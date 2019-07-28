DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BODRUM'DA TEKNE YANDI, DENİZE ATLAYAN 2 KİŞİ KURTARILDI



MUĞLA'nın Bodrum içesinde 6 metrelik fiber tekne yanarak battı. Tekneden denize atlayan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarında dün saat 20.20'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu, bir teknenin yandığını fark etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, yanan 'Roz' isimli fiber tekneden denize atladığı belirlenen 2 kişiyi kendi teknelerine alarak kurtardı. Sağ olarak kurtarılan 2 kişi, Bodrum Limanı'na getirildi. Sahil Güvenlik ekibi, bölgeden geçen diğer tekneler için bölgede önlem alırken, yanan tekne battı. Teknedeki yangının nedenin araştırıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Teknenin yanışından görüntü

(Görüntü Muğla klasörüne geçildi)

(Haber: BODRUM (Muğla),

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2)OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 3 YARALI

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolunda otomobilin önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu Bulgaristan vatandaşı 3 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen Beatris 'atej idaresindeki 1-HFJ-198 plakalı otomobil Kudret Tuna idaresindeki 41 KE 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Beatris Matej'in kocası Milen Matej hasar gören araçta sıkıştı. Milen Matej itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan Beatris Matej, eşi Milen Matej ve kızları Elis Matej 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçların görüntüsü

Araç içinde sıkışan yolcunun görüntüsü (vatandaş kamerası)

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

Araç kuyruklarının görüntüsü

Polis ve jandarma ekiplerinin görüntüsü detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA