Dha Yurt Bülteni - 9

Göbeklitepe'de bulunan kafatası, 2017'nin en şaşırtıcı keşfi



DÜNYA üzerinde yapılmış en eski anıtsal tapınak olarak bilinen Göbeklitepe'de, yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan kafatası kemikleri Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün 2017'nin en sıra dışı keşifleri listesinde birinci sırada yer aldı.



1995 yılından bu yana Örencik Mahallesi'ndeki alanda Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle yürütülen kazı çalışmalarında şu ana kadar neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' şeklinde dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de bu yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bölgede bulunan 3 yetişkin kafatası parçası üzerinde yapılan incelemelerde, bu insanların ilk önce derisinin yüzülüp üzerindeki etlerinden arındırıldığı; ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığı anlaşıldı.



Göbeklitepe'de bulunan son kafatası kalıntıları, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2017'nin en şaşırtıcı keşfi olarak değerlendirildi. 29 Haziran'da Göbeklitepe'nin Neolitik Ritüel Merkezi'nde bulunan 3 yetişkin insana ait kafatası kemikleri liste başı olarak seçildi.



Göbeklitepe, 15 aydır yürütülen çatı ve canlandırma merkezi yapılması nedeniyle ziyarete kapalı tutuluyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Göbeklitepede yürütülen çalışma



İşçiler çatı işinde çalışması



Koruma altına alınan tarihi kalıntılar



DHA muhabiri Ali Leylak anonsu



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



=================================================



Karda yoldan çıkan otomobil alev topuna döndü



ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde geceyarısı kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan 17 TE 281 plakalı otomobil alev aldı. Yanan aracın sürücüsü Tacettin Özen, otomobilin içinden son anda çıkarak canını zor kurtardı. Aracın alev topuna dönüştüğü anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.



Talihsiz olay saat 00.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Köylü köyü sapağında meydana geldi. Bayramiç'ten Çan ilçesine seyir halinde olan Tacettin Özen'in kullandığı 17 TE 281 plakalı otomobil yoğun kar yağış nedeniyle yoldan çıktı, bir anda alev topuna döndü. Sürücü Tacettin Özen, yanan otomobilden son anda çıkarak canını kurtarabildi. Olayı gören sürücülerin telefonla bilgi verdiği itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. Jandarma da olay yerinde güvenlik önlemi aldı.



Otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, sürücü Tacettin Özen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil'in yandığı o anlar, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan ve yanan otomobilin başka bir sürücü tarafından çekilmiş görüntüsü.



Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ,



==================================



Beton pompası alev alev yandı



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, beton pompası bir inşaata beton döktüğü sırada motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı.



Olay öğle saatlerinde, Değirmendere Topçular Mahallesi 3084 Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaat alanına beton döken beton pompasının motoru alev aldı. Beton pompası alev topuna dönerken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın söndürülürken, beton pompası kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Beton pompasının alev alev yanması



İtfaiyenin gelişi, itfaiyenin müdahalesi ve yangını söndürmesi



Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), -



==========================================



Uludağ'a günübirlikçi akını



BURSA'da şehir merkezinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 63 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'da -10 derece ölçülen sıcaklık şehir merkezinde ise 0 dereceye kadar düştüUludağ'da -10 derece ölçülen sıcaklık şehir merkezinde ise 0 dereceye kadar düştü



Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, kayakseverlerin "beyaz cennet" olarak tanımladıkları Uludağ'da yoğunluğa neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu da 8'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan ve kar lastiği bulunmayan sürücülerin dağa çıkmalarına izin vermiyor. Günübirlik tatilciler de Uludağ'a akın etti. Kayak yapmak için zirveye ulaşmaya çalışan kayakseverler telesiyjler önünde kuyruklar oluşturdu.



Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa'da gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor. Bursa- İnegöl yolunun Mezitler Bölgesi ile İznik, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Genel görüntü



Kayak yapanlar



Detaylar



Haber-Kamera: BURSA,-



================================================



Karadeniz'de 'Hamsi'nin az olması 'Mezgit' tüketimini yükseltti



SAMSUN'da balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve hamsinin az olmasından vatandaşların mezgite yöneldiğini söyledi. Balıkçı Emrah Cenikli, "Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü mezgit balığımız var. Mezgit şuan başı çekiyor. Kilosu15 ile 30 lira arasında değişiyor" dedi.



Samsun'da ve Karadeniz açıklarında yaşanan balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve avlanan hamsinin az olmasından vatandaşların hamsiye alternatif olarak mezgit balığı tükettiği söyledi. Vatandaşların hamsiye alternatif olarak Karadenize özgü mezgit tükettiğini söyleyen 34 yaşındaki balıkçı Emrah Cenikli, "Karadeniz kıyılarında hamside bir gidiş söz konusu oldu. Bu kesin bir gidiş değildir. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok fazla sürmeyecektir. Seyrekte olsa avlanmakta. Çok sürekli şekilde çıkmasa da dönem dönem yine geliyor. Hamsinin azalma durumuyla birlikte vatandaşın Barbun, Mezgit, Çinekop ve Çupra'ya yöneldi. Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü Mezgit balığımız var. Mezgit şuan başı çekiyor. Sarıkanat dönem dönem var. Fiyatlar gün gün değişiyor. Hamsinin kilosu şuan da 17 lira, mezgit 15 ile 30 lira arasında, barbunlar 12 ile 28 lira arasında, her gıdada olduğu gibi kademe kademe ve boy boy fiyatlar değişiyor. Palamut ise 7 ile 15 lira arasında alıcı buluyor" dedi.



Evde hamsi yemek için niyetlendiğini ancak kısmetine mezgit ve barbun çıktığını söyleyen Murat Atael, "ben hamsi almaya geldim. Hamsi'nin fiyatı biraz yüksek. O yüzden barbun ve mezgitten alıyorum. Temizlenmesini bekliyorum. Bana makul gelen o oldu. Akşam yeşil salatayla barbun ve mezgit ikisi birden yapılacak karışık ortaya" diye konuştu.



Görüntü dökümü



-------------------



-Detaylar



-Balıkçı Emrah Cenikli ile röportaj



-Vatandaş Murat Atael ile röportaj



Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,



================================================