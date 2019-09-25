Dha yurt bülteni - 9

25.09.2019 12:21

Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada aynı araçta bulunan Masum Tuncel, Mehmet Ali Tuncel, Bişar Tuncel ve Mecit Tuncel'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralıların kimlik bilgileri de araştırılırken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Adem ÇETİN/ ANTALYA,

=================

Ehliyet cezasındaki hukuki mücadeleyi kazandı

Karaman'da ehliyetini kaybettikten sonra araç kullanan Celal Akbaş (39), polisin 'sürücü belgesinin geçici olarak ya da tedbiren el konulduğu halde araç kullandığı' gerekçesiyle yazdığı 2 bin 18 lira idari para cezasını verdiği hukuk savaşı sonucu iptal ettirdi. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen davada mahkeme heyeti, Akbaş'ı haklı bulup uygulanan para cezasını iptal etti.

İnşaat firması sahibi Celal Akbaş, 23 Kasım 2018 tarihinde Karaman-Konya karayolunda rutin yol kontrol uygulaması sırasında trafik polislerine, kaybettiğinden dolayı ehliyetinin yanında olmadığını belirtti. Polis, yaptığı kontrolde Akbaş'ın, 2015 yılında alkollü araç kullandığı için ehliyetine tedbiren geçici süre el konulduğunu ve bazı evrakları eksik olduğu için de hakkında ceza yazıldığını gördü. Ardından da 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren alındığı halde araç kullandığı' gerekçesiyle 2 bin 18 lira idarı para cezası uyguladı. Ardından Akbaş'ın kullandığı aracın sahibi olan arkadaşına da 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı' için 2 bin 8 lira para cezası uygulandı. Akbaş, hakkında uygulanan iki para cezası için Sulh Ceza Hakimliği'ne dava açtı. 3 Eylül Salı günü görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Akbaş'ı haklı bulup uygulanan para cezasını iptal etti.

HUKUK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK

2007 yılında yaşadığı bir olay nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu sırada ehliyetini kaybettiğini belirten Celal Akbaş, cezaevinde olduğu içinde ehliyetini yeniletemediğini belirtti. Akbaş, 2015 yılında açık cezaevinde izinli çıktığı gün alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulması, yine 'sürücü belgesini yanında bulundurmadığı' ve 'tescil belgesini araçda bulundurmadan trafiğe çıktığı' için hakkında idari ceza uygulandığını ve o para cezalarını ödediğini belirtti. Cezaevinden tahliye olduktan sonra da ehliyetini yeniden çıkartmak için Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü'ne gittiğini belirten Akbaş, "Bana verdikleri listedeki gerekli evrakları tamamladıktan sonra ehliyetimi yeniden çıkarabileceğimi söylediler. Bu süreçte araç kullanırken, trafik kontrolünde, ehliyetim maalesef yoktu. Polis, 2015 yılında hakkımda uygulanan işlemleri görüp, 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak' suçundan bana 2 bin 18 lira, araç sahibi arkadaşıma da 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan aynı miktarda ceza uyguladı. Aslında ehliyetimi yanımda bulundurmadığım için 235 lira para cezası uygulamaları gerekiyordu. Mahkeme kararıyla haklı bulundum. 10 aylık dava sürecinin ardından adalet yerini buldu. Mahkeme kararı ile benim cezam iptal oldu"diye konuştu.

Mahkeme sürecinde farklı bir olayın daha ortaya çıktığını ifade eden Akbaş, "O günkü görevli memur, kullandığım aracın sahibine de 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan aynı ceza miktarını uygulamışlardı. Mahkemede ise o gün araç plakasının farklı yazıldığını ortaya çıktı. Bundan dolayı bana yazılan ceza iptal edildi ama plaka farklı olduğu için araç sahibine yazılan ceza iptal edilemedi. Şimdi yeniden bir itiraz süreci başlattık ve o hatadan dolayı yeniden bir dava süreci başlayacak. Biz adalete olan güvenimizi hiç bir zaman kaybetmedikö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

Celal Akbaş röp.

Akbaş detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,

====================

Ameliyata akülü arabalarla gidiyorlar

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde sünnet ve diğer cerrahi müdahale gerektiren çocukların ameliyat korkusunu yenerek korku oluşmasının önüne geçmek için başlatılan uygulama sonuç verdi. Akülü arabalarla ameliyata giren çocukların daha kolay iyileştiği, ayrıca ameliyat esnasında uygulanan anestezik ajanlarda da doz düşümü sağlandığı görüldü.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın çağrısı ile hastanede görevli personeller kendi aralarında para toplayarak hastaneye 2 adet akülü araba alındı. Hastaneye sünnet ve diğer cerrahi müdahaleler için gelen çocuklar, ameliyathaneye akülü arabalarla gidiyor. Bu sayede çocuklarda ameliyat korkusu gelişmesinin önüne geçildi. Çocuklar ameliyata girerken ağlamak yerine daha mutlu oluyor. Ayrıca ameliyathane kapısında da annelerinden ameliyat hazırlığı süresince ayrılmayan çocuklar, yine doktorların kendi imkanları ile çizdiği çizgi film karakterlerinin olduğu odada bekletiyor. Yapılan uygulamalar sonucunda çocukların ameliyat sonrası daha kolay uyandığı ve korku oluşumunun en aza indiği görüldü.

Oğlu hastaneye sünnet olmak için getiren İsmail Turan, "Çocuğumuzu sünnet yaptırıyoruz. Uygulama çocukların korkusunu yeniyor. Çocuklara heyecan veriyor. Ameliyata daha mutlu bir havada girip çıkıyorlar. Çocuklar için güzel bir atmosfer oluyorö dedi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hamid Özmen, çocuklarda korkuyu en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'ın öncülüğünde merkez ilçede görev yapan sözleşmeli sağlık personellerin topladıkları paralarla hastanemize 2 tane akülü araba alarak çocuklarımızın ameliyathaneye girerken bu arabalarla girmelerini istedik. Bunun sebebi çocuklar ameliyathaneye girişte anne ve babadan ayrılmaları sonucunda yoğun anksiyete yaşamaktalardı. Bu çocukların ameliyat ve ameliyat sonraki süreçlerinde etkiliydi. Ama şunu gözlemledik. Akülü arabalarla ameliyathaneye giren çocuklarımızda hem ameliyat süreci hem ameliyat sonra ki süreçte daha rahat bir iyileşme ve konfor süreci olduğunu gözlemledik. Uygulama bu şekilde sürüyorö dedi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Anestezi ve Animasyon Uzmanı Özgür Düzgöl ise uygulamayla çocuklarda anksiyete gelişmesini en aza indirdiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çocuk hastalarımızın ameliyat aşamasında hastaneye girdikleri zaman yoğun bir anksiyete yaşıyorlar. Doktor korkusu, iğne korkusu gibi korkularla ameliyat olacağı güne kadar çocukta stres gelişiyor. Bu stresi minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor. Çünkü uygulanan anestezik ajanların dozlarında artırım yapmamız gerekebiliyor. Bunun için kendi hastanemizde özellikle çocuk hastaların ameliyat öncesi hazırlıkların yapıldığı aşamalarda küçük bir duvara kendi imkanlarımızla bazı çizgi film karakterlerinin çizimlerini yaptık. Çocuklarımıza birkaç oyuncak tedarik ettik. Bu ameliyatı beklerken hazırlık aşamasında yoğun anksiyete gelişmesini engellesin diyeydi. Daha sonra bu aşamada başarılı olduğumuzu gördük. Annelerden çocuklarını son aşamaya kadar ayırmıyoruz. Arkasından başhekimliğimizde uygulamayı bir tık ileri götürerek çocukları ameliyathaneye getirirken akülü arabayla getirirsek nasıl olur diye düşündük. Mevcut uygulama bizim anestezi açısından istediğimiz şekilde anksiyetenin azaltılması ve içerde uygulanan anestezik ajanların dozlarının azalmasına yol açtı. Güzel bir uygulama oldu. Tıbbi olarak bununla ilgili yayınlarda mevcut. Ne kadar anksiyeteyi düşük seviyede tutarsak anestezik ajanların kullanılmasında kalite ve güvenlik yüksek olur.ö

Görüntü Dökümü

--------------

-Ameliyat olacak çocuklar akülü arabalarla binerken görüntü

-Ameliyat olacak çocuklar akülü arabalarla ameliyathaneye giderken görüntü

-Ameliyat olacak çocukların ameliyathaneden içeri girerken görüntüsü

-Ameliyat olacak çocuğun babası ile röp

-Başhekim ile röp

-Anestezi uzmanı ile röp ve detaylar

-Çizgi film karakterlerinin olduğu odadan çocuklar beklerken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

================

Van Gölü cilt için şifa

Dünya'nın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle, sık sık bilim insanlarının araştırma konusu oluyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, özellikle akne, ayak mantarı ve sedef gibi bazı deri hastalıklarında Van Gölü'nün tedavi edici özelliğinin bulunduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar ve klinik tecrübemizle Van Gölü suyunun bazı deri hastalıklarında tedavi edici olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Nemrut Volkanik Dağı'nın patlaması sonucu lavların oluşturduğu set nedeniyle biriken suların meydana getirdiği Van Gölü, güzelliği, turkuaz mavisi rengi ve saklı koylarıyla bölgeye hayat verirken, sahip olduğu suyuyla da şifa veriyor. Bu nedenle Vanlıların yılların tecrübesiyle edindiği "Van Gölü'nün suyu şifadır" söylemini bilim insanları da araştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, Van Gölü suyuyla ilgili yapılmış bazı çalışmaların olduğunu söyledi.

ZENGİN MİNERALLİ SULAR KATEGORİSİNDE

Prof. Dr. Bilgili, "Bazı suların tedavi edici etkilerinin olması için içinde bazı mineral değerlerinin yüksek olması lazım. Van Gölü zengin mineralli sular kategorisine giriyor. Yapılan çalışmalarda bizim gördüğümüz bromür, florür açısından yine sodyum açısından zengin bir su. Bikarbonat değeri normal beklediğimiz değerin bile çok çok üzerinde bir değere sahip. Bundan dolayı da biz tedavi edici sular kategorisinde görebiliyoruz. Hem yıllar önce yapılmış bir çalışma var hem de yeni yapılan çalışmalar var. Bu özelliği biz hastalarımızı tedavi ederken de daha sık kullanmamız gerekiyor" dedi.

VAN HALKI BİLİYOR

Bilim insanlarının, Van Gölü'nün suyunun faydalarını sürekli araştırdıklarını belirten Prof. Dr. Bilgili, "Van halkı bunu gayet güzel biliyor. Bize gelmeden önce Van Gölü'ne giderek tedavi olmaya çalışıyorlar. Tedavi olan hastalarımız da var. Özellikle akne sorunu olan hastalar yazın göle girdiği zaman gayet güzel aknelerinden kurtulmuş bir şekilde bize geliyorlar. Bir de sedef hastalığımız var. Bu hastalık için de tedavi edici özelliği var. Ama şöyle de bir durum var. Sedef hastalığında deride geniş kabuklar olduğu için sadece gölün özelliği değil, aynı zamanda güneşin etkisiyle de bu hastalar tedavi olmuş oluyorlar. Özellikle ultraviyole, 'a' ve 'b' den de zengin bir yapıya sahip. Bundan dolayı da hastalar hem güneşin etkisiyle hem Van Gölü'nün etkisiyle tedavi olabiliyorlar. Akne, sedef, ayak mantarı hastalığında da hastalar şifa bulabiliyorlar. Van Gölü'nün bir miktar soyucu etkisi var. Bu tür deri hastalıklarında tabakayı söküp götürebiliyor. Buna bağlı olarak biz çok çeşitli hastalıklarda Van Gölü'nün tedavi edici iyileştirici etkisini görebiliyoruz. Hem yapılan çalışmalar hem de klinik tecrübemizle Van Gölü suyunun tedavi edici olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

