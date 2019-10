DHA YURT BÜLTENİ - 9

17.10.2019 12:26

Adalet Bakanı Gül: Zamanlaması manidardır

İzmir'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak yargı sürecinin başlatılmasıyla ilgili olarak, "Halkbank'la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade, siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye'ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın iş birliğiyle düzenlenen '1'inci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Formu'na katıldı. Açılış konşumasının ardından Bakan Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak yargı süreci başlatılmasının zamanlama açısından manidar olduğunu belirten Gül, "Halkbank'la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye'ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır. Türkiye'nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nın tam akabinde yapılması bunun siyasi emellere dayandığını açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. Daha önce de hukuka aykırı delillerle oluşturulan Atilla davasını hep birlikte izledik. Bunun benzerinin tekrar yürürlüğe konması ile ilgili bir süreçtir asla hukuki dayanağı yoktur. Size yaptırım yapacağız derken hukuka bu şekilde siyasal bir yaklaşıma dayanak oluşturulması asla kabul edilebilir değil. Bu hukuk adına demokrasi adına insan hakları adına kabul edilebilecek bir tutum değil. Dolayısıyla kabulü mümkün olmayan bir tutum" dedi.Yargı reformunun yasalaşmasını da değerlendiren Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargı reformu Türkiye'de birçok paydaşın hazırlanan erişilebilir adalet çerçevesinde önemli bir belge. Bu belgenin önemli bir kısmı da kanun gerektiriyor. Bu çerçevede hazırlanan birinci paket mecliste kabul edildi. Çok değerli ve anlamlı bir gelişme. Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla yürürlüğe girecek. Elbette bunun devamı gelecektir. Yargı hepimizin yargısı toplumun her kesiminin güven duyması gereken bir yargıdır. Yargıya güvenin artmasına yönelik bu tür adımları memnuniyetle takip ediyoruz. Hukuk fakültesine giriş puanıyla ilgili YÖK'e yaptığımız başvuru da 190 bin olan başarı puanı 120 bine indirildi."Bakan Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup hakkında ise "Yetkili resmi makamlarca bir açıklama yok. Ama bu tür tavırlar Türkiye'ye karşı küstahça bir dil veya harekata karşı yapılan kınamalar eleştiriler tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim saat 16.00 itibariyle gereken cevabı vermiştir" dedi.

- HDP önünde oturma eylemindeki baba: Oğlumu götürenler insan olamaz

DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı önünde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş,"Oğlumu götürenler insan olamaz. Acıyı anlatmakla içinden atamazsın. Benim çocuğum siyaseti, dağı bilmez" dedi.Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.Oğlu Yusuf'un eve dönmemesi üzerine polis merkezine gittiğini anlatan Celil Begdaş, polisten bir sonuç alamayınca HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geldiğini söyledi. Begdaş, "Oğlum eve gelmediği için merak edip polise gittim. Bir şey öğrenemedim. Mahalledeki arkadaşları, Amedspor'un taraftar grubu olan 'direniş grubu'na katıldığını öğrendim. Daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geldim, oğlumu sordum. Oradaki gençler, Yusuf'un Hazar Gölü'ne pikniğe götürüldüğünü söyledi. O gece parti binasında kaldım. Oğlumu istediğimi söyledim, kimse bir şey demedi. Hepsi biliyor oğlumun nerede olduğunu. Kimin yüreği dayanıyorsa, kendi çocuğunu göndersin" dedi.'BENİM OĞLUM ELİNE SİLAH ALAMAZ'Oğlu Yusuf'un terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra çok zor günler geçirdiğini söyleyen Begdaş, "5 aydır neler çektiğimi bir ben, bir de Allah bilir. Ben oğlumu onlar alıp götürsünler diye mi yetiştirdim? Bu huzursuzluğu bana yaşattılar, Allah da onların başına getirsin. Zenginin çocuğunu götürmüyorlar. Benim oğlum eline silah alamaz. Oğlum hasta, eline silah ve roket alamaz. Eğer vicdanları varsa benim oğlumu verirler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Zaten ölmüşüm. Yaptıkları tehditler hiç umurumda değil. Öleceğimi bilsem de oğlumun peşini bırakmayacağım. Benim yuvam dağıldı, onların da yuvası dağılır inşallah. Oğlumu götürenler insan olamaz. Benim kadar kimse Kürt olamaz. Kimse bize Kürtlükten söz etmesin. Dayanacak gücüm kalmadı. Acıyı anlatmakla içinden atamazsın. Benim çocuğum siyaseti, dağı bilmez. Bugüne kadar HDP'li hiçbir milletvekili gelip, bizimle görüşmedi. Çocuğuma kavuşma umudumu, dünyadan umudumu kestim. Yaşayıp, yaşamadığımı bilmiyorum. Evimde huzurum kalmadı. Gelin, evimin haline bakın, hiçbir huzurum kalmadı. Evde kimse kimseyle konuşmuyor. Kimsenin bunları bize yaşatmaya hakkı yok" diye konuştu.

- Şampiyon 'Özgünhan'ın tayları yok satıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Osmanlı döneminde kurulan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) yetiştirilen 'Özgünhan' isimli at katıldığı birçok yarışta 1'inci oldu. Şimdilerde damızlık olarak kullanılan 'Özgünhan'ın tayları yok satıyor.Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in talimatı ile 1865 yılında Akçadağ ilçe merkezine 5 kilometre mesafede 'Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun' ismiyle kurulan çiftlikte, o dönem padişahlar için safkan Arap atı yetiştirilmeye başlandı. 1928 yılında 'Sultansuyu Harası' adını alan işletme 1984 yılından itibaren ise Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdürmeye devam etti. Şimdiye kadar birçok şampiyon at yetiştirilen işletmede, her yıl yarışlarda başarılı olan atlar hem sahiplerine, hem de yetiştiği işletmeye paralar kazandırıyor. İşletmede safkan Arap taylarının ırk özellikleri bozulmadan yetiştiriliyor.Türkiye'nin sayılı merkezleri arasında yer alan çiftlikte yarış severlerin bir dönemler yakından takip ettiği 'Özgünhan', 'Ateştopu' ve 'Onurkaan' gibi aygırlar damızlık olarak kullanılıyor. Özel ilgiyle yetiştirilen taylar, her yıl belirli dönemlerde açık artırma ile satışa çıkarılıyor. Bu yıl da Temmuz ve Ekim aylarında Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetişen safkan Arap tayları elit ve koşu atları kategorisinde İstanbul Veli Efendi ve Bursa Karacabey'de satışa çıkarıldı. Atlar, soyunun yarışlardaki başarılarına göre 10 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen fiyatlara satıldı.ÖZGÜNHAN'IN TAYI REKOR FİYATA SATILDIYarış severler tarafından bilinen 'Özgürhan' aygırı ile '39 Neame' isimli kısraktan dünyaya gelen ve 'şampiyon' unvanı alan 'Özgünhan', 2000 yılında 112 bin liraya sahibini buldu. 2006 yılına kadar yarıştığı 38 koşudan 26'sında 1'incilik elde eden Özgünhan, TİGEM tarafından 600 bin liraya tekrar satın alındı ve 2007 yılında hipodromları bırakıp, damızlık olarak kullanılmaya başlandı. 2007 yılından 2019'a kadar Özgünhan'dan 158 tay elde edilirken, TİGEM'e 15 milyon lira, at sahiplerine ise 40 milyon lira gelir kazandırdı. Bu yıl yapılan satışlarda ise Özgünhan'ın taylarından Bursa'da 1,5 milyon lira, İstanbul'da yapılan satışlarda ise 1 milyon 900 bin lira gelir elde edildi. Bugüne kadar Sultansuyu'nun rekor satışı yapılan Özgünhan'ın yavrusu 'Bosna Hersek' isimli tay ise 560 bin liraya alıcı buldu.'KENDİSİ GİBİ TAYLARI DA ŞAMPİYON'Atçılık Şube Şefi Abdullah Güler, Özgünhan'ın Türkiye'nin en büyük yarış atı ve aygırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişen bir atımızdır. 2000 yılında 112 bin liraya Özgünhan satıldı. 5 yılda 38 koşuya katıldı, bunlardan 26'sını 1'incilikle bitirdi. Toplam kazancı 2 milyon 880 lira. Özgünhan, 2007 yılından beri Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde damızlık olarak kullanılıyor. Özgünhan'dan, şu ana kadar 158 tane tay elde edildi, bunlardan yaklaşık 15 milyon lira gelir elde edildi. At sahiplerine yaklaşık 40 milyon lira para kazandırdı Özgünhan. 2019 yılından Özgünhan tayları koşu tayı dediğimiz Bursa'da satılan taylardan 1,5 milyon lira, 8 Ekim'de İstanbul Veli Efendi hipodromunda yapılan satışta da 6 taydan toplam 1 milyon 900 bin lira gelir elde edildi. Taylar ve kendisi de şampiyon ama kendisi çok büyük bir şampiyon. Özgünhan'ın bu özelliklerini yavrularına aktarabilme kabiliyeti çok yüksek. Şu ana kadar Türkiye'deki en büyük aygır. Yavruları en iyi koşan aygırlarımızdandır. Bunun sebebi 'soy hattı' dediğimiz annesi ve babasıdır. Özgünhan'ın babası Özgürhan, annesi ise 39 Neame dediğimiz bir kısrak. Bunlar da Sultansuyu'nda yetişti. Şu ana kadar 2019 yılında ise Özgünhan'ın taylarından 3,5 milyon lira gelir elde edildi. Şu ana kadar Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde en pahalı satılan tay Özgünhan tayı oldu. 'Bosna Hersek' isimli tay 560 bin liraya satıldı."

