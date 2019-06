DHA YURT BÜLTENİ-9

1)İYİ PARTİ BURSA İL TEŞKİLATI, BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE ÇİRKİN SALDIRIYI KINADI



İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Temirtaş'ın trafikte saldırıya uğramasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Heykel'de toplanan parti üyeleri, yaşanan çirkin saldırıyı kınadı.

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Mehmet Temirtaş, geçtiğimiz günlerde trafikte saldırıya uğradı. Saldırganların önce Temirtaş'ın evinin önünde aracına çarptıkları, daha sonra araçtan inerek Temirtaş'a taş ve sopalarla saldırdıkları olaya, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı ve CHP Bursa İl Başkanlığı tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Heykel Tarihi Belediye Binası önünde yapılan basın açıklamasına İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra parti mensupları ve vatandaş katıldı.

Yapmış olduğu açıklamada çirkin saldırıyı kınayan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, "Bu menfur saldırıyı esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu tür anlayış ve davranışı bütün varlığımızla lanetliyoruz. Milletimiz her zamankinden daha fazla sevgi ve birlik diline ihtiyaç duymaktadır. Türkiye'nin acilen normalleşmeye ihtiyacı olduğu bu dönemde, bizler asla kutuplaştırıcı siyaset dilinin bir parçası olmayacağız. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, milletimizin arzu ettiği birlik ve huzur ortamının tesisi için sabır, ve kararlılıkla her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirten Yahya Bahadır, "Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve Grup Sözcüsü sayın Mehmet Temirtaş'a yapılan bu saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını, saldırıyı yapanların planlayıcılarıyla birlikte yargı önüne çıkarılarak, kamu vicdanını rahatlatacak şekilde hak ettikleri cezayı almaları kamuoyunun en temel beklentisidir" ifadelerini kullandı.

2)ŞANLIURFA'DA ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Şanlıurfa'da, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis baskını sırasında bazı aranan kişiler, yakalanmamak için evlerin terasına çıkarak kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(ÖZEL)

3) DOĞU'NUN EFES'İ; DARA

İZMİR'deki Efes Antik Kenti'ne benzerliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 'Efes'i olarak bilinen, Doğu Roma İmparatorluğu'nun, sınırını Sasanilere karşı korumak amacıyla kurduğu Mardin'deki Dara Antik Kenti, yazın gelişiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği antik kentteki kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları ilgi çekiyor.

Mardin'de, geçmişi 2300 yıllara dayanan bölgenin saklı hazinelerinden biri konumundaki antik kent Dara'da kazılar sürdükçe, tarihi yapılar ve eserler de bir bir gün yüzüne çıkıyor. 33 yıldan beri bilimsel kazı ve araştırmaların yapıldığı Dara Antik Kenti, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından Perslere karşı savaşlarda askeri üs olarak yapılan ve ismini Pers Kralı Darius'tan alıyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle de dinsel, sosyal ve ticari anlamda büyük bir öneme sahip olan Dara'da yapılan kazılarda, çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı ortaya çıkarıldı.

Arkeolojik kazıların 1986 yılında başladığı Dara'da, yeterli ödenek ayrılamadığı için üstünde yerleşik köyün bulunduğu alanın ancak yüzde 10'u ortaya çıkarabildi. Köyün çeşitli alanlarında yürütülen kazı çalışmaları sonunda yer yer 10 metreyi bulan alüvyon dolgu kaldırılarak açığa çıkarılan kaya mezarları ve sarnıçlar sayesinde daha da ilgi çeker hale gelen Dara Antik Kenti, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olmaya aday. Dara kentinde, gün ışığına çıkarılan eserler arasında yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda şehir surları, su sarnıçları, kaya mezarlar, kiliseler, agora, köprüler, silolar ve buna benzer yapılarla bir şehrin tüm ihtiyacına cevap veren kamusal yapılar bulunuyor.

YEREBATAN SARNICI'NIN BENZERİ

Anıt ve toplu mezarlığın bulunduğu alan, 10 metrelik toprağın 25 yılda temizlenmesi sonucu ancak ortaya çıkarıldı. Dara'da bir köy evinin altında 25 metre derinlikte yer alan ve köylülerin Zindan ismini verdiği İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'nın benzeri olarak nitelendirilen sarnıç ise 15 yıl içinde temizlenerek gün yüzüne çıkarıldı.

