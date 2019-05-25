DHA YURT BÜLTENİ - 9

Cesedi bulanan terörist, binbaşının şehit olduğu saldırının faili çıktı

Tunceli'de, 24 Nisan 2019'da düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada ölü olarak ele geçirilen teröristin cenazesinin yapılan DNA incelemesinde İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Gri' kategorisinde yer alan ve 2015 yılında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu saldırının faillerinden 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi. Saldırıya katıldığı belirlenen 'Mazlum Karakoçan' kod adlı PKK'lı Deniz Düzgün de geçen yıl öldürülmüştü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Nisan günü merkez kırsalında düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada PKK'lı bir teröristin cesedi bulundu. Operasyon bölgesinde alınan teröristin cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan DNA incelemesinde cesedin, PKK'lı 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol'a ait olduğu olduğu belirlendi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristin İçişleri Bakanlığı arananlar listesinin 'Gri' kategorisinde yer aldığı ve 2015 yılında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in faili olduğu belirtildi. Açıklamada, "24 Nisan 2019 tarihinde Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek bölücü terör örgütü mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti. Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde, cesedin terör arananlar gri listede bulunan 300 bin lira ödülü 'Ferhat' kod adlı Ertan Erol isimli geçen yıl etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu bölücü terör örgütü mensubu Ertan Erol'un 22 Nisan 2016 tarihinde Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkiinde 3 askerimizin şehit edilmesi, 22 Ağustos 2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı, 26 Eylül 2015 tarihinde merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi, olaylarına katıldığı tespit edilmiştir" denildi.

YOLA PATLAYICI TUZAKLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Cesedi bulunan terörist Ertan Erol'un, 2016 yılının haziran ayında, karayoluna el yapımı patlayıcı tuzaklamaya çalıştığı sırada yapılan top atışlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede olan bir grup teröristin cesedini olay yerinden alarak ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı.

TUNCELİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİ

PKK'lı Ertan Erol'un, 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yapan ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP'de Ankara Milletvekili adayı olan Songül Erol Abdil'in kardeşi olduğu öğrenildi.

FAİLLERDEN BİRİ DE GEÇEN YIL ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada geçen yıl 2 Haziran'da Tunceli-Merkez kırsalında yapılan operasyonda 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, 'Mazlum Karakoçan' kod adlı Deniz Düzgün'ün, Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu belirlenmişti.

Görüntü Dökümü

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Erol'un da aralarında bulunduğu teröristlerin yol kesmesi

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Eruh'ta PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü kalaşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından geçen Çarşamba günü Eruh Şeyhömer Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kurt Kapanı 2019-01' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 şarjör ve 636 fişek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde, kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik güçlerinin bölgede operasyon yapması

Toprağın altına gömü mühimmatların aranması

Kayanın altına giren güvenlik görevlisinin görüntüsü

Kaya altından çıkarılan mühimmatların görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 209MB

Haber: ERUH(Siirt),-

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1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonu, deniz içerisindeki temelin bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisine getirildi. 54 bin 800 ton ağırlığında ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılacağı tören ile bugün deniz içerisindeki temelin üzerine batırılacak.

Görüntü Dökümü

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Lapseki Şekerkaya mevkisine getirilen Asya yakasına ait kule kesenondan görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,

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Kooperatif üyeleriyle arsa sahibinin 33 yıllık hukuk mücadelesinde yıkım gerginliği

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki, 140 daireli Özmavikent Konut Yapı Kooperatifinin üyelerinin, 1986 yılında yaptıkları anlaşma sonrasında arsa sahibine verdikleri 42 dairenin teslimi sırasında yaşanan anlaşmazlık, 33 yıldır bitmeyen krize dönüştü. Son olarak arsa sahibi, Narlıdere Belediyesi'nden aldığı izinle binaları yıkmak için harekete geçti. Kooperatif üyelerinin girişimleri ve imar barışından yararlanacaklarını ifade edip adli sürecinin devam ettiğini açıklamaları üzerine yıkım ertelendi.

Narlıdere'de 1986 yılında kurulan kooperatif, arsa sahibi İrfan Sağlam ile vardıkları anlaşma sonrasında yaptırdıkları 6 katlı 5 bloktaki 140 daireden 42'sini kendisine teslim etmek istedi. Ancak arsa sahibi Sağlam inşatlarda hatalar olduğu gerekçesiyle daireleri teslim almadı. Bunun sonrasında da taraflar arasında 33 yıldır süren hukuk mücadelesi yaşandı. Konuya dair farklı mahkemelerin verdiği kararlar olmasına rağmen son olarak Yargıtay, imar barışı sürecinin devam etmesinden dolayı davaları, yerel mahkemeye iade etti.

