Dha Yurt Bülteni -9

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han, memleketi Tokat'tın Zile ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Emine (47) ve Osman Han (54) çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 3 gün önce ağır silah eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada yaralanıp kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han'ın cenazesi Ankara'dan askeri uçakla Tokat Havalimanına getirildi. Anne Emine, baba Osman Han ve Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın eşi Aysun ile kızı Aysima da (5) aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehit Han'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu askeri uçaktan alınarak ambulansa götürülürken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Eşi Aysun Han, ambulansa konulan eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

'YAVRUMUZ DAHA SANA DOYMADI'

Şehidin naaşı daha sonra Zile ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Menekşe Sokak'taki baba ocağına götürülerek burada helallik alındı. Bu sırada eşi Aysun Han, "Yavrumuz sana daha doymadı" diye mırıldandı. Şehit Han'ın kızı Aysima ise bir akrabasının kucağında babasının Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna dokundu.

Evlerinin önünde helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Zile Kaymakamlığı önüne getirildi. Bu sırada yine tabutun yanına gelen eşi Aysun Han, "Bizi bırakıp nereye gittin. Ben seni çok seviyordum" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit için kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdinç İnen, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Bakan Çavuşoğlu: 75 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD'den kurmaylar gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin tekrar teyit edildiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunun için de sahada yoğun bir çalışma başladı. Önümüzdeki günlerde ABD'den ekonomik kurmaylar gelecek. Şu anda 20 milyara ancak yaklaşıyoruz, 75 milyar dolar potansiyelimiz var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde hemşehri dernekleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve AK Parti ile MHP'nin il ve ilçe yöneticileri katıldı.

ALANYA'YA KAYAK MERKEZİ

Bakan Çavuşoğlu, Alanya'ya Türkiye'nin ve dünyanın hemen her bölgesinden gelip yerleşen ve gelişmesine katkı koyan herkesten çok memnun olduklarını, çok iyi dayanışma içinde olduklarını söyledi. "Bizler Alanya'nın hizmetkarıyız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Alanya'nın bir hayali olan Akdağ Kayak Merkezi'ni hayata geçiyoruz. Ticaret Odamız oranın planıyla ilgili çalışmaları yaptı, biz Ankara'dan gerekli izinleri aldık. Şimdi Menderes Türel ile Adem Murat Yücel el ele verecekler. Alanya kış turizminde büyük bir kayak merkezine kavuşacak ve çok sayıda turist gelecektir" şeklinde konuştu.

İKİ ÜNİVERSİTEDE 50 BİN ÖĞRENCİ HEDEFİ

Alanya'daki 2 üniversitede 50 bin öğrenci sayısına ulaşıldığında, şehrin ve ekonominin kışın da canlanacağına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Yabancı öğrencilerin tercih edebileceği en güzel şehirdir Alanya. Özellikle yabancı öğrencilerin tercih ettiği bir şehir olmak için bu iki üniversiteyi büyütmemiz lazım. Bu iki üniversiteyi büyütelim, üçüncü üniversiteyi de kuracağız. KKTC'nin nüfusu 200 bin küsur ama 100 bin öğrenci var. Kıbrıs ekonomisinde çok önemli bir yer teşkil ediyor üniversiteler, turizmle beraber" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, turizmde de rakamların şu anda çok iyi olduğunu, Gazipaşa Havalimanı'na birçok ülkeden firmanın 2018'e göre bu yıl daha çok uçuş gerçekleştireceğini, bundan dolayı da havalimanını büyüteceklerini aktardı.

'AYDIN VE MUĞLA'DA UTANDIM, ÜZÜLDÜM'

2 gün önce Aydın ve Muğla illerine yaptığı ziyareti de anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Gerçekten abartmıyorum utandım, üzüldüm. Şu anda içinde bulunduğu şartlardan dolayı, yani büyükşehir ve ilçe belediyelerinin rezaletinden dolayı belediyeyi kazanma şansımız var, diye mutlu olmadım. Üzüldüm, çok üzüldüm. Yani Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist gelen Muğla ilimizde sular aylarca kesiliyor. Kuşadası'nda çeşmeden akan su tuzlu, Bodrum'un her yeri çöp. Bodrum, Kuşadası gibi yerlerde pis sular denize akıyor. Hiç abartmadan söylüyorum, utandım, her yer çöp. İşte bir sel oldu Bodrum'da, araçlar yüzdü çarşının içinde."

