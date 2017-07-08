Dha Yurt Bülteni-8
Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne ve oğlunu, 10 bin kişi uğurladı SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde komşusu ve eşinin iş arkadaşı Birol Karacal ve Cemal Bay tarafından hunharca öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile ve 20 yaşındaki Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun...
Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne ve oğlunu, 10 bin kişi uğurladı
SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde komşusu ve eşinin iş arkadaşı Birol Karacal ve Cemal Bay tarafından hunharca öldürülen Suriyeli 9 aylık hamile ve 20 yaşındaki Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun için düzenlenen cenaze törenini 10 bin kişi katıldı. Eşini, oğlunu ve doğacak olan bebeğini kaybeden Halid Al-Rahmun tabutlara sarıldığı sırada fenalaşınca bekletilen ambulansta müdahale edildi. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yaptığı konuşmada "Bize ne oldu ki zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki, biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hepimiz düşünmeliyiz" dedi.
Kaynarca'da meydana gelen olayda, dün doğum için hastaneye gitmeyi planlayan 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun önceki gün hunharca öldürüldü. Komşusu ve eşinin iş arkadaşı Birol Karacal ve Cemal Bay, girdikleri evde önce 11 bebeğini boğarak öldürdükleri Emani Al- Rahmun'u kaçırıp tecavüz ettikten sonra katletti. Kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan vahşetin failleri kısa sürede yakalandı ve dün tutuklanarak cezaevine konuldu.
CENAZE TÖRENİNE
Vahşete kurban giden Halid Al- Rahmun ve bebeği Halaf Al- Rahmun'un dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından akşam Adapazarı'na getirildi. Bugün, Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii'ndeki öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.
Cenaze namazı öncesi kadın örgütleri temsilcileri 'Mesele Suriyeli olmak değil, kadın olmak' yazılı pankart açtı. Cenazede açılan pankartlarda 'Müminler ancak kardeştir', 'Irkçılık haramdır', 'Sakarya Suriyelilerin vatanıdır, Anadolu mazlumların yurdudur', 'Hepimiz Suriyeliyiz, hepimiz Türkiyeliyiz Çanakkale şahidimizdir' yazılı viz ve pankartlar açıldı. Kalabalık 'İdam' ifadeleri dikkati çekti.
BAKAN KAYA, BABAYA BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya cenaze namazı öncesi eşi, oğlu ve doğmamış bebeğini kaybeden Halid Al- Rahmun'a başsağlığı dileğinde bulundu. Halit Al-Rahmun eşinin ve oğlunun tabutlarına sarılarak ağlarken fenalaşınca, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansa götürüldü.
Bazı gruplar cenaze töreni öncesinde 'İdam' sloganları atarken, cenazeye katılanlar sık sık tekbir getirdi.
GÖRMEZ: İNSANLIĞI UTANDIRACAK BİR VAHŞET
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez önce anne, sonra ise bebeği için cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından konuşma yapan Mehmet Görmez, sir ara duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Konuşmasında, 'insanlığı, insanlığından utandıracak bir vahşete şahit olduklarını' belirten Mehmet Görmez, "Bugün biz sadece bir cenaze namazı kılmadık. Biz aynı zamanda bütün insanlığı insanlığından utandıracak bir vahşete şahit oluyoruz. Biz bugün sadece bağrında ümmeti Muhammed'in bir evladını taşıyan bir annenin cenazesini kılmadık. Biz sadece biberonunda sütü eksik kalmış 10 aylık bir bebeğin cenaze namazını kılmadık. Biz aynı zamanda tarih boyunca mazlumlara umut olmuş aziz milletimizi mahcup edecek, hepimizi üzecek, mahsun edecek bir vahşete şahit olduk" dedi
Önce bir baba olarak, sonra Diyanet İşleri Başkanı olarak burada olduğunu kaydeden Görmez, "Bir babanın hassasiyeti, duygusallığı ne diyorsa, benim sözüm odur. Bize ne oldu ki zalimlerin zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hepimiz düşünmeliyiz" diye konuştu.
