Dha Yurt Bülteni-9

ALADAĞ YURT FACİASINDA 8'İNCİ DURUŞMA (EK)

1)DAVA, 30 NİSANA ERTELENDİ

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı Süleymancılar Cemaatine ait kız yurdundaki yangın faciasıyla ilgili davanın 8'inci duruşması, 30 Nisana ertelendi. Duruşma çıkışında bir araya gelen CHP milletvekilleri, avukatlar ile aileler davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Avukat Can Atalay'ın konuşması

Haber: Kamera: Ali GÖKDAL - Yaşar KORKUSUZ/ADANA,

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2)KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

MERSİN'de fırtına nedeniyle sürüklenip karaya oturan 'Wardeh' isimli kargo gemisi kurtarılmayı bekliyor.10 Nisan 2018'den bu yana Mersin Limanı sahasında demirli bulunan Lübnan bandıralı kargo gemisi 'Wardeh', salı günü fırtına nedeni ile bulunduğu noktadan sürüklenmeye başladı. Liman mendireğine yaklaşık 500 metre mesafede karaya oturan gemideki 2 personel, dün askeri helikopterle kurtarıldı. Bugün sabah saatlerinde ise deniz polisi ve liman görevlileri, tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan geminin etrafında sızıntıya karşı inceleme yaptı. Geminin batma tehlikesinin olup olmadığı, dalgıçların dip taraması sonucu netlik kazanacak.

Öte yandan, Mersin Liman Başkanlığı'nın hacizli geminin satışına yönelik işlem başlattığı bilgisine ulaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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Geminin genel ve detay görüntüleri

İnceleme yapan polis ve liman ekiplerine ait teknelerin detay görüntüleri

Köprüüstünden detay görüntü

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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3)YANGINDAN KURTARILAN KÖPEK ÖLDÜ

Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında, itfaiye ekiplerince alevlerden son anda kurtarılıp tedaviye alınan köpek öldü. İtfaiye eri Yunus Özçiftçi, müdahale ettikleri yangında, alevlerin arasından kurtardığı ve kucağında taşıdığı köpeğin ölmesiyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Özçiftçi, "Üst kata çıktım. Dumandan göz güzü görmüyordu. Baktım köpek var. Onu kucağıma aldım, koşarak aşağıya indim. Boynunda kayış vardı, çıkardım. Arkadaşlar barınağa götürdüler. Ancak hayvanın öldüğünü öğrendim. Çok üzgünüm" dedi.İtfaiye şoförü Ali Öremiş ise "Hayvanı araca bindirdiğimde canlıydı. Solunumda zorluk çekiyordu. Ne kadar kalp masajı yapsak kurtadamadık. Bizi teselli eden; yavru bir köpek kurtardık. Bizi en azından o mutlu etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Köpeği kurtaran Yunus Özçiftçi açıklama

İtfaiye şoförü Ali Öremiş açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 1.26 sn ) (BOYUT: 151 MB)

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM,

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4)BESNİ'DE SOKAK KÖPEĞİ DONARAK TELEF OLDU

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sokak köpeği soğuktan donarak telef oldu.

Besni'de, soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yukarı Sarhan Mahallesi'nde sokak köpeği ölüsü bulundu. Mahalle sakinlerinin çağırdığı veteriner hekim Kadir Arslan, köpeğin aç kaldığını ve donduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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Donan sokak köpeği

Veterinerin incelemesi

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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5)KÖYDE RAHATSIZLANAN KADIN KIZAKLA ALINIP, HASTANEYE ULAŞTIRILDI

BİNGÖL'de, yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan Dilber Barulay (49), UMKE ekiplerinin çalışmasıyla evden kızakla alınıp, 6 saatlik çalışmayla paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Sudüğünü köyünde oturan Dilber Barulay'ın göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları, sağlık ekiplerinden ambulans talebinde bulundu. İhbarı alan sağlık ekipleri, köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) yardım istedi. UMKE ekipleri, paletli ambulansla gittiklerdi köyde Barulay'ı, evden alıp, kızakla bir süre taşıdı. Burulay, ardından paletli ambulansla 6 saatin sonunda Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırılıp tedaviye alındı. Barulay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Hastanın kızakla taşınması

Sağlık ekiplerinin karla mücadelesi

Paletli ambulansın yolu açması

Hastanın ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,

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6)TOKAT'TA KARA SAPLANAN ARAÇLAR KURTARILDI

TOKAT'ta dün etkili olan yağış nedeni ile kara saplanan araçlar, bulundukları yerden kurtarıldı.

