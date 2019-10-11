Dha yurt bülteni - 9

11.10.2019 13:01

Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Barış pınarı Harekatının önemli bir harekat olduğunu belirterek, " Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. 'Yok efendim barışmış' terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar" dedi.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nin (UDEM) tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar katıldı. Burada konuşan Bakan Turhan, " Terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiklerimize selam ederek konuşmama başlamak istiyorum. Allah onları esirgesin, yar ve yardımcıları olsun. Bölgeyi terörün, teröristlerin bataklığı olmaktan çıkarıp barış ve huzuru hakim kılmaktır. Çünkü bu teröristler dinimizin, dilimizin, vatanımızın can düşmanlarıdır. Bu harekatta şehit olan asker ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. 'Yok efendim barışmış' terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar. Özüne yabancılaşmış özünü kaybetmiş kimselerden bu millete, bu vatana hayır gelmez. Bugün mübarek Cuma günü. Ülkemizin selameti adına canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize dua edelimö dedi.

KÖPRÜ KONUMUNDAYIZTürkiye'nin Deniz taşımacılığında köprü konumunda olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Cahit Turhan şunları söyledi; "Özellikle uluslararası petrol taşıma yollarından biri üzerinde bulunuyor olmamız ve boğazlarımızdan yılda yaklaşık 81 bin gemi geçiyor olması yoğun taşımacılığı ortaya koymaktadır. Sadece etrafımızı çevreleyen denizlerimizde değil 500'ü aşkın doğal ve yapay göllerimizle, barajlarımızla doğal mirasın ve zenginliği yaşamaktayız. Sahip olduğumuz bu güzelliklere ve nimetlere şükrederken Atalarımızdan kalan bu mirasın gelecek nesillere aktarılacak olmasını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bakanlık olarak denizlerimizde sivil can ve mal kaybını azaltmak, deniz çevresini korumak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda birçok modern sistemi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Deniz trafiğini anlık olarak izlemek amacıyla kurduğumuz sistemle 16 yıldır hizmet ediyoruz. Bununla beraber yoğun deniz trafiğine ev sahipliği yapan İzmir ve İskenderun'da yeni sistemle birlikte çok daha güvenli deniz hizmeti sunmuş bulunmaktayız. Gemileri 24 saat izlemekteyiz. Deniz güvenliği arttırılarak deniz kazaların önlenmesi hususunda önemli bir yol aldık. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Tüm Türk Bayraklı gemileri uydularla dünyanın neresinde olursa olsun izleyebiliyoruz. Yabancı bayraklı gemileri de denizlerimizden bin mil uzaklıkta takip edebiliyoruz."'DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ULUSAL ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ KURMAYI AMAÇLIYORUZ'Deniz kirliliğini önlemek için ulusal acil müdahale sistemi kurmayı hedeflediklerini belirten Turan, "Deniz kirliliğin önlenmesi amacıyla etkin bir şekilde çalışmaktayız. Arama kurtarma hizmetlerimizin önümüzdeki günlerde iyileştirmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız. Muhtemel kazaları önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyoruz. Çevreye duyarlı bir şekilde deniz kirliliğine karşı etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla ulusal acil müdahale sistemi kurmayı amaçlıyoruz. Kurulacak sistemle birlikte deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da yakın bir işbirliği içerisindeyiz Acil Müdahale sistemimizin ilk adımı 2015 yılında inşa edilen Antalya Deniz Şeridi Acil Müdahale Merkezi oldu. Sistemin ikinci ve en önemli adımı olan buranın açılışını da sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin deniz trafiği açısından en hızlı gölgesi olan Marmara Denizi'nin kuzeybatısında yer alan ve geniş imkanlara sahip olan bu alan büyük deniz birliklerinin de operasyon merkezi olacaktır. Bunun dışında petrol ve diğer zararlı maddelerden uzak tutulmak amacıyla eğitim verilmesi, deniz kirliliğine ilişkin numune analizlerinin yapılması amacıyla bu kapsamda araştırma ve geliştirme faaliyetleri de burada yapılabilecektir. Böylece UDEM eğitim merkezi olmasının yanı sıra yoğun petrol taşımacılığı yapan büyük şirketlerin cazibe merkezi olacaktır. Ayrıca UDEM acil müdahale ekipmanları ve diğer denizcilikle ilgili ekipmanların yapılabileceği bir alan olarak tasarlandı ve burada hizmet verecektir.ö şeklinde konuştu.Turhan'ın konuşmasının ardından Marmaraereğlisi Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nin (UDEM) açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Mehmet Cahit Turhan bir takım ziyaretler için karayoluyla Tekirdağ'a hareket etti.