CHP'Lİ BELEDİYELERİ ELEŞTİRDİ

CHP'li belediyelere eleştirilerini sürdüren Bakan Çavuşoğlu, "Bugün belediyecilik bakımından Türkiye'nin en geri kalmış illeri sayıyorum; Muğla, Aydın ve İzmir. Belki sıralamada İzmir'den başlamam lazımdı. İzmir en kötüsü. Devam ediyorum Ankara Çankaya, eskiden Ankara'nın gözbebeğiydi, şimdi en geri kalmış yeri. Maltepe'ye gittim İstanbul'da öyle. Peki bunların ortak özelliği ne biliyor musunuz? Kimse kusura bakmasın aramızda CHP'li arkadaşlarda vardır, CHP'li belediye, CHP zihniyeti, CHP'nin belediyecilik anlayışı" diye konuştu.

'İZMİR'DE UTANCIMDAN ULUSLARARASI TOPLANTI YAPAMIYORUM'

İzmir ziyaretini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"CHP'liler bıkmış artık. 'Ne olur gelin' diyorlar. Alsancak'ta yürüyoruz, Onlarca CHP'li geldi, 'Bizi enayi yerine koyuyor bunlar, biz artık bıktık hiçbir hizmet yok' diye şikayet ettiler. Yok gerçekten yok. Ben artık orada uluslararası toplantı yapamıyorum utancımdan, daha önce yaptım dalga geçti arkadaşlar bizimle. 'Bu kadar güzel bir şehir böyle rezil olur mu Sayın Bakan Çavuşoğlu' diyorlar. İşte bu zihniyetlere şehirlerimizi teslim etmeyin. Bu zihniyetten hiçbir şey olmaz."

'DİĞER İTTİFAK İÇİNDEKİ BÖLÜCÜLER BİZDE YOK'

Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Diğer ittifakın içinde olan bölücüler bizde yok. Diğer ittifakın içinde olan herkese biz bölücü demiyoruz. Ama şunu da herkes çok iyi biliyor ki bu ittifakı yöneten FETÖ'dür. 'İllet' ittifakından bahsediyorum. Herkeste biliyor ki net bir şekilde bu ittifakın koordinatörlerinden bir tanesi dağdaki PKK ve onların uzantısıdır. İsimleri ortaya çıkmıyor ama ne kadar Türkiye'de bölücü, terör örgütü varsa DHKP-C'sinden TİKKO'suna kadar, ne kadar hain varsa bu ittifakın içindedir, 'zillet' ittifakının içindedir. Yani bugün Türkiye yansa yıkılsa çok mutlu olacak ne kadar hain varsa 'zillet' ittifakını destekliyor. Biz bir seçim kazanmak için ittifak kurmadık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'de birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösterme için kurduk" dedi.

'AVRUPA'YA BİZE SAYGI DUYMALARI GEREKTİĞİNİ ÖĞRETİYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, dış politikada Avrupa ile ilişkilerin normalleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Ama dik duruşumuzdan da taviz vermiyoruz. Onlara bize saygı duymaları gerektiğini öğretiyoruz. Bizimle dost geçinmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Türkiye'siz güçlü bir Avrupa'nın olmayacağını, güçlü bir Türkiye olmadan Avrupa'nın da istikrarlı olamayacağı, ekonomik ve siyasi bakımlardan küresel bir aktör olamayacağını anlamaya başladılar. İşte Türkiye'nin Suriye'de yaptıklarını seven sevmeyen herkes kabul ediyor. Biz bir savaşı bitirmek, siyasi bir çözüme ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Irak'ın yeniden inşası bizim için çok önemli. Balkanlarda, Kafkasya'da istikrar için, Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı savunurken bu bölgenin bir barış bölgesi olması için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'ABD'DEN EKONOMİK KURMAYLAR GELECEK'

ABD ile ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkartılması hedefi doğrultusunda ABD'den ekonomik kurmayların geleceğini de açıklayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD ile ilişkilerimizde zorluklar var ama bu işi de yürütüyoruz, sürdürüyoruz. İşte Cumhurbaşkanımızla, ABD Başkanı Trump telefon görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini tekrar teyit ettiler. Bunun için de sahada yoğun bir çalışma başladı. Önümüzdeki günlerde ABD'den ekonomik kurmaylar gelecek. Şu anda 20 milyara ancak yaklaşıyoruz, 75 milyar dolar potansiyelimiz var. Dünyanın her yerinde ticaretimizi artırmaya çalışıyoruz. Artık küresel siyasette önemli bir aktörüz."

