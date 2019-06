DHA YURT BÜLTENİ- 9

Davutoğlu: Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık" dedi.

Elazığ'a gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte 'Elazığ Gönül Dostları Platformu' tarafından otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Davutoğlu, 23 Haziran'da, son dönemde seçimlerle ilgili duyulan kaygı ve güvensizliklerin ortadan kalktığı, demokratik kültürün değişmeyeceği sürecin yaşandığını söyledi. Davutoğlu, "Netice ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın en önemli şey, milli iradenin tecelli etmesidir ve kimsenin, onun önüne engel koyamamasıdır. 1946 yılından bu zamana Türkiye'nin en büyük gücü, darbeler sonrası tekrar demokratik düzene geçişte de darbeleri engellemede de en büyük gücü seçim sandığının objektifliği olmuştur. Bu anlamda 23 Haziran'da ve seçimlerin yenilenmesi sonrasında Cumhurbaşkanı'mız ve siyasi parti liderlerinin verdiği mesajlar son derece doğrudur ve güzeldir" diye konuştu.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucuyla derin hüzün yaşadığını kaydeden Davutoğlu, "Seçim neticeleri sonrası AK Parti'nin genel başkanlığı ve bakanlığını yapmış biri olarak AK Parti'ye destek vermiş, bizi her şartta ve her zaman desteklemiş geniş kitlelerin hüznünü yüreğimde hissediyorum. Biliyorum ki İstanbul'daki her bir AK Parti'li seçmen, derin bir hüzün yaşıyor. Ben bu kitleler ile birlikte hareket ettim. Son derece haklı zeminde yaptığımız eleştirileri, 'AK Parti'de bölünme çabası' olarak göstermek isteyenler, bilsinler ki bu kitleler bölünmesin, diye başbakanlık koltuğunu bırakarak, ayrıldım. Devletin makamlarını birtakım trol çetelerine mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, AK Parti'yi iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayatta egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık" dedi.



Amasra'da hortum

Bartın'ın Amasra İlçesi'nde denizde aynı anda oluşan ve cep telefonu ile görüntülenen 2 hortum endişe yarattı.

Bartın'ın Amasra İlçesi'nde denizde aynı anda 2 hortum oluştu. Oluşan hortumlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortumu gören bazı vatandaşlar endişeye kapıldı. Açıkta oluşan hortumlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Hortumlar deniz üzerinde yaklaşık 15 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı

Çorum'da Selim Ş. (25), boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) tabancayla sokak ortasında başından vurarak, öldürdü. Eşini kanlar içinde sürükleyip otomobile koyarak uzaklaşan Selim Ş., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş. ile boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a gelerek buraya yerleşti. Selim Ş. de eşiyle konuşmak bugün kente geldi. Parkta buluşan çift konuşurken, iddiaya göre Selim Ş., belinden çıkardığı tabancayı eşine doğrultup ateşledi. Selim Ş., başından vurduğu eşini, sürükleyerek otomobile koyduktan sonra direksiyona geçip, hızla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi'nde trafik ekiplerince durduruldu. Aracın ön koltuğunda bulunan Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. gözaltına alındı.

Olay yerine toplanan kalabalığı polis ekipleri güçlükle dağıtırken, yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçi konuştu: Pişmanım

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı, yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Hakkında yasal işlem başlatılan Sefer Kayacı (41), "Herkesten özür diliyorum, pişman oldum. Ben aslında hayvanları çok severim" dedi.

Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, dün sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı.Kayacı'nın psikolojik sorunları olduğu ve raporu bulunduğu öğrenildi.

KÖPEK KORUMA ALTINDA

Kalkandere Kaymakamlığı'nın bilgi vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında kırık tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Sütle beslenen yavru köpeğin tedavisinin ardından sağlığına kavuşacağı belirtildi.