Hastaneye gitmek için evden çıktı, 4 gündür kayıp

Adıyaman'da 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan 8 çocuk babası Halil Özen'den (65), 4 gündür haber alınamıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve görme engelli olduğu için kornea nakli yapılan Halil Özen, 4 gün önce kontrol amaçlı 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak eve dönmeyen ve telefonları kapalı olan Özen'in yakınları durumu polise bildirdi. Aile, 4 gündür bulunamayan Halil Özen'in hayatından endişe ediyor. Kadriye Özen (60), eşi Halil Özen ile sabah evden birlikte çıktıklarını ve daha sonrasında hiç haber alamadığını belirterek şunları dedi: "Eşim ile sabah beraber çıktık evden. Ben pazara gidecektim, o da hastaneye kontrole gitti. Birkaç saat sonra aradığımda telefonu çaldı konuştuk, 'sıra bekliyorum, sen öğlen yemeğini yiyebilirsin' dedi. Bir-iki saat daha bekledik aradığımızda telefonu kapalıydı. Ulaşamadık. Hastaneye gittik sordurduk ama hastaneye gitmemiş. 4 gündür eşim kayıp sesimizi duyuyorsa onu çok özledik. Eğer zor durumda ise bize ulaşsın. Kimseden şüphelenmiyoruz zaten evden çıkarken üzerinde çok para yoktu hayatından endişe ediyoruz."Şehir dışından babasının kaybolduğunu öğrenince Adıyaman'a gelen Hüseyin Özen ise, "Ben il dışında çalıştığım için hastaneye gideceği günün akşamı telefonda konuştuk. Hastaneye gidiyorum deyip evden çıkmış. 4 gündür haber alamıyoruz kendisinden perişan durumdayız. Tanıdık tanımadık herkese babamı bulmaları için haber salıyoruz. Biz kendi halimizde bir aileyiz kimse ile husumetimiz, kavgamız yok. Babam ilk defa kayboluyor artık hayatından endişe ediyoruz. Görenler olursa Allah rızası için bizimle veya polis ekipleri ile irtibata geçsinler. Babamı çok özledik eğer bizi seviyorsa evine dönsün, yıkık ve bitkin durumdayız" dedi.

Edirne'de sis etkili oldu

Edirne'de sabah saatlerinde itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sisten kentin simgesi tarihi Selimiye Camii, görülmez oldu.Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 12 derece olduğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle kentte araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Polis ekipleri, yollarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin yüksek yerlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini söyledi.

Rakiplerini küfür nedeniyle vurmuş

Aksaray'da yaşayan Erdem Kaya, aynı cadde üzerinde kendisi gibi cep telefonu satışı yapan 2 kişiyi, dini nikahlı olarak beraber yaşadığı Pembe Hatice K.'nin çantasından aldığı tüfekle yaraladı. İlk ifadesinde aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle tüfekle saldırdığını söyleyen Erdem Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde telefon satışı yapan Erdem Kaya (38), Nihat Özcan (45) ve Ali Erk (40) tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafından müdahale edip ayırmak istediği sırada Erdem Kaya, yanındaki eşi Pembe Hatice K.'nin çantasından aldığı tüfekle Özcan ve Erk'e ateş açtı. Özcan, tüfekten çıkan saçmaların dudağına, Erk de ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı da bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı.Yaralı 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Erdem Kaya, ilk ifadesinde aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma sonrası tüfekle ateş ettiğini söyledi. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Pembe Hatice K. hakkında ise ruhsatsız silah bulundurmak suçundan yasal işlem başlatıldı.

