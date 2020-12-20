Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
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Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

20.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:42
Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

TOKAT'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlanırken, alandaki çalışmalar havadan görüntülendi.

TOKAT'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlanırken, alandaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisi içine yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 500 milyon liraya ihale edilen havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları, çift vardiyalı sürdürülüyor. Yeni havalimanı inşaatının 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor. Yüzde 85'i tamamlanan havalimanındaki çalışmalar havadan da görüntülendi. 


Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı
Tokat'ta yeni havalimanı inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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