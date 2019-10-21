DHA YURT BÜLTENİ-9

21.10.2019 12:30

Amasra Kalesi'nin altındaki kayalıklar çöktü

Bartın'ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin altında bulunan kayaların büyük bir bölümünde çökmeler meydana geldi. Surları tutan kayaların denize çökmesiyle birlikte büyük tehlike oluştuğu belirtildi.

2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. Helenistik, Arkaik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra'da, son haftalarda hava şartları ve Karadeniz'in dalgaları Amasra Kalesi'ne zarar vermeye başladı.

Amasra'nın en güzel tarihi eserlerinden olan ve Roma döneminde yapılan Kaleiçi Mahallesi'ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne bağlayan, iki mahalleye yayılan Amasra Kalesi'nin duvarları ve burçlarını tutan kayalıklarda denize doğru büyük kaya çökmeleri başladı. Boztepe Mahallesi'ndeki kale surlarının altındaki çökmelerden endişe duyuluyor. Çatlaklar kale için büyük risk taşıyor.

DAHA ÖNCE RESTORE EDİLDİ

Roma döneminde yapılan Amasra Kalesi, Kaleiçi Mahallesi'ni, Kemer Köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne bağlıyor. İki mahalleye yayılan kalenin duvarları ve burçlarında, 2012 yılından itibaren derin çatlaklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Kalenin Boztepe Mahallesi kesiminde kalan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki ve 17 metre yüksekliğindeki burçları ile duvarlarındaki çatlaklar, zamanla kalenin diğer bölümlerine de yayılmaya başladı. 2014 yılında İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje ile kale surlarının 30 metrelik bölümünde restorasyon çalışması yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı.

BAKANLIĞA BİLDİRİLDİ

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır konunun bakanlığa bildirildiğini ifade ederek, "İlçemizin Boztepe Mahallesi'ndeki kale surlarının altındaki kayalıkların çöktüğü bilgisi bizlere ulaştı. Kale surlarımızın bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Biz de belediye olarak drone yardımıyla bu çökme yaşayan ve son hadisedeki çökme olayını görüntüleyerek, Bartın Valiliği aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduk. Aldığımız bilgilere göre, kalenin her alanın tadilatı değil ama bir kısmı için bakanlık nezdinde 2020 yılı yatırım programına alınacağını bizlere bildirdiler. Konuyla ilgili belediye olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------------Amasra drone görüntüleri-Kale surları detay-Denizden yıkılan kayaların detay görüntüleri-Serkan Girgin röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Evine elektrik çektiremeyince kurduğu güneş paneliyle enerjisini üretti Iğdır'ın Hadımlı köyünde eşi Frengiz ve oğlu Uğur (42) ile yaşayan Halil Turan'ın, köydeki evine yapı izni olmadığı gerekçesiyle elektrik bağlatamayınca çözüm önerisi oğlundan geldi. Uğur Turan, evinin damına 2 güneş paneli kurarak evin aydınlatmasını sağladı. Evdeki elektronik cihazları çalıştırabilmek için 6 adet panel daha alan Turan, bunların da kurulmasıyla evdeki her türlü cihazı rahatlıkla kullanabileceklerini söyledi.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'ne bağlı Hadımlı köyünde yaşayan Halil Turan elektrik şebekesi çekilmesi için yaptığı müracaatlardan eli boş döndü. Yapı izni olmadığı gerekçesiyle Turan ailesiyle birlikte köydeki 10 ayrı eve elektrik çekilmedi.

Anne ve babasının ardından geçen yıl Çekmeköy Belediyesi'nden emekli olduktan sonra köyüne dönen Uğur Turan'ın da girişimleri sonuçsuz kaldı. Yapı izni olmadığı için elektrik verilmeyen evlerinde enerji sorununu çözmek isteyen Uğur Turan, kendi imkanlarıyla 2 adet güneş enerjisi paneli aldı. Güneş panelleriyle aydınlatmayı sağlayan Turan ailesi, evdeki diğer elektronik cihazları çalıştırabilmek için de 6 adet panel daha satın aldı. Yaklaşık 20 bin lira harcadığını söyleyen Uğur Turan, emeklilik parasıyla aldıkları güneş enerji panelleri sayesinde evlerini aydınlattığını söyledi. Yıllardan beri karanlıkta olan evlerine elektrik çekilmesini istediklerini ifade eden Turan, yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Turan ailesinin evi, çadıdaki paneller-Uğur Turan'ın evden çıkması-Turan'ın bahçeye serili gıdaları kontrol etmesi-Turan'ın ailesiyle cep telefonu üzerinden haberleri izlemesi-Yeni aldıkları güneş panellerini göstermesi-Uğur Turan ile röpHaber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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'Doğal Akvaryum' Gökpınar Gölü'nde sonbahar güzelliği

Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkat çeken Gökpınar Gölü, sonbaharda yaşanan renk cümbüşüyle ziyaretçileri büyülüyor. Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinlikte olan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor.