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakanı Gül: Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen CHP'ye destek çıkmaz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, milletin CHP'ye destek vermeyeceğini ifade ederek, "Milletin gözüne baka baka yalan söyleyen bir ana muhalefet partisine, bu milletten asla destek çıkmaz, çıkmayacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi geldiği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılışına katıldı. Milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Gül, açılışta yaptığı konuşmamada CHP'nin, milletin gözüne baka baka yalan söylediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştiren ve 31 Mart'ta partisinin adaylarına destek isteyen Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partisi genel başkanı çıkmış, elinde başörtülü teyzemiz olan bir resimle; 'Bakın çöplükten bir şeyler topluyor, evine götürüyor, ülkeyi bu hale getirdiniz' diyor. Peki, gerçek ne? O ablamız 'ben yemek artıklarını alıyorum ve hayvanlara götürüyorum' diyor. Bunların bakış açıları budur, bunların kavgası milletle. Milletin gözüne baka baka yalan söyleyen bir ana muhalefet partisine bu milletten asla destek çıkmaz, çıkmayacaktır. Ana muhalefet partisi genel başkanı bir ablamıza göz göre göre yalan söylüyor. Bu yalanlarla, bu gerçek dışı dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez, asla destek vermez. Türkiye'deki siyaset açısından en büyük eksiklik muhalefet. Ana muhalefet çıkıp milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor, vatandaşımıza yalan resimler gösteriyor, iftiralar atıyor. İşte bu yalan siyaseti 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla çöp tenekesine atacağız inşallah. AK Parti'ye öyle bir destek verin ki; Kandil'den duyulsun. AK Parti'ye öyle bir destek verin ki; Pensilvanya'dan duyulsun. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenler, AK Parti'ye verilen her oya diz çökmüş olacaktır. İnşallah huzurun devamı için, istikrarın devamı için AK Parti'ye en güçlü şekilde destek verin. Çünkü AK Parti demek, istikrarın devamı demektir, AK Parti demek, büyük ve güçlü Türkiye devamı demektir. AK Parti Türkiye'nin çimentosudur."

Furkan Eymen yürümek istiyor

Mersin'de, milyonda bir görülen çift kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldikten sonra 8 ameliyat geçiren 4,5 yaşındaki Furkan Eymen Yıldızçelik'in, yürüyebilmesi için Almanya'da bir ameliyat daha olması gerekiyor. Gözyaşları içinde oğlunun kendisine koşacağı günlerin hayalini kuran anne Şeyma Yıldıztekin, Furkan Eymen'in tedavi masrafını karşılayamadıklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi.

Mersin'de yaşayan öğretmen Şeyma Yıldıztekin ile memur olan Semih Yıldıztekin'in tek çocukları Furkan Eymen, milyonda bir görülen tıp dilinde 'Tibial Hemimelia' olarak bilinen çift kaval kemiği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Doğduktan 4 ay sonra teşhis konan Furkan Eymen, geçen süre içerisinde 8 ameliyat geçirdi. Şeyma Yıldıztekin, oğlunun yürüyebilmesi için bacaklarından tekrar ameliyat olması gerektiğini, operasyonun da Almanya'da yapıldığını söyledi. Furkan Eymen'in yürümesi için 110 bin Euro'ya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yıldıztekin, gözyaşları içerisinde ameliyat masraflarını karşılamaya güçlerinin olmadığını, yetkililerden yardım istediklerini kaydetti.

