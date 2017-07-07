Dha Yurt Bülteni-8
SURİYELİ HAMİLE KADINA TECAVÜZ EDİP, 11 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER(EK)VAHŞİ CİNAYETİ İŞLEYENLER MESAİ ARKADAŞLARI ÇIKTI1)ŞÜPHELİLER ADLİYE YE SEVKEDİLDİAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'ın evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilerek başı...
SURİYELİ HAMİLE KADINA TECAVÜZ EDİP, 11 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER(EK)
VAHŞİ CİNAYETİ İŞLEYENLER MESAİ ARKADAŞLARI ÇIKTI
1)ŞÜPHELİLER ADLİYE YE SEVKEDİLDİ
AKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'ın evinden kaçırıldıktan sonra tecavüz edilerek başı taşla ezilerek, 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un ise boğularak öldürülmesiyle ilgili komşuları olan Birol K. ve Cemal B. gözaltına alındı. Birol K. ile Cemal B.'nin Halid Al-Rahmun ile aynı fabrikada çalıştıkları, aralarındaki tartışmanın ardından vahşi olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Talihsiz kadın ve oğlu yarın toprağa verilmek üzere Suriye'nin İdlib şehrine gönderilecek.
Kaynarca Birlik Mahallesi'nde ormanlık alanda tecavüz edildikten sonra başı taşla ezilerek öldürülen, bugün doğum için hastaneye götürülecek 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu oğlu Halaf Al-Rahmun'un hunharca öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bir yıl önce Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen ve ailesiyle Kaynarca'ya yerleşen 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun dün sabah Hatipler Mahallesi'ndeki evine geldiğinde evinin giriş kapısının kilidinin kırık, eşinin evde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayetinde, "Eşim ve oğlum evde yok. Çalıştığım tavuk kesimhanesinde Birol K. Cemal B. ile tartışmıştım. Gece mesaisinde erkenden ayrıldılar" dedi. Bunun üzerine polis Suriyeli ailenin yaşadığı apartmanda yaşayan 35 yaşındaki Birol K. ve arkadaşı 22 yaşındaki Cemal B'yi gözaltına aldı. İki kişi polisteki ifadelerinde birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşları Halid Al-Rahmun'un fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıklarını, tecavüz edip öldürdüklerini itiraf ettiler. Bu itiraf sonrasında ormanlık alana giden jandarma ekipleri 9 aylık hamile anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.
TECAVÜZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEMEYİN
Karısı ve oğlunun tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğünü öğrenen Halid Al-Rahmun jandarmadan Suriye'nin İdlib şehrinde yaşayan akrabaları nedeniyle olayın ilk anlarında eşinin tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğünü gizli tutulmasını isteyerek, "Kesinlikle tecavüz edilip öldürüldü demeyin trafik kazasında öldü diye söyleyin" diye talepte bulundu.
CENAZELER İDLİB'E GÖNDERİLECEK
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emani Al Rahmun'ın Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri bugün Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait araçla Adapazarı'na getirilecek. Cenazeler Cumartesi günü Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere İdlib'e gönderilecek.
İTİRAF ETTİLER
Cinayetten sonra gözaltına Birol K. ve arkadaşı Cemal B. Adapazarı'na getirilerek Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgulandı. Baronun görevlendirdiği avukat nezaretinde ifadeleri alınan iki şüphelinin tecavüz ve cinayet suçlamaları kabul ettikleri, kaçırma olayıyla ilgili de suçu birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi. İki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından Kaynarca Adliyesi'ne sevk edildi.
İHH Kaynarca İlçe Başkanı Ali Yoldaş vahşet kurbanı aileye bir senedir yardım ettiklerini söyleyerek, "Baba Halid bir yıl önce Kaynarca'ya gelmişti. Kendisine oturma izni aldıktan sonra tavuk kesimhanesinde işe başlattık. Ramazan Bayramı'nda fitre ve zekat vermek istediğimizde kabul etmemişti" dedi.
Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ise ilçelerinde 300 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu, bunlardan 6 ailenin Suriye uyruklu olduğunu söyleyerek, "İlçemizin böyle bir olayla adının gündeme gelmesi bizi çok üzdü" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kınama mesajında, "Kaynarca'da yaşanan vahşi katliamdan derin üzüntü duyuyorum. Bunu yapanlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Şiddetin dini, milleti, ırkı mezhebi olmaz. Kim yaparsa yapsın, kime yaparsa yapsın zulüm zulümdür. Bize düşen mazlumun yanında durmaktır. Asırlardır sergilediğimiz duruşumuz budur. Bugün de mazlumun yanında zalimin karşısında yer alacağız. Kardeşliğimiz bakidir. Adaletimize, merhametimize, insanlığımıza güvenip bize sığınan kardeşlerimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Şiddet ve nefret tohumlarının bu ülkede kök salmasına asla izin vermeyeceğiz. Asırlardır süren kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Görüntü DÖkümü
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Olay yerinden görüntüler
Zanlıların adliyeye sevkedilmeleri
Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), -
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2)HDP MİLLETVEKİLİ SELMA IRMAK'A 52.5 YIL HAPİS İSTEMİ
HAKKARİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Milletvekili Selma Irmak'ın, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a nakledilen duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Irmak'ın "Terör örgütü yöneticiliği" ve 6 kez "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 52.5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Irmak'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın yargılanmasına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın 2'nci celsesine Silivri Cezaevi'nde bulunan Selma Irmak SEGBİS sistemi ile katılırken, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Leyla Birlik, İmam Taşçıer, Ziya Pir ve Nihat Akdoğan da salondan izledi. Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
SAVCI 52.5 YIL CEZA İSTEDİ
Mütalaasında PKK/KCK terör örgütünün çağrısı üzerine başlatılan özyönetim ilanları ile hendek ve barikat eylemlerine dikkat çeken savcı, Selma Irmak'ın çatışmaların devam ettiği 27 Aralık 2015 tarihinde, DTK Eş Başkanı sıfatı ile özyönetime ilişkin 14 maddelik bir bildirge okuduğunu kaydetti. Irmak'ın hendek olaylarının olduğu dönemde DTK Eş Başkanı olarak faaliyet yürüttüğünü ifade eden savcı, DTK'nın ise KCK'nın çatı örgütü olduğunu belirtti. Irmak'ın DTK Eş Başkanı ve Milletvekili sıfatı ile terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hendek eylemlerini meşrulaştırıcı, teşvik edici nitelikte basın açıklaması yaptığını belirten savcı, 2014-2016 yılları arasında yaptığı konuşmalar dikkate alındığında, eylemlerin silahlı terör örgütü ile bağ oluşturacak şekilde süreklilik ve yoğunluk oluşturduğunu ifade etti. Sanık hakkında hazırlanan iddanamede "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ceza isteminde bulunulduğunu belirten savcı, Irmak'ın eylemlerinin bütün halinde"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunu oluşturduğunu vurguladı. Irmak'ın yaptığı 6 ayrı basın açıklamasında terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini överek meşrulaştırdığını kaydeden savcı, sanığın "Zincirleme şekilde basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçunu da işlediğini belirtti. Selma Irmak'ın belirtilen suçlardan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından ise beraatini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
BU VATANIN DÜŞMANI DEĞİLİZ.