AFAD'tan gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), 10 ilden ekiplerin katılımıyla Kütahya'da 5.6 deprem senaryolu saha tatbikatı yapılırken, yaralı kurtarma enkaz sahneleri gerçeği aratmadı.AFAD Başkanlığı, 10 ilden çok sayıda ekibin katıldığı deprem tatbikatını Kütahya'da yaptı. Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü sahasındaki tatbikat alanında oluşturulan 'Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nin başlama komutu ve koordinat bildirmesiyle harekete geçen yaklaşık 20 ekip, Zafer Meydanında bulunan ve boşaltılan eski valilik binasında toplandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenliği almasının ardından tatbikat katılan ekipler senaryo gereği deprem sonucunda enkaz altında kalan yaralılara müdahalede etti. Yaralılar binanın dördüncü katından halat ve sedyelerle tahliye edildi. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Arama ve kurtarma çalışmalarının gerçeği aratmadığı tatbikatta arama kurtarma köpeği Çıtır yaralıların aranmasında destek verdi.EKİPLERLE SENARYO PAYLAŞILMADIKütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, tatbikatın doğaçlama süreçlerle gerçekleştiğini, senaryonun daha önce ekiplerle paylaşılmadığını söyleyerek, "Böylelikle gerçek uygulamalardaki eksikleri tespit etmek daha kolay. Bu tatbikatla eksiklerimizi tespit edip planlarımızı revize edecek şekilde gerçekleştirdik. Burada koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliliğini test ediyoruz. Daha önce öngörülemeyen eksikleri tespit edip gerçek olaylarda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

Hataylı işletmeci telefonla oynamayan eleman arıyor

Hatay'da sürekli telefonla ilgilenerek işleri aksatan çalışanlarından şikayetçi olan pastane işletmecisi Emrah Güngörmüş, iş yerinin camına 'Telefonla oynamayan eleman aranıyor' yazısı astı. Günümüzde teknolojik aletlere bağımlılığın ve sosyal medya kullanımın artması ile birlikte insanlar günün yarısından fazlasını telefon başında geçirmeye başladı. Pastane işletmeciliği yapan Emrah Güngörmüş ise bu durumdan oldukça şikayetçi olan vatandaşlardan sadece birisi. İşe aldığı her personelin telefon bağımlığı sebebiyle çalışma konusunda yeterli verimi alamayan Güngörmüş çareyi işletmesinin camına astığı duyuru ile bulmaya çalışıyor.Teknolojinin önüne geçmek gibi bir amaç taşımadığını belirten Emrah Güngörmüş, "Bizim bu yazıyı asmamızın sebebi her gelen işçide sorun yaşıyoruz. İş verdiğimiz zaman 'tamam' diyor ama sonra bir bakıyoruz telefon elinden düşmüyor. Bir şey söylüyorum daha sonra 'usta ne demiştin?' diye bana soruyor. Biz alttan aldıkça onlar bu davranışı yineliyor. İş saatleri sırasında o kadar telefonla oynuyorlar ki işini önemsemiyorö dedi."Telefonla oynamayan eleman aranıyor" yazısını 6 önce yaşadığı bir olay sonrasında iş yerinin camına asma gereği duyduğunu söyleyen Güngörmüş "Bir gün yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Benim bir çırağım vardı. Kendisine 'malzeme getir' dediğimde 'tamam' deyip telefonla ilgilenmeye devam ediyordu daha sonra da verdiğim işi unutup bana tekrar sordu. Ben de bu duruma sinirlendim ve onu işten çıkardım. Sonra kendime bir karar verdim. 'Bundan sonra telefonla oynayanı işe almayacağım' dedimö diye konuştu.Telefonun gerektiği yerde kullanılabileceğini söyleyen Güngörmüş "Herhangi bir acil durumda ya da birisi aradığında telefonuna bakabilir tabi o kadar merhametsiz değiliz. Bizim amacımız iş saatleri içinde oyun veya benzeri durumlarda telefonla ilgilenilerek işin aksamamasıö dedi.

