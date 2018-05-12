Dha Yurt Bülteni-9

Türkiye'den Irak'a giriş ve çıkışlar durduruldu

Irak'ta yapılan genel seçimler nedeniyle İbrahim Halil Gümrük kapısı, 24 saatliğine yolcu ve araç trafiğine kapatıldı. Türkiye'den Irak'a gitmek isteyen yolcular, Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde bekletiliyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı ve karşısındaki İbrahim Halil Gümrük Kapısı, Irak'ta bugün başlayan genel seçimler nedeniyle, karşılıklı olarak kapatıldı. Dün gece saat 00.00 itibariyle yolcu ve araç geçişine kapatılan gümrük kapısının, 24 saat süreyle kapalı kalacağı öğrenildi. Türkiye'den Irak'a gitmek isteyen yolcular, dün gece kapatılan İbrahim halil Gümrük Kapası'ndan geri gönderildi. Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen bazı yolcular, seçimlerden haberleri olmadığı için beklediklerini ve kapı açılıncaya kadar gümrük sahası önünde duracaklarını söyledi. Iraklı yetkililer, İbrahim Halil Gümrüğü'nün bu gece saat 00.00 itibariyle yolcu ve araçlar geçişine açılacağını duyurdu. Kapının kapalı olması nedeniyle Irak'a gidemeyen yolcular Silopi'ye gönderilirken, kamyon ve TIR'lar ise tır parkında bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:

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Habur Gümrüğü

Habur Sınır Kapısı tabelası

Habur önündeki araçlar

Konuşma yapan şoför

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Selim YALÇIN-Halil COŞKUN/SİLOPİ,(Şırnak),

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Kazazedelere ilk müdahaleyi bakan yaptı

Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere Sivas'tan karayolu ile Erzincan'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın geçiş güzergahı olan Sakaltutan mevkiinde trafik kazasında meydana geldi. Bakan Demircan konvoyu durdurarak yaralılara ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Kaza da yaralanan iki kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Bakan Demircan'da hastanaye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kaza geçiren yaralı vatandaşların şuurunun açık olduğunu belirterek, sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti. Kaza yapan vatandaşların İstanbul'dan geldiklerini belirten Bakan Demircan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Hastane acilinden görüntü

-Bakanın hastane çıkışı açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Siverek'te akraba aileler arasında kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki ailere arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada ateşlenen tüfekle 1 kişi ağır yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde meydana geldi. Birbirleriyle akraba Bahçivan ailelerinin fertleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Ali Bahçivan yaralandı. Ali Bahçivan, çevredekiler tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bahçivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinde önlem alıp, inceleme yapan polis, tüfeği ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Yerdeki boş tüfek fişekleri

Polis ve vatandaş

İnceleme yapan ekipler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,

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62 Bin nüfuslu ilçede, ilk kez rock konseri düzenlendi

Mardin'in 62 bin nüfuslu Derik ilçesinde ilk kez bir rock konseri düzenlendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '2'inci Geleneksel 19 Mayıs Gençlik Festivali' etkinlikleri kapsamında Derik'e gelen 'Grup 84', ilçedeki vatandaşlara coşkulu bir konser verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen '19 Mayıs Gençlik Festivali' kapsamında, Derik ilçesinde ilk kez bir rock konseri düzenlendi. 1926 yılından beri Mardin'in ilçesi olan, 62 bin nüfuslu Derik ilçesinde konser veren 'Grup 84', vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Derik Belediyesi'nin organizasyonunu üstlendiği konser, Kale Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ayaydın İlkokulu bahçesinde yapıldı. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde, şarkılarını seslendiren 'Grup 84', vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Konseri, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas, eşi Kübra Kafkas, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ ve Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan da izledi. Derik Belediyesinin gün boyu okul bahçesinde düzenlediği etkinliklere katılan vatandaşlar, daha sonra düzenlenen konserde ilk kez canlı rock müziği dinledi. 3 saat süren konser sırasında alanı dolduran vatandaşlar, rock parçalarına eşlik etti.

İlk defa bir rock konserine geldiklerini söyleyen 48 yaşındaki Sabri Ölçer, "Konserde inanılmaz bir kalabalık var. Çok güzel oldu. İlk defa Derik'te böyle bir şenlik oluyor. Derik halkının böyle şenliklere ihtiyacı vardır. Binlerce insanla, bu coşkuyu hep beraber yaşıyoruz."dedi. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen konserin ardından, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hakan Kafkas, Grup 84 ekibine çiçek verdi. Konserden sonra kısa bir konuşma yapan Kaymakam Kafkas, "Yaklaşık 1.5 yıldır burada görev yapıyoruz. İnan ki sizleri çok seviyoruz. Bundan sonra daha çok bir araya geleceğiz. Grup 84'e çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadılar."dedi.

KEL VE GÖBEKLİ BİR ADAM BEKLİYORDUK

Grup 84 üyelerinden Tuna Velibaşoğlu ise, Türkiye'nin en yakışıklı Kaymakamı ile tanıştıklarını belirterek, "Çok acayip olduk. Kel ve göbekli bir adam bekliyorduk. Kendisi manken gibi maşallah"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Konsere katılan izleyicilerin görüntüsü

İzleyicilerle röportaj

Konserden görüntüler

Kaymakam'ın Grup 84'e çiçek vermesi

Kaymakam'ın konuşması

Grup 84 ekibinden Tuna Velibaşoğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -

Görüntü Boyutu : 620 MB (Hd) Süresi: 5 dk.37sn.

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Erdek Devlet Hastanesi'ndeki tatbikat gerçeği aratmadı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat gerçeği aratmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ile işbirliğiyle düzenlenen tatbikatta, hastanenin ikinci katında bulunan çay ocağında senaryo gereği yangın çıktı. Yangın İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbar edildi. Bu sırada hastalar sedye ile acil çıkış kapısından tahliye edilmeye başlandı. Dumandan etkilenen hastalara olay yerinde müdahalede bulunuldu. Tatbikat sonrası ise itfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastane önünde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale uygulamalı olarak anlatıldı. İtfaiye ekipleri, hastane önünde bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kurtarma, tahliye ve yangın söndürme tatbikatı

-Detaylar

-Açıklamalar

Haber: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

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Onur Akın, şarkılarıyla coşturdu

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 45'nci Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali'nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Onur Akın, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde sevilen şarkılarını seslendiren Onur Akın, konsere katılanları selamladı. Silifke'de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Akın, "Böylesine havası, suyu ve insanı güzel Silifke'de konser vermekten çok büyük keyif aldım. Şahsımı ve ekibimi sizlerle buluşturan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık 2 saat konser veren Onur Akın'a çiçek ve plaket sunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Onur Akın'ın görüntüsü

Onur Akın, sahnede bağlama çalarken

Akın, şarkı söylerken

Konser alanındaki kalabalık

Kalabalıktan genel ve detay

Akın, hayranlarını selamlarken

(BOYUT: 419,07 MB) (SÜRE: 05,35 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,