşimlerde rastlanılan bu yapıtlardan bu bölgede başka yerlerde olması da zaten normaldi. Biz bunun beklentisi içindeydik. Göbeklitepe'ye 40- 50 kilometre mesafelerde bulunan Karahan Tepe, Sefer Tepe, Nevali Çori ve Hırbetsuvan gibi arkeolojik sit alanlarında 'T' biçimli dikilitaşların bulunduğu yapılar tespit edilmişti. Boncuklu Tarla yerleşim yeri Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında yapılan yüzey araştırmalarında ilk kez 2008 yılında tespit edilmiş ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemi temsil eden bir yerleşim yeri olarak nitelendirilmişti. Göbeklitepe ile çağdaş dönemde yer alan Epi-Paleotik olarak isimlendirilen Neolitik öncesi dönemden itibaren yerleşimlere uzun süre ev sahipliği yapan Boncuklu Tarla, kazıların sürmesiyle insanlık tarihinin önemli bir evresi olan tarım, evcilleştirme, yerleşik hayat ve inanç konuları hakkında önemli bilgiler verecek."Kazıların bilimsel danışmanlığını yürüten Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. öğretim üyesi Ergül Kodaş ise alanda yapılan kazı çalışmalarıyla yerleşim yerinde Geç Epipaleolitik Dönem'den Geç Çanak Çömleksiz Neolitik A, Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'ın ilk evrelerine kadar geçen süreci içeren 6 ayrı tabaka tespit edildiğini söyledi. Boncuklu Tarla'da T biçimli stellerin bulunduğu özel yapıya rastlanmasının, şaşırtıcı bir durum olduğunu anlatan Kodaş, yuvarlak planlı evlerin yer aldığı yerleşim yerinin ortasında bulunan özel yapının, 80 metrekare büyüklüğünde ve dört adet T biçimli dikilitaşa sahip olduğunu aktardı.'SİMETRİK İNŞA EDİLMİŞLER'Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'in, Neolitik dönem açısından da önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Kodaş, "Yerleşim yerinde yapılan kazılarda açığa çıkarılan mimari kalıntılar çoğunlukla Orta Çanak Çömleksiz Dönem'e M.Ö. 8 bin tarihlenmekle birlikte, M.Ö. 10 binin ikinci yarısına tarihlenen kalıntılar ayrı bir önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda Boncuklu Tarla yerleşiminin doğu alanında 2017 yılında yapılan kazı çalışmalarında tespit edilen köşeleri yuvarlatılmış konutlar ve konutların merkezinde bulunan ve birçok yayında 'Tapınak' olarak ifade edilen özel bir yapı tespit edilmiştir. 2019 kazı sezonunda ise söz konusu yapıların kazı çalışmaları tamamlanmış ve merkezde bulunan yapının özel bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Bina içerisinde 4 adet taş dikme tespit edilmiştir. Binanın kuzeydoğu yönünde iki ve güneybatı yönünde ise 3 adet niş tespit edilmiştir. Yapılan kazılar esnasında binanın inşası için alanın yaklaşık 2 metre derinliğinde kazıldığı ve binanın bu çukur içerisine inşa edildiği görülmektedir. Duvarları yassı doğal taşlar ve çamur harç ile inşa edilen binanın merkezinde simetrik bir şekilde bulunan dikmelerin aynı zamanda çatıyı taşıyan kolon görevi gördüğü de anlaşılmaktadır" diye konuştu.'TARİHE IŞIK TUTACAK KAZILAR'Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da Boncuklu Tarla'da sürdürülen kazılar hem Göbeklitepe'nin daha iyi anlaşılması hususunda, hem de Mardin'in uzak geçmişte üstlendiği rolü açığa çıkarmasının önemine değindi. Prof. Dr. Özcoşar, "Bunun bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif olduğunu düşünüyorum. Burada yapılacak çalışmalarla tarih yeniden yazılacaktır. Biz de Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bu insanlık mirasının ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirme kararlığındayızö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ- Mehmet Hali İŞ/MARDİN, -

====================

Karadeniz yaylalarında kar güzelliği

Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yayla ve köylerde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Hafta sonunda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, keyfini sürüp fotoğrafladığı eşsiz manzaraları, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trabzon'un beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaylalardan ise vatandaşlar, köylerine döndü. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı yaylarda çobanlar da hayvanları ahırlara koymak için yola koyuldu.Meteoroloji yetkilileri, karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı sürücüleri ve yaylaya çıkacak olan tatilcileri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Görüntü Dökümü-------Maçka'dan görüntü geçildi

Haber: İnan KALYONCU/TRABZON, -

===================

Sahte kimlikle gözaltına alınan zanlının cinayetten arandığı ortaya çıktı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle 'resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alınan Kenan G.'nin (50), yapılan araştırmada 4 yıldır cinayetten arandığı ortaya çıktı.Atatürk Caddesi'nde 4 yıl önce açtığı işyerinde tütün maddeleri satışı yapan ve 'Ergün Emek' adını kullanan zanlının, sahte kimlik kullandığı bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. Dün (cuma) saat 23.00 sıralarında iş yerine baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Sahte kimlik nedeniyle 'resmi belgede sahtecilik' suçundan gözaltına alınan zanlının, yapılan araştırmada gerçek isminin Kenan G. (50) olduğu tespit edildi. Kenan G.'nin 'kasten adam öldürmek' suçunun da yer aldığı 7 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Batman'da 15 Mayıs 2015'te yeğenini tüfekle vurup öldürdükten sonra kayıplara karıştığı tespit edilen Kenan G.'nin, Hatay Samandağ nüfusuna kayıtlı Ergün Emek adına çıkardığı sahte kimlikle Datça'da iş yeri açtığı ve 4 yıldır burada yaşadığı belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Kenan G.'nin emniyetteki ifadesinde, çocuklarını okutmak için teslim olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Kenan G. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü----------Cinayet zanlısı adliyeye getirilirken

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

================

Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı İzmit'te çöpe atılan çerçeveli 6 adet Atatürk fotoğrafına çocuklar sahip çıktı. Fotoğrafları çöpten alarak elleri ve kıyafetleriyle temizleyen çocukları gören Şevkiye Yalın, fotoğrafları çöpe atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.İzmit'in en yoğun caddelerinden olan Yürüyüş Yolu'nda 5 küçük çocuğun ellerinde çerçeveli 6 Atatürk fotoğrafı ile yürüdüklerini gören Şevkiye Yalın, meraklanıp, onların peşinden gitti. Yalın, bir süre sonra çocukları durdurarak fotoğrafları nereden aldıklarını sordu. Şevkiye Yalın, çocukların fotoğrafları çöpte bulduklarını söylemesi üzerine cep telefonu ile fotoğraf ve video çekmeye başladı. Küçük çocukları fotoğrafları teslim etmeleri için bölgedeki polis merkezine götüren Yalın, Atatürk fotoğraflarını çöpe atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.Bir bankta dinlendiği sırada çocukları gördüğünü söyleyen Şevkiye Yalın, "İzmit yürüyüş yolunda dinlenirken bir baktım ki, 5 tane çocuk ellerinde çerçeveli 6 tane Atatürk posteriyle gidiyorlar. Dikkatimi çekti ve arkalarından gittim. Onları otururken buldum. Sorduğumda, tren garının o tarafta çöpe atılmış vaziyette bulduklarını söylediler. Çocuklar sahip çıkmış posterlere. Ondan sonra çocukları alıp karakola götürdüm. Karakolda gerekli işlemi yaptılar. Tutanak tuttular. Ben de şikayetçi oldum" dedi.Çocukları kutlayan Yalın, "Bu şekilde Atatürk'ü zedeleyici bir harekette bulunulması çok içime dokundu. O çocukları gönülden kutluyorum. O çocuklar benim için kahramandır. Atatürk'e sahip çıkmışlar. Ben de sahip çıkarak gerekli mercilere bildirdim. Adalet ile inşallah bunu yapanlar da bulunacak. Buna inanıyorum. Adalete güveniyorum. Bizim Atamıza vefamız bu. Biz annemizin, babamızın resimlerini çöpe atabilir miyiz? Atamayız. Eski de olsa bir kenarda tutarız. Yasalarımız da bunu emrediyor. Atatürk'ü koruma yasası bunu emrediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Çocukların Atatürk resimlerini aldıkları yeri anlatması(cep telefonu)Şevkiye Yalın ile röp.Detay

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

=============================

Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı

Kütahya'da 2 okul ve bir kafeden hırsızlık yapan İ.A. (14) ve S.G. (15) güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.Kütahya'da Devlet Hatun Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi, Necmettin Erbakan Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi ile kent merkezindeki kafede hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, okulların güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin İ.A. ve S.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin yapılan sorgusunda, 18 Ekim günü Eskişehir'de Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nden 16 bin lira çalınması olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.Şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü--------------Şüphelilerin okulun içerisinde güvenlik kamerasından çekilen

-Şüpheliler emniyetten çıkarılırken

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

=============================

Kaynak: DHA