YIKIM İŞLEMİ İÇİN BELEDİYEDEN İZİN ALDI

Bu gelişmeler devam ederken arsa sahibi İrfan Sağlam, aynı zamanda avukat olan oğlu Yusuf Çağlar Sağlam aracılıyla başvurduğu Narlıdere Belediyesi'nden, önceki mahkeme kararlarına dayanarak yıkım yapmak için dün (cuma) izin aldı. Arsa sahibi yıkım için bugün harekete geçti. Belediye görevlileri ile polis de binaların bulunduğu yere geldi. Bölgede toplanan kooperatif üyelerinin girişimleri ve imar barışından yararlanacaklarını ifade edip adli sürecinin devam ettiğini açıklamaları üzerine, yıkım ertelendi.

Yaşananlara tepki gösteren ev sahipleri adına açıklama yapan Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, hem kendi evlerinin hem de kullanılmayan 42 dairenin bulunduğu 5 bloğun rant için yıkılmak istendiğini söyledi.

Arsa sahibi İrfan Sağlam'ın oğlu avukat Yusuf Çağlar Sağlam konuyla ilgili açıklam yapmak istemediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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Evlerin bulunduğu alandan görüntü

Açıklamadan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR

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Ralliciler Van'a geldi

Almanya'dan yola çıkan ve Europa Orient ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi kapsamında Türkiye'ye gelen 120 rallici Van'a ulaştı. 11 Mayıs'ta yola çıkan ralliciler arasında yer alan bazı aktivistler Van'da Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) üyelerine dikiş makinesi, çocuk kıyafetleri ve para yardımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Tanıtım ve İmaj" kampanyası çerçevesinde düzenlenen ralliye katılan 120 sporcu Almanya'nın Heilbronn kentinden araçlarıyla yola çıkıp sırasıyla Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı. Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin,11 Mayıs'ta 11 ülkeden 120 turistin katılımıyla 80 araçla Almanya'nın Heilbronn kentinden yola çıktıklarını belirterek, "Europa Orient ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi olarak Van'a ikinci gelişimiz. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl organize ediliyor. Türkiye'nin imaj ve tanıtım projesi çerçevesinde yapılıyor. 2019 Göbeklitepe Yılı destekleniyor. Bizim buradaki amacımız önyargıların kaldırılması ve doğusuz batı, batısız doğunun olmayacağı mesajını vermek" dedi.

GERÇEK MİSAFİRPERVERLİĞİ BURADA GÖRÜYORLAR

Ralli kapsamında gelen sporcuların yüzde 80'inin ilk defa Türkiye'yi gördüğünü söyleyen Serin, "Bence gerçek misafirperverliği burada görüyorlar. Çünkü burada turist değil misafirler. Biz buraya kadar 7 bin kilometre yol yaptık. 11 Mayıs'ta Almanya'nın Heilbronn şehrinden start aldık. Umarım bu tür yurtdışı organizasyonlarla bu güzel Van şehrinin tanıtımı yapılır. Böyle bir gölün kenarında kahvaltı yapmak, insanlarla oturup görüşmek, gelen yabancıların denize girmesi ile buranın tanıtımı sağlanıyor. Bu tür organizasyonların desteklenmesi gerekiyor" dedi.

KADINA VE ÇOCUĞA ŞİDDETİN MİLLETİ OLMAZ

Ralli kapsamında Türkiye'ye gelenlerden bazıları Van'da faaliyet gösteren ve kadına şiddet, çocuk gelin, kadın istihdamı üzerine çalışmalar yürüten YAKA-KOOP üyeleriyle de görüştü. Van'a daha önceki gelişlerinde YAKA-KOOP üyeleriyle tanıştıklarını belirten Birgit Schmidt, "YAKA-KOOP'un çalışmalarına katkı sunmak adına 18 adet dikiş makinası, çocuk kıyafetleri ve bir miktar para getirdik. Kadına ve çocuğa şiddetin milleti olmaz. Bu Almanya'da da dünyanın her tarafında var" diye konuştu.

AYNI DİLİ KONUŞMASAKTA AYNI MESAJLARI VERDİK

YAKA-KOOP Aktivisti Gülmay Gümüşhan ise "Bizi Almanya'da 3 yıldır destekleyen bir kadın grubu var. Böyle bir tur ile Türkiye'ye geleceklerini söylediler. Buraya geldiklerinde de çok diyaloglar gelişti. Erken yaşta evlilikler ve kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu konuştuk. Buraya gelen kadınlarla aynı dili konuşmasak bile dünyaya aynı mesajları verdik. Dünyada kadına yönelik şiddete ve erken yaşta evliliklere hayır diyoruz. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gelen konuklar arasında bazıları Van Gölü'nün serin sularına girerek bir süre yüzdü.

Görüntü Dökümü

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-Ralicilerden detaylar

-Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin ile röp

-YAKA-KOP Başkanı Gülmay Gümüşhan ile röp

-Araçlarda ve gelenlerden detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN,

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Salihli'de erkenci kayısının hasadı başladı

Manisa'da Salihli ilçesinde, erkenci denilen 'zaza' cinsi kayısının hasadına başlandı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kayısının tescili için çalışma başlattıklarını söyledi.

Salihli'nin Dombaylı, Adala ve Bezirganlı mahallelerinde rengi, aroması ve tadı ile ön plana çıkan erkenci 'zaza' cinsi kayısının hasadı başladı. Bu yıl 1100 ton rekolte beklediklerini kaydeden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli kayısısının sofralık ve kendine has özellikleri bulunduğunu, tescili için çalışma başlattıklarını söyledi. Türkiye'nin birçok iline gönderilen ürünün kalitesine göre 5-6 lira olan kilo fiyatının üreticileri memnun ettiğini belirten Yalvaç, "Şu anda bölgede hasadı süren zaza cinsi kayısımız. Üreticimiz fiyatlardan memnun. Kayısılar İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen alıcılara kilo bazında satılıyor. 15 gün sonra prima, ığdırlı ve perfect cinsi kayısının hasadı yapılacak. Hasadımızın temmuz ayı sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Salihli genelinde 5 bin dönüm alanda kayısı üretimi yapıldığını kaydeden Yalvaç, "Kayısı denildiği akla ilk Malatya akla gelir. Ancak Malatya kayısısı kurutmalık, bizim kayısımız ise sofralıktır. Salihli kayısısı tadıyla, güzelliğiyle, lezzetiyle ünlenmiştir. Salihli kayısısı hem esnaf hem vatandaş tarafından talep edilen bir üründür. Bölgemizde yetişen Salihli kirazımızdan sonra, kayısımızı da tescillemek istiyoruz. Salihli olarak kayısımızı tescillemek için her şeyi yapacağız" dedi.

30 yıldır Salihli'den kayısı alımı yaptığını belirten Şerif Akıncı ise "Bu yıl kayısıda hem kaliteli hem de fiyat çok güzel. Türkiye'de erkenci olarak en tatlı kayısı şu anda Salihli'de yetişiyor. Bu kayısımız zaza cinsi bir kayısı türüdür. Tadı, rengi ve aroması çok farklıdır" dedi. Fiyatların kalitesine göre değiştiğini vurgu yapan Akıncı, kilosunun 5-6 lira arasında olduğunu söyledi. Akıncı, "Bu cins aranan bir cinstir. Tatsız olan kayısı cinslerini vatandaşımız tercih etmiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kayısı hasadından detay görüntü

Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın konuşması

Şerif Akıncı'nın konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Foça Kitap Şenliği'ne ilgi

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Foça Kitap Şenliği, yüzlerce kitapseverin katılımıyla başladı. Şenlik kapsamında 4 bin 200 kitabın ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Foça Kitap Kulübü'nün 9'ncu kez düzenlediği Foça Kitap Şenliği için Demokrasi Meydanı'nda stantlar kuruldu. Okurların beğendikleri kitapları almalarına, dilerlerse kütüphanelerinden paylaşmak istedikleri kitabı bırakmalarına da olanak sağlayan şenliğin açılışına; Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz ve yazar Hüseyin Yurttaş da katıldı. İzmir il merkezinden de yüzlerde kitap tutkunu Foça'ya gelerek şenliğin tadını çıkardı. 11.00 ila 18.00 saatleri arasında yapılacak şenlikte; Foça Belediyesi Gençlik Orkestrası konseri, Dans ve Halk Oyunları gösterileri de yer alacak.

Açılışta konuşan Başkan Gürbüz, "Bilgi kitaptan geçiyor. Bu şenlik 30'ncuya, 40'ncıya ulaşsın. Foça Kitap Kulübü üyelerine teşekkür ederim" dedi. Yazar Hüseyin Yurttaş ise, şenliğin okumayı teşvik eden bir misyon üstlendiğini vurguladı. Foça Kitap Kulübü kurucusu ve Başkanı Ayla Karatekin, sadece Foça değil, Anadolu'dan, İstanbul'dan bağış yoluyla topladıkları kitapları dağıttıklarını söyledi. Karatekin, "Üyelerimizin, Foça Belediyesi'nin, Foça Halk Kütüphanesi'nin faaliyetlerimize büyük katkısı var. Çok memnunum. Yıl içinde bazen köylerden, okullardan talep geliyor, Onlara kütüphaneler oluşturuyoruz ya da var olan kütüphanelerini zenginleştiriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Şenlik alanından görüntü

Kitap stantlarından kitap seçenlerden görüntü

Dağıtım bekleyen kitap kolilerinden görüntü

Fatih Gürbüz açılış konuşmasından bölüm

Yazar Hüseyin Yurttaş ve Ayla Karatekin ile röp.

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), DHA)

Kaynak: DHA