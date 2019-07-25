DHA YURT BÜLTENİ-9

1)İDLİB'DE BABANIN ENKAZDAKİ ÇOCUKLARINI KURTARMA ÇABASI

SURİYE'de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Ariha ilçesine düzenlediği saldırıda harabeye dönen çok katlı bir binanın enkazında kalan çocuklarına ulaşmaya çalışan babanın çaresizliği cep telefonlarına yansıdı.

Ariha'da yaşanan saldırıda 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Çarşı ve meskenlerin hedef alındığı saldırıda evlerinde otururken yakalanan insanlar kendilerini sokağa atarak daha güvenli yerlere doğru kaçtı. Bu sırada harabeye dönen bir binanın enkazı içerisinde kalan biri kız diğer erkek iki küçük çocuğuna ulaşmak ve onları kurtarmak isteyen babanın çabası yürekleri burktu. Çocuklar birbirlerine tutunmaya çalışırken, babaları onları kurtarmaya çalıştı. Bu sırada bölgede bulunan sivil toplum kuruluşu ekipleri çocukları tek tek kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Binada baba çocuklarına bakarken

-Çocuklar kurtarılırken

-Uçak geçişleri

-Bombardıman anları

-Kaçak insanlar

-Harabeye dönen binalar

-Binalardan kaçanlar

-Bölgeden uzaklaşanlar

-İnsanlar kaçarken

-Siren sesleri

-Yaralıların taşınması

-Sivil Savunma ekipleri çocuk ve yaralı kurtarırken

-Ambulansla konurken

-Detaylar

SÜRE: 04'09"BOYUT: 464 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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2)BENZİNİ BİTEN ENGELLİ ARACI, POLİS OTOSUYLA ÇEKİLDİ

OSMANİYE'de benzini biten 3 tekerli engelli aracı, sürücüsünün evine, polis otosuyla çekildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.

Akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola çıkan engelli vatandaşın 3 tekerlekli motosikleti, Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde durdu. Benzini biten aracını çalıştıramayan engelli vatandaşın yardımına devriye görevinde bulunan polisler yetişti.

Çekme halatı ile ekip otosuna bağlanan araç, vatandaşın Karacalar Köyü'ndeki evine çekilerek, götürüldü. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı

Görüntü Dökümü

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-Engelli aracının polis otosuyla çekilmesi

SÜRE: 00' 34" BOYUT: 17.7 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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3)JANDARMADAN UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI

OSMANİYE'de, okul önleri ile parklarda uyuşturucu satışı yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Hatay'dan temin ettikleri uyuşturucuyu, Osmaniye merkez ve ilçelerindeki okul önleri ile parklarda satan çeteyi takibe aldı. Polisin de destek verdiği jandarma, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon başlattı. Kent merkezindeki 6 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda İ.S., Z.S., K.F., M.C., M.Ç., H.K. ve S.A. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 gram eroin, 24 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adet kullanılmış şırınga ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürüldükleri sırada şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Bari içlerinden beni meşhur edin, bari" şeklinde seslendi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin jandarma ekipleri arasında adliyeye getirilişi

-Şüphelilerden birinin 'Beni meşhur edin' demesi

-Adliyeye girişleri

BOYUT: 24.6 MB SÜRE: 00'46'

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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4)'TULUMBACI' KARDEŞLER ZAMANA DİRENİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 40 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler zamana direniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan tulumbacı kardeşler Mahmut Yüğrük( 58) ve Nuri Yüğrük (50), 40 yıldır 'kara düzen' yöntemiyle, beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartıyor.

6 metrelik demir borunun döndürülerek, toprağa gömülmesiyle suya ulaşan kardeşler, insan gücüyle yapılan tulumbacılığın kaybolduğunu söylediler. Bursa'daki sayılı ustalardan olduklarını ilçelerinde ise bu işi sadece kendilerinin yaptığını anlatan kardeşler, tulumbacılığın baba mesleği olduğunu ifade ettiler.

