DHA YURT BÜLTENİ - 9

Erciş Belediye Başkanı HDP'li Çetin, gözaltına alındı (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Van'ın Erciş ilçesinde, Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin ile 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından düzenlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak 15 Ekim 2019 günü Müdürlüğümüz Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce 4 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Y.Ç., B.Ç., H.K. ve Ş.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Haber: Barbaros KUL/ VAN,

========================

Zap Rafting Takımı'nın Türkiye Şampiyonası hazırlığı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Rafting Takımı, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlık yapıyor.Çukurca'da geçen yıl kurulan Zap Rafting Takımı, 17- 20 Ekim'de Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası'nda iyi derece elde edebilmek için sıkı çalışmalar yapıyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünde botlarla kendilerini Zap Suyu'na bırakan rafting takımı, sonraki şampiyonanın Çukurca'da yapılmasını istedi. Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak, rafting takımında 5 sporcu olduğunu belirterek, "20 gündür Zap Suyu'nda Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz, 17- 20 Ekim'de Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde düzenlenecek olan şampiyonadan dereceyle dönmek. Bu konuda iddialıyız" dedi.Takımın sporcularından Emir Çakır ise Türkiye Şampiyonası'nda Çukurca'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü-------------Zap suyun'da çalışma yapan rafting takımı sporcuları-Zap suyu kenarında mola veren sporcular-Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak'ın açıklaması-Bir sporcu ile röportaj-Zap Suyu'ndaki rafting gösterisinden genel ve detaylar

BOYUT: 381 MBSÜRE: 3 DK 10 SN

Haber-Kamera: Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), -

======================

Makam aracını parka çektirdi, belediyeye işçi servisiyle gidiyor

Hatay'da Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, makam otomobilini otoparka çektirerek, belediyeye işçi servisiyle gidip gelmeye başladı.Arsuz Belediye Başkanı CHP'li Asaf Güven, tasarruf amacıyla makam aracını otoparka çektirdi. Her sabah belediye personeli için tahsis edilmiş servisle makamına giden Başkan Güven, makam aracını ise sadece mesai saatleri içerisinde, belediye işleri için kullanacağını belirtti. Başkan Güven, "Personele servis ayarladık. Nedeni hem personelin gidip gelirken sıkıntı yaşamaması, hem de zaman zaman ekonomik açıdan belediye araçlarıyla gelindiği için ekonomik olarak da uygun değildi. Belediyenin içinde bulunduğu durumu, tasarruf tedbirlerini düşündüğümüzde, bir servisin olması gerektiğini düşündük. Hem personel açısından hem de belediyenin çıkarı açısından önemliydi. Böylelikle personel de kaynaşmış olur. Bizim personelimiz de bu uygulamadan gördüğüm kadarıyla da memnun" dedi.

Görüntü Dökümü----------Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in yürüyerek gelişiServis aracına binmesiAracın içerisindeki personele selam vermesiAsaf Güven'in servis aracında yaptığı açıklamaBelediyenin önünda servis aracından inmesiBelediyeye girişiAracın park yerinden görüntüsü (GEÇİLECEK)

SÜRE: 01'59" BOYUT: 223 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ARSUZ,(Hatay),

======================

11 bin liralık bileziğin imitasyonu 40 liraya satılıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta imitasyon takılara ilgi her geçen gün artıyor. Kuyumcularda 11 bin liraya satılan ünlü Maraş burmasının imitasyonu tarihi Kapalı Çarşı'da 40 liraya satılıyor.Fiyatlarınıartması nedeniyle altın alamayan kadınlar, imitasyon takılara yönelmeye başladı. İstanbul'dan sonra en çok altın işlenen kent olan Kahramanmaraş'ta da takı almak isteyenler imitasyon takı tercih ediyor. 15 yıldır tarihi kapalı çarşıda imitasyon takı satan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasından dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi.Çelik ve bakırdan yapılmış imitasyon takıların gerçeğinden farksız olduğunu, kuyumcuda 11 bin liraya satılan ünlü Maraş burmasının kendi tezgahında 40 liraya alıcı beklediğini kaydeden Atıcı, "Altının artmasından dolayı vatandaşlarımız güçleri yetmeyince mecburen imitasyona yöneliyor. En çok Maraş Burması ile tekli Maraş burgusu bileziği ile diğer bilezik çeşitleri ilgi görüyor. Her kesimden müşterimiz var. Yaşlısı da geliyor genci de geliyor. Hatta düğün alışverişini buradan yapanlar var. En son bir gelin damat gelerek 30 bin liralık altına denk gelecek şekilde altın aldılar."'MÜŞTERİ SAYIMIZ AZALIYOR'Altın fiyatlarının atması ise en çok kuyumcuları olumsuz etkiliyor. Kentte kuyumculuk yapan Ahmet Ertokuş, kamuoyunda altın fiyatlarının yükselince kuyumcular seviniyor algısı olduğunu ancak fiyatlarının artması nedeniyle satışların düştüğünü kaydetti. Bu nedenle de imitasyona ilginin her geçen arttığını belirten Ertokuş şunları söyledi: "Şu an elimizde şöyle bir imitasyon Maraş burmamız var. İmitasyon burmamızı 40 liraya alabiliyorlar. Bu ürünün aynısının 22 ayarı, 11 bin lira. Altın fiyatlarının fahiş artmasından ve bütçe sıkıntısından dolayı imitasyona yönelme var. Kimi insanlar düğünlerde, kimi insanlar kendi bileklerine takmak için imitasyon altın alıyor. Gösteriş için takanlar var. Altın fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanan bir durumdur bu. Altına zam gelmesi kuyumcuları zengin etmez, tam tersine satışlar düşer. Vatandaş da esnaf da kararsız kalır. Satarken de sıkıntı yaşarız alırken de sıkıntı yaşarız çünkü gün içerisinde beş defa fiyat değişebiliyor. Bundan dolayı da müşteri sayımız azalıyor her gün ve imitasyona yönelim fazlalaşıyor."

'ALTINA GÜCÜMÜZ YETMİYOR'Takıları çok seven kadınlar ise altın fiyatlarının atmasından dertli. Çok sevdiği altın takıları alamayınca imitasyon aldıklarını belirten kadınlardan Zehra Tilki, "Şu anda altın fiyatları çok fazla artış gösterdiği için bunları tercih ediyoruz. Mesela Maraş Burması şu anda 10-15 bin lira. Buna gücümüz yetmediği için burada 40 liraya alıyoruz. Halhal, bileklik gibi farklı modelleri de yine buradan alıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------İmitasyon takılardan detayTakıları inceleyen kadınlarAli Atıcı ile röp.İmitasyon takı alan kadınlarla röp.Kuyumcudan detayAhmet Ertokuş ile röp.Kuyumcudaki altınlardan detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 904 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

====================

Marmaris'te 'EcoFest' etkinlikleri renkli geçti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün boyunca, üretime ve ekolojiye dayalı şehir kimliğini geliştirmek amacıyla 'EcoFest' adlı birbirinden renkli bir dizi etkinlik düzenlendi.Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 'EcoFest' için ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda şehir meydanından Ada Ağzı mevkisindeki Burunucu Macera Parkı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Özelilkle aileler, çocuklarıyla yürüyüşe katılırken, 4 kilometre yüründü. Macera Parkı'na ulaşan vatandaşlara, 50 ayrı standda atık ve organik malzemelerle yapılan çeşitli eşyalar gösterildi. Atık metallerden yapılmış hayvan ve doğa figürü eserler ilgi çekti. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı(ÇEVKO) ve Marmaris Tohum Derneği üyeleri, çocuklara doğanın korunması için bilgilendirmede bulundu. Atölyelerde çeşitli çalışmalar yapılırken, seminer çadırında söyleşiler düzenlendi. Denizaltı çalışmalarıyla tanınan ünlü belgeselci Savaş Karakaş, deniz kirliliğiyle ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Aktivist 11 yaşındaki Deniz Çevikus ise, iklim değişimiyle ilgili panelde konuştu. Ulaşım konusunda Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Erhan Öncü, sürdürülebilir ulaşım, uzmanların katıldığı tarım panelleri, Marmaris çam balıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Öte yandan Yaraş Köyü kadınlarının kurduğu tiyatro ekibi, performans sergiledi. Ayrıca yakılan ocaklarda, Ege Bölgesi'ne özgü düğün yemeği pişirildi. Köylü kadınların yaptığı yemek ve aşurelerin dağıtıldığı stant önünde, uzun kuyruklar oluştu. Üç gün süren etkinlik kapsamında çocuklara doğaya sahip çıkılması ve korunması konularında el ilanları dağıtıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz EcoFest, bir festival değil. Arkasında yatan çok daha kapsamlı, üretime ve ekolojiye dayalı bir kent vizyonunun vitrini niteliği taşıyor. Doğal zenginlikleri ve değerleri yansıtan festivalimizi önümüzdeki yıllarda uluslararası haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------Festivalin açılış yürüyüşüMacera parkında yürüyüşü bitirenlerin açılmış stantları dolaşması ve bilgi almasıDüzenlenen festivalden genel-ayrıntılı görüntüMacera Parkı içinde doğal malzemelerden yapılan ekolojik evin görüntüsü

(Toplam: 12 dakika 23 saniye-894 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

================

Düz Dünya Derneği Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı düşüncelerin dinlenmesi gerektiğini belirterek verdiği örnekte, 'tüm dünyanın dünya yuvarlaktır teorisine inandığı' sözlerine katılmadıklarını söyledi. Özkan, Kılıçdaroğlu'nun kendilerini dinlemesi gerektiğini belirterek, derneklerine davet etti.Adana'da 4 Eylül'de Dünya Avşarlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin gecesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı düşünen insanları dinlemek gerektiğine vurgu yaparak, "Orta Çağ'da bütün dünya, dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Bir kişi çıktı ve 'dünya yuvarlaktır' dedi. Mahkemeye götürdüler ve yine 'dünya yuvarlak' dedi. Kim haklı çıkıyor. Şimdi bütün dünya o adamın teorisine destek veriyor. Dolayısıyla bizlerin farklı düşünenleri eleştirmek değil, dinlememiz lazım. Farklı düşündü diye yakalayıp suçlamamıza gerek yok' diye konuşmuştu. Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, dünyanın yuvarlak olduğuna dair teorileri kabul etmediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun örneğinin yerinde olmadığını kaydeden Özkan, "Dünyanın tamamı yuvarlak olduğuna inanmıyor. Amerika'da milyonlarca düz dünyacı var. Biz yuvarlak dünya teorisine katılmıyoruz. Kılıçdaroğlu, eğer farklı düşünceleri dinlemek istiyorsa bizi dinlemeli. Kendisine bu konudaki düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz. Dünyanın gerçekten düz olduğunu kanıtlamamız için kendisini Adana'daki derneğimize davet ediyoruz" dedi.Özkan, Rusya Federal Uzay Ajansı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Türk astronot gönderilmesi teklifine ilişkin de gönüllü olarak uzaya gitmeyi kabul edebileceğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü----------Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan ile röp.

Detaylar

SÜRE: 02'16" BOYUT: 251 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR- Nuri PİR/ ADANA,