VİCDAN BİZİ BİRLEŞTİREMEZSE, HER ŞEY BİZİ AYIRIR
Görmez konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Cenazesini kıldığımız anne ile 10 aylık bebek mi mülteci? Yoksa bizim vicdanımız mı mülteci? Onlar mı mülteci? Yoksa bizim merhametimiz mi mülteci? Bir hilalin gölgesine hepimiz sığındık. 10 aylık bebek sığmayacak mı bu tarih boyunca mazluma umut olmuş bu güzel vatana, bu aziz vatana. Bu cenaze merasiminde ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aziz kardeşlerim ülkemizdeki misafirlere ve muhacirlere bakarken hiçbirimiz siyasi mülahazalarımızın penceresinden bakmayalım. Hepimiz rabbimizin göğsümüze yerleştirdiği vicdan penceresinden, merhamet penceresinden bakalım. Vicdan bizi birleştirmezse her şey bizi ayırır. Merhamet bizi birleştirmezse, her şey bizi parçalar. Biz tarih boyunca zalimin karşısında durmuş, ama mazlumun ahından korkmuş bir milletin evlatlarıyız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Sakarya 72 milletin muhacirine ensar olmuş mübarek bir şehirdir. Cenab-ı hak bizi böyle bir kötülük böyle bir vahşetle asla karşılaştırmasın."
İSLAM KONSEYİ BAŞKANI KONUŞTU
Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in ardından Suriye İslam Konseyi Başkanı Şeyh Usame Er Rifat konuştu.
Cenaze namazının ardından anne ve oğlunun tabutları tekbirler eşliğinde ambulansa taşındı. Anne ve oğlunun cenazeleri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Hatay'a götürülecek. Anne ve oğlunun cenazeleri Suriye'nin İdlib şehrinde toprağa verilecek.
BAKAN KAYA: KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya cenaze namazı öncesi yaptığı açıklamada, "Emani bize emanetti. Bu yüzden acımız gerçekten büyük. Ben eşine de başsağlığı dileklerimizi ilettim" dedi.
Son zamanlarda Suriyeliler üzerinden kirli oyunlar planlanmak istendiğini söyleyen Bakan Kaya, şunları söyledi: "Buna karşı çok hassas ve duyarlı olmamız gerekiyor. Suriyeli kardeşlerimiz muhacir ve bize emanetler. Bu topraklar yüzyıllardır zulümden kaçanlara güvenli liman olmuştur. Suriye'de 6 yıldır büyük insanlık dramı yaşanıyor. 1 milyondan fazla insan katledildi çoğunluğu çocuk ve kadınlar. 6 milyon insan evinden ayrılmak zorunda kaldı. 5 milyonu farklı ülkelere sığındı. Bizim ülkemiz de 3 milyon Suriyeli kardeşimiz var. Biz onlara hiçbir zaman siyasi bir bakış açısı ile yaklaşmadık. Onları muhacir kardeşlerimiz olarak görüyoruz. 80 milyon vatandaşımız Suriyelilere biz açık kapı politikası ile kapılarımızı açmışken 80 milyon da Suriyeli kardeşlerimize evlerini ve gönüllerini açtı. Biz sahadayız ve vatandaşlarımızın sürekli içerisindeyiz."
Vatandaşların Suriyeli kadın, çocuk, öksüz ve yaşlılara nasıl sahip çıktıklarını gördüklerini belirtene Fatma Betül Sayan Kaya, "Son günlerde oynanmak istenen kirli planları da boşa çıkartacak bizim vatandaşlarımız. Buna eminiz. Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmamızı ifade etmek istiyorum. Onlar bize emanet. Onlar ülkelerindeki zalim Esed rejiminden kaçan Suriyelilere karşı bu kirli planlarda aynı zulmü işletmek istiyor. Bizim bu konuda duyarlı ve hassas olmalıyız. Onlar zalim bir zulümden kaçtılar biz burada güvenli limanız. Ülkelerindeki zulümler bittiğinde zaten hepsi vatanlarına dönmek için gün sayıyorlar. Ben Allah'tan emanet kardeşimize rahmet, doğmamış bebeğine rahmet diliyorum. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Allah rahmet eylesin. Bir 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebek vahşice katledildi. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Vatandaşlarımız bu zulme nasıl tepki gösterdiyse bundan sonra ki kirli planları da bozacak olan bizim vatandaşlarımız. Başaramayacaklar ve kardeşliğimizi bozamayacak" diye konuştu.
