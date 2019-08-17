DHA YURT BÜLTENİ - 9

17.08.2019 14:18

Türk ve ABD askerlerinden sınır hattında inceleme

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi'ni oluşturmaya yönelik çalışma yürüten Türk ve ABD'li askerler, sınır hattında inceleme yaptı.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarının sınır güvenliği için tehdit oluşturmasıyla Türkiye, bölgenin PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması amacıyla harekete geçti. Suriye'den zorunlu göçe zorlananların geri dönüşlerinin desteklenerek, bölgenin normalleştirilmesi için terör örgütü unsurlarının buradan çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu savunan Türkiye'nin kararlılığı üzerine geçen hafta ABD'li heyet Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda iki ülkenin askeri heyetlerinin görüşmelerinin ardından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bu bölgenin de Türk ve ABD askerleri tarafından koordineli tesis edilmesi kararlaştırıldı.

Bu kararın ardından ABD'nin 6 kişilik ilk askeri kafilesi, pazartesi günü Şanlıurfa'ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale'ye gelen heyet, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda Türk askeri yetkililer ile birlikte Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı çalışmalarına yönelik faaliyete başlattı. Yapılan çalışmalarda iki ülke askerleri, oluşturulacak merkezin kritik fonksiyonlarını tesis etti ve altyapı çalışmalarını tamamladı. Bu gelişmenin ardından perşembe günü ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki yeni ekip, Akçakale'ye geldi ve Türk askerleri ile toplantı yapıp, sınır hattında incelemelerde bulundu.

BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİNDEN 5,5 SAATLİK TOPLANTI

Bu gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile dün Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar ve beraberindekiler, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 5,5 saat süren toplantı yaptı. Müşterek Harekat Merkezi'nin son durumu ile sınır hattı ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü unsurlarının hareketliliğine ilişkin verilerin değerlendirildiği toplantıda, hava sahasının açılmasıyla İHA'lardan elde edilen görüntüler de izlendi.

Uzun süren toplantının ardından Bakan Akar, iki ülke askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde koordineli tesis edeceği güvenli bölgeye ilişkin çalışmaların yürütüleceği Müşterek Harekat Merkezi'nin gelecek hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını duyurdu. Türkiye'nin her türlü ihtimali gündeminde tuttuğunu, B ve C planlarının da hazır olduğunu hatırlatan Akar, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının silahlarıyla güvenli bölgenin dışına çıkarılıp, kurdukları mevzi, sığınak, siper ve diğer tahkimatlarının da iki ülke askerlerince imha edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SINIRDA İNCELEME

Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasına sayılı günler kala, günlerdir Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda toplantılar yaparak, güvenli bölgede yürütülecek faaliyetleri belirlemeye çalışan Türk ve ABD askerleri, öğle saatlerinde sınır hattına geldi. Türk askerlerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı sınır hattına, 3 zırhlı araçla gelen iki ülkenin askeri yetkilileri, sınır hattında incelemeler yapmaya başladı. Sınır boyunca araçlarıyla ilerleyen askeri heyetin, incelemeler gerçekleştirdiği ve çeşitli değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Sınıra gelen araçlar

-Hasan Kırmızıtaş anons

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Mustafa KANLI-ŞANLIURFA-DHA)

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Sınırdaki Kamışlı'da terör örgütünün bezleri indirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı ilçesinde teröristlere ait bez parçaları, direklerden indirildi.

Kamışlı'da bir süredir dalgalandırılan ve Nusaybin'den de görülün terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarından ikisi, geçen ay indirilmişti. Son olarak direkte bulunan bir bez parçasının da bugün yerinden kaldırıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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Suriye'nin Kamışlı ilçesi

Yerleşim alanları

Kamışlı'da daha önce asılı olan bezler

Bezlerin kaldırıldığı alanlar

Boş direkler

Yoldan geçen araçlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB + 166 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip suni gölete attı

Eskişehir'de, Gülşah A. (24), "Cennette gitsin" diye bağırıp oğlu Y.S.A.'yı (6), suni gölete attı, ardından kendisi atladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan anne ve oğlu hastanede tedaviye alınırken, Gülşah A.'nın psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kentpark'ta meydana geldi. İstanbul'dan gelen ve geceyi otelde geçiren Gülşah A., oğlu Y.S.A. ile birlikte sabah Kentpark'a gitti. Suni gölet çevresinde oğluyla birlikte bir süre dolaşan Gülşah A., ardından köprünün üstüne çıktı. Oğlunu kucağına alan Gülşah A., "Cennete gitsin" diye bağırıp daha sonra Y.S.A.'yı yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki gölete attı, ardından da kendisi atladı. Olayı görenlerin müdahalesiyle suni göletten çıkarılan anne ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülşah A. ve Y.S.A. tedaviye alındı.

Gülşah A.'nın Eskişehir'e çalışmak için geldiği ve psikolojik sorunları olduğu belirlendi. Eşiyle sorunları olduğunu iddia eden Gülşah A., oğlunu "Cennete gitsin" deyip suya bıraktığını ardından da kendisinin atladığını söyledi. İşlemlerinin ardından hastanenin psikiyatri servisine alınan Gülşah A. tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kentpark ve polis aracı

-Köprü ve uyarı levhası

-Polis ekipleri

-Parkta yürüyenler

-Suni göletten görüntü

-Köprü ve gölet

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

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Kundakta toprağa verilen Alihan bebeğin ölüm nedeni belirlenemedi

Karaman'da, annesi N.A. tarafından 2 gün önce kundakta ölü bulunan 3 aylık Alihan bebek, toprağa verildi. Alihan'ın ölümü şüpheli bulunurken, anne N.A.'nın birlikte yaşadığı kişiden dünyaya getirdiği bebeğin resmi kayıtlarının olmadığı öğrenildi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için bebekten alınan örnekler Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, perşembe günü, Hürriyet Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. N.A. (27) Alihan'ı emzirdikten sonra beşiğe bıraktı. 2 saat sonra Alihan'ı kontrol eden N.A., bebeğin nefes almadığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Sağlık görevlileri durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve Cumhuriyet Savcısı, dairede ve bebeğin bulunduğu odada detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Alihan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside bebeğin ölüm nedeni belirlenemedi. Bebekten alınan örnekler Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Alihan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Alihan, dün Yeşil Camii'de kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Kundağa sarılan bebeğin tabuta koyulmadığı, yakınlarının kucağında mezarlığa götürüldüğü görüldü.