DOKTORLAR ALINMASINI İSTEDİ, ANNESİ REDDETTİ

Doktorların anne karnında alınması gerektiğin söylemesine karşın, oğlunu dünyaya getirdiğini belirten Şeyma Yıldızçelik, "Anne karnında öğrendik Eymen'in bir rahatsızlığı olduğunu. Ayaklarında ve kemiklerinde bir eksiklik olduğunu ve alınması gerektiğini söylediler, ama biz onay vermedik. Anne karnındayken yoğun bir araştırma süreci geçirdik. O yorgunlukla 7 aylık dünyaya geldi. Yaklaşık 40 gün kuvözde kaldı, ama hayata tutundu. Eymen'in rahatsızlığı, anne karnındayken bize söylenenden çok daha ağır bir rahatsızlıktı. Çünkü ayaklarımızdaki ince kemiklerin olmadığını zannediyorduk, ama vücudun esas yükünü taşıyan ana kemikleri oluşmamış. Biz bunu doğduktan 4 ay sonra Adana'ya tedavi için gittiğimize öğrendik" dedi.

AMELİYAT İÇİN 110 BİN EURO GEREKİYOR

Oğlunun doğumundan bu yana 8 operasyon geçirdiğini anlatan anne Yıldıztekin, "Çocuğumuzun doğduğunda diz eklemi hiç oluşmamıştı. Ayakları tamamen içe dönüktü ve ayak uçları kalçasına değiyordu. Onun gerçekten bu hale gelebileceğini bile tahmin etmiyorduk. Yapılan 8 operasyon sonucunda kalçasından kemik alınıp diz yapıldı ve yapılan bu dizin ayaklarındaki ince kemikle birleştirilmesi ile Furkan Eymen'in yürüyebilir hale gelmesi sağlandı. Bu dünyada ilk kez Eymen'e uygulanan bir tedavi yöntemiydi. Bu şekilde bu kadar fonksiyonel yürüyebileceğini biz tahmin bile edemiyorduk. Şu an Furkan Eymen, ayaklarında ortez adı verilen yürüme cihazları iye yürüyor, ama bu bile bizim için dünyanın en güzel şeyi. Yurt dışında bize yardımcı olan doktora ulaştık. Yaklaşık 110 bin Euro istedi bizden. Geçmiş dönemde de istenilen parayı Mersin Valiliği ve yardımseverlerin katkıları ile toplamıştık. Sağ olsun çok yardımda bulunmuşlardı. Bu parayı toplayıp oğlumuzu bir an evvel ameliyat ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Baba Semih Yıldızçelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkesin yardımını istedi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı: PKK/YPG hiçbir Kürt'ü temsil etmiyor

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR) Başkanı Abdulaziz Temmo, Suriye Kürtlerinin yaşadıkları coğrafyanın bir parçası olduğunu, bu nedenle sorunlarının Şam'da çözülmesi gerektiğini dile getirerek, "PKK da YPG de bunlar terör örgütüdür, hiçbir Kürt'ü temsil etmiyorlar" dedi.

Mersin'de SBKR bileşenleri tarafından düzenlenen konferansa Suriye'deki birçok Kürt temsilci katıldı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına karşın gerçekleştirilen konferansa katılanlar yaşadıkları sorunları dile getirdi. SBKR Başkanı Abdulaziz Temmo, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin baskı ve zorbalıkla egemenlik kurmaya çalıştığını, bu nedenle de dünya devletlerine mesaj vermek istediklerini söyledi.

Temmo, bölgede hiçbir terör yapılanmasını istemediklerini belirterek, "PKK da YPG de terör örgütüdür. Hiçbir Kürt'ü temsil etmiyorlar. Suriye'nin Kürtleri, ülkesinin bir parçasıdır. Bunların sorunları genel olarak Suriye'nin sorunlarıyla birlikte Şam'da çözülmelidir. Türkiye; Suriye Kürtlerine düşman değildir. Suriye Kürtleri de Türkiye'yi kendine düşman olarak görmemektedir. Hem Türkiye'nin hem de Suriye Kürtlerinin düşmanı ortaktır. Bu düşman da PKK terör örgütüdür. Biz barışçıl bir toplumuz, barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bölge ülkeleriyle sınırın artık istikrara kavuşmasını istiyoruz. Biz terörün her türlüsüne karşı çıkıyoruz. İster radikal dinciler olsun, ister etnik terör olsun her türlü teröre, hem PKK hem DEAŞ'a karşıyız" diye konuştu.

Bölgede oluşturulacak güvenli bölgenin terör örgütü PKK/YPG'yi koruyacak halde olmasını istemediklerini vurgulayan Temmo, ABD'nin Kandil'den gelen 7 bin PKK'lı militanı bölgeden çıkarmasını istedi. Temmo, Kürtlerin birlik olmaları halinde bölgeyi koruyabilecek güçte olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz biliyoruz ki Türkiye bizim dostumuz ve komşu ülkemiz. Hem Suriye halkına hem de Suriye Kürtlerine Türkiye dosttur. Türkiye ile Suriye arasında yaklaşık 900 kilometrelik bir sınır var ve bu sınırın yaklaşık 700 kilometresinde de, iki tarafta da Kürtlerin yaşadığını söyleyebiliriz. Bu iki tarafın da tek bir isteği var. Halk artık bölgede istikrar istiyor. Artık terör örgütlerini buradan çıkarsınlar; hangi terör örgütü olursa olsun. İster DEAŞ, YPG, ister El Nusra olsun; bunları artık buradan çıkarsınlar ve biz de artık Suriyeliler olarak ülkemizin davasıyla ilgilenelim. Biz Irak'tan veya başka bir yerden meseleye karışılmasını istemiyoruz. Suriyeli Kürtlerin haklarının Suriye'nin kendi içerisinde çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Biz Arap, Türkmen ya da Kürt olmadan önce hepimiz Suriyeliyiz. Suriye devleti sınırları belli ve kendi bağımsızlığı olan bir devlettir. Türkmenler, Kürtler, Araplar veya diğer dinler burada hepimiz bir arada yaşıyoruz ve Suriye toplumuyuz. Suriyeli Kürtler olarak bütün Suriyelilerin haklarının konuşulmasını istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz ve anayasada Suriyeli Kürtlerin haklarının güvence altına alınmasını istiyoruz."

Konferansta daha sonra, Suriye'deki Kürtlerin hakları görüşülüp, PKK/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğine dair kararlar alındı.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, -

=================

Sevimli kuzu 'Prenses'e özel bakım

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir çiftlikte ön ayakları felçli doğan kuzu için sahipleri seferber oldu. Her gün özenle beslenen, ön ayaklarına zeytinyağıyla masaj yapılan 'Prenses' isminin verildiği kuzu, kurulan özel bir düzenekle hareket ediyor.

Çavlu Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle uğraşan Hafiye ve Ahmet Akçam çiftinin 'Doğu Friz' ırkı koyunlarından 'Kraliçe' adını verdikleri koyun üçüz doğurdu. Üçüz kuzulardan birisi, ön ayakları felçli doğdu. Sahipleri, 'Prenses' adını verdikleri felçli kuzu için seferber oldu. Kuzunun rahat hareket edebilmesi için iple özel düzenek kuran sahipleri, Prenses'in her gün ön ayaklarına zeytinyağıyla masaj yaptı, özenle besledi.

Kuzunun sahibi Ahmet Akçam, "Aşırı soğuk olan bugünlerde zarar görmesin diye, evimize aldık. Prenses adlı kuzumuzun sütüne her gün 2 yumurta sarısı karıştırıyoruz. Şu an ayakları daha iyi oldu. Ayaklarına basamıyordu, ama şimdi kurduğumuz düzenekle basabiliyor. Düzenek için çiftliğin bir bölümüne ip gerip, kuzuya torunum Mert'in kazağını giydirdik. İpi de kazağın içinden geçirdik. Bu sistem sayesinde, kuzumuza bir nevi fizik tedavi uyguladık. Hayata tutunmasını sağladığımız için çok mutluyum. Prenses ile torunum Mert çok iyi anlaşıyor. Torunum sütünü içirmek için her gün buraya geliyor. Prenses için zaman zaman anaokuluna dahi gitmiyor" dedi.

AYAKLARINA MASAJ YAPIYORUM

Prensesin ayaklarına zeytinyağı ile masaj yaptıklarını belirten Hafiye Akçam ise "Her gün sabah ve akşam olmak üzere hakiki zeytinyağı ile ayaklarını ovarak masaj yapıyorum. Kuzumuzun iyi olması için ona çok iyi bakıyoruz. İnşallah iyi olacak. İlk günlerine göre çok iyi durumda, hiç yürüyemiyordu" dedi.

