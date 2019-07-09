DHA YURT BÜLTENİ - 9

Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu.

Karlıova ilçesindeki 3 bin 500 rakımlı Bingöl Dağı eteğindeki yaylada fırtına sırasında hortum oluştu. Yaylada hayvanlarını otlatan göçerler, hortumu görünce panik yaşadı. Bölgedekiler, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri çeken kişinin dua ettiği de görülürken, hortum bir süre sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Dağdaki hortum

Çevredeki göçerler

Videouyu çeken kızın panikkonuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25.2 MB

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(Bingöl),

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Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda çıkan yangın, korkuttu. İtfaiye, orman ekipleri ve vatandaşların su tankerleri ile müdahale ettiği alevler, 2.5 saatte güçlükle söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi.

Milas'ın Ören Mahallesi'nde, Sanayi Sitesi yakınındaki moloz ve budanan ağaç dallarının döküldüğü otluk alanda bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile Kemerköy Termik Santrali İtfaiye ekipleri sevk edildi. 16 arazöz 60 orman ve belediye işçisi alevlere su sıkarak ve kazma ve küreklerle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleri ile destek verdi. Alevlerin, yakındaki zeytin bahçeleri ve evlere doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Evlere 400 metre kadar yaklaşan alevler, güçlükle 03.30 sıralarında söndürülürken, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanın zarar gördüğü bildirildi. Korkudan eve giremeyen bazı mahalle sakinleri, otomobillerinde ve sahildeki şezlonglarda uyumayı tercih etti. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yangından alevli görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Endişeli kalabalığın görüntü

Haber: MİLAS (Muğla),

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Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında içinde kaçakların olduğu bir lastik botun Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot komutanlığı ekibi, sahilden 2 mil açıkta durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. İşlemleri yapılan kaçaklar ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Diyarbakır'da apartmanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama

Diyarbakır kent merkezindeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki daire, doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu belirtilen patlamada, ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı Ayhan Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede oturan Hatun Demirel (38), çay yapmak için demliğe su koyup ocağın altını açtı. Bir süre sonra kaynayan suyun ocağa taşması sonucu iddiaya göre doğalgaz sıkışmasıyla patlama meydana geldi. İhbarla eve çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evdeki gaz akışı kesilerek Hatun Demirel ve 6 çocuğu itfaiye tarafından tahliye edildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evin mutfağında hasar oluştu.

Patlama sesiyle çocuklarıyla birlikte paniklediklerini anlatan Hatun Demirel, "Sabah kahvaltı için çay yapmak için ocağın üstüne demliği bıraktım. Daha sonra diğer odaya geçtikten bir süre sonra demlikteki su taşımış. Bu nedenle patlamanın yaşandığını öğrendik. Mutfağımız kullanılamaz hale geldi. Çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı. Ama biz de mahalleliler de çok korktuk" dedi.

Görüntü Dökümü

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Patlamanın meydana geldiği bina

Patlamanın olduğu ev

İtfaiye ekipleri

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 312 MB

Haber-Kamera: Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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Minibüs boş su kanalına devrildi

Eskişehir'de hafif ticari aracın arkadan çarptığı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Zincirlikuyu Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. Mesut Tosun kullandığı 26 BR 601 plakalı hafif ticari araçla önünde giden, Zafer Güzel idaresindeki 26 HD 630 plakalı panelvan minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü Güzel, aracın hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki boş sulama kanalına devrildi. Yan yatan araçtan sürücü Zafer Güzel ve yanındaki eşi kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada yaralanan olmazken, minibüs su kanalından çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Su kanalına düşen minibüs

-Polis ekipleri

-Hafif ticari araç

-Köprü ve kanal

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

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Kaynak: DHA