Mahmut Yüğrük, "Yıllardır İnegöl'de tamamen insan gücü kullanarak, bu işi yapıyoruz. Eski dönemde herkesin evinde hayvan bulunuyordu. Bu nedenle su çıkartmak büyük ihtiyaçtı. Şu anda burgulu sistem ile ilkel şekilde su çıkartacak kimse kalmadı denebilir. İşimiz çok zor, bazı işler için bir gün bazı işler için iki gün çalışıyoruz. İnşallah, ölene kadar iki kardeş bu işi devam ettireceğiz. Arkadan bu işi yapacak nesil yetişmiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Detaylar

-Su çıkartmaları

-Röportaj

Süre: 6.00 Boyut: 680 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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5)LİMAK ENERJİ'NİN KESTEL MÜŞTERİ İŞLEM MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI

Limak Enerji, faturalama ve abonelik konularında müşterilerinin konforlu bir ortamda ve en hızlı şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ödeme noktalarının sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak, şirketin Kestel Müşteri İşlem Merkezi, törenle açıldı.

Müşterilerine, "çağrı merkeziö, "online işlem merkeziö, "mobil uygulamaö ile "e-Devlet ve İşaret Dili Görüşme Hattıö üzerinden zaman kaybetmeden ve mekan kavramı olmadan işlem yapma olanağı sunan Kestel'deki Müşteri İşlem Merkezinin açılışına Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Yıldırım Bölge Müdürü Engin Yıldırım, şirket yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ile Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır yeni açılan işlem merkezinin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac da, Bursa'da 41 lokasyonda hizmet verdiklerine işaret ederek, müşterilerine yakın konumlarda bulunan işlem merkezleri ile en iyi hizmeti sunduklarını ve müşterilerini konforlu mekanlarda ağırladıklarını belirtti. Aytac, "Kestel'deki abone sayımızın geçen yıla oranla yüzde 3 civarında artış göstermesi ile birlikte 31 bin müşteriye eriştik ve yeni 'Müşteri İşlem Merkezi'mizi Kestel Belediye'mizin de desteğiyle bölge halkımıza kazandırdık. Böylece Kestel'in iki farklı lokasyonundaki işlem merkezlerimizle, daha ulaşılabilir bir hale geldik. Müşterilerimiz abonelik yapma ve sonlandırma, bilgi güncelleme, fatura tahsilatı, tarife değişikliği, borç sorgulama, fatura itirazı oluşturma ve bilgi alma gibi işlemlerini bu noktadan yapabilecekler. Sayısı 100'e yaklaşan işlem merkezlerimizle daha kısa işlem süreleri sunarak, bekleme sürelerini ortadan kaldırdık. Limak Enerji olarak, 3 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve sadece yapılan işlemler sırasında değil sonrasında da müşterilerimizin her türlü istek, öneri ve şikayetine saniyelerle ölçülecek sürelerde yanıt verebilmek için dijital ve fiziksel kanallar üzerindeki projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.ö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şube açılışından detaylar

-Kurdele kesiminden detaylar

-Fatura ödeyen müşterilerden detaylar

-Genel detaylar

-Ali Erman Aytac röportajı

-Dosya adı: 2507limak

-Süre: 03.24 Boyut: 381 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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6)SÜTYEN DÜZENEKLİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

ANTALYA'da, alüminyum folyolu poşet ve içerisine küçük çanta gizlenmiş sütyen ile mağazalar ve kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 1'i kadın 3 şüpheli, Kütahya'da yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayına karışarak, kaçan şüphelilerin kullandığı kiralık 78 SP 309 plakalı otomobilin Kütahya'ya giriş yaptığını tespit etti. Şehir girişinde bir akaryakıt istasyonunda durdurulan araçta bulunan Sinan Y. (28), Serhat Y. (29) ve Gizem A.(27) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülen otomobilde yapılan aramada da şüphelilerin Antalya'dan çaldıkları malzemeler, 1 gram eroin, elektronik marketlerden çaldıkları ürünlerin mekanik alarmlarını devre dışı bırakmak amacıyla alüminyum folyo ile hazırladıkları poşet düzeneği ve kuyumculardan yaptıkları hırsızlıklarda kullandıkları içerisine küçük çanta gizlenmiş sütyen ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilde arama yapılırken

