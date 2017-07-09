Dha Yurt Bülteni-8

1) VAHŞETİN KURBANLARI SURİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ



SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde komşusu ve eşinin iş arkadaşı Birol K. ve Cemal B. tarafından hunharca öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile 20 yaşındaki Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri Suriye'nin İdlib iline bağlı Cibale köyünde toprağa verildi. Dün akşam saatlerinde uçakla getirildikleri Hatay Havaalanı'ndan alınan Suriyeli hamile anne ve oğlunun cenazeleri yakınları tarafından Reyhanlı'nın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapılarak Suriye'ye götürüldü. Suriye Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yakını tarafından karşılanan cenazeler İdlib Kentine bağlı Kafranbıl kasabasına bağlı Cibale köyüne götürüldü. Yapılan cenaze törenine kalabalık katılım oldu. Akşam olmasına rağmen kılınan cenaze namazından sonra hamile anne ve oğlunun cenazesi gözyaşları ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



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Cenazenin Suriye sınır kapısından alınması



Araçlarla köye gidilmesi



Siren sesleri



Cenazenin taşınması



Cenazelerin araçtan alınması



Yakınlarının ağlaması



Cenaze namazının kılınması



SÜRE: 02'25" BOYUT: 77 MB



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),



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(GENİŞ HABERİ)



2)GEMLİK SAHİLİNİ SUNTA BASTI



BURSA'nın Gemlik ilçesinde Rodaport limanından dün öğlen saatlerinde sunta yükleyen MSS Pelet isimli Moldova bayraklı gemiden dökülen suntalar sahile vurdu. Yüzmek için Gemlik sahiline gelen tatilciler ise kıyıya vuran suntaları kendi imkanlarıyla denizden çıkardı.Gemlik Serbest Bölge'deki Rodaport limanından dün öğlen saatlerinde sunta yükleyen MSS Pelet isimli Moldova bayraklı gemi Gemlik'ten yola çıktı. Ancak yanlış yük yüklemesi sonucu gemideki suntalardan bazıları denize döküldü. Akşam saatlerinde denize döküldüğü tahmin edilen suntalar Gemlik Serbest Bölge'deki 2 kilometrelik sahil kıyılarına vurdu. Sabah denize girmek isteyen tatilciler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sahili tamamen kaplayan suntaları temizlemek için tatilciler yoğun çaba gösterdi. Bazı tatilciler ise suntaların arasından geçerek denizde serinlemeye çalıştı. B ir römorkör ise denize dökülen suntaları denizden çıkarmaya çalıştı. Gemlik'in Ak Partili Belediye Başkanı Refik Yılmaz yaşanan kirlilik ile ilgili araştırma başlatacağını söyledi.



Görüntü Dökümü



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Sahile dökülen suntalar



denize yüzmeye gelen tatilciler



denizden suntaları çıkaran tatilciler



vatandaşlarla röportaj



BOYUT: 70 mb



SÜRE: 2.11



Edip TEKİN - Enver Fatih TIKIR - Hurşit TOPAL/GEMLİK(bURSA),



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3)GAZİANTEP'TE KAZA: 2 ÖLÜ



GAZİANTEP'te yol kenarındaki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, dün gece Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma İnce yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Cuma İnce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, yanında bulunan ve yaralanan 39 yaşındaki Mehmet Resul Uz ise sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Uz, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını İnce ve Uz'un cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri



Cenaze yakınlarının ağlaması



Polis ve ambulans otoları



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB