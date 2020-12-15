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DHA YURT BÜLTENİ - 8

15.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:30
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Uşak'ta doğalgaz kaynaklı üçüncü patlama, yaşlı çift yaralandıUŞAK'ta dün yaşanan doğal gaz kaynaklı iki ayrı patlamanın ardından bugün de Kemalöz Mahallesi'nde bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi.

Uşak'ta doğalgaz kaynaklı üçüncü patlama, yaşlı çift yaralandı

UŞAK'ta dün yaşanan doğal gaz kaynaklı iki ayrı patlamanın ardından bugün de Kemalöz Mahallesi'nde bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşlı bir çift hafif şekilde yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 13 Aralık Pazar günü saat 10.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi nedeniyle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren kısım kısım tekrar gaz verilmeye başlandı. Atatürk Mahallesi 2'nci Şeker Sokak ve yaklaşık 500 metre mesafedeki 6'ncı Yunus Emre Sokak'taki 2 apartmanın 1'inci katlarındaki kombilerdeki gaz sıkışması nedeniyle saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada, mahalleli panik yaşadı ve sokağa döküldü. Ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki binalarda hasar meydana geldi, camları kırıldı. Park halindeki bazı otomobiller de zarar gördü. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamalar nedeniyle toplam 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaşanan bu felaketin ardından, bugün sabah saatlerinde bu defa Kemalöz Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın son katında iddiaya göre doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlamada yaralan yaşlı bir çift, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerden 112 Acil Servis ekiplerinin yaralı kadını sırtında ambulansa taşıdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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