Dha Yurt Bülteni-9

1)BOLU DAĞI'NDA YOL KENARINA ATILAN VALİZİN İÇİNDEN CESET ÇIKTI (EK)

BAŞI KESİLMİŞ

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu Bakacak mevkiinde yol kenarına atılan valizin içerisinde bulunan cesetle ilgili olay yerinde inceleme yapıldı. 4 ay önce öldürüldüğü düşünülen kimliği belirsiz kadının başının balta ile kesilerek ayrı poşet ile birlikte valize konulduğu bildirildi. Cesedin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Tezcan SOLMAZ-BOLU/DHA

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2)ESKİ BAKAN HALİL BAŞOL, TOPRAĞA VERİLDİ

TEKİRDAĞ'da vefat eden eski bakanlardan Halil Başol(94), Hayrabolu ilçesinde toprağa verildi.

Adalet Partisi'nden 4 dönem milletvekilliği ile 2 dönem Ticaret Bakanlığı Halil Başol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görürken önceki gün yaşamını yitirdi. Çorlu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Başol, Hayrabolu ilçesinin Parmaksız köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Başol'un cenaze törenine TBMM Başkan Yardımcısı Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, siyasi parti temsilcileri ile Başol'un ailesi ve yakınları katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeye katılan protokol ve yakınları

-Cenaze namazının kılınması ve helallik istenmesi

-Polis tören mangasının tabutu taşıması

-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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3)ENGELLİ GENÇ KIZIN GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

TOKAT'ta doğuştan zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın(27) gelinlik giyme hayali düzenlenen temsili düğün ile gerçeğe dönüştürüldü.

Kent merkezinde ikamet eden Ali ve Gülsüm Delioğlan çiftinin 5 çocuğundan 2'ncisi olan doğuştan zihinsel engelli Zeynep Delioğlan'ın gelinlik giyme hayali olduğunu öğrenen Tüm Tokatlılar Derneği üyeleri bu isteği harekete geçirmek için çalışma yaparak temsili bir düğün planladı. Engelli genç kız ilk önce evinden alınarak gelinlik giydirildikten sonra kuaförde gelin başı yapıldı. Ardından Tokat Belediyesi İbn-i Kemal Mahalle konağına geçildi. Zeynep, burada davul zurna eşliğinde gelin arabasından indirilerek düğünün yapılacağı alana getirildi. Burada davetliler müzik eşliğinde oynayarak, Zeynep Delioğlan'ın mutluluğuna ortak oldu.

Zeynep'in hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Tüm Tokatlılar Derneği Başkanı Filiz Yılmazer, "Bugün Zeynep'i mutlu görmek çok güzeldi. Ailesinin izni ile burada arkadaşlarımızla birlikte temsili bir düğün yaptık. Şu anda çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ailesini böyle bir şeye müsaade ettikleri için yürekten kutluyorum. Çünkü Zeynep'in en çok istediği gelinlik giymekti, biz de bunu gerçekleştirdik" dedi.

Zeynep Delioğlan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Annesi Gülsüm Delioğlan dernek üyelerine kızlarına mutlu bir gün yaşattıkları için şükranlarını iletti.

Görüntü Dökümü:

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-Genç kızın gelinlikle kuaföre götürülüşü

-Düğünün yapılacağı salona getirilmesi

-Müzik eşliğinde oynamaları

-Dernek başkanının konuşması

-Zeynep ve annesinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Kaynak: DHA