DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ÖNCÜPINAR'DAN BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİ SAYISI 10 BİN OLDU

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Geçişler, 9 gündür devam ederken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 10 bine ulaştı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Mayıs Cumartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 10 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Koşarak sıra için gidişleri

Kuyruklardan görüntü

Götürdükleri Eşyalar

Yaşlılara Polis yardımı

Yapılan röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 386MB

==============================================

2)BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN EVİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

VAN'ın Erciş ilçesinde düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'i (7) arama çalışmaları sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj gülü kıyısında koyun otlatan çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybedip suya düştü. Kızını kurtarmayı başaramayan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı timi ve AFAD ekiplerinin de katılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Barajda yapılan çalışmalar

-Baraj çevresi

-Yapılan aramalar

-Çevreden ve botla yapılan aramalardan detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

==============================================

3)KADINLARDAN, SURİYE'DE GÖREVLİ ASKERE SICAK YEMEK

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde bir araya gelen kadınlar, Suriye'de görevli askerlere sıcak yemek gönderdi.

İslahiye bazıları oğulları Suriye'de görev yapan anneler, Ramazan ayında sınır ötesinde Suriye'de bulunan askerlere; içliköfte, sarma, dolma, lahmacun, börek ve tatlı hazırladılar. İslahiye Belediyesi Parkında bir araya gelen kadınlar kendi mutfaklarında hazırladıkları yemekleri, Komando Uzman Çavuş Fatih Furkan Ergün'ün İslahiye'de oturan annesi Hacer Ergün aracılığıyla Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Belediye Parkı

Kadınlar ve hazırladıkları yemek ve tatlılar

Fetiye Erdoğan tarafından yemeklerin tanıtımı

Fetiye Erdoğan ile röp

Kadınlar kendi hazırladıkları yemekleri anlatması

Yemeklerin araca yüklenerek gönderilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 362 MB

===============================================

4)KAZADA YARALANAN İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

GAZİANTEP'te yangına müdahaleye giden itfaiye aracının duvara çarpması sonucu yaralanan itfaiye eri Ömer Balaban (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. aza, Perşembe günü 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fabrikada çıkan yangına müdahaleye giden Ömer Balaban yönetimindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkıp, önce kaldırıma, ardından duvara çarptı. Kazada, Ömer Balaban ile yanındaki itfaiye amiri Ömer Yaşar yaralandı. Yarılılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Balaban, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 4 çocuk babası Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Adli Tıp Kurumu

Ömer Balaban'ın fotoğrafı

Cezazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB

======================================================

5)OTAĞDA İLK KONSER KIRGIZ SANATÇIDAN

VAN'ın Muradiye ilçesinde geleneksel Türk kültürünü canlandırmak için hayata geçirilen Atayurt Projesi kapsamında göl kıyısına oluşturulan otağlar misafirlerini ağırlamaya başladı. Bölge turizmine de katkı sunmak için oluşturulan alanda ilk konseri Kırgız sanatçı Gulzada Ryskulova verdi.

Muradiye Kaymakamı Harun Yücel tarafından, ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde hayata geçirilen Atayurt Projesi kapsamında oluşturulan otağlar misafirlerini ağırlıyor. Mavi ve yeşilin buluştuğu 50 dönüm arazi üzerine kurulan 8 otağ ile binicilik, okçuluk faaliyetlerinin yapıldığı alana tarihteki 16 büyük Türk devletinin bayrağı da bulunuyor. Kurulan 8 otağ, Kırgızıstan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, ortadaki büyük otağ ise Türkiye'yi simgeliyor. Otağda konaklamak için gelenler, yöresel kıyafetli kişiler tarafından atlarla, yöresel yemeklerle karşılanıyor. Aynı zamanda at biniciliği, okçuluk, paintball gibi hizmetlerden de yararlanıyor. Atayurdunu merak edip gelen turistler burada 2 bin yıl öncesine gidip nostalji yaşıyor.

Atayurdu'nun ilk konseri ise Kırgız sanatçı Gulzada Ryskulova tarafından verildi. İftar yemeği ve Gulzada Ryskulova'nın konseri için birçok kişi Atayurdu'na geldi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve eşi Yasamin İlbaş, Muradiye Kaymakamı Harun Yücel ve yüzlerce kişi Atayurdu'ndaki etkinlik için toplandı. Gelenler ata binip, ok atıp, yöresel kıyafetlerle fotoğraf çektirdi. Gelen konuklar program bitine kadar ellerinden cep telefonlarını düşürmeyerek her anın fotoğrafını çekti. Yöresel kıyafetler giyen Tümgeneral İlbaş ve eşi Yasemin İlbaş önce ata bindi. Daha sonra da eline aldığı okla hedefi tutturmaya çalıştı. Bu konuda başarılı olan İlbaş daha sonra eşine de ok atması için yardım etti.

Kırgız yöresel yemeklerinin verildiği iftar programının ardından sahneye Gulzada Ryskulova çıktı. Söylediği şarkılar ve danslarıyla gelen konukları coşturan Ryskulova, Anadolu'ya ait türküleri de seslendirdi. Gelen konuklar yakılan ateş başında konser dinlemenin keyfini yaşadı.

İşletme sahibi Kenan Aytaç, kurulduğu günden beri Atayurdu'na gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Aytaç, gelen konukları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Görüntü dÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kırgız otaklarından görüntüler

-Kırgızların yemek hazırlaması

-Vatandaşların ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş'ın at binmesi

-Kırgız çocuklarının dans gösterisi

-Detaylar

-Vatandaşlar ile röportaj

-Atayurt proje kordinatörü Kenan Aytaç ile röportaj

-Yakılan ateş başında oturan vatandaşlar

-Konserden görüntüler

-Vatandaşlardan detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -



Kaynak: DHA