Daha sonra savunması alınan Selma Irmak, duruşma salonunda savunma yapmak istediğini, ancak talebinin kabul edilmediğini belirterek, "Savunma hakkım engelleniyor. Bunun için mahkemede bulunmak istiyorum. Bir siyasi sorun var ve bu sorun mahkemelerde tartışılıyor. Kürt sorunu mahkeme salonlarında konuşabileceğimiz bir sorun değil. Bu sorun cezalandırma ile çözülebilecek bir sorun da değil. Sorun siyasidir ve siyaset meydanında çözülmelidir. Ben konuşmalarımda Kürt sorununun tıkanmış olduğuna dikkat çektim. Bu istemlerimiz mahkemelerde cezalandırılıyor. Diyalog kurmak çözümün ve barışın yoludur. Konuşma engellenmemeli ve önü açılmalıdır. Bu yol tıkanırsa ve mahkeme salonlarında sonuçlandırılmak istenirse, Kürt siyasetçilerinin konuşmaları mahkemelerde susturulursa Türkiye'nin durumu daha da kötüye gider. Demokrasi ve siyaset olmazsa kaos oluşur. Türkiye şu an bir handikap yaşıyor. Türkiye'nin itibarı düşüyor. Çünkü mecliste olması gereken milletvekilleri, seçilen belediye başkanları, gazeteciler, akademisyenler, emekçiler hapisteler. Meclis işlevsiz kalmış durumda. OHAL nedeniyle demokrasi ortadan kaldırılmıştır. Biz bu vatanın, ülkenin düşmanı değiliz. Bu ülkenin hem vatandaşı, hem de yurt severiyiz. Bize düşman hukukuyla bakılmasını istemiyoruz. Kürt sorunu ancak Kürt halkı ile ittifak edilerek çözülür ve Türkiye'nin önü açılır."dedi.
Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme Selma Irmak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın duruşmada hazır bulunma talebini Kanun Hükmünde Kararname gereğince reddeden mahkeme, Selma Irmak'ın bir sonraki celse yeniden SEGBİS ile duruşmaya katılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.
BEŞTAŞ: BİR HALKIN İRADESİNE, TEMSİLCİLERİNE KELEPÇE TAKILAMAZ
Yargılamayı izleyen HDP milletvekilleri, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP milletvekilleri adına açıklama yapan Meral Danış Beştaş, "Biz bu yargılamaların hiç birinin hukuki temelde olmadığını ifade etmeye devam edeceğiz. Bu kararlar mahkeme salonlarında değil, Ankara'da alınıyor. Bu kararları buradaki yargı mensupları veremiyorlar, veremezler. Yargının da tehdit altında olduğu şu anda, Türkiye'de itiraz eden, muhalefet eden, konuşan, bu kararları eleştiren herkes büyük bir tehdit altında. Burada yargılanan milletvekilleri değil, bu ülkenin yurttaşlardır. 6 milyon oy veren yurttaş, bu mahkeme koridorlarında yargılanıyor. Gerçekten demokratik siyasete karşı savaş açanlara her zaman söylediğimiz sözü tekrar ediyoruz. Bizim çalışmalarımız asla suç değildir. Demokratik siyaseti engelleyenler, milletvekillerini cezaevine atanlar en büyük suçu işliyorlar. Tarih karşısında sanık sandalyesine oturacaklar. Türkiye'de suçlu olup olmamak, terörist olup olmamak arasında hiç bir fark kalmadı. AKP'li olmayan herkesin terörist olarak ilan edildiği bir tarihsel dönem yaşıyoruz. Biz demokratik siyasetteki ısrarımızı devam ettireceğiz. Bize yönelik suçlamaların hepsi siyasi çalışmalardır. Bugün Eş Genel Başkanımız kelepçe takılmak istendiği için duruşmaya çıkmadı. Biz kelepçe takılma teşebbüsünü bile kabul edemeyiz. Bir halkın iradesine, temsilcilerine kelepçe takılamaz. Biz bunu halkımızın onuruna, kimliğine, kişiliğine ve temsiliyetimize hakaret sayarız. Bu yargılamalar Türkiye'nin başını belaya sokmaya devam edecek. Türkiyenin tek bir çıkış yolu, tek bir kurtluşu var. O'da demokrasi, hak adalet ve hukuktur. Adalet saraylarının gerçekten adalet dağıtmasını istiyoruz. Bugün adaletsizlik dağıtan adalet saraylarıyla Türkiye'nin önü açılmaz."dedi.
Görüntü Dökümü
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Milletvekillerinin adliyeden çıkışı
Meral Danış Beştaş'ın açıklama yapması.
Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
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3)YAYLADAĞI'NDA 'CANLI BOMBA' SORUŞTURMASINDA 2 GÖZALTI
HATAY'ın Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında geçen 4 Temmuz'da yakalanan Suriyeli canlı bombayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi daha gözaltına alındı.