Sosyal medyadaki provokasyonlara değinen Fatma Betül Sayan Kaya, şöyle konuştu: "Sosyal medyadaki provokasyonlara karşı İçişleri Bakanlığımız çalışma başlattı. Basından da ayrıca kullandıkları haber diline karşı dikkatli olmalarını diliyoruz. Sosyal medyada özellikle çok fazla provokasyon başlatıldı. Ama basında maalesef bu provokasyon dilini destekler haberler yayınladı. Biz basının da temiz bir dil kullanmasını ve Suriyeli, muhacir kardeşlerimize karşı ön yargılı haberler yapmamasını adeta zulmü, suçu, vahşeti meşrulaştırır tarzda haberler yapmamasını bekliyoruz. Bu konuda da özel hassasiyet rica ediyorum. Bir kadın ve anne olarak yüreğim yandı. Ben eminim ki bütün kadınları bütün annelerin yüreği yandı. Vahşice katliamı yaşadık hep birlikte gördük. Ben basından da yapılan haberler kapsamında çok titiz ve dikkatli bir dil kullanmalarını istiyorum. Kardeşliğimizi hiç kimsenin bozmasına izin vermeyelim."
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya), -
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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerinde arama yapılan aralarında öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 35 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçaıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polisin evlere baskın yapması
Ev ve araçlarda yapılan aramalar
Şüphelilerin emniyetten çıkarılması ve araçlara konulması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ömer PANAR-ŞANLIURFA-DHA)
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Polisten kaçan motosikletli yayaya çarptı
Kaza kameraya yansıdı
TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 15 yaşındaki Umut Z., ehliyeti olmadığı için polisten kaçarken, yolun karşısına geçen 4 kişilik bir arkadaş grubunun arasına girip, 15 yaşındaki Buse K.'ya çarptı. Motosiklet sürücüsü Umut Z. kaçmak istediği sırada yakalanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitlik Caddesi'ne uygulama noktası kurdu. O sırada caddeden motosikletle geçen Umut Z., ehliyetsiz olduğu için telaşlanarak kaçmaya çalıştı. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik bir arkadaş grubunun arasına giren motosiklet sürücüsü Umut Z., yaya olarak yürüyen Buse K.'ya çarptı. Kaza sonrası genç kız yaralanırken, motosikletini kaldıran Umut Z. kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki esnaflar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Buse K., tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsü Umut Z., ise ifadesi için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Umut Z.'nin, ilk ifadesinde polisi karşısında görünce ehliyetsiz olduğu için telaşlandığını söylediği öğrenildi.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Polisten kaçarken kaza yapan motosiklet sürücüsü Umut Z.'nin çarpma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde diğer 3 arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçen Buse K.'ya hızlı gelen motosikletin çarptığı, sürücüsünün motosikleti kaldırdıktan sonra kaçmaya çalıştığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Güvenlik kamerası kayıtları
Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-
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Bakan Elvan: Uyuşturucu ile mücadeleye önem veriyoruz
KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.
Mersin'e yeni atanan Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret eden Bakan Elvan, uyuşturucu sorununa değindi. Bazı mahallelerde sorunun 'çok ciddi' boyutlarda olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu: "Mersin için sıkıntı teşkil eden bazı alanlar var. Özellikle uyuşturucu konusu. Başta Emniyet Müdürümüz olmak üzere, sayın valimiz, il jandarma komutanımız, ilgili tüm arkadaşlar bir bütün olarak uyuşturucu ile mücadelede çok önemli bir gelişme sağladı. Çok büyük bir gayret sarfediliyor. Bundan sonraki süreçte de uyuşturucu konusunu Mersin2in gündeminden çıkarmak istiyoruz" dedi.
Son dönemde yapılan operasyonlar ve sonuçlarını hatırlatan Elvan, şunları kaydetti: "Ben mahallelere gittiğimde, vatandaşlarımız ile konuştuğumda büyük bir memnuniyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten uyuşturucu konusunda çok ciddi sıkıntılar çeken mahallelerimiz vardı. Bunlar önemli ölçüde temizlendi. Çok sayıda kişi gözltına alındı, tutuklananlar oldu. Dolayısıyla uyuşturucuyla mücadele bizim için en önemli husulardan bir tanesi. Mersin'in huzuru ve barışı için bu konu önemli."