'GÖRMEYEN GÖZ, ÇOK ŞEY KAYBETMİŞTİR'Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gökpınar Gölü'nün 4 mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, "Suyunun çok berrak olması, 11 metre derinlikte dahi suyun kaynayış şeklinin, balıkların yüzmesini görebiliyoruz. Bir diğer özelliği ise arazi şartlarından kaynaklı suyunun masmavi görünmesidir. Rabbimizin Gürün'e bahşetmiş olduğu doğal akvaryumdur. Biz gören her gözün Gökpınar Gölü'nü görmesini arzu ediyoruz. Mevsim sonbahar olmasına rağmen sonbaharın güzelliği gölümüze yansımıştır. Gölün üzerinde yüzen yapraklar daha da güzellik katmış durumdadır. Ben tüm vatandaşlarımızı Gökpınar Gölü'nü görmeye davet ediyorum. Görmeyen göz çok şey kaybetmiştir diyorum" dedi.Göle ziyarete gelen Salih Dönmez ise, "Beklediğimden çok daha güzel bir manzara ile karşılaştım. Bugün sabah şans eseri geldik. Geldiğimize de pişman değiliz. Şeffaflığı, berraklığı çok güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Gölden detay görüntüler-Ziyaretçilerin görüntüleri-Belediye Başkanınına çıklaması-Vatandaş röportajıHaber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/GÜRÜN(Sivas), =========================

Uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

Adana'da polis ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 uygulama alanında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Lüks otomobilde yapılan aramada 1065 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobilde detaylı incelemede bulunan polis ekipleri, torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve tütün çıkardı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü-------------------------Otomobilde arama yapan polislerOtomobilden çıkan kaçak sigara ve pipo tütünüHaber-Kamera: ADANA,==========================

Ayağı kırık şüpheli, adliyeye tekerlekli sandalye ile geldi Gaziantep'te, çaldıkları otomobili parçalayarak, satmak isteyen 4 şüpheli polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 1'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Ekim günü Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sahibinin 27 ABH 080 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulunmasının üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Plaka tanıma sistemi üzerinden takip başlatan ekipler, şüphelilerin A.A., G.K., A.G. ve İ.H.G. olduğu tespit etti. Polis, şüphelileri belirlenen adreslerine düzenlen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.A. serbest bırakılırken, şüphelilerden G.K., A. G. ve İ. H. G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan otomobili 5 bin TL karşılığında satın aldığını iddia eden G.K., ayağı kırık olduğu için adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Şüphelilerin adliyeye getirilişiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)==========================

Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu Kahramnanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, köylüleri yerinde kalkındırmak adına ceviz, badem gibi gelir getirici türleri yetiştirmeleri için orman sahalarını köylülerin kullanımına açtı. Andırın ilçesinden Halil Deniz de bu kapsamda, 5 yıl önce diktiği 1200 kök cevizin hasadını Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile birlikte yaptı.

Değirmenci Halil Deniz, Andırın İlçe Tarım Müdürlüğü fidanlığına dikilen cevizlerin yüksek verim verdiğini görünce kendi bahçesini kurmaya karar verdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuran Halil Deniz'in ismi kurada çıktı. 15 yıl sonra çok düşük faizli ödemeli 39 bin lira kredi alan Deniz, ormanlık alanı 49 yıllığına kiraladıktan sonra 1200 kök ceviz dikti. 5 yıl boyunca ağaçlara gözü gibi bakan Halil Deniz, bu yıl ilk hasadını yaptı. Deniz, bu hasadı Kahramanmaraş orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ve Andırın İşletme Müdürü İdris Tetik ile birlikte yaptı. İlk hasadında 20 bin liralık gelir elde ettiğini söyledi. Diktiği fidanların 'chandler' türü ceviz olması nedeniyle bu rakamın ilk hasada göre çok iyi olduğunu kaydeden Halil Deniz, ağaçların 9-10 yaşına geldiğinde çok daha yüksek verim alacağını söyledi.