BÖLGEYE ZİYARETÇİ AKINI

Antik kent Dara, yaz aylarıyla birlikte ziyaretçilerin akınına uğruyor. Güneydoğunun yaz sıcaklarına aldırmayan yerli ve yabancı turistler, güven ve huzurun sağlandığı Mardin kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara'yı ziyaret ediyor.

'DARA'NIN, TÜRKİYE'DE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YER OLDUĞUNU GÖRECEKLER'

Tarihi bir hazine üzerinde kurulan Dara Mahallesi'nin Muhtarı İbrahim Bilgiç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, antik kenti görülmesi gereken yerler arasına alması için çağrıda bulundu. Bilgiç, "Güneydoğu'nun Efes'i olarak gördüğümüz Dara'yı görülmesi gereken yerlerin arasına almasını istiyoruz. Gerçekten Mardin'de Dara görülmediği, gezilmediği takdirde yaptıkları turlarında büyük bir eksiklik olur. Gelip gördüklerinde Dara antik kentin Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir yer olduğunu göreceklerdir. Dara'da galeri anıt kaya mezarlıkların yanında, dünyada dört tanesinden iki tanesinin Mardin'de bulunduğu yere batan sarnıçları, antik kenti çevreleyen 5 kilometrelik surları, mozaikleri ile adeta bir açık hava müzesi konumunda. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalarla şehrin tamamının gün yüzüne çıkması halinde Dara sadece Mardin'in değil, bölgenin, hatta Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde biri haline gelecektir" dedi.

'DARA'YA ZİYARETCİ SAYISI ARTIYOR'

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Dara tarihi antik kentinin Türkiye'nin ikinci Efes'i olmaya aday olduğunu belirterek, her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını söyledi. Gürgör, "Bu sene gelen turistlerin ve daha önce Mardin'e gelen turistlerin oraya gelmesi ciddi bir potansiyel oluşturdu. Şu an en fazla ilgi çeken tarihi alanlardan biri Dara'dır. İstatistik verilere göre geçen son iki yıla oranla yüzde 500 artış gözüküyor. Bunlar resmi şekilde direk bakanlığın açıkladığı istatistikler. Yoğunluk ciddi bir şekilde artıyor. Dara, her kesimin kendinden bir parça göreceği, hissedeceği bir antik bir şehirdir. Süryanilerin de, Müslümanların da, Yezidilerin de, Hristiyanların da. O açıdan her kesimin buraya gelip burayı keşfetmelerini istiyoruz" diye konuştu.

DÜNYAYA TANITILSIN

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' bölge gezisi kapsamında yabancı turistleri Dara'ya getirerek gezdiren Gastroway Organizatörü Gökmen Sözen, Dara'nın dünyaya tanıtılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Mardin'in çok kültürlülüğünün yanında tarihini de çok iyi tanıtmamız lazım. Dara'yı Türkiye'den daha çok dünyaya tanıtma ihtiyacımız var. Dara, Türkiye için çok önemli bir yer. Bu değeri, bu tarihi potansiyeli çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor."

OTOSTOPLA DARA'YI GEZMEYE GELDİ

Van'dan otostopla Dara'yı gezmeye geldiğini anlatan Kuzey Yılmaz da, "Burayı çok merak ettiğim için Van'dan buraya otostopla geldik. Burada büyülenmemek elde değil. Tarih ve kültür meraklısı herkesi buraya görmeye davet ediyorum. Gerçekten muazzam bir yer" dedi.

Dara'ya arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen Merve Yalçın ise, "Bize Doğu'nun Efes'i gibi bir yer diye anlatmışlardı. Yerinde gelip, gördük. Efes'i gölgede bırakabilecek bir yer, ama ne yazık ki burada daha yapılması gereken çok iş var. Tamamen gün yüzüne çıkarılması ile bölgenin turizm merkezlerinden biri olacak bir yer. Tüm tarih meraklıları buraya bekliyoruzö diye konuştu.