Dün kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Tokat-Sivas karayolu üzerindeki Yatmış köyü, Çamlıbel beldesi ve Kızıliniş mevkisinde dün kara saplanarak yolda kalan ve bulunduğu yerde bırakılan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen çekiciler vasıtasıyla kara saplanmış haldeki çoğu otomobilden oluşan araçlar kurtarıldı. Etrafı karla kaplanan bazı araçlara ise karayolları ekipleri yardım ederek etrafını açtı. Soğuktan arızalanan araçlar çekici vasıtasıyla taşınırken, bazıları ise çalıştırılarak götürüldü.

Bu arada aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri Sivas istikametine giden ağır tonajlı araçları Çamlıbel beldesinde durdurdu. Durdurulan araçlar yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yol kenarında bekletilen araçların aralıklarla kontrollü olarak seyrine izin veriliyor. Karayollarına ait kar küreme araçları ise bölgede temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgeden görüntüler

-Kar içindeki açarların görüntüleri

-Çekici ve iş makineleri yardımı ile araçların kurtarılması

-Bekletilen TIR'ların görütüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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7)ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 6 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 öğretmen yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Siverek'e 30 kilometre uzaklıktaki Çağa İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenleri taşıyan Necmi Güldiken yönetimindeki 63 AAS 430 plakalı servis minibüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada hurdaya dönen minibüsteki öğretmenler Saliha Gürbüz, Halil Günaşan, Melba Dabanlı, Hülya Erkoç, Mithat Lale ve Gurbet Karakayalı yaralandı. Yaralı öğretmenler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Devrilen öğretmen servis

-İnceleme yapan jandarma ekibi

-Vatandaşın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA

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8)ÖDEMİŞ'TEKİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde ve çevresindeki ilçelerde, tehdit ve baskı ile çeşitli işletmelerden haraç aldıkları ve birçok suça karıştıkları belirlenen silahlı suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı. Suç örgütünün lideri olduğu belirtilen ve Irak'a kaçmak üzereyken yakalanan Rıdvan A. da tutuklananlar arasında yer aldı. Rıdvan A.'nın, suçdan elde ettiği paralarla lüks araçlar aldığı ve yüksek standartta bir yaşam sürdüğü bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevresindeki ilçelerde tehdit, şantaj ve baskı yoluyla çeşitli işletmelerden haraç aldığı ve birçok suça karıştığı tespit edilen çeteye yönelik takip başlattı. Örgüt lideri Rıdvan A.'nın Irak'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. 4 Ocak Cuma günü yapılan baskınlarda, Rıdvan A.'nın yanı sıra H.Ç., M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., T.E., M.G., M.K., M.H.D., F.G. ve K.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 tabanca susturucusu, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait çok sayıda fişek, zorla imzalatıldığı tespit edilen çok sayıda çek ile sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'in Yeşilyurt semtindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rıdvan A. ile M.T., M.U., O.Ö., S.K., A.E., H.Ç. ve M.H.D. tutuklandı. M.G., M.K. ve K.Ö. savcılıktan, T.E. ve F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgüt lideri olduğu bildirilen Rıdvan A.'nın, suç eylemlerinden elde ettiği paralarla lüks araçlara bindiği ve yüksek standartta bir yaşam sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Evde elde geçirilen silahların fotoğrafları

Şüphelilerin evlerinde yakalanma anlarına ait fotoğraflar

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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9)MESİRE ALANINDA TÜFEKLE BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki mesire alanında Erdinç Gümüş (27) isimli genç, başından av tüfeği ile vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Sabah saatlerinde Pınarbaşı mesire alanında yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Erdinç Gümüş olduğunu ve av tüfeğiyle başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gümüş'ün cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Gümüş'ün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Kaynak: DHA