Görüntü Dökümü
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Kalkınma bakanı Lütfi Elvan'ın Vali Ali İhsan Su tarafından karşılanması
Bakan Elvan'ın kendisini karşılayanlarla tokalaşması
Elvan'ın Şeref Defteri'ni imzalaması
Ziyaretten görüntüler
Bakan Lütfi Elvan'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN,
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Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı: Boşanma davalarında polis de, hakim de, baro başkanı da eşini dövüyor
YARGITAY 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, boşanmaların yüzde 80'inde de doğrudan fiziksel şiddet bulunduğunu, boşanma davalarında polis, hakim, baro başkanının da eşini dövdüğünün görebildiğini söyledi.
Bursa Barosu tarafından Akademik Odaları Birliği'nde (BAOB) 'Aile Hukuku ve HMK Yargıtay Uygulaması' konulu seminer verildi. Seminerde Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan konuşmacı olarak katıldı. Seminer öncesinde gazetecilerin şiddet olaylarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Ömer Uğur Gençcan, Türk Medeni Kanunu'nda belirlenen şartların boşanma nedenlerini ortaya konduğunu belirtti.
Boşanma nedenlerin başında fiziksel şiddet geldiğini, duygusal şiddetin kanıtlanması halinde çiftlerin boşanmalarına karar verildiğini söyleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Türkiye'de, boşanma davaların sayılarına bakıldığında artış olmadığını belirtti. Gençcan, şunları söyledi:
"30 yıldır Hukuk Dairesi'nde görevliyim. Yılda ortalama 20-25 bin boşanma geliyor. Anlaşmalı boşanmalar Yargıtay'a gelmediğinden dolayı sayıda büyük artış olmuyor. Türkiye, Avrupa ülkelerine bakıldığın da en düşük boşanma seviyesinde bulunan ülkelerden biridir. Sosyal medyanın en büyük özelliği kamuya açık olmasındandır. Herkesin görgüsü ve bilgisi farkında varılmadan, yapılan paylaşımlar oluyor. Bunlar başka delillerle de desteklendiği zaman boşanma davalarında delil oluyor. Sosyal medyadaki, yani WhatsApp, Facebook'taki yazışmalar dahil ciddi delil olabiliyor."
"BOŞANMA DAVASI AÇILIR ALINMAZ KADIN KORUMA ALTINA ALINMALI"
Açılan boşanma davası sonucu kadınların potansiyel bir tehlike altına girdiğini ifade eden Gençcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef boşanan kadın, çocukları olmasına rağmen resmi bir evlilik yapması sonucu boşandığı eşi tarafından öldürebiliyor. Kadın, boşanma davası açılır açılmaz koruma altına alınmalı. Abartmıyorum, boşanmaların yüzde 80'inde fiziksel şiddet doğrudan var. İyi ki 6 bin 284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunumuz var. Bu da kadınların koruma altına alınmasıdır. Tabi ki uygulama sırasında bir iki kötü örnek olabilir. Bundan vaz geçmemiz asla mümkün değildir. Sebebi de genelde fiziksel şiddete onların uğramasıdır. Tabii ki bazen erkek de fiziksel şiddete uğramaktadır. Şiddet, çıkarılan kanunlarla ilgili değildir. Kişinin eğitim ve kültürle de alakası yoktur. Benim gördüğüm boşanma davalarında polis de, hakim de, baro başkanı da eşini dövüyor. Bunlar fiilen yaşanmış şeyler ve örnektir. Yasalarda kesinlikle boşluk yoktur. Bugün şiddete uğrayan kadınlar hakkını arar hale geldi. Bu da birçok il de koruma taleplerin artmasıyla ilgili bir olay. Şiddet neden kaynaklanıyor. Kişilerin çocuğu, karısı ve kayınvalidesini öldürüyor. İnsan öldürmedin bir mantığı olamaz. 'Efendim tazminatlar çok yüksek öfkelendik öldürdük' deniyor. Tazminatın çokluğu bir insanın öldürülmesi için asla bir sebep değildir. Bugün çocuklar miras için anne ve babasını öldürüyor. Şiddetin birçok nedeni var. Bu kişilerin ruhsal sağlığı ile ilgili bir konudur."
