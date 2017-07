Dha Yurt Bülteni-8

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (3) (GÖRÜNTÜLÜ HABER)



1)KAYMAKAM AKÇA: CAN KAYBININ OLMAMASINA SEVİNİYORUZ



Bursa'nın Kestel İlçesi Organize Sanayi bölgesi'nde bugün bir tekstil fabrikasında çıkan ve çevredeki fabrika ve tesise sıçrayan yangın 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın bölgesine gelen Kestel Kaymakamlığı'na vekaleten bakan İnegöl Kaymakamı Ali Akça ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mhammet Emin Tarım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangında can kaybının olmamasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Kaymakam Akça,"Aynı bölge içerisinde 3 tane işletme var. 2' si tekstil bir tanesi de mobilya. Mobilya işletmesinden yangının çıktığını söylüyorlar. Nedeni yapılacak incelemelerden sonra ortaya çıkacak. İtfaiye ekiplerimiz zamanında alevlere müdahale etti. Başarılı bir çalışma yaptılar. Olayda can kaybının olmaması sevindirci" dedi. Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım, yangına 30 araç 100'ün üzerinde personel desteği, ile müdahale edildiğini söyledi. Çalışmalarda, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir belediyesi destek verdiler. Yangının çıkış nedeni daha sonra belirlenecek" diye konuştu.



BURSA/DHA



2)DEAŞ'LIYA ENDONEZYALI KIZI SATIN ALAN ÖRGÜT ÜYESİNE 'CİNSEL İSTİSMAR' SORUŞTURMASI



ADANA'da terör örgütü DEAŞ üyesi 36 yaşındaki S.Y.'nin evinde yakalanan ve 1 yıl önce parayla satın alıp, kendine eş yaptığı Endonezyalı 15 yaşındaki R.F.R., sorgusunda kimliğini gizlemek için 3 farklı isim söyledi. Firarda olan S.Y. hakkında açılan 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan ifadesi alınacak olan genç kızın gerçek adı İstanbul'daki kayıtlardan saptandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 22 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda, aralarında 'Adana emiri' A.Ç.'nin de bulunduğu 2'si çocuk 12 kişiyi yakaladı. Gülbahçesi Mahallesi'nde ise örgüt üyesi S.Y.'nin evinde yakalanan R.F.R.'nin (Rezky Fantasya Rullie) Endonezyalı olduğu saptandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki sorgularında, hücre evi oluşturup örgütün Suriye koluna, militan, para, yiyecek ve giyecek gönderdiklerini itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 8 şüpheliyi tutuklanırken aralarında A.Ç. ile cami bombacısı Mahmut Kılıçarslan'ın da bulunduğu 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayrıca serbest bırakılan Endonezyalı genç kız da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Endonezyalı R.F.R.'nin kimlik tespiti sırasında gerçek bilgilerini sakladığı 3 kez farklı isim verdiği ortaya açıktı. Evinde kaldığı ve halen firarda olan örgüt üyesi S.Y.'nin 1 yıl önce İstanbul'daki ailesinden parayla satın alıp, kendine eş yaptığı belirlenen genç kız, bugün sağlık kontrolünden geçirilip, S.Y. hakkında başlatılan 'Çocuğa karşı cinsel istismar' suçlamasıyla ilgili ifadesi için Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Endonezyalı kızın ailesinin de DEAŞ ile bağlantılı olabileceği belirtilerek bu yönde de araştırma yapıldığı bildirildi. Bu çerçevede kızın ailesiyle birlikte sınır dışı edileceği öğrenildi.



Haber: Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,



3)TIR SÜRÜCÜSÜNÜN DİKKATİ KAÇAKLARI YAKALATTI



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde bir TIR'ın dorsesine gizlice giren 2 Suriyeli, sürücünün kendilerini fark etmesi üzerine ormanlık alana kaçtı. Suriyeli kaçaklar jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.İstanbul'dan yüklediği malı Almanya'ya götürmek üzere yola çıkan 45 yaşındaki A.B. yönetimindeki TIR, Malkara İlçesi'nde mola verdi. Sürücü A.B., molada dorse mührünün koparıldığını fark etti. Dorseyi kontrol eden A.B., malların arasına gizlenmiş 1'i kadın 2 kişiyi fark etti. 2 kişi bu sırada dorseden atlayarak ormanlık alana kaçtı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ormanlık alanda yaptığı aramada Suriyeli oldukları ve yasadışı yollarla gizlendikleri TIR dorsesinde yurtdışına kaçmak istedikleri öğrenilen 2 kaçağı yakaladı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.



4)NURDAĞI'NDA 20 YILLIK HUSUMET BARIŞLA SONUÇLANDI



GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesi'nde, iki aile arasında 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle 20 yıldır sürdürülen kan davası, barışla sonuçlandı. Sakçagözü Mahallesi'nde oturan Saygılı ve Güneş aileleri arasında 20 yıl önce 2 kişinin öldüğü kan davası, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın araya girmesi ile sona erdi. Aileler tarafsız olarak seçtikleri Atmalı Mahallesi'nde düzenlenen törende bir araya geldi. Aile üyeleri burada birbirlerine sarılıp kan davasını sonlandırdı. Törene; Kaymakam Lokman Düzgün, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Garnizon Komutanı Vahit Sağdıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Nacar, İlçe Müftüsü Yusuf Ağbayram ve her iki aile üyelerinin mensupları katıldı. Barış töreninde mevlit de okutuldu ve İlçe Müftüsü Yusuf Ağbayram tarafından dua edildi.



5) 3 İLDE ARANAN 13 ADRESTE 130 KİLO ESRAR ELE GEÇTİ: 7 GÖZALTI



GÜVENLİK güçlerine yakalanmamak için iller arası uyuşturucu sevkiyatında 'öncü' ve 'artçı' ekip şeklinde hareket eden 7 uyuşturucu satıcısı, polis tarafından Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 13 adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.



Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları istihbari çalışmalarda tespit ettiği uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Şüphelilerin iller arası yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanmamak için birden fazla araç kullanıp 'öncü' ve 'artçı' ekip olarak sevkiyatı yaptıklarını belirleyen ekipler Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 130 kilo esrar ele geçirilirken, Kahramanmaraş'ta 4, Diyarbakır'da 2 ve Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde ise 1 olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu sırada şüphelilerden birini kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Uyuşturucu temin edip ticaretini yaptıkları iddia edilen 7 kişi, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.