İŞÇİ KONUŞTU: PİŞMANIM

Yavru köpeği dere yatağına fırlatan belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı o anları anlattı. Psikolojik tedavi gördüğünü ve sara hastası olduğunu söyleyen Sefer Kayacı, "Ben sokağı süpürüyordum, bir anda başımda bir uyuşukluk oldu. Ne olduysa oldu bir anda köpeği öyle attım. Köpekleri aslında ben çok severim, onlara süt veririm. Yaptığım şeyi sonradan hatırladım ve 'Ben ne yaptım' diye kendi kendime kızdım. Ben ilaç kullanıyorum. İlacımı kullanmadığımda işte böyle tuhaf oluyorum. Ne yaptığımı kendim bile anlayamadım, öyle salladım aşağıya. Olayı anneme anlattım. Annem de bana kızdı. Ben de bir tuhaf oldum tabi. Köpeği sonradan gördüm, ölmemişti. Ölseydi cezam büyük olurmuş. Herkesten özür diliyorum, pişman oldum. Kafam yerinde değildi ve hapımı içmediğim için böyle bir şey yaptım. Ben hayvanları aslında çok severim" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: O KİŞİ HAYVANLARA BİR SÜRE HİZMET EDECEK

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım da personellerinin yaptığının bir hata olduğunu belirterek, "Tasvip edilir bir olay değildir. Bu nedenle ben Kalkandere halkından ve bu konuda duyarlı olan insanlardan özür diliyorum. Bu elemanımızı dinledikten ve hakkında yaptığım araştırmalar neticesinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve raporlu olduğunu öğrendim. Bu raporundan dolayı askerlik dahi yapmadığını öğrenmiş olduk. Elbette raporlu olması böyle bir durumda onu haklı çıkarmaz. Savcılığın da konuyla alakalı bir kararı olacaktır ama biz belediye olarak disiplin kurulunda bu durumu değerlendireceğiz. Hayvan haklarına karşı bu saldırısından dolayı benim kafamda ki ceza hayvanlara bir süre hizmet etmesidir. Biz ilçe olarak hayvan haklarını önemsiyoruz. İlçenin bazı kısımlarına hayvanların beslenmeleri için aparatlar koyduk. Yaşanan bu durumdan dolayı üzgünüz. Yavru köpeğimiz ölmedi, ölmemesi elbette onu haklı çıkarmaz. Gereğini yapacağız. Ölmemiş oluşu onu haklı çıkarmaz" diye konuştu.

Sıcak havadan bunalan sahile koştu

Antalya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece ölçülürken nem ise yüzde 12 olarak belirlendi. Yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar sıcak havayı fırsat bilerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı tatilcilerin sahil bandında çadır kurdukları görüldü. Bazı tatilciler aileleriyle birlikte denizde serinlerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Sahil kıyısında kurulan dev su oyuncağı ise çocukların eğlence kaynağı oldu. Çocuklar su oyuncağı içine girerek hem serinledi hem de eğlenmenin keyfini sürdü.

Sulama çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, kırsal alanda çiftçilerin arazi sulama amaçlı açtığı çukura düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Elbistanhöyüğü Mahallesi kırsalında çobanlar hayvanları otlatırken 15 yıl önce tarım arazilerini sulama amaçlı açılan çukura ineğin düştüğünü fark edince sahibi Recep Eroğlu'na haber verdi.

Kendilerinin çıkaramayacağını anlayan Eroğlu, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 45 dakika süren çalışmanın ardından inek çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Cinnet getiren adam evini ateşe verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde babasıyla tartıştığı için cinnet getirdiği iddia edilen T.Ö., ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Olay, ilçeye bağlı Fahrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce babasıyla tartıştığı için evde yalnız olduğu sırada cinnet getiren T.Ö. evi ateşe verdi. Kısa sürede alevler evin diğer odalarına sıçrayarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalede eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Yanan ev ise küle döndü. Polis, ev etrafında güvenlik önlemi alırken evi yaktıktan sonra kaçan ve güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan T.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

