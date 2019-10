Dha yurt bülteni - 9

08.10.2019 12:36

Tekirdağ'da okul görevlisi depreme yakalanan hasta çocuğu sırtında taşıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5.8 şiddetinde hisedilen depremde Özel Mektebim Okulu'nda görevli Ferdi Barut'un deprem anında Spinal Müsküler Atrofi SMA hastası Ata Ilıca'yı (8) sırtına alıp dışarı çıkardığı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Ilıca ailesi Ferit Barut'u ziyaret edip teşekkür etmesinin ardından hediye verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Marmara Denizinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depreme okulda arkadaşları ile birlikte yakalanan SMA Tip 3 hastası 8 aşındaki Özel Mektebim ilkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ata Ilıca, okul görevlisi Ferdi Barut tarafından sırtında dışarıya çıkardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde okul çalışanı Ferdi Barut, sınıfta Ata ılıcayı fark ettiği ve küçük çocuğun yanına gelerek onu sırtına alıp dışarıya çıkardığı görülüyor.Görüntüyü izleyen okul yönetimi ve öğretmenler Barut'un küçük çocuğu sırtında taşımasını taktirle karşıladı.

AİLE DUYGULANDI

Deprem sonrasında çocuklarının durumu öğrenmek okulu arayan Ayten ve Aytaç Ilıca çifti okul yönetiminin çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenmeleri üzerine okula geldiler. Okulda çocuklarını dışarıya görevli Ferdi Barut tarafından sırtında çıkartıldığını güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra görmeleri üzerine duygulandılar. Okula gelen aile hem okul yönetimine hem de çocuklarını sırtında taşıyan Ferdi Barut'a teşekkür etti. Baba Aytaç Ilıca, "Ata eksi birinci katta idi. Ferdi kardeşimiz atayı sırtına alarak dışarıya çıkardı. Bu olay bizi çok duygulandırdı. Bizde kendisine teşekkür etmek istedik.Çok teşekkür ediyoruz. Örnek bir davranış bergilemiştir" dedi

GÖREVİMİ YAPTIM

Okul çalışanı Ferdi Barut, Atayı gördüğünü ve hemen sırtına alarak dışarıya çıkartığını belirterek, "Çalıştığım onda atayı gördüm. Öğretmenlerimiz ile birlikte. Ata başta çekingenlik gösterdi. Bende de kendisini sırtıma alarak dışarıya çıkardım. Bir arkadaşı da arabasını getirdi. Ben değil kim olsa aynısı yapardı"diye konuştu.

PKK'nın kullandığı 13 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL'de MİT ve jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen silah ve mühimmat bulunan 13 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda, PKK işbirlikçisi oldukları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'lıların kullandığı 13 sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda, Kalaşnikof tüfeği, Kalaşnikof tüfeğine ait 10 şarjör, 17 el bombası, 22 anti-personel roketatar mühimmatı, anti-tank roketatar mühimmatı, 331 fişek, telsiz, 2 keskin nişancı dürbünü, 22 adet patlayıcı patlatmak için alıcı devresi, patlayıcıya zaman ayarı vermek için kullanılan 6 kol saati, patlayıcı patlatmak için el telsizli devre, patlayıcı patlatmak için elektronik 13 devre kartı, patlayıcı patlatmak için sayısal kodlu elektronik verici devresi ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Antalya'da denizde hortum

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kıyıdan 15 kilometre açıkta çıkan hortum 15 dakika ilerledikten sonra kayboldu. Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum da kıyıya ulaşmadan yok oldu.

Demre'nin yaklaşık 15 kilometre açığında saat 12.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Bölgede yoğun olarak sera üretimi yapan çiftçiler kıyıya ulaşma ihtimaline kartı hortumu anbean takip etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen hortum daha sonra gözden kayboldu. Sera üreticileri ise rahat bir nefes aldı.

GAZİPAŞA'DA DA ÇIKTI

Gazipaşa ilçesine bağlı Macar Mahallesi sahilinde ise dün saat 16.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, hortum anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı

Karadeniz'de son 40 yıldır haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükselmesi ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu ve oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanları tetiklediği belirtiliyor. Meteoroloji Trabzon 11'inci Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan riskinin sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın tamamının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gerek tahminlerini, gerekse uyarılarını mutlaka dikkate almalarında fayda varö dedi.

Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi. Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan riskinin sürdüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri toprağın aşırı yağışlarla suya doyduğu bölgede az miktarda yağışların da heyelanlara neden olabileceğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

'METREKAREYE 100 KİLOGRAMI AŞAN YAĞIŞLAR GÖZLENİYOR'

Meteoroloji Trabzon 11'inci Bölge Müdürü Abdullah Ceylan, yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğu bölgede şiddetli yağışların süreceğini belirterek düşük yağış miktarının bile önemli hadiselere neden olabileceğini söyledi. Ceylan, "Bölgede metrekareye 100 kilogramı aşan yağışlar gözleniyor. Bölgemiz batı ve kuzey batısını etkisi altına almaya başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemleri ile atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisi altına girdi. Bu nedenle öğle saatlerinden itibaren de bölgemizde çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlendi. Yağışlar daha çok bölgemizin sahil şeridinde kıyı boyunca meydana geldi. İç kesimlerde çok fazla etkili bir yağışa rastlamadık. Kıyı kesimlerinde de özellikle Trabzon'un doğusu Rize ve Hopa sahil boyunca yer yer metrekareye 100 kilogramı aşan yağışlar gözlendi. Rize civarında 120 kilogram, Artvin civarında 110 kilogramı bulan yağışlara rastladık. Bunun dışında bölgemiz genelinde genelde 40 ile 50 kilogram civarında yağışlar gözlendi" dedi.