DENİZ: GELECEK SENELERDE ÇOK VERİM BEKLİYORUZKöylülere devletin bunun gibi desteklemelerinden faydalanması çağrısında bulunan Halil Deniz, projeye başvurması ve hasada kadar yaptığı çalışmaları şöyle anlattı: "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne giderek gerekli evraklarımı sundum. Projem kabul edilip onaylandıktan sonra yerimiz teslim edildi. Projem 208 dönüm olup, yaklaşık 84 dönümünü işlemekteyim. Projemin kalan kısmını ileride işlemeyi düşünüyorum. Cevizim 1000 kökü chandler, 200'ü de tozlayıcı tür olmak üzere 1200 kökten ibarettir. Orman Bölge Müdürlüğümüzün verdiği 39 bin lira kredi ile sahayı tel örgüyle çevirip sahayı düzleştirerek dikim aşamasına getirdim. 20 bin liraya sertifikalı ceviz fidanlarını aldım ancak projemin orman sahası olmasından dolayı o dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteği olduğunu belirterek fidan paramı bakanlık ödedi. 5 yılın sonunda ilk hasadımızı yaptık. Bu seneki yapmış olduğumuz hasattan yaklaşık 20 bin lira gibi bir gelir elde ettik. İnşallah bundan sonraki senelerde daha çok verim bekliyoruz."

KOÇ: 4 BİN DEKAR ALANDA CEVİZ AĞAÇLANDIRMASI YAPILDIHalil Deniz ile birlikte ağaçtan ceviz toplayan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, Deniz'i ve projeyi yakından takip eden personellerini tebrik etti. Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü olarak köylüleri yerinde kalkındırmak adına birçok destekleme yaptıklarını, bunlardan birinin de gelir getirici tür ağaçlandırmaları olduğunu ifade eden Mustafa Koç şunları söyledi: "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu sahaları ceviz olarak değerlendirdiğimizde 57 sahamız var bu şekilde. Yaklaşık 4 bin dekar alanda gelir getirici tür olarak ceviz ağaçlandırması yapmışız. Yani buradaki amacımız köylüyü yerinde kalkındırmak. Köylünün gelirine nasıl katkı sağlayabiliriz, bunu amaçladık. Ceviz ağacı da bizim için önemli ağaç. Hem kerestesiyle, hem meyvesiyle çok önemli ağaç olduğu için ceviz ağaçlarına önem veriyoruz. Özellikle bozuk olan orman sahalarımızda ceviz ağaçları dikiyoruz. Burası da böyle çok bozuk sahaymış, makilik sahaymış. Ama toprağını imcelemiş arkadaşlar, özel ağaçlandırma kapsamında arkadaşımıza kredi vermişler ve kendisi de gayret göstermiş böyle güzel bir saha elde etmiş. Böyle sahalarımız bayağı bir miktarda var. Özellikle sayın bakanımız bu konuya ok önem veriyor ve gelir getirici türleri her yere yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Sadece ceviz ağaçlandırması da yapmıyoruz. Bunun yanında toprak türüne ve iklim özelliklerine göre doğaya uygun badem, gerekirse fıstık çamı ve diğer gelir getirici türlerden de dikerek köylümüzün hizmetine sağlıyoruz. Buradaki amacımız, bu gibi sahaları nasıl çoğaltabiliriz hep buna kafa yoruyoruz. Bu açıdan da köylümüzle de oturup konuşuyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ceviz bahçesinin drone görüntüsüDaldaki cevizlerMustafa Koç'un Halil Deniz'i tebrik etmesi Koç ve Deniz'in birlikte ceviz toplamasıKoç ve Deniz'in beraberindekilerle topladıkları cevizi göstermesiCevizleri kovaya atmalarıHalil Deniz ile röp.Halil Deniz'in kızıyla ceviz toplamasıDeniz ve kızının ellerindeki cevizlerCevizleri kovaya atmalarıHalil Deniz ile röp.Deniz'in cevizleri karıştırmasıMustafa Koç ile röp.Koç ve beraberindekilerin bahçeyi incelemeleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: DHA