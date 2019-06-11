DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SURİYELİLERİN BAYRAM DÖNÜŞLERİ BAŞLADI

RAMAZAN Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönmeye başladı. Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen 20 bin 576 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Bu sabahtan itibaren bayram tatili için ülkelerine giden Suriyeliler, geri dönmeye başladı. Sınır hattında Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Türkiye tarafına getirildi. Bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelilerin tamamının, 1 Kasım'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.

Görüntü Dökümü

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Otobüsten gelişleri

Kuyruklardan görüntü

- Kontrolden geçişleri

Yapılan röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311MB

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2)SOLUK BORUSUNA MAMA KAÇAN RUKİYE BEBEK ÖLDÜ

Gaziantep'te, yediği mamanın soluk borusunu tıkadığı 8 aylık Rukiye Kaplan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Kaplan'ın mama yedirdiği 8 aylık bebeği Rukiye, nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Minik Rukiye, annesi Fatma ve babası Adem Kaplan tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan ve yediği mamanın soluk borusunu tıkadığı belirlenen Rukiye bebek, sabah saatlerinde doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile ailesini yasa boğan Rukiye Kaplan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracı

Cenaze yakınları

Genel ve Datey Görüntüler

Haber-Kamera: -Mustafa KANLI-Kadin GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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3)MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI İNGİLİZ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu 55 yaşındaki John Gerard Thompson, motosikletin çarpması sonucu öldü. Ayrıca motosikletteki 2 kişi, kazada yaralandı. Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Fethiye'de tatilini geçiren İngiliz uyruklu John Gerard Thompson'a, yolun karşısına geçerken, Burak Hacıoğlu (35) yönetimindeki 48 ABB 411 plakalı motosiklet çarptı. Thompson ile motosikletten düşen sürücü Hacıoğlu ve arkasında oturan Gökçe Özlü, kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelerde kaldırıldı. Durumu ağır olan Thompson, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacıoğlu, tedavisi tamamlanınca gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Gökçe Özlü'nün tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde yaya geçidine birkaç metre mesafeden yolun karşısına geçen John Gerard Thompson'a, motosikletin çarptığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Kaza anı güvenlik kamerası

Haber: Sedat ÜNAL- Kamera: FETHİYE (Muğla), DHA

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4)SİDE PLAJLARINA YABANCI TURİST AKINI

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side plajları, yabancı turistlerle doldu. Ramazan Bayramı tatilinin bitmesi ve yerli tatilcilerin dönmesinin ardından Manavgat'ın Side sahilleri Alman, Rus, İngiliz ve İskandinav turistlerin akınına uğradı. İlçede tatil yapan turistler, plajda bol bol güneşlenip denize girdi. Turistler, zaman geçirmek için çeşitli oyunlar da oynadı. Side sahilini tıklım tıklım dolduran turistlerin bir kısmı da paraşüte binerek, antik kenti yukarıdan görmenin keyfini yaşadı.

Otellerde yüzde 80'lere varan doluluk olduğunu belirten turizmciler, Side bölgesinden önümüzdeki günlerde bu rakamın yüzde 100'e ulaşacağına dikkati çekti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sahil bölgesinde yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı sürekli devriye attı.

Görüntü Dökümü:

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Plajdan genel görüntü

Plajda güneşlenen turistler

Yürüyüş yapanlar

Denizde yüzenler

Paraşüte binen turistler

Sahilde oyun oynayanlar

Devriye atan jandarma ekibi

305 MB/// 02.45"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (Antalya),

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5)DÜĞÜN SEZONU AÇILDI, MOBİLYACILAR SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Bitlis'te düğün sezonunun açılmasıyla birlikte mobilya üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Mobilya üreticisi Yunus Sıpor, gelen siparişleri karşılamak için 15 kişilik ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi. Yaz mevsimine girerken düğün sezonunun açılmasıyla sektörde gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirten mobilya üreticisi Yunus Sıpor, gelen siparişleri karşılamak için 15 kişilik ekiple çalışma yürüttüklerini belirtti. Aile boyu bu işle uğraştıklarını anlatan Sıpor, "Hepimiz mobilyacıyız. Yanımızda çalışanlar amcam, abim ve kardeşlerim. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Babam marangozluktan gelme. Sonrasında mobilyaya daha çok ağırlık verdik. Her türlü mobilya ve döşeme imalatı yapıyoruz. Ağırlıklı olarak yatak odası, vestiyer, televizyon ünitesi, mutfak dolapları yapıyoruz. Düğün bizim için olmazsa olmazlardandır. Bu sene, sezon daha yeni başlamasına rağmen 10-15 oda takımı hazırladık. Biz kesinlikle birinci kalite malzemeye önem veriyoruz. Bu yüzden müşterilerimiz bizden hep memnun kalmıştır. Piyasadaki hazır malzemeler sunta üzerine yapılıyor. Biz, tamamen birinci kalite MDF kullandığımız için genellikle düğün yapanlar el emeği yapan mobilyacıları seçerler. Bir yatak odası takımı 6-7 bin civarındadır. Tabi seçeneklere göre bu fiyatlar değişebiliyor" dedi.

4 yıl önce Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu, ancak girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) istediği puanı alamayınca baba mesleği olan mobilya üreticiliğine başladığını söyleyen Sıpor, "Sınavla atanamayınca ben de baba mesleği olan bu işe kendimi verdim. Yaz tatillerinde hep burada çalışırdım. Taleplere göre ve farklı tasarım isteyen müşterilere yönelik ufak dokunuşlarla daha hareketli ürünler ortaya çıkıyor" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Mobilya üretim tesisinden genel e detaylar

-Çalışanlardan detaylar

-Montajdan detaylar

-Kesimden görüntüler

-Mobilya Üreticisi Yunus Sıpor ile röportaj

-Atölyeden detaylar

-Düğün konvoyundan detay

-Halay çekenler

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Kaynak: DHA