4)NESLİ TÜKENME TEHDİDİ ALTINDAKİ CEYLANLAR, KORUMAYA ALINARAK KURTARILDI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine adını veren, nesli tükenme tehdidi altındaki Asya ceylanlarının 23 olan sayısı, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde korumaya alındığı 1977'den bu yana 1150'ye yükseldi.

Dünyada belli bölgelerde yaşayan, 'gazella subgutturosa' türü olan Asya ceylanlarının Türkiye'de en çok bulunduğu kentlerin başında Şanlıurfa geliyor. Kentte türkülere konu olan, Ceylanpınar ilçesine adını veren Asya ceylanları, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehdidi altında olması nedeniyle 1977'de Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Koruma görevi 1982 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ne devredildi. Korumaya alındığı yıllarda 10 erkek ve 13 dişi olmak üzere toplam 23 olan ceylanların sayısının, bu yılki doğumların ardından 1150'yi bulması bekleniyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Birim Şefi Bora Sarıçam, ceylanları doğal özelliklerini kaybetmemeleri için insanlardan mümkün olduğunca uzakta tuttuklarını söyledi.

Bora Sarıçam, vahşi hayvanların zarar vermemesi için etrafı kafes tel ile çevrilmiş doğal alanlarda yaşayan ceylanlara, zaman zaman yem desteği de sağlandığını belirtti. Sarıçam, ceylanların ilgili birimlerinden talep edilmesi durumunda yetiştiricilere ve hayvanseverlere belirli fiyat üzerinden satışının yapıldığını söyledi.

2019 doğum sezonunda yaklaşık 400 yavru beklendiğini dile getiren Bora Sarıçam, satış dönemi olan ağustos- kasım aylarında yetiştirici ve hayvanseverlere belirlenen fiyat üzerinden satış yapılacağını dile getirdi.

5)DALBASTI KİRAZINDA HEDEF, 3 BİN 700 TON İHRACAT



Malatya'da, kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen 'dalbastı kirazı' için bu yılki ihracat hedefinin 3 bin 700 ton olduğu belirtildi.

En çok Yeşilyurt'ta üretilen ve özellikle Rusya'ya ihraç edilen 'dalbastı kirazı'nın 3'te 1'lik kısmı, iç piyasada satışa sunuldu. Kentte, 122 bin ağacı bulunan kirazların 3 bin 700 tonunun ihraç edilmesi planlanıyor. Geçen yıl kilosu 6- 7 liradan alıcı bulan kirazlar, bu sene 8 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. İl Tarım Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, kent genelinde 122 bin kiraz ağacının olduğunu belirterek, "Uzun yıllar ortalaması Malatya'mızın kiraz üretim kapasitesi 3 bin 700 ton civarında ama daha çok Yeşilyurt ilçemizden ihracata giren ürünlerimiz var. Bu ilçemizdeki ürünler hem kalitesi yönüyle hem de ihracatçıların burayı bir pazar olarak görmeleri nedeniyle önemli bir üretim merkezi olmuş durumda" dedi.

'SIKINTI YAŞADIK'

Kirazda bu yıl sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Karaca, "Çok yağış oldu çiçeklenme döneminde. Aşırı yağışlardan dolayı kiraz tozlanma yapamayınca ürünümüz seyrek oldu. Seyrek olmasının dezavantajı olduğu görülebilir ama aynı zamanda bu bir avantajdır. Ürünün kalibresinden dolayı çok kaliteli kirazları bu sene pazarlara sunacağımızı bekliyoruz" diye konuştu.

ÜRETİCİLERE UYARI

İl Tarım Müdür Yardımcısı Karaca, kirazdaki hastalıklara karşı üreticileri uyararak, "Üreticilerimizin kiraz sineğine karşı dikkatli olmaları, ilaçlamalarını zamanında yapmaları, tarım ilçe müdürlüklerimizde erken uyarı sistemleri var; onları takip etmeleri, onların belirttiği tarihlerde ilaçlamaları yapmaları çok önemli. Bunlara dikkat edersek kaliteli, kurtlanmamış kiraz sineğinin etkisinden uzak, sağlıklı ürünleri hasat ederiz, diye düşünüyorum" dedi.

