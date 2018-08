Dha Yurt Bülteni-9

ŞEHİT NURCAN'IN ANNESİ: ONLAR KATLETTİKÇE BİZ DOĞARIZ (2)

1)KIZININ TABUTUNU KOKLADI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, Van'da düzenlenen törenin ardından önce hava yoluyla Kayseri'ye götürüldü. Anne- oğulun Türk bayrağına sarılı tabutları, burada cenaze aracına konularak, kara yoluyla Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirildi. Cenazeler, daha sonra Nurcan Karakaya'nın annesi ve kardeşinin yaşadığı evin önüne getirildi. Anne Suudiye Demir, cenaze aracına gelerek, kızı Nurcan Karakaya ile torunu Mustafa Bedirhan'ın tabutlarına son kez baktı. Suudiye Demir, kızının tabutunu koklarken, cenaze evinde toplananlar, gözyaşlarını tutamadı. Dua okunması ve helallik alınmasının ardından anne- oğulun cenazeleri, tören saatine kadar bekletilmek üzere Şarkışla Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Cenazenen evin önüne getirilişi

-Annenin ve yakınlarının tabutlara bakışı

-Dua edilmesi

-Yaşanan üzüntü

Haber-Kamera: SİVAS, DHA)

=======================================================

2)ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN YAPTIKLARI TESPİHLERİ SATIP, HAYVANLARA MAMA ALACAKLAR

BALIKESİR'de, 3 kız çocuğu, zeytin çekirdeklerinden hazırladıkları tespihleri satarak elde edecekleri gelirleri, sokak hayvanlarına mama almak için kullanacak.

Burhaniye'nin İskele Mahallesi'nde 9 yaşındaki Nursu Çancı, kış boyu yediği zeytinlerin çekirdeklerini biriktirerek tespihe dönüştürdü. Arkadaşı 10 yaşındaki Dila Akbey ve 5 yaşındaki kardeşi Zühre Melek Çancı da ona destek oldu. Küçük kızlar, İskele Mahallesi sahilindeki bir çay bahçesinde açtıkları stantta tespihleri 12 TL'ye satarken, elde edecekleri gelirle de sokak hayvanları için mama alacak. Kızların hazırladığı tespihler yoğun ilgi görürken, tespih satın alan yetişkinler de çocukları güzel davranışları nedeniyle kutladı.

Projeden sosyal medya yardımıyla haberdar olduğunu belirten Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Serdal Filik, tespih alarak destekte bulundu. Kızların babası İsmail Çancı ise çocuklarını duyarlı projeleri için desteklediklerini belirterek, "Büyük kızım Nursu bunu düşündü. Kış aylarında yediği zeytinlerin çekirdeklerini biriktirdi. Bunları tespihe dönüştürerek satmaya başladı. Ayrıca bunları satarken vergisini de vermek istedi. Kazandıkları para ile sokak hayvanlarına mama alacaklar. Hepsini kutluyorum. Örnek olmasını diliyorumö dedi.

CUMHURBAŞKANI İÇİN TESPİH HAZIRLADI

Projenin mimarı olan Nursu Çancı, tespih satışından kazandıkları paraları sokak hayvanlarına mama almak için harcayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için de özel bir tespih hazırladığını belirten Çancı, "Kış boyu yediğimiz zeytinlerin çekirdeklerini biriktirdik. Şimdi ise bunları tespih yaparak satmaya başladık. Kazandığımız para ile sokak hayvanlarına mama satın alacağız. Devlete vergimizi de vermek istiyoruz. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için de bir tespih hazırladım. Eğer beni kabul ederse, Ankara'ya gidip vermek istiyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------

Tespih standından görüntü.

Proje sahibi Nursu Çancı, arkadaşı Dila Akbey ve kardeşi Zühre Melek Çancı ile röportaj.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

Görüntü: Süresi: 5 Dakika 17 Saniye, Boyutu: 168 MB.

========================================

3)KÖYLÜ KADINLAR İLK YARDIMI ÖĞRENİYOR

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Malkara ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde köylü kadınlara yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanlığı tarafından ilçelere bağlı 19 kırsal mahallede kadınlara yönelik ilk yardım eğitimleri veriliyor, Her gün bir mahallede ilk yardım eğitimi veren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın 13'ncü durağı İnecik Mahallesi kadınları oldu. Yoğun katılımın olduğu ilk yardım eğitimi İnecik İlkokulu bahçesinde düzenlendi. Düzenlenen eğitimde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı.

İlk yardım eğitimlerinin 19 mahallede yapılacağını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bayanlara dönük ilk yardım eğitimi veriyoruz ve bugün 13'ncüsü burada yapılıyor. Aslında İnecik programda yoktu, benim anne köyüm olduğu için burada yapılmasını istedi. Bugün katılımın böylesine yoğun olması beni son derece mutlu etti. Tabii ilk yardım olayı, hepimizin başına gelen şeyler, her zaman her yerde karşılaşacağımız hayat sıkıntıları olabilir. Özellikle siz bayanlar, evde çalışırken, çocuklarımızı yetiştirirken veya her halükarda karşınıza gelebilecek her türlü ilk yardım konularında bu eğitimi alarak zorlukları, ilk yardım ekibi, ambulans gelene kadar müdahale etme açısından deneyimli olmanız bir hayat kurtarıcaktır. Bu çok önemli arkadaşlar. Benim burada sizden bir ricam var tabi, çok rica ediyorum. Sayın hocamız değerli bir hoca çok iyi eğitim veriyor. Ne sorunuz varsa, buradan sormadan gitmeyin. Sonuna kadar sorun, tatbikat yaptırın, hatta şunu da söyleyin ben burada bir tatbikat yapmak istiyorum deyin. Bu kurstan faydalanın çok rica ediyorum" dedi.

İlk yardım eğitimine katılan Mediha Işık, "Çok teşekkür ederim belediye başkanımıza, bize bu ilk yardım eğitimi vermesi için doktorları gönderdiği için. Çuğumuza, evlatlarımıza yönelik, ya da yolumuzda çok kazalar oluyor. Yardımcı her şeyi öğrenmek lazım. Bugün çok şey öğrendik, kalp krizini, kazaları, çocuklarla ilgilenmeyi, zehirlenmeleri her şeyi öğrendik şükürler olsun" dedi.

İstanbul'dan köyüne tatil yapmaya gelen Ümmühan Gümüşdere de ilk yardım eğitimini katıldı. Gümüşdere, "İlk yardım çağrısını duyduğum zaman gelmek istedim, öğrenmek istedim. Eşimiz var, çocuğumuz var onlara herhangi bir kaza anında nasıl müdahalede bulunmamız gerektiğini öğrendim. Bizim için çok faydalı. Bu eğitimlerin daha da artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-İlk yardım eğitiminin verilmesi

Köylü kadınların uygulaması

-Eğitimden detaylar

-Başkan Albayrak'ın konuşması

-Köyle kadınlarla röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,