Dha Yurt Bülteni 9

Kaçırılan kızını almak için gittiği evde öldürüldü

Gaziantep'te Ercan G. (35), kaçırılan 14 yaşındaki kızını almaya gittiği evde, Uğur D. (25) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili kızı kaçırdığı iddia edilen Uğur D. ve 4 yakını gözaltına alındı.

Olay, dün gece Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Ercan G., 14 yaşındaki kızı S.G.'nin, Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi. Tüfekle şüphelinin evine giden Ercan G., kızının getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ile Uğur D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Uğur D., Ercan G.'nin elindeki tüfeği çekip alarak ateş etti. Açılan ateşte Ercan G., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Ercan G., acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ercan G.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Olayla ilgili Uğur D. ve 4 yakını gözaltına alındı.

Ercan G.'nin ağabeyi Reşit G., kardeşinin tehdit edildiğini belirterek, "Kardeşim bana gizli numarayla arandığını ve 'Ecelin ben olacağım' diye tehdit edildiğini söyledi. Sonra bana yanıma geleceğini söyledi ama gelmedi. Kızını almaya gitmiş ve bu olay yaşanmış. Ben de oraya gittiğimde kardeşimi yerde buldum ama almama izin vermediler. Bana da saldırdılar, canımı zor kurtardım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ercan Gezen'in fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Reşit Gezer ile Röp.

Cenazenin araca konulması

Cenaze aracının çıkışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hamam bacasından çıkan duman paniğe neden oldu

Sivas'ta Halil Rıfatpaşa Mahallesi'nde bir anda ortalığı kaplayan duman mahallede paniğe neden oldu.

Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bir anda gökyüzünü kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın olduğunu düşünen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yapılan araştırmada dumanın bir hamamın bacasından çıktığı tespit edildi. Rüzgarın da etkisi ile dağılan duman sonrası mahalle sakinleri duruma çözüm bulunmasını istedi. Hamam işletmecileri ise olaya ters rüzgarın neden olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dumandan görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS,

(150 MB)

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Erfelek kestanesi whatsapp sipariş hattı üzerinden satılıyor

Sinop'un yerli kestanesi olan 'kuzu kestanesi' bir üretici tarafından whatsapp sipariş hattı üzerinden satışa sunuluyor.

Kabuğundan çabuk ayrılması, lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede 'kuzu kestanesi' olarak da adlandırılan Erfelek kestanesi üreticiler tarafından internet üzerinden satılıp Türkiye'nin çeşitli yerlerine kargo ile gönderiliyor. Erfelek ilçesi Salı Köyü'nde 18 yıldır kestane üreticiliği yapan Güven Sarıgül oluşturduğu whatsapp sipariş hattı üzerinden kestane satışı gerçekleştiriyor. Türkiye'de bir çok ile kestane gönderdiğini belirten Sarıgül, "15 TL, 18 TL, 20 TL boy boy ölçüsüne göre, büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre, isteğe göre, fiyatına göre gönderebiliyoruz. whatsappta kestanenin resimleri var. Müşterilerimiz oradan beğenip isteme şansı olabiliyor. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Kargo ile müşterilerimizin kapılarına kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erfelek Kestanesi havadan görüntüler

-Kestane çuvallarından detaylar

-Güven Sarıgül ile röportaj

-Telefon sipariş hattından detaylar

-Detay

Erfelek Kestanesi havadan görüntüler

(SÜRE: 2: 03 Dk) (BOYUT: 227 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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Arkadaşının şakalaşırken attığı yumrukla ölen liseli Buğra toprağa verildi

Giresun'da, Anadolu Lisesi'nde eğitim gören T.D.(16) adlı kız öğrencinin, göğsüne attığı yumruk sonrası fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Buğra Kaan Şen (16), memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Giresun Anadolu Lisesi 11/C sınıfında meydana geldi. Buğra Kağan Şen ile sınıf arkadaşı T.D. isimli kız öğrenci, sınıftayken teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. T.D. şakalaşırken, Buğra Kağan Şen'in göğsüne yumruk attı. Bir anda yere yığılan Buğra Kağan Şen'in dili boğazına kaçtı. Arkadaşları tarafından müdahale edilen öğrencinin dili çıkarılmaya çalışıldı, bu sırada acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Okulda yaşanan şakalaşmada yaşamını yitiren Buğra Kağan Şen için, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçede Yenimahalle Cami'nde düzenlenen cenaze törenine, Giresun Emniyet Müdürü Fatih Aktaş, Şen ailesi, Buğra Kağan Şen'in okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede,1,5 ay önce Bypass ameliyatı geçiren baba Suat Şen, ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğulan anne Hatice Şen ise oğlunun arkadaşlarına sarılarak teselli aradı. Buğra Kağan Şen, Yenimahalle Cami'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeden görüntüler