Üreticiler ise 'dalbastı kirazı'nın kaliteli ve lezzetli olduğunu söyledi.

6)UMUMİ TUVALET 'ZARAR ETTİĞİ' GEREKÇESİYLE KAPATILDI

Bursa'da tarihi çarşıda yaklaşık 50 yıldır hizmet veren umumi tuvalet, zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı. Tuvaletin kapısında "WC zarar ettiği için kapalıdırö yazısını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Bursa'nın Tarihi Kayhan çarşısında bulunan Tarihi Kayhan Camii derneğine ait tuvalet zarar ettiği için dernek yönetimi tarafından kapatıldı. Yaklaşık 50 yıldır tarihi çarşıda esnafa ve vatandaşlara hizmet veren umumi tuvaletin kapısına kilit vuran yönetim, "WC zarar ettiği için kapatılmıştırö yazısını astı.

Tuvaletin zarar ettiği için kapandığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. İlk defa iflas eden tuvalet gördüğünü belirten Dinar Şahin, "Para toplanmıyor, esnafın çoğu para vermiyor. Burada çalışan arkadaşın maaşı da çıkmayınca mecburen dernek yönetimi kapattı. Esnaf tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor. Vallahi güler misin ağlar mısın? Resmen şimdi o duruma düştük. Tuvalet bile iflas ettiö dedi. Tuvaletin iflas etmesinin şaşırtıcı olduğunu ifade eden Murat Aksu, "Tuvaletin iflas etmesi trajikomik bir durum. Hele hele bu dönemlerde tuvaletin iyi kar bırakan bir iş olduğu dönemdeö diye konuştu. Kayhan Çarşısı Derneği Başkanı Rıdvan Çiçek, "Vatandaşlarımızda tuvalete para verme kültürü yok. Sonuçta burası da bir işletme. Buranın bir gideri var, çalışanı var, çalışanın maaşı var, temizlik gideri var. Ama milletimiz dışarıda her şeye para harcarken, 1 lira tuvalete vermiyor. Biz de cebimizden karşılayamayacağımız için tuvaleti kapattık. İnşallah esnafımız ve vatandaşımız anlarö dedi.

7)FİNİKE'DE ONUR AKIN KONSERİ

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen Finike Festivali, kortej yürüyüşü ve Onur Akın konseriyle başladı.

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Finike Festivali resmi açılış töreniyle başladı. Törene Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yılmaz, Finike Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Türk sinemasının ünlü isimlerinden Bahar Öztan ve Nuri Alço, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gencer Savaş Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortejde, yaklaşık 300 metre uzunluğunda bayrak açıldı. Finike Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden önünden başlayarak fuar alanına kadar devam eden kortejin ardından resmi açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Kaymakam Ergün Baysal, "Şehirlerimizin kimliklerinin oluşmasında festivallerimizin çok kıymetli yerleri vardır. Bir şehrin kadim ve yaşanılabilir olma hafızasının aslında birlikte taşıdığı acıları, sevinçleri ve etkinlikleri göstermektedir. Festivallerin ilçenin tanıtımına, kültürüne, ekonomisine ve sosyal yaşantısına çok büyük katkıları vardır" dedi.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de ilçeyi tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle bölgenin parlayan bir yıldızı haline getireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından festival konuklarından Nuri Alço ve Bahar Öztan ile Gencer Savaş Bandosu kurucularından Gencer Savaş'a çiçek, plaket ve hediye verildi. Festival Onur Akın'ın verdiği konserle devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı seslendirdiği parçalarla Finikelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

8)ŞELALE YAKININA GELEN KEÇİ SÜRÜSÜ İLGİ ODAĞI OLDU

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yoluna inen yaban keçisi sürüsü, ilgi odağı oldu.

Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yoluna inen yaklaşık 20 yaban keçisi ilgi odağı oldu. Şelale yakınına kadar gelen keçiler, cep telefonu kemarası ile görüntülendi. Keçi sürüsü ardından kayalık zirvelerden geçerek gözden kayboldu. Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını söyledi.