SAÇLARI DOĞAL AÇICI ETKİYE SAHİP

Yaklaşık 17 yıldır Van'da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Bilgili, "17 yıl önce Van'a geldiğimde çalışanlarımızın çocukları geliyordu. Çocukların saçları sapsarı ama diplerden koyu renk saç çıkıyordu. Ben de çocukların saçlarında boya olduğunu düşünerek 'çocukların saçlarını boyamayın çok zararlı' dedim. Fakat Van Gölü'ne girip güneşlendiklerini ve saçlarının renginin açıldığını öğrendim. Zamanla farkettim ki Van Gölü'nün saç rengini açıcı özelliği var" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNE KAZANDIRILMALI

Prof. Dr. Bilgili, "Yapılan çalışmalarla Van Gölü'nün sağlık turizminde öne çıkacağını düşünüyorum. Biz bunu daha fazla duyurursak insanların burada tedavi olma olanakları oluşacaktır. Van Gölü suyu güneşi ile birlikte tedavi etkisi olduğu için hem güneş ışığı hem Van Gölü'nün suyuyla hastalarımız daha fazla fayda görecektir" diye konuştu.

Van Gölü'nün deri hastalıklarına iyi geldiğini anlatan Vanlı Nurgül Budak ise "Biz yıllardır zaten Van Gölü'nün tedavi etkisi olduğunu biliyoruz. Bunu Vanlılar, sürekli göle girerek kendileri tespit ediyor ama tabi bilimsel olarak da bunun bilinmesi turizme büyük katkı sunacaktır ve insanlar gelip burada şifa bulacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Van Gölü'nden genel

-Yüzenler genel

-Van Gölü'nden detaylar

-Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili ile röportaj

-Detaylar

-Vatandaşlarla röportajlar

HABER: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

=====================

Baraj gölü kenarına gelen ayı, yaşam alanına götürüldü (2)- Yeniden

Muş'un Bulanık ilçesinde Alparslan1 Baraj Gölü'nün kıyısında dolaşan ayı, yöre sakinlerini korkuttu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ayı, kontrollü bir şekilde geldiği yaşam alanına götürüldü.

Bulanık İlçesi Alparslan Baraj Gölü kıyısındaki Erentepe beldesinde yaşayanlar, kıyıda dolaşan ayıyı görüp Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, bölgede ilk kez görülen ayıyla ilgili çalışma başlattı. Varto'dan yolunu şaşırıp bölgeye geldiği tahmin edilen ayı, av ve yaban hayatı uzman ekiplerinin çalışması sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. 2 yaşında olduğu tahmin edilen ayıyla ilgili baraj gölü kıyısındaki yerleşim birimlerinin muhtarları, köy korucuları ve çobanlar bilgilendirildi. Ekipler, takip yöntemiyle yaşam alanına götürdü.

Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden bir yetkili, "Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Muş ili Bulanık İlçesinde bir ayı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ayının Alparslan1 Barajı kenarında insan baskısı sonucu sıkıştığı tespit edilmiş ve yaban hayatı uzmanı ekiplerimizce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen ayının sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Köy muhtarı, korucular, çobanlar ve ilgili köylüler konu hakkında bilgilendirilmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, -

==================

Tokat'ta 'Dumansız araç' uygulaması

ARABA KULLANIRKEN SİGARA İÇEN SÜRÜCÜLERE 153 LİRA CEZA KESİLDİ

TOKAT'ta polis ekipleri tarafından, otomobillerde ve ticari taksilerde 'Dumansız araç' uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde otomobillerde ve ticari taksilerde 'Dumansız araç' uygulaması yapıldı. Kent merkezinde bulunan güvenlik ve radar kameralarından araç içerisinde sigara içtiği tespit edilen sürücüler, Devlet Su İşleri Tokat Şube Müdürlüğü önünde uygulama noktasında durduruldu. Araç sürücülerine Kabahatler Kanunun 39'uncu maddesine göre 153 lira ceza kesildi. Kentte otomobil içerisinde sigara içmekten ilk ceza ise serbest meslek ile uğraşan Vedat Omca'ya kesildi. Omca, "Uygulamadan hiç bilgim yoktu. Ceza yedik, bundan sonra dikkat edeceğiz" dedi.