Görüntü dökümü:
Gençcan ile röp
Salondan görüntüler
Detaylar
Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -
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Yangın, müstakil evi küle etti
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan tek katlı müstakil ev, itfaiyenin müdahalesine rağmen kısa sürede küle döndü.
Çorlu İlçesi'ndeki Nusratiye Mahallesi'nde oturan Selahattin Kuşlu, müstakil evinin bahçesinde oturduğu sırada evinden dumanlar yükseldiğini görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının evlerine sıçramasından endişe eden komşularda çatılarına çıkarak hortumla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yanan evden görüntü
-Çatıda yangını hortumla söndürmeye çalışan vatandaş
-İtfaiyenin çalışması
-Olay yerinde bekleyenler
Haber–Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-
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Düzce'de minibüs ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
DÜZCE'de kavşakta otomobil ile çarpışarak devrilen minibüste 4 kişi yaralandı. Yara almadan kurtulan ve korkan 5 yaşındaki çocuğu kadın astsubay sakinleştirdi.
Kaza, D-100 Karayolu Hacıdayı Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden 41 yaşındaki Ferit Köse yönetimindeki 81 FK 888 plakalı minibüs, kavşakta 65 yaşındaki Mehmet Bakan'ın kullandığı 81 BM 088 plakalı otomobille çarpışıpı sürüklenerek devrildi. Minibüste bulunan 35 yaşındaki Neşe Köse, 68 yaşındaki Gülşah Güler, 72 yaşındaki Özden Güler ve 6 yaşındaki Ayça Kilbahri yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza sırasında minibüsten fırlayan koltuğun üzerinde yapıldı. Bu sırada minibüste bulunan ve yara almadan kurtulan 5 yaşındaki kız çocuğu korku yaşadı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubay çocuğu kucağına alarak sakinleştirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
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-Yaralılara müdahale
-Astsubayın küçük kızı sakinleştirmesi
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Kaza yeri
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
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Altın dolandırıcısı yakalandı
MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın dolandırıcılığı yapan Suriyeli bir kişiyi yakaladı.
Polise 17 Mayıs'ta başvuran Suriye vatandaşı Ali Halil Koca, sosyal medya üzerinden tanıştığı Basil Eltoma'dan altın satın almak için İstanbul'dan Mersin'e geldiğini söyledi. Bu kişiden 4 bin dolar karşılığında 120 altın aldığını ve kuyumcuya götürdüğünde sahte olduğunu anladığını anlatan Ali Halil Koca'nın verdiği bilgiler üzerine, Mersin polisi çalışma başlattı.
Ali Halil Koca'nın şüphelilerle yemek yediği lokantanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, Basil Eltoma'nın görüntülerine ulaştı. Ekipler, kimliğini belirledikleri Eltoma'yı, 7 Temmuz'da Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki bir kuaförde yakaladı.
Basil Eltoma, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Şüphelinin emniyetten çıkarılması
Araca bindirilmesi
Aracın gidişi
Sahte altınlardan görüntüler
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: MERSİN,
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Göle'de Aşıklar Bayramı heyecanı
ARDAHAN'ın Göle İlçesi'nde, 20'nci Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali çerçevesinde düzenlenen Aşıklar Bayramı, şenlik havası içinde geçti.
Göle İlçesin'de düzenlenen '3'üncü Ulusal Aşıklar Bayramı'nda Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen 40 halk ozanı hazır bulundu. Göle Kaymakamlığı önünde başlayan kortej yürüyüşüne Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Göle Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu, İstanbul, Ankara'daki Göle Derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Göle'nin cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde sazlarıyla yürüyen aşıklar ilgi gördü. topladı. Aşıkların seslendirdiği 'Hele sen Göle'nin neyini gördün' türküsü Göle Cadddelerinde alkış topladı. Aşıklar daha sonra kahveleri dolaşarak gösteri yaptı. Göle Sineması'nda devam eden Aşıklar Bayramı'n izleyenler saz ve söze doydu. Şenlik havasında devam eden Aşıklar Bayramında, ozanlar, ustalıklarını konuşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kortej yürüyüşü
Sinema salonundaki aşıklar bayramı
Konuşmalar
Aşıkların cadde ve sokaklarda kahvehanelerde atışma yapmaları
Milletvekili Orhan Atalay'ın konuşması
Belediye Başkanı Akın İsmailoğlu'nun konuşması
Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,
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