Dha yurt bülteni - 9

14.10.2019 14:26

Bakan Kurum: Güney sınırımızda terör koridoru istemiyoruz (2)

AZEZ ŞEHİDİ, ADININ CAMİYE VERİLMESİNİ VASİYET ETMİŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki programın ardından cuma günü Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Recep, annesi Necla ve kız kardeşi Fatma Zehra Mermer'e başsağlığı dileyen Bakan Kurum, şehidin kanının yerde kalmayacağını söyledi.

Bakan Kurum, Şehit Yunus Mermer'in adının yaşatılması için bir yere verilmesini planladıklarını belirterek, baba Recep Mermer'e, oğullarının adının verilmesini istedikleri yer olup, olmadığını sordu. Baba Mermer de oğlunun şehit olduğu takdirde adının camiye verilmesi yönünde vasiyeti olduğunu belirtti. Bakan Kurum da vasiyetinin yerine getirileceğini belirtti. Kurum, Mehmetçiğin, dün olduğu gibi bugün de teröre geçit vermeyeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------Bakan Kurum'un şehit ailesini ziyareti Baba, anne ve şehit kardeşine taziye dilemesi Kur'an okunup, dua edilemesiBakan Kurum'un konuşması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA-DHA

====================== Park halindeki araçlara çarptı: 4 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki 4 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah Kaynak (21), yönetimindeki 06 BL 7400 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durdu. Sürücü Kaynak, araçta bulunan Fatih Kaynak (26) ve Dilan Marah (24) kazada yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücü Kaynak'ın, 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın yaşandığı yerdeki bir iş yerinin sahibi Serpil Yıldırım, kazanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğünü belirterek, "Kazada otomobil çok şiddetli bir şekilde diğer araçlara çarptı. Hepimiz çok korktuk. Kazanın geç saatte olması ve alanda başka insanların olmaması faciayı önledi. Sevindirici olan can kaybının yaşanmamasıydı" diye konuştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması ve çevredekilerin, kazazedelerin yardımına koşması yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera; Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

======================

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı

OsmaniyE'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.Kaza, bugün sabah saatlerinde Osmaniye Kadirli Karayolu Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan H.Y. (42) idaresindeki 80 FZ 282 plakalı hafif ticari araç, DSİ'ye ait sulama kanalı üzerindeki köprü kavşağında, bir anlık dikkatsizlik sonucu, karşı yönden gelen H.Y. (21) idaresindeki 80 LM 580 otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içerisindeki yolculardan 8 yaşındaki B.E.Y. ile Y.Y. (38) yaralandı. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Kaza yerindeki ambulans, yaralıların alınması-Kazaya karışan araçlardan detay-Olay yerindeki kalabalık-Olayın yaşandığı kavşaktaki yön levhalar-Kazaya karışan hafif ticari araç-Kazaya karışan otomobil-Ambulans ve jandarma aracı

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

======================

Bolu'daki kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Naime Özer ve Rafet Özer ile oğulları Abdulkadir Özer, İzmit'te toprağa verildi.Kaza, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Gerede ilçesi geçişinde meydana geldi. Rafet Özer yönetimindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, yol kenarındaki çalılık alana girerek taklalar attı. Kazada, sürücü Rafet Özer ile eşi Naime Özer ve oğlu Abdulkadir Özer yaşamını yitirirken, Özer çiftinin kızı Betül Özer ile sürücünün ablası Fehime Karakoç yaralandı.Kazada yaşamlarını kaybeden Naime Özer ve Rafet Özer ile oğulları Abdulkadir Özer'in cenazeleri bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölcük ilçesindeki Nüzhetiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tedavisinin ardından taburcu olarak cenazeye katılan Betül Özer'in cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Görüntü Dökümü------------Cami önündeki kalabalıkCenaze aracı önünde bekleyen kadınlarAilenin taziyeleri kabul etmesiCenaze namazından görüntüTabutların yan yana konulmasıTabutların omuzda taşınmasıKazada yaralanan Betül Özer'in güçlükle ayakta durmasıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

=====================

İnşaattan 10 bin lira malzeme çalan 1 kişi tutuklandı

Aksaray'da bir inşaattan 10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerden Müslüm Akbıyık (25) tutuklandı, Gökhan T. de (36) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olay anı da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.Olay, 11 Ekim günü Paşacık Mahallesi 1653 Sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Müslüm Akbıyık ile Gökhan T., inşaattan yaklaşık 10 bin lira değerinde kablo ve matkap gibi malzemeleri çalıp uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Şüpheliler, polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Olay anı da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Müslüm Akbıyık (25) tutuklandı, Gökhan T. de (36) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü ------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY-DHA

=====================

Köpek kurtarma operasyonunu anlattı; sosyal medyada ilgi odağı oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kullanılmayan havuza düşen köpeği kurtarma operasyonunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, o anların anlatımını yapan kişi, sosyal medyada ilgili odağı oldu.Baskil ilçe merkezinde köpeğin boş havuzda mahsur kaldığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattığı sırada çevrede bulunan, ismi öğrenilemeyen bir kişi kurtarma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetmek istedi. İtfaiye ekipleri köpeği kurtarmaya çalışırken, cep telefonuyla o anları görüntüleyen kişi de, köpeği kurtarma operasyonunun anlattı. İsmi öğrenilemeyen kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sırasında şunları söyledi: "Evet, şimdi belediye personelimiz havuza düşen köpeği kurtarmak için operasyona başladı. Sabri kardeşimiz ile Ercan kardeşimiz şu anda uzun bir tahta getirdiler. Onu havuza salacağız ve köpek bu tahtaya basarak kurtulacak. Oradan çık yavrum hadi. Çık hadi, tahtayı görmüyor musun? ve kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı." Çekilen bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü-------------Köpeğin kurtarılmasından görüntü -Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

======================

Yüksek gerilim hatları tazyikli suyla temizleniyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre koşullarına bağlı olarak iletim performansı azalan izolatörler itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla temizleniyor.İslahiye ve Nurdağı'nda yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizlenmesi amacıyla oluşturulan iki ekip, kış hazırlıklarına başladı. Bir ekip yüksek gerilim hatlarındaki oluşabilecek kazayı önlemek için kontrollerini yaparken, özel olarak dizayn edilmiş itfaiye aracı ise yüksek basınçlı su ile yüksek gerilim hatlarını temizliyor. Bir noktada temizlik işlemi ise yaklaşık 5 ile 10 dakika sürüyor. Bu süre içerisinde basınçlı pompa ile yüksek gerilim hatlarındaki izolatörler temizleniyor. Çalışmalar kapsamında her iki ilçede 5 ile 6 bin yüksek gerilim direğindeki izolatörlerin yıkanması hedefleniyor.

Görüntü Dökümü------------Türkbahçe mahallesiYüksek gerilim hattının kontrolüİzolatörlerin yıkanması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

======================

Kaynak: DHA