-Asayiş Şube Müdürü'nün Emniyet Müdürü'ne düzeneği anlatması

-Sütyen görüntüsü

-Şüphelilerin görüntüsü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

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7)TÜRKİYE'NİN İLK ÇADIR KAMP KONSEPTLİ OTELİ TUNCELİ'DE AÇILDI

TUNCELİ'de huzur ve güvenin ortamının sağlanması beraberinde kentin turizmini canlandırdı. Yerli ve yabancı turist sayısında artışın yaşanmasıyla iş insanı Tacettin Yertüm, Tunceli'nin doğa turizmine uygun bir yatırımla Türkiye'nin ilk çadır kamp konseptli otelini kurarak hizmete açtı.

Tunceli'de turizm yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Tunceli'de yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşanmasıyla Mardinli iş insanı Tacettin Yertüm tarafından çadır kamp konseptli otel kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yatırım çağrısı üzerine bölgeye yatırım kararı alan Yertüm, Türkiye'nin ilk çadır kamp konseptli otelini 5 dönümlük alan üzerinde 31 oda ve 61 yatak kapasitesi ile hayata geçirdi.

Türkiye'de bir ilk olan çadır kamp konseptli oteli Tunceli'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Yertüm, "Munzur Nehri'nin kenarında tamamıyla çevreci olan otelimiz için Tunceli'nin doğasına zarar vermeyecek şekilde projemizi çizdik. Toplam 31 çadırdan oluşan otelimiz 61 yatak kapasitelidir. Bu çadırlar nitelikli çadırlar. Beş yıldızlı otellerin konforunu aratmayacak şekilde dizayn edilen otelimiz 5 bin metrekare üzerinde. Munzur'a ve ormana sıfır mesafede yapıldı. Çadır odalarımızda klimadan televizyona, duştan wi-fi bağlantısına varana kadar birçok şey mevcut. Daha önce Tunceli hakkındaki ön yargılardan ve terör olaylarından dolayı kimsenin tercih etmediği kent, artık huzur ve güvenin de sağlanmasıyla kabuğunu kırdı. Turistlerin artık tercih ettiği yer olan Tunceli yatırıma muhtaç bir yer. Şu an biz bir kamping merkezi kurduk. Fakat ben isterim ki burada bunun benzeri birçok otel ve konaklama yeri olsun. İnsanlar konaklama sorunu yaşadığı için buraya günübirlik gelmek zorunda kalıyorlar. Bu sorunun çözülmesi halinde Tunceli'ye akın akın ziyaretler gerçekleştirilecek. Tunceli halkı çok sevecen, çok cana yakıni çok insancıl bir halktır. Biz buraya geldiğimizde sağ olsunlar yatırımcı olarak bizlere ellerinden gelen her türlü desteği verdiler" dedi.

VALİ SONEL TEBRİK ETTİ

Otelde incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel projenin kentin turizm potansiyeli ve marka değerini artıracağı belirtilerek, "Tunceli, bozulmamış doğası, tarihi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm kaynaklarına sahiptir. Türkiye'nin en zengin turizm kaynaklarına sahip olan ilimizin, sahip olduğu doğa turizmi potansiyelini değerlendirmek için sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğa ve kültür mirasımızı da koruyarak, bölgemizde alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, bu yatırımımız büyük önem taşıyor. Bu şekilde Tunceli hem bölgenin hem Türkiye'nin önemli doğa turizmi merkezi haline gelecek. Bu da ilimizin turizm gelirlerini önemli ölçüde artıracaktır. İş adamımızı ilimize yaptığı bu yatırımından dolayı tebrik ediliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Otelin yapıldığı alandan görüntü

Otelden görüntü

Otelin odaları

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 650 MB



Kaynak: DHA