Görüntü Dökümü---------Udem talebası-Tesisin sinevizyon görüntüsü-Bakann salona gelişi-Bakan Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması-Salondan görüntü-Tesisin gezilmesi-Detay görüntüler

Haber- Kamera Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞİLİSİ (Tekirdağ),

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Faruk Kaymakcı: Müttefiklerimizin bizi daha iyi anlaması lazım

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Barış Pınarı Harekatı ile sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve NATO'nun da sınırlarını koruduklarını belirterek, "Müttefiklerimizin ve Batı Avrupalı dostlarımızın bizi daha iyi anlaması lazım. Bizim terörle mücadelemiz Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğine de hizmet eden bir çaba" dedi.Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Erasmus Günleri' etkinlik programına katıldı. Programdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaymakcı, Barış Pınarı Harekatı ile sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve NATO'nun da sınırlarını koruduklarını söyledi. Türkiye'nin geçmişte de iki büyük harekat düzenlediğine dikkat çeken Kaymakcı şöyle konuştu: "Biliyorsunuz bu harekat bizim için bir zorunluluk. Suriye'ye veya Irak'a yaptığımız ilk harekat değil. Bu harekat bir barış harekatı, istikrar harekatı, güvenli bölge oluşturma harekatı, terörle mücadele harekatı. Biz aslında kendi sınırlarımızı korurken, sadece Türkiye'nin sınırlarını değil aynı zamanda Avrupa'nın ve üyesi olduğumuz NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. Müttefiklerimizin ve Batı Avrupalı dostlarımızın bizi daha iyi anlaması lazım. Bizim terörle mücadelemiz Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğine de hizmet eden bir çaba. Türkiye geçmişte iki büyük operasyon düzenledi Suriye'ye. Bu operasyonlar sayesinde 360 bin civarında Suriye vatandaşı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarının özgürleştirdiği ve güvenlik sağladığı alanlara döndü. Bizim ümidimiz, umarız Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluştuğu zaman Suriyeliler, gerek Suriye içerisinde yerlerini kaybetmeleri halinde bu bölgeye gelecekler gerekse Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmı bu bölgeye dönebilecek. Bu aslında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sağlanan 18 Mart 2016 mutabakatının 9'uncu maddesinin de bir gereğidir. Bu madde gereği Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye Suriyelilerin Suriye'de güvenli bölgelere dönüşünü ve bu bölgelerde yaşamasını sağlayan adımları birlikte atma sorumluluğuna sahipler. Dolayısıyla Avrupalı dostlarımızın Türkiye'nin gerçek amacına iyi bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Tabi bazı endişeler var. Siviller bundan zarar görür mü? DAEŞ'li teröristler serbest bırakılır mı? Diye. Geçmiş 2 operasyonda da görüldüğü üzere Türkiye sivillere zarar vermeme konusunda elinden gelen her şeyi yapmış ve çok başarılı 2 harekat düzenlemiştir. DAEŞ ile mücadelede en fazla mücadele eden, cephede botlarıyla DAEŞ terör örgütlerinin karşısında en fazla mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin DAEŞ ile mücadelesi konusunda hiçbir şüphe oluşmamalıdır."

Görüntü Dökümü------------Bakan yardımcısı Kaymakcı'nın açıklamasıTörenden çekilen detaylar

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA

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Türkiye'nin gastronomi haritası hazırlanıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmcilerle bir araya gelerek Türkiye'nin gastronomi haritasını hazırladıklarını, bugüne kadar 50 ilin çalışmasının tamamlandığını söyledi. 'Türkiye'nin hangi ilinde ne yenir, nerelere gidilir' sorularının cevap bulacağı uluslararası düzeyde olacak 'Türkiye'nin Gastronomi Haritası', TÜRSAB'ın çalışmasıyla hazırlanıyor. Bu kapsamda Dalaman, Fethiye ve Göcek'te faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle bir araya gelen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcileri TÜRSAB'ın çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in de katıldığı toplantıda konuşan Bağlıkaya "TÜRSAB'ı yeniden şekillendirdik. Birçok yanlışın önüne geçtik. TÜRSAB'ın 90 milyon TL alacağı bilançolara yansımış. Nerede bu para diye baktık, yok öyle bir para. TÜRSAB'ın bir şirketine fatura kesilmiş, bize alacak gibi yutturulmuş. Artık böyle bir yönetim yok. Bizi bir rahat bırakın, düzgün işler yapalım" dedi. Türkiye'nin gastronomi haritası hakkında bilgiler veren Bağlıkaya, "Türkiye'nin Gastronomi Haritasını çıkarıyoruz ve yolunu çiziyoruz. Gastronomi turizminden bahsediyoruz ama 'nerede ne yenir, kim yapar bunu, hangi lezzetler nerede' olduğuyla ilgili hiç doküman yok. Şu an yaklaşık 50 ilin gastronomi haritası çıkarıldı ve yakında tüm iller tamamlanacak" dedi. Bağlıkaya ayrıca bunlarla ilgili turlar hazırlandığını, bu haritayla birlikte bu turlara yoğun ilgi beklediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü------------Firuz Bağlıkaya konuşmaToplantıdan görüntüGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu'da, polisin bir kamyonun kasasında yaptığı aramada 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Polis, D-100 Karayolu'nda takibe aldığı kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, aracın kasasının tabanındaki gizli bölmelere konulan piyasa değeri 82 bin TL olan 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kamyon sürücüsü T.Ö. (23) gözaltına alındı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu Barış Pınarı Harekatı'na ithaf ettiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü------------Operasyon anları-Aramalar-Ele geçirilen malzemeler

Süre: 00.50-Boyut: 8 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Motosiklet hırsızı tutuklandı

Bartın'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte değişik zamanlarda motosiklet çalan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 kişinin kimliklerini belirledi. Polisin operasyonu ile T.G., M.Ö. ve S.T. gözaltına alındı. Çalınan 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.T adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, T.G. ise tutuklandı.

Görüntü Dökümü------------Tutuklanan şahsın emniyetten çıkarılışı

Süre: 40 sn. Boyut: 6,15 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA