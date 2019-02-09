Dha Yurt Bülteni -9

Kurtulmuş: Türkiye her seçimde demokrasi çıtasını yukarı çıkarmıştır (2)

FIRAT'IN DOĞUSU DA BİZİM BATISI DA BİZİM

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da Uluslararası Kültür Turizm ve Medya Kurultayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Ortadoğu coğrafyasının çok zor günlerden geçirdiğini söyledi. Kurtulmuş, "Fırat'ın doğusu da bizim batısı da bizim oradaki hakların tamamı bizim kardeşimizi bizim derken ülke olarak söylemiyorum bizim kimsenin toprağında gözümüz var diye söylemiyorum" dedi.

Ortadoğu'daki oynana oyunu bildiklerini de belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Oynanan oyunun faillerini de biliyoruz, sadece kuklalarla ilgilenmiyoruz. Bu kuklaları oynatan kuklacıların kimler olduğunu da biliyoruz. Onların da farkındayız. Dolayısıyla bizim amacımız, kuklacıların oyununu bozmaktır. Kuklacıların bu oyunu oynarken kullandıkları zeminin özelliği düşmanlık husumet ve karışıklık. Biz de onun karşısında birlikte olmayı, barış içerisinde olmayı, dost olmayı ve kardeş olmayı başaracağız. DEAŞ'ın nasıl kurulduğunu PYD'nin hangi amaçlara hizmet ettiğini bunların nasıl bir araya getirildiğini ve Ortadoğu coğrafyasının haritalarda nasıl değiştiğini hep beraber görüyoruz. Sadece haritaları değiştirmek değil Ortadoğu'da halkların gönüllerini ve zihinlerin birbirinden ayırmak için bu örgütlerin ne çaba sarf ettiklerini de biliyoruz. DEAŞ'ın bir hafta içerisinde Suriye'nin en batısından Musul'a gittiğini şehirleri tek tek alarak gittiğini ve karşısında bir tek kimsenin bile kurşun atmadığını biliyoruz. Kaldı ki DEAŞ'a silahların nasıl ne şekilde temin edildiğini de biliyoruz. PYD'nin, YPG'nin nasıl bir silahlı ordu haline getirilmek istendiğini bunlar yapılırken de esas meselenin Kürt kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumak değil, Suriye ve Irak halkının tamamına hayatı zindan etmek olduğunu da biliyoruz. Büyük oyunu bozacak asıl işi ortaya koyacak Suriye'nin doğusu, batısı Fırat'ı konuşuyoruz. Fırat'ın doğusu da bizim batısı da bizim oradaki hakların tamamı bizim kardeşimizi bizim derken ülke olarak söylemiyorum bizim kimsenin toprağında gözümüz var diye söylemiyorum. Oradaki halklar bizim halklarımız bizim kardeşlerimiz başkaları ve bu oyunu kuranlar içinse inanınki Ortadoğu halklarını geçmişte olduğu gibi zerre miktarı kıymet abidesi yoktur. Hiçbirisinin diğerine onların zihninde üstünlüğü yoktur. Sadece bu oyunun bir aleti bir aracı olarak gören ve bilmem kaç mil öteden bu aracı kullanıp kendi lehlerine çevirebileceklerini hesabını yaparlar. Biz Fırat'ın doğusundakini de batısındakini de Kerkük'tekini de Musul'dakini de Şam'dakini de Bağdat'takini de bizim kardeşimiz olarak görür o insanların dertlerini nasıl çözebiliriz onun için odaklanırız."

Görüntü Dökümü

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Kurtulmuş'un salona girişi

-Protokolden genel görüntü

Kurtulmuş'un konuşması

Konuşmalar sonrası başlayan kurultaydan görüntü

SÜRE: 06.21 BOYUT: 711 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Öğretmen, 'Köpeklerime iyi bakın' notu bırakıp intihar etti (2)

BEYAZ ÖNLÜĞÜYLE UĞURLANDI

Çorum'da, kaldığı bağ evinde kendisini tavana iple asarak yaşamına son veren İngilizce öğretmeni Halil Mustafa B. için kentte canaze töreni düzenlendi. Hastane morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirilen öğretmenin tabutu üzerine görev yaptığı sırada giydiği beyaz önlüğü örtüldü. Genç öğretmenin yakınları, arkadaşları ve meslektaşları cenazede gözyaşlarına boğuldu. Halil Mustafa B., öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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intihar eden öğretmen fotoğrafı

-Tabut ve önlüğü

Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

(SÜRE: 1.30 Dk ) (BOYUT: 167 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Diyarbakır'da 943 adet tarihi sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait kolye, bileklik, yüzük ve 943 adet sikke ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Sur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da Roma ve Bizans dönemlerine ait 943 adet sikke ile bileklik, kolye ve yüzük ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Ele geçirilen sikkeler

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5,60 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Şüpheli çantadan hoparlör parçaları çıktı

Elazığ'da bir pasajda bırakılan ve içinde kablo olduğu görünen çanta, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptıkları kontrolde, çantada hoparlör parçaları bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde bulunan Büyük Çarşı Pasajı'nda kablo görünen şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, caddeyi güvenlik amacıyla çift yönlü yaya ve araç trafiğine kapatarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, olay yerindeki bomba imha ekipleri, özel bir cihazla çantada yaptıkları kontrolde arızalı olduğu için atıldığı tahmin edilen hoparlör parçalarını tespit etti.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Bomba imha ekiplerinin görüntüsü

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Cizre'de 'Sıfır Atık' projesi semineri

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kamu kurum çalışanları ve öğrencilere yönelik 'Sıfır Atık' projesi semineri düzenlendi.

Cizre Belediyesi, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kamu kurum çalışanları ve ilçe merkezi ile bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere yönelik seminer düzenledi. Seminerde, projenin amaçları ve bugüne kadar yapılan çalışmalar anlatıldı. Seminerde sunum yapan proje eğitmeni Nesibe Gözüngü, "Öğrenciler, okul müdürleri, öğretmenler, sağlık personelleri ve polislere 'Sıfır Atık' projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Cizre'de daha önce böylesi bir çalışma yapılmamıştı. Temizlik açısından sloganımızı 'Temiz bir dünya, temiz bir yaşam, temiz bir nesil' olarak belirledik. Geri dönüşümlerle ilgili verdiğimiz seminerlerde öğrencilerden olumlu destek alıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Seminere katılanlar

Seminerin sunulması

Röportaj

Atık kutuları

Genel ve detaylar görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 148 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA