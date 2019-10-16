DHA YURT BÜLTENİ-9

16.10.2019 13:41

ANAMUR'DA YILDIRIM DÜŞMESİYLE ÇIKAN ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE

Mersin'in Anamur ilçesinde dün yıldırım düşmeleri sonucu arazi ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Anamur ilçesi Çaltıbükü ve Kılıç mahalleleri arasındaki ormanlık alan ve arazideki farklı noktalarda dün saat 14.00 sıralarında yıldırım düşmeleri sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 50 kilometrelik alanda farklı noktalarda çıkan yangınlara müdahale etti. Çevre illerden de destek istendi. Yangın söndürme helikopterleri, 27 arazöz, 6 itfaiye aracı, 20 teknik ekip, 100 yangın görevlisinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınları söndürme çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------- Yangından görüntü Ekiplerin soğutma çalışması Yükselen dumanlar Alandan genel ve detay

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

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ADANA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 4 TUTUKLAMA Adana'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 710 gram esrar, 137 gram metamfetamin ve 42 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 3 mahallede yapılan baskınlarda, Serena B. (25), Umut B. (27), Ömer B. (39), Yılmaz A. (28), Halil A. (32), Onurcan B. (21), Levent Y. (27) ve Ramazan T. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 42 gram bonzai, 710 gram esrar, şarj aleti içerisinde 137 gram metamfetamin ve araç anahtarı görünümünde hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Halil A., Umut B., Yılmaz A. ve Levent Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü--------------------------Zanlıların polis aracından indirilmesiAdli tıp birimine getirilmesiEle geçirilen şarj aletleri İçerisinden çıkan hassa terazi ve folyolarUyuşturucu maddeden görüntüHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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DEPREMDE HASAR GÖREN KAYMAKAMLIK BİNASI TAŞINIYOR

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve daha önce 'çürük' raporu verilen, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı'nın Gençlik Merkezi'ne taşınmasına başlandı.

Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, İstanbul'dan sonra en yakın bölge olan Marmara Ereğlisi'nde, daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının giriş katında çatlaklar meydana geldi. Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, deprem sonrası kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda binanın taşınacağını belirtip, taşınma işlemlerine başlanması talimatını verdi. Kaymakamlığın nereye taşınacağı konusunda araştırmalar yapıldı ve belediyeye ait Gençlik Merkezi uygun bulundu. Bunun üzerine kaymakamlıkça belediyeden merkezin kendilerine tahsis edilmesi istendi. Marmara Ereğlisi Belediye Meclisi kararıyla Gençlik Merkezi, 3 yıllığına kaymakamlığa tahsis edildi.

Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı'nda bulunan bazı birimlerin, yapılan hazırlığın ardından bugün Gençlik Merkezi'ne taşınmasına başlandı. Binada bulunan diğer birimlerin de hazırlıkların ardından merkeze taşınacağı belirtildi. Kaymakamlığın belediye merkezini teslim almasının ardından binada birimler için odalar yapıldığı kaydedildi. Öte yandan kaymakamlık binasının yanındaki adliye binasının da taşıyıcı kolanlarında ağır hasar olduğu ve bunun için de Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığı'nca ilçede başka bir yere taşınması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Taşınan birimlerden görüntü-Hükümet binası tabelası-Gençlik merkezi binası görüntüsü-Muhabir Mehmet YİRUN Anons-Genel ve detaylarHaber- Kamera: Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ),-

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YOGA YAPARAK MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, pempe kıyafet giyen kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla yoga yaptı. 'Korkma, farkında ol, geç kalma!' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara erken teşhis ve tedavi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Mezitli Belediyesi öncülüğünde Mezitli Soroptimist Kulübü ve Hindistan Büyükelçiliği ile 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara meme kanseri konusunda bilgiler verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Arş. Gör. Nihal Çınar Özcan tarafından meme kanseri teşhis ve tedavisi konusunda bilgilendirme yapıldı. Kadınlar evlerinde nasıl kontrol yapacaklarını maket üzerine deneyerek öğrenme şansı da buldu.

Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe kıyafetler giyen kadınlar, yoga eğitmenleri Dr. Ayten Can, Dharma Yaşam Kulübünden Özlem Çetin, Duygu ile Yoga Kulübünden Duygu Ertan ve Hindistan Büyükelçiliğinden Ankit Tiwari eşliğinde yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi bulunan tarihi Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yoga yaptı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte kadınlar meraklı bakışlar arasında yoganın ilginç figürlerini sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, 1 saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yapılarak dinginlik sağlandı.

