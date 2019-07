DHA YURT BÜLTENİ - 9

Kamp kuran emekli imamın lastikleri kesildi, malzemeleri çalındı

Sinop'ta, kamp yapan emekli imam İsmail Hakkı İlik'in (55) önce otomobilinin lastikleri kesildi ardından çadır malzemeleri çalındı. Polisin düzenlediği operasyonla malzemeleri çalan 5 şüpheli yakalandı. Kamp malzemeleri teslim edilen imam, tatiline devam etti.

Olay, perşembe günü, İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri yakınında meydana geldi. Emekli imam İsmail Hakkı İlik, tesisin bitişiğinde kamp kurdu. Geceyi çadırda geçiren İlik, sabah kalktığında otomobilinin 4 lastiğinin kesildiğini fark etti. İlik, otomobil lastiklerini değiştirerek topladığı çadırı ile alandan ayrıldı. Daha sonra, 300 metre ileride yeniden kamp kurdu. Alışveriş için şehre inen İlik, döndüğünde bu kez de kamp malzemelerinin çalındığını fark etti. İlik'in durumu ihbar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin 55 BCG 96 plakalı otomobille kaçtıklarını belirledi. Otomobil takibe alınıp kısa sürede yeri tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda otomobilin içindeki S.B., (23), C.T. (22), S.A. (18), E.Ö (23) ve H.G. (22) yakalandı. Yapılan aramada İsmail Hakkı İlik'e ait olduğu belirlenen kamp malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, kamp malzemeleri İlik'e teslim edildi.

Tatiline kaldığı yerden devam eden İsmail Hakkı İlik, "Önce aracımın dört tekerleği patlatıldı. Şaşırdım, kaldım. Lastikçi çağırdık yaptırdık. Lastiklerimin patlatılmasını emniyete haber vermedim. Şüphelendiğim kimse olmadığı için. Bir gün sonra çadırım uzak yerde olduğu için, oraya hayvanlar falan geliyor ve beni rahatsız ediyor diye, çadırımın yerini değiştirmek istedim. Çadırımı ileri taşırken, içerisinde 2 şişme yatak, masa, sandalye, büyük tüp, ocak ve muhtelif eşyalar vardı. Aradan yarım saat geçti, malzemelerin yerinde olmadığını gördüm. Hırsızlığa uğradığımı anladım. Polis ekipleri, hızlı bir şekilde olayı çözdü. Polislere teşekkür ediyorum. Bende kampımı sürdüreceğim" dedi.

Van'da teröristlerin araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda araziye gömülü silah, mühimmat ve amonyum nitrat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi Bölekli Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, 'Şehit Jandarma Onbaşı Kemal Zeren' adına operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında araziye gömülü 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1150 BKC makineli tüfeği fişeği, 1 el dürbünü,1 gece görüş dürbünü ve 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

Cip ile otomobil çarpıştı, kadın ve çocuklar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Konya'da önündeki otomobili sollayan cipin, kavşakta başka bir otomobille çarpışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza esnasında kaldırımda bulunan iki çocuk ve bir kadın ise cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Gülgün Sokak ile Uzunyol Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre kavşağa yakın bir noktada önündeki otomobili sollayan cip, kavşakta başka bir otomobil ile çarpıştı. Cip, çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruldu. Bu sırada kaldırımda bulunan iki çocuk ve bir kadın ise markete kaçarak cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar ise aynı yerde daha öncede çok sayıda kazanın olduğunu ve buna önlem alınması gerektiğini söyledi.

13 yaşında 8 iş yeri soygununa karışan şüpheli yakalandı

Konya'da, son bir ayda 8 iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişiden M.Y. (13), polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içinde kent merkezindeki 8 iş yerinde meydana gelen para, içecek, sigara, cep telefonu ve yazar kasa hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edebilmek için iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin daha önce hırsızlıktan suç kaydı olan E.Y. (15) kardeşleri S.Y. (15) ve M.Y. ile A.D. (16) olduğu belirlendi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, S.Y. ve A.D.'nin başka suçtan tutuklanıp cezaevinde olduğunu tespit ederken, E.Y. ve M.Y.'nin ise merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Çimenlik Caddesi'nde motosikletle gezdiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. İki kardeş ihtara uymayıp kaçınca polisle aralarında kovalamaca başladı. Kısa süre sonra şüphelilerden M.Y., yakalanıp, gözaltına alındı. E.Y. ise kaçtı.

Hırsızlık olaylarını kabul eden M.Y., çaldıkları sigaraları bakkala sattıklarını söyledi. Bakkala giden polis, sigaraları alarak sahiplerine teslim etti. M.Y. ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdüdürlüğü'ne teslim edildi.

Malkara'da trafik kazaları: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Tekirdağ – Malkara Karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ İstikametinden Malkara yönüne giden Ömer Kıvırcık (65), yönetimindeki 22 AAS 734 Plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tarlaya girdi. Sürücü Kıvırcık kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Aracını öğleden sonra İstanbul'dan ikinci el olarak satın aldığını ve Edirne'nin İpsala ilçesine gitmek üzere yola çıktığını ifade eden Ömer Kıvırcık, "Kadere bak. Arabamı öğleden sonra İstanbul'dan daha yeni aldım. İstanbul'da araç trafiğine takıldım. Edirne'nin İpsala ilçesine gidiyordum. Yeni aldığım aracımı İpsala ilçesine götüremedim. Kısmet değilmiş. Nasıl olduğunu anlamadım. Her şeyde bir hayır var. Kaza yaptım. Allah şükür bende de aracımda da bir şey yokö dedi.

Malkara'dan freni patlayan ve yokuş aşağıya hızla inen kamyon devrildi. Kaza, Malkara – Keşan karayolu üzeri ilçe çıkışı mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan kamyonuna yüklediği yaklaşık 500 saman balyasını İpsala ilçesine götürmek için yola çıkan Mehmet Ali Turan (33) yönetimindeki 59 ABD 545 plakalı kamyonun frenleri Şehit Temizer Caddesi üzerinde patladı. Turan, korna çalarak ve camdan çıkıp bağırarak sürücüleri uyarırken, kamyon yön tabelası ile kaldırıma vurarak devrildi. Kazada yaralanan Mehmet Ali Turan, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili polis ve jandarmanın soruşturması sürüyor.

Şenlendirici'nin klarnet kampı konserle son buldu

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir'in Kınık ilçesindeki çiftlik evinde 4'üncüsü düzenlenen klarnet kampı, gala konseriyle son buldu.

Kınık'ın kırsal Dündarlı Mahallesi'nde çiftlik evi bulunan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, bu ayın başında, klarnet kampının 4'üncüsünün startını verdi. Beş gün süren kampa, Türkiye'nin değişik illerinden yanı sıra Almanya, Avusturya ve Makedonya'dan da gelen 120 kişi, klarnet konusunda eğitim aldı. Klarnet kampının sonunda, gala konseri düzenlendi. Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konseri izledi. Hüsnü Şenlendirici, birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Klarnet sanatçısı 10 yaşındaki Erdenay Sali de 1 parça seslendirip, alkış topladı.

Konser sonunda konuşan Şenlendirici, kendilerine destek veren Kınık ve Bergama belediye başkanlarına da teşekkür etti.