Alihan'ın annesinin birlikte yaşadığı kişiden dünyaya geldiği, resmi hiçbir kaydının bulunmadığı, isminin N.A. tarafından konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan anne N.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin otopsi sonucunu bekliyor.

Görüntü dökümü:

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Musallada beleğe sarılı bebekten detay

Cenaze namazından detay

-Kundağa sarılı bebeğin yakınları tarafından kucağa alınması, ve kucakta mezarlığa götürülmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Reyhun Evren (24) birlikte alkol aldığı Serhat Erişen'i (33) çıkan kavganın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Gedik köyü muhtarlık binası altındaki köy odasında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan 5 arkadaştan Reyhun Evren ile Serhat Erişen arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 arkadaş ikilinin arasına girip, olayı sonlandırdı. Kavganın ardından Reyhun Evren, eve gidip av tüfeğini alarak olay yerine döndü. Evren, Serhat Erişen'e av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erişen, kanlar içinde yere yığılırken, Reyhun Evren, olay yerinden kaçıp, babası Hikmet Evren'in evine gitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erişen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından Hikmet Evren'e olayı anlatan Reyhun Evren, babasının ihbarıyla eve gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Reyhun Evren, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serhat Erişen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlı'nın adliyeye sevk edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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İrem Derici: Ne varsa 90'ların sanatçılarında var

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan pop şarkıcısı İrem Derici, "Ne varsa 90'ların sanatçılarında var" dedi. Konserde İrem Derici talihsiz bir de kaza geçirdi ve dans ederken pantolonu yırtıldı.

Kemer'deki Club Aura'da İrem Derici konseri düzenlendi. DJ Serkan'ın çaldığı müzikler ve go go dansçılarının gösterileriyle eğlenen İrem Derici hayranları, saat 02.00'de sahneye çıkan şarkıcıyla coştu. 1 saat süren konserde İrem Derici, aldığı kilolar ve giydiği neon kıyafetiyle dikkati çekerken, en büyük sıkıntı ise Antalya'nın nemi ve yırtılan pantolonu oldu.

ANTALYA SICAĞI BUNALTTI

İlk şarkısının ardından sıcağın bunalttığını belirten İrem Derici, "Malum Antalya çok sıcak, yağmur yağmış bir de nemini almış diyeceğim ama hayır damımı (evin çatısı) bile almadı" dedi.

'HİÇBİR COVER ORİJİNALİNİN TADINI VERMEZ'

'Acemi balık' şarkısını hala Nalan'dan dinlediğini aktaran İrem Derici, "Teşekkür ederim ama tabii ki asıl alkışlar, bu şarkıyı yapmama, söylememe rağmen itiraf ediyorum ben de Nalan'dan dinliyorum hala. Çünkü emin olun hiçbir cover orijinalinin tadını vermez. Çok zor. Çok çok çok zor" diye konuştu.

'NE VARSA 90'LARIN SANATÇILARINDA VAR'

İrem Derici geçen aylarda çıkarttığı 'Mest Of' adlı albümüyle ilgili şunları söyledi:

"Bu albüm için bütün sanatçılarla konuştum, ettim. Çoğu para istemedi, 5 kuruş bile. Sibel Alaş dedi ki 'Arkadaşlar, 10 yıldır iki çocuk okutuyorum Diyarbakır'da, bir tek onlara minik bir ablalık yaparsan benden mutlusu olmaz' dedi. O yüzden yine ne varsa 90'ların sanatçılarında var. Biz böyle yalan yanlış kekere mekere gidiyoruz."

'SAHNEDE PANTOLONU YIRTILDI'

İrem Derici daha sonra konserine devam etti. Derici sahnede dans edip şarkı söylediği sırada pantolonu yırtıldı. Derici yardımcısının uyarısıyla kuliste kıyafetini değiştirip geldi. İrem Derici, "İlk defa bir sahnede pantolonum yırtıldı. Pantolonum yırtıldı diyorum, manyaklar alkışlıyor. O yüzden beni yanlış anlamazsanız buraya gelirken giydiğim 'haşortmanımla' devam edeceğim konsere. Ne yapalım biz öyle sevmiyoruz sağımız solumuz gözüksün. Biraz önce yelpazeyle eğildim ya bu kadar gürültüye rağmen o cart sesini duydum. Daha fazla görüntü kirliliği vermemek amacıyla giydim ve geldim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Go go dansçıları detay

DJ setup yakın detay

DJ Serkan detay

İrem Derici ilk şarkı

İrem Derici Antalya'nın sıcak havası açıklaması

İrem Derici dans gösterisi ve parçanın kısa başlangıcı

Acemi Balık şarkısı ile ilgili açıklama

90'lı yılların sanatçıları ile ilgili açıklama

Şarkılara eşlik eden bayan detay

Pantolonun yırtılması ile ilgili açıklama

455 MB/// 04.06"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: DHA