Büyük beğeni kazanan etkinlikte konuşan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, "Kadınlar adına farkındalık yaratma için en önemli konulardan birisi olan meme kanserine dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır. Bugün dünyada her 8 kadından birisi meme kanseri riski, her 36 kadından birisi de bu nedenle ölümle karşı karşıya kalma riskini taşımaktadır. Bu etkinliğimizle meme kanseriyle mücadele etmenin yollarına dikkat çekmek istiyoruz. Kadınlarımız ücretsiz olarak yapılan taramalarla meme kanseri riskini erken teşhisle en aza indirebilirler. Hep birlikte yoga yaparak bu tehlikeye karşı bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Hastalıkların en büyük sebeplerinden birisinin psikolojik etkenler olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Her yıl ekim ayında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle meme kanserine dikkat çekiliyor. Etkinliğimizde kadınlarımız hem meme kanseri hakkında farkındalık oluşturma hem de yoganın sağlıklı yaşama etkilerini görme şansı buldu. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisinin de insanı ruhen rahatlatan yoga olduğu gerçeğinden yola çıkarak yapılan nefes, meditasyon ve yoga duruşları sayesinde kişi kendini daha huzurlu, zinde ve sağlıklı hissediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kadınlar bir arada-Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz'ın konuşması -Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş'un konuşması -Kadınların yoga için ısınmasından genel ve detay-Kadınlar yoga yaparken-Eğitmenin görüntüsü-Eğitmene eşlik eden kadınlar-Uzanan kadınlar-Genel ve detayHaber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN, =======================

'TÜRKİYE'DE UÇAK KAZALARININ YÜZDE 80'İ PİLOTAJ KAYNAKLI'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ulualan mevkisinde son bir yılda tek motorlu Cessna tipi 3 eğitim uçağının yaptığı kazalarda, 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralı kurtuldu. Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj Bölümü Başkanı Üner Beköz, Türkiye'de uçak kazalarının yüzde 80'inin pilotaj kaynaklı olduğunu, aynı bölgede aynı tip uçaklarla meydana gelen bu 3 kazanın ise tesadüf olduğunu söyledi. Haziran ayındaki kazadan yaralı kurtulan Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Devrim Gün ise Cessna tipi uçakların detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Manavgat ilçesi Ulualan mevkiindeki toprak pistte son bir yıl içinde meydana gelen 3 uçak kazasında 2 pilot ve 2 öğrencisi yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı. Bölgedeki ilk kaza 30 Ekim 2018 tarihinde meydana geldi. Burada bulunan toprak pistten eğitim için havalanan tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, Karaöz mevkiinde araziye düştü. Kazada, pilot Serkan Dilci ile beraberindeki Deniz Adalı yaşamını yitirdi.

PİLOT VE BİR ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ, BİR ÖĞRENCİ YARALI KURTULDU

Bölgedeki ikinci kaza ise 10 Haziran 2019 tarihinde oldu. Pilot Levent Arslan ile öğrencileri Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Devrim Gün ve aynı üniversitede öğrenci Ataberk Gökmen'in bulunduğu tek motorlu Cessna tipi 'TC-DBO' tescilli uçak, kalkıştan hemen sonra Sorgun mevkiindeki karpuz tarlasına çakıldı. Kazada pilot Levent Arslan ve Ataberk Gökmen yaşamını yitirdi, Devrim Gün ise yaralı kurtuldu.

AYNI PİST VE AYNI TİP UÇAKLA ÜÇÜNCÜ KAZA

Son kaza ise dün meydana geldi. Ulualan mevkiindeki toprak pistten saat 11.00 sıralarında havalanan Cessna tipi tek motorlu TC- AEZ kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkış sırasında pistten çıktı, burnu yere sürtündü. Uçakta hasar meydana gelirken, pilot Selim Polat ile yanındaki Ersin Bilen yara almadan kurtuldu. Polat ve Bilen tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Kazaların hep aynı pistte ve aynı tip uçaklarla meydana gelmesi, pist ve uçak güvenliği sorusunu akla getirdi. Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj Bölümü Başkanı Üner Beköz, bunun bir tesadüf olduğunu söyledi.

Türkiye'nin henüz havacı olma gayretinde bir ülke olduğunu kaydeden Üner Beköz, "Havacılığın genel temayüllerine çok vakıf değiliz. Bilmemiz gereken birinci konu, uçaklar sanıldığı kadar çok kaza yapmıyor. Burada ciddi bir tesadüf var. Aynı meydanda, aynı pistte aynı tip uçakların kaza yapması ciddi bir tesadüf. Ülkemizdeki uçakların tamamı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün gözetiminde ve sürekli kontrol ediliyor. Yani uçaklarda bakım sorunu var, bazı başka sorunlar var demek doğru olmaz. Kontrolü yapılmayan, yeterlilik belgesi olmayan uçağın piste girmesine dahi izin verilmez" dedi.

KAZALARIN YÜZDE 80'İ PİLOTAJ KAYNAKLI

1942 model bir uçakla uçuş yaptığını kaydeden Üner Beköz, Türkiye'deki uçak kazalarının yüzde 70- 80'inin pilotaj kaynaklı olduğuna işaret etti. Bunun 'Pilot hata yapıyor, uçak düşüyor' anlamı taşımadığını kaydeden Beköz, "Türkiye'de, Kaza İnceleme Araştırma Kurulu var. Bu kurum kazalardan sonra detaylı çalışmalar yapıyor. Çalışmanın sonunda da kazanın nedenini açıklıyor. Biz de ondan ders çıkarıyoruz. Sivil Havacılık Genel Kurulu ve Kaza İnceleme Araştırma Kurulu çok disiplinli çalışan kurumlar. İki kurumun çıkardığı sonuçlar çok önemli" diye konuştu.

'MEYDANLARA YETERİNCE BAKIM YAPILMIYOR'

Türkiye'deki bütün meydanların genel bir bakım sorunu olduğunu vurgulayan Üner Beköz, yerel yönetimler ve diğer otoritelerin meydanların bakımına yeterince ilgi göstermediğini söyledi. Bu meydanda yapılan işin genel havacılık olduğuna dikkati çeken Beköz, "Genel havacılık yeterince ilgi görmüyor. Bu nedenle bir durum, kaza söz konusu ise biz buna pilot sorumluluğu diyoruz" dedi.

Manavgat'ta meydana gelen son olayın ise bir kaza olmadığını, kırım olduğunu aktaran Beköz, "Burada can kaybı ve yaralanma yok. Dolayısıyla bir kaza değil, kırımdır. Rüzgar nedeniyle uçak bulunduğu yerde ters dönmüş. Genel havacılıkta, havacılık yapılacak yerlerin otoriteler tarafından belirlenmesi lazım. Orası doğru yer midir, değil midir, rüzgar alır mı almaz mı, zaman içinde şartlar değişmiş midir? Bunun iyi belirlenmesi lazım. Bu alanda uçmak, tamamen pilot arkadaşlarımızın sorumluluğudur. Rüzgarın azizliğinden meydana gelmiş bir kırımdır. Bu alanda daha önce de iki kaza meydana geldi. Ancak bu kazaların sonuçlarını da bu meydana yükleyemeyiz" diye konuştu.

PİST FAKTÖRÜ

Pistin toprak olmasının kaza nedeni olmadığını belirten Beköz, "Doğru pist diye bir şey yok. Nereye iniş yapılacağı, nereden kalkış yapılacağına pilot karar verir. Pistin toprak, çim ya da beton olması gerekmiyor. Ancak bakımlı meydanların olmasını isteriz. Bu pistin toprak olması kaza nedeni değildir" dedi.

'KAZA YAPAN UÇAK ÇOK GÜVENLİ VE EN ÇOK KULLANILAN'

Aynı meydanda aynı tip uçakla 3 kazanın meydana gelmesinin de tamamen tesadüf olduğuna işaret eden Üner Beköz, şöyle konuştu:

"Bu 3 kazadaki uçaklar belli bir markaya ait. Bu uçaklar üretildikleri tarihten bu yana 50 milyon saat uçuş yapmışlar. Son derece güvenli uçaklar. Dünyadaki en güvenli uçaklar olarak kabul ediliyorlar. Bu nedenle dünyada en çok bu uçaklar kullanılıyor. Başka uçaklar olsaydı, belki daha korkunç kırımlar, kazalar olabilirdi. Uçakların tipinden dolayı kaza oluyor diye bir şey kabul etmemiz mümkün değil."

YARALI KURTULAN DEVRİM GÜN: DETAYLI İNCELENMELİ

Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Devrim Gün ise bu kazanın tesadüf olmadığını savundu. Kendisinin haziran ayında meydana gelen kazadan yaralı kurtulduğunu hatırlatan Gün, "Bu uçaklar çok detaylı bir şekilde incelenmeli. 'Düşen uçaklarda düşük kaliteli yakıt mı kullanılıyor, yoksa bakımları mı tam yapılmıyor' ister istemez bu sorular akla geliyor. Bunlar teknik konular ve kazalar bu yönleriyle araştırılmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Üner Beköz'Ün açıklamasıSimülasyon görünsütüDetaylarHaber: Yılmaz KILIÇKAYA-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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1023 ÖĞRENCİDEN MEHMETÇİĞE 'SELAM'

Antalya'nın Kepez ilçesinde ilkokul öğrencileri, Suriye sınırındaki harekata katılan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı oluşturup, 'Barış Pınarı' yazdı.Kepez'deki İbrahim Doğaner İlkokulu'nun 1023 öğrenci ve 50 öğretmeni, Suriye sınırındaki Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amaçlı bir gösteri hazırladı. Öğrenciler, okul bahçesinde bedenleriyle Türk bayrağı oluşturup 'Barış Pınarı' yazdı. Bir uçak maketinin de yer aldığı gösteride, bir grup öğrenci de Türk bayrağı açtı. Gösterinin drone ile videosu da çekildi. Okula ait sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, Knock Out grubunun 'Mehmetçik Marşı' da fon müziği olarak kullanıldı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşımda, "Bizler kalemlerimizle, dualarımızla, sizler yüreğinizle, bileğinizle. Birlikte yaşayacağız, birlikte var olacağız, ülkemizi birlikte koruyacağız" ifadeleri yer aldı.Okul Müdürü Mehmet Akay, okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenlerin, Suriye sınırında terör örgütlerine yönelik harekata katılan Mehmetçiğe destek olmak ve selam göndermek için bu etkinliği düzenlediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Okul bahçesindeki gösteriden detay

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Antalya-DHA)

Kaynak: DHA