Uygulamaya katılan Ahmet Selçuk ise, "Aslında çok doğru bir şey. Ben devamlı uzun yola gidip gelen insanım sigara içiyorum ama bundan sonra daha dikkat edeceğim. Sağlığımız bizim için önemli" diye konuştu.

TAKSİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Ticari taksi sürücüsü Ahmet Melih Uçar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek "Bu uygulama çok iyi oldu. Normalde ticari taksilerde yasak olduğunu biliyoruz. Şimdi ise sivil araçlarda da şoförlerin sigara içmesinin yasak olduğunu öğrendik. Yalnız bu işin devamlılık arz etmesi lazım. Yani bu kontrollerin her gün olması lazım. Hemen hemen her gün olması lazım ki insanlar daha rahat etsinler. Şimdi aracımıza binen müşteriler 'sigara içmek serbest mi' diyorlar. Yasak dediğimizde binmek bile istemeyenler oluyor ama binmesinler ben bu sigara içmek yüzünden çok kaza gördüm. İnsanlar şoför koltuğunda sigarayı çekiyor, duman gözüne kaçıyor, yol puslanıyor, kaza yapıyor. Bu uygulama çok güzel bir uygulama inşallah devamı gelir" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Uygulamadan görüntüler

-Ceza kesilen sürüvüler

-Uygulamaya katılanların konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

=====================

Engelli kadın, arsasını devretmediği için öldürülmüş

Antalya'da, 10 yaşındaki oğluyla yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin (45) üzerine kayıtlı arsayı, ayrı yaşadığı eşi ile kayıbiraderine devretmeyi reddedince, cinayete kurban gittiği öne sürüldü.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1771 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için uyanan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Y.B., yüzde 70 ortopedik engelli annesi İnan B.'yi uyandırmak istedi. Ancak odasının kapısının kilitli olduğunu fark etti. Küçük çocuk, demir çubukla kapıyı açınca, annesini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Hemen komşularından yardım istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde göğsünde çok sayıda bıçak darbesi olduğu görülen İnan B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Çocuk, polis aracına bindirerek evden uzaklaştırılrken yapılan incelemede, kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı ortaua çıktı.

Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aleti aradı ancak sonuç alınamadı.

AMCA VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Polisin bilgisine başvurduğu Y.B., annesinin, babası Mehmet B. ile ayrı yaşadığını, televizyonun ise amcası Halil B. tarafından dışarı çıkarıldığını anlattı.Bunun üzerine polis, emekli infaz koruma memuru olan amca Halil B.'yi cep telefonuyla arayarak, olay yerine çağırdı. Aracıyla gelen Halil B., polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, İnan B.'nin ayrı yaşadığı eşi Mehmet B.'yi de Isparta'ya giderken yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay yeri incelemesinin ardından Y.B., polis eşliğinde eve girerek, gözlüğü ile bazı eşyalarını aldı. Bu sırada olay yerine gelen İnan B.'nin yakınları gözyaşı döktü. İnan B., otopsi işlemlerinin ardından Alanya'da toprağa verildi.

CİNAYETİN NEDENİ ARSA TARTIŞMASI

Koca ile kayıbirader, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, cinayetin, arsa devri nedeniyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre, 2 kardeş, İnan B.'ye üzerine kayıtlı arsayı kendilerine devretmesi için baskı yaptı. Ancak kadın, buna direndi. Aynı yerde arsaları bulunan Halil B. ve Mehmet B. de İnan B.'yi öldürdü.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, -

Kaynak: DHA