-Namaz kılınışı

-Aileden görüntüler

HABER Uğur AYDIN KAMERA: Emre KOLTUK/ARSİN(Trabzon),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bu kez de sokakta elinde balta sallayarak gezerken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gece saatlerinde elinde baltayla yürürken çevreye tehditler savuran Osman A. (27) polisler tarafından yakalandı. Osman A.'nın psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde kullandığı motosikletiyle trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle para cezası kesilen ve tescilsiz motosikleti trafikten men edilen Osman A., gece saatlerinde Park Caddesi üzerinde elinde baltayla yürürken görüldü. Yürürken, bir yandan da çevreye tehditler savuran Osman A.'yı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde ve çevre sokaklarda arama yapan ekipler, Osman A.'yı Hastane Caddesi üzerinde elinde baltayla yürürken buldu. Osman A., polislerin uyarısına rağmen durmayarak elindeki baltayı sallayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrası ekiplerce yakalanarak etkisiz hale getirilen Osman A., gözaltına alındı. Emniyete getirilen Osman A.'nın psikolojik sorunlarının olduğu bildirildi. Osman A. hakkında 'huzuru bozmaktan' idari ceza uygulandı.

Görüntü dökümü:

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-Saldırganın yakalanma anı

-Gözaltına alınması

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Taburcu edilen genç ticari aracın arkasına yatırılarak diş hastanesine götürüldü

Dinçer AKBİR-Aziz GÜVENER-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), - SAKARYA'da, trafik kazasının ardından taburcu edilen Mertcan Deve (24) aynı gün kırılan dişlerinin tedavisi için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan diş hastanesine yönlendirildi. Diş tedavisi için ambulans tahsis edilmemesinin ardından Mertcan Deve bacağının kırık olması nedeniyle hafif ticari aracın arkasına yatırılarak hastaneye götürüldü.

Çarşamba günü Sakarya'nın Erenler ilçesinde motosiklet kazası geçiren Mertcan Deve, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ bacağı ve sağ eli kırılan, başını asfalta çarpması sonucu dişleri kırılan Mertcan Deve tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, kazada dişleri kırılan Mertcan Deve'nin tedavisi için Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmesi gerektiğini belirtti. Kadir Deve oğlunun götürülmesi için hastaneden ambulans talep etti. Ancak diş tedavisi için ambulans tahsis edilmemesi üzerine bacağı kırık olan Mertcan Deve hafif ticari aracın arkasına yatırılarak hastaneye götürüldü.

'YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM'

Oğlunun başından geçen olayları anlatan baba Kadir Deve, "Oğlum kaza geçirdiğinde ben bir iş için Muğla'daydım. Kazayı duyar duymaz en kısa sürede geldim. Sakarya'daki hastanede bize artık burada yapabilecekleri başka bir şey olmadığını, oğlumuzu Yuvacık'taki diş hastanesine götürmemiz gerektiğini söylediler. Oğlum kazadan ötürü şu anda yaralı, yürüyemiyor. Kendi ihtiyaçlarını görebilecek durumda değil. Bu yüzden ambulans istedik ama hastanedeki görevliler 'Tedavi tamamlandı' diyerek bize ambulans ayarlamadılar. Ben bu konuda bütün yasal yollara başvuracağım. Oğlumun hali ortada. Biz oğlumu bu şekilde taşıdıkça acı çekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaralı Mertcan Deve'nin görüntüsü

Baba Kadir Deve ile röp.

detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Ters şeritte ilerleyen kamyon trafiği tehlikeye soktu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, - KAHRAMANMARAŞ'ta bir kamyon ters şeride girerek trafikte tehlikeye yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Kahramanmaraş'ta çekildiği belirtilen görüntüler, tepki çekti. Otomobiliyle kendi şeridinde ilerleyen bir sürücü, birden ters yönden gelen beyaz renkli kamyonu gördü. Cep telefonuyla kamyonu görüntüleyen sürücü daha sonra görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı. Görüntüleri izleyenler, diğer insanların canını açıkça tehlikeye attığını belirterek sürücüsüne tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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kamyonun ters şeritteki seyri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