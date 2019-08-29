Dha yurt bülteni-9

29.08.2019 14:23

Tunceli'de teröristlere ağır darbe



Tunceli'de güvenlik güçlerince terör örgütlerine yönelik son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 10 PKK'lı terörist öldürüldü, 3 TKP/ML terör örgütü mensubu sağ ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde terör örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonları sürüyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında Nazimiye ilçesi kırsalında, 23 Ağustos günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'yi teröristlerden temizlemek için son yılların en kapsamlı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, 26- 27 Ağustos tarihlerinde Tunceli merkez kırsalında 1 ve Ovacık ilçesinde 2 olmak üzere PKK'lı, hava destekli operasyonlarla 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İHA DESTEĞİYLE TAKİBE ALINAN 3 TKP/ML'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK ile birlikte silahlı eyleme katılın TKP/ML'lilere yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor. Tunceli'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 kişinin TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceğini değerlendiren emniyet birimleri, söz konusu aracı Jandarma Komutanlığına ait İHA desteği ile takibe aldı. Yapılan takip sonucu araç Malatya'da durdurularak, içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve onlara kuryelik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalandı. Yakalanan teröristlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 3 TKP/ML'li teröristin çeşitli eylemlere katıldıkları tespit edildiği bildirildi. Teröristlerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

KUTUDERESİ'NDE 4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi kırsalında hava destekli operasyon başlattı. Dün gece yürütülen operasyonlar sırasında 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmesiyle, kent genelinde son bir haftada 10 terörist öldürüldü, 3'ü de sağ ele geçirildi.

Bölge hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Kutuderesi bölgesine helikopterle indirilen askerler

Güvenlik güçlerinin helikopterden atlama anları

Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri

Kobra ve Skorski helikopterlerin bölge üzerinde uçuşları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Menemen'de, pazarcılardan belediye önünde eylem

İzmir'in Menemen ilçesinde, kapalı pazar yerinin henüz tamamlanmaması ve belediyenin tezgah yeri için fazla ücret istemesi nedeniyle pazarcı esnafı, eylem yaptı. Belediyeye yürüyen pazarcılar adına konuşan Faysal Acar, istenen bedelin çok yüksek olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise projenin tamamlanması için bunu yapmak durumunda olduklarını, kararın kendilerinden önce alındığını, Büyükşehir Belediyesi'nden alacakları krediye göre miktarı yeniden belirleyeceklerini söyledi.

Menemen'de, sokak arasındaki pazar yerinin kapalı modern alana alınması için geçen dönemde inşaata başlandı. İnşaatın tamamlanamamasına ve belediyeden tezgah için yüksek ücret istenmesine pazarcı esnafı, tepki gösterdi. Bugün tezgahlarını açmayan pazarcılar, Menemen Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Polis güvenlik önlemi alırken, İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, belediye önünde açıklama yaptı. Geçmiş dönemde kayıtlı 930 pazarcıdan 2 bin TL toplandığını belirten Acar, "Yeni yönetim bu kez de 15 bin TL para istiyor. Pazarcıların bunu ödemesi mümkün değil. Belediye Kanunu'nda da böyle bir madde yok. Belediyelerin böyle bir hakkı da bulunmuyor. Bizler bu karardan vazgeçilmesini, pazarcı esnafımıza yeni yerlerinin biran önce teslim edilmesini istiyoruz. Zaten daha önce kendilerinden istenen parayı ödemişlerdi. Belediyeler kendi borç bataklarını kapatmak için pazarcılara sarılmasın" dedi.

Pazarcılar, açıklamadan sonra belediye önünden ayrıldı.

BAŞKAN AKSOY: KARAR, BENDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE ALINMIŞ

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy ise projenin, ilçenin kalbinde hançer olduğunu savunarak, "Yüksek miktara ihale edilmiş, yapılamıyor. Ben pazarcıların temsilcileriyle konuştum hatta anlaşmaya vardık. Bugün yapılan siyasi bir durum. Yeni para olarak 15 bin TL'nin toplanması kararını belediye meclisi benden önceki dönemde almış. Ben bunu yapmak zorundayım. Parayı toplamadığım zaman suç işlemiş oluyorum. Zimmet çıkıyor. Biz projenin tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi'nden para alacağız. Aldığımız bu paranın miktarına göre de alınacak bedeli yeniden belirleyeceğiz. Başka çaremiz yok" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yürüyüşten görüntü.

- Açıklamalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Adıyaman'da kuru otlar tutuştu, alevler 2 hektar alanı etkiledi

Adıyaman'da, orman ve petrol arama kuyuları yakınlarındaki kuru otlar tutuştu. Ekipler 2 hektarlık alana yayılan alevleri kuyulara ve ormana sıçramadan söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğle saatlerinde Kayaönü köyü yakınlarındaki kuru otlar bilinmeyen bir neden tutuştu. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede 2 hektarlık alana sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Alevlerin olduğu bölgenin Türkiye Petrolleri'ne ait petrol arama kuyularına ve ormanlık alana yakın olması ise korkuya neden oldu.

Çok sayıda ekip, alevleri kuyulara ve ormanlık alana sıçramadan söndürmek için çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Alevlerin yükselmesi

Petrol kuyuları

Ekiplerin çalışması

İtfaiye ekiplerin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu



Bursa'da yakın arkadaşların kavgası kanlı bitti. 2 arkadaşını bıçaklayıp, olay yerinden kaçan zanlı, arkadaşının hastanede öldüğünü öğrenince teslim oldu. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ö. (22) ile yakın arkadaşı S.A. (22) arasında dün sabah tartışma çıktı. Tartışma büyümeden sonlanırken, ikili aralarındaki sorunu konuşmak ve barışmak için akşam buluşmak üzere sözleşti. Akşam saatlerinde buluşan S.Ö. ve S.A., bir süre sonra tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla hem S.A'yı hem de yanındaki arkadaşı R.K.'yi (26) bıçakladı.

S.Ö. kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan S.A. ve R.K., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan S.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetten sonra kaçan S.Ö., yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenip, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Zanlının emniyetten çıkışı

-Emniyet detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Doğa harikası Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ilgi

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelalelerini, her yıl ortalama 200 bini aşkın kişi ziyaret ediyor.

2011 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen 70 hektarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, çevre iller arasında bölgesinin en fazla ziyaretçi alan tabiat parkları arasında yer alıyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alanı özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Şelaleler, kente gelen fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı Kurban Bayramı tatili için yayınlamış olduğu ziyaretçi raporunda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Tabiat Parkları arasında 9'uncu sırayı alan şelaleler, yılda ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

'ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI'

Milli Parklar 10'unu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Sinop'ta 5 tabiat parkımız mevcut. Bunların içinde en önemlisi, en fazla ziyaretçi alan tabiat parkımız buradaki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı. 45 hektar olarak ilan edilmişti, fakat yetersiz bir alandı. 2016 yılında bir çalışma başlattık. Nihayetinde 2017 yılı itibariyle burası yaklaşık 70 hektar civarında alan halinde tescili yapıldı" dedi. Başyiği, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı tatilinde geçmiş yıllara oranla Erfelek Tatlıca Şelaleleri, büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle son 3 yılda bu ziyaretçi sayısında artış olduğunu da gözlemliyoruz. 2017 yılında 180 bin olan Tatlıca Şelaleleri ziyaretçi sayısı, 2018'de 210 bine yaklaştı, bu yıl ise bugün itibariyle, daha yeni yıla 4 ay varken ulaştığımız ziyaretçi sayısı ise 226 bin rakamında. Bu gerçekten iyi bir rakam. Yılsonuna kadar 250 bini geçeceğiz diye tahmin ediyorum" dedi.

İstanbul'dan geldiği bölgede Erfelek Tatlıca Şelalelerini ziyaret eden Alim Kanel, geziden çok memnun kaldığını söyleyerek, "Buraları bütün gurbetçi arkadaşlarımıza tavsiye ederim gelip görmelerini. Tepeye çıkıp doğaya, tabiata karşı ayran içmelerini isterim."

Şelalelerin yeşilliğinin kış günlerinde daha ayrı güzelliğe büründüğünü anlatan Celal Türkcan, "Yaz kadar kışı da güzel. Buraya kar yağdığı zaman arabasına güvenen çekinmeden gelsin, kar manzarasını burada görsün. Mükemmel kış atmosferi var burada" diyerek, herkesi şelaleleri yakından görmeye davet etti.

Görüntü dökümü

- Erfelek Tatlıca Şelaleleri havadan detay

-Yerden ziyaretçi görüntüleri

-Erfelek Tatlıca Şelaleleri görüntüleri

-Milli Parklar 10. Bölge müdürü Hasan Başyiğit açıklamaları

- Ziyaretçi Açıklamaları; Alim Kanel, Celal Türkcan, Sinem Tunçbilek

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,





Kaynak: DHA