'TOPRAK SUYA DOYDU'

Yağışların devam edeceğini belirten Ceylan, "Bugün akşam saatleri ile birlikte bölgemiz genelinde fırtına hadisesi bekliyoruz. Genelde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde yer yer 50 ila 75 kilometre saat civarında rüzgar bekliyoruz. Bunun yanı sıra akşam saatlerinden itibaren bölgemizde başlayacak olan yağışların yine Trabzon'un doğusu Rize ve Artvin civarında sahil kesiminde özellikle 50 kilogram seviyelerine kadar ulaşmasını bekliyoruz. Bu yağış miktarı bölgemiz için çok kuvvetli bir miktar değil. Fakat hafta sonu bildiğiniz gibi fazlasıyla yağış almamız, bölgenin toprağının suya doymuş halde bulunması düşecek yağış miktarı az olmasına rağmen yine de önemli hadiselere neden olabilir. Zaten bölgemiz heyelan ve taşkın konusunda risk altında. Yağışlar toprak doyduğu için heyelan riskini mutlaka tetikleyecektir. Derelerimizdeki debi miktarı da şu an için yüksek. Düşecek olan yağış miktarı az da olsa ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Vatandaşlarımızın tamamının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gerek tahminlerini, gerekse uyarılarını mutlaka dikkate almalarında fayda var" diye konuştu.

PROF. DR. BEKTAŞ: ISINMA ANİ YAĞIŞLARA NEDEN OLUYOR

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz'in haziran ayında su sıcaklığının geçen yıl 19 derece bu yıl ise 26 dereceye çıktığını belirterek ısınan suyun yükselerek atmosferde dengesizliğe neden olduğunu söyledi. İklim değişiklikleri nedeni ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin daha çok ısındığını ve bu ısınmanın ani yağışlara neden olduğunu belirten Bektaş, "Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların ortak sonucuna bakıldığı zaman Karadeniz'in küresel ısınmaya bağlı olarak sürekli ısındığını görüyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesi'ne oranla daha çok ısınıyor. 40 yıllık Karadeniz'in haziran ayında yani sel felaketini yaşadığımız bu ayda su sıcaklığı geçen yıl 19 dereceydi, şimdi ise 26 derece. Kıyaslama yapacak olursak Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in su sıcaklığı aynı durumda. Isınan su yükselerek atmosferde dengesizliğe neden olmakta ve kıyı kenarlarında yağışlara sebebiyet vermektedir. Bilimsel çalışmalar bunu ortaya koymaktadır" dedi.

Silahla yaralama şüphelinden gazeteciye: Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum?

Samsun'da silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Hakan S., kendisine 'neden yaptınız' diye soran gazetecilere "Her şeyin bir sebebi var, ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum?" diye yanıt verdi.

Olay, 3 Ekim'de Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan S.'nin kullandığı motosikletle tamirci önüne gelen E.K., kapının önünde karşılaştığı motosiklet tamircisi Y.E.A.'ya tabancayla ateş etti. Birkaç el ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, Y.E.A.'nın bacağına isabet etti. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı motosiklet tamircisi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Y.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

'NEDEN ÇEKİYORSUN DİYE SORUYOR MUYUM?'

'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan Hakan S. ve arkadaşı E.K., Narkotik ekiplerince 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Hakan S., kendilerini görüntüleyen ve 'neden yaptınız' diye soran gazetecilere, "Her şeyin bir sebebi var. Ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum?' diye yanıt verdi.

Kocaeli'de otomobil çetesi çökertildi

Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da 2017 yılından bu yana 42 otomobili çalan 11 kişilik çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi.

Halk arasında "kuş grubu" olarak tanınan eski model otomobilleri Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'da çalarak şase numarasını değiştirip tekrar satan çete, polisin 6 aylık takibi ile çökertildi. 2017 yılından bu yana araçlarının çalındığına dair başvuru yapan 42 kişi ile kendisine çalıntı araç satıldığı yönünde başvuran 23 kişiden oluşan toplam 65 şikayeti değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çete üyelerini tespit etmek için çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin kullandığı araçları takibe alan ekipler, çete lideri olduğu belirlenen V.K.(25) ile kardeşi M.A.K.(23), A.K.B.(22), H.Ç.(26), M.B.(25), S.K.(23), H.T.(23), E.K.(25), G.T.(24), M.U.(21), ve M.Ü.'nün (22) kimliklerini belirledi. Her birinin oto hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlenen zanlıların, başka bir suçtan 6 ay önce cezaevine giren çete lideri V.K. tarafından cezaevinden gönderilen haberlerle yönetildiği belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE GÖZALTINA ALINDILAR

Tüm çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, çete lideri V.K.'nın cezaevinden izne çıkacağı 4 Ekim günü operasyon için düğmeye bastı. Cezaevinden çıkan V.K. ile birlikte onu karşılamaya gelen kardeşi M.A.K. ve G.T. ile M.U. cezaevi kapısında gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar ile A.K.B., H.Ç., M.B., S.K., H.T. ve M.Ü İstanbul'da, E.K. ise Rize'de gözaltına alındı.

42 OTOMOBİL BULUNDU

Çalıntı araçları da bulmak için çalışma başlatan ekipler, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya'dan çalınan 42 otomobilin tamamını bularak sahiplerine teslim etti. Araçlarını teslim alan vatandaşlar polislere teşekkür etti.

Adıyaman'da iş yerinden 8 bin 500 lira çalındı

Adıyaman'da bir iş yerinin kapısını kırıp içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yazarkasadaki 8 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay gece saatlerinde Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. A.G ait olan hediyelik eşya satılan iş yerinin kapısını kırıp içeri giren kişi ya da kişiler, yazarkasadaki 8 bin 500 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde iş yerinin kapısının açık olduğunu gören A.G., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inlemeye alırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