Yayladağı İlçesi Güveççi Mahallesi kırsalında 4 Temmuz'da Kışlak Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Suriyeli canlı bomba K.A. bomba yakalandı. Canlı bombanın üzerinde 5 kilo 250 gram TNT ile 20 metre fitil ve 9 fünye ele geçirildi. Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden canlı bombayla bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 2 kişi Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İlk sorguları Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan zanlılar daha sonra sağlık kontrolünden geçirilip Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.
HATAY, -
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4)ANTALYASPOR TARAFTARI İHALE SALONUNU BASTI
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin akaryakıt istasyonu ihalesini basan taraftarlar, ihalenin Antalyaspor'un alması için arbede çıkardı. Taraftarlar, ihale salonuna girmeye çalışınca polis müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisinde olan Adnan Menderes Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunu ihaleye çıkardı. Belediye Encümen Salonu'ndaki ihale öncesi çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. İhalenin Antalyaspor'un alması için salonun önüne gelen yaklaşık 20 Antalyaspor taraftarı, ihaleye Antalya'nın dışından bir firmanın girdiğini iddia ederek, yabancı katılımcının dışarı çıkması için tezahürat yaptı. Taraftarlar, tezahüratlarının ardından salonun kapısını yumruklamaya başlayınca polis taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Bir polis, telsiziyle taraftarın kafasına vurunca olaylar arttı. Salonun cam kısmından da içeri girmeye çalışan taraftarlarla polis arasındaki arbede arttı. Bu esnada bir polisin belindeki tabanca yere düştü, başka bir polis düşen tabancayı aldı. Olaylar sırasında salonun camında da çatlak oluştu.
Polis, olayların yatışmasının ardından güvenlik önlemine destek vermeyen zabıta ekiplerine tepki gösterdi. İhalenin iptal edildiğinin belediye görevlileri tarafından bildirilmesiyle taraftarlar tezahüratlarla belediyenin dışına çıktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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İhaleden görüntü
Kalabalıktan görüntü
Yaşanan arbede
Polisin ve taraftarların tartışması
Detay
Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)
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5)BATMAN KOZLUK'TA TEOG SINAVINDA BAŞARILI 40 ÖĞRENCİYE KARADENİZ GEZİSİ
PKK'lıların silahlı saldırısı sonucu şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı Batman'ın Kozluk İlçesi'nde, TEOG sınavlarında başarı gösteren 40 öğrenci Kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün düzenlediği bir organizyon ile Karadeniz gezisine götürüldü. Öğrenciler 3 gün boyunca Rize ve Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, amaçlarının hem başarılı öğrencileri ödüllendirmek hem de öğrencilerin ülkenin diğer yerlerini gezmezeleri ve görmelerini sağlamak olduğunu söyledi. 9 Haziran'da PKK'lı bir teröristin silahlı saldırısı sonucu bulunduğu araçta şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı Kozluk ilçe merkezi ve kmöylerinde girdikleri TEOG sınavlarında başarılı olan öğrenciler Kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim müdürlüğünün hazırladığı bir organizyasyon ile 3 günlük Karadeniz gezisine götürüldü. Batman Üniversitesinin araç sağladığı gezide, öğrencilerin Karadeniz'deki masraflarını ise Ardeşen Kaymakamlığı üstlendi. Gezi kapsamında Kozluk'lu 40 öğrenci 5 öğretmenleri eşliğinde Trabzon ve Rize'de, Ardeşen Ahmet Hamdi Yazıcı Etnofrafya müzesi, Fırtına vadisi, Zilkale, Ayder Yaylası, Gelintülü şelalesi, Trabzon Uzungöl ve Trabzon sera gölünü gezdi.
Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, geziyi düzenlemelerinin amacının hem başarılı öğrencilere ödüllendirmek, hemde belki hayatında köyünden yada ilçesinden dışarı çıkmayan bu öğrencilerin ülkenin diğer kültürlerini görüp gönül ve kardeşlik bağı kurmalarını ile kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.
Görüntü Dökümü:
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-Öğrencilerin gezesinden görüntülerw
-Öğretmenlerin konuşması
-Öğrencilerin konuşması
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,-
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