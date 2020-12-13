DHA YURT BÜLTENİ - 8

Serik'te yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Serik'te dün gece şiddetli şekilde yağan ve bu sabahtan itibaren de yer yer etkisini sürdüren yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkiinde ve Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerini su bastı. Kökez Mahallesi Antalya Büyükşehir Belediyesi mezbahası önünde yolda biriken sular bazı mahallelere ulaşıma kısa süreli de olsa engel oldu. Araçlar yoldan geçmekte zaman zaman zorlandı. Ayrıca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ıslanan sokak hayvanları ise sığınacak yer aradı.

Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------Yazır mevkiinden görüntülerVatandaşların çektikleri görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Köpeğini saatlerce araçta bıraktı, gazetecileri tehdit etti

Bursa'da hastanede tedavi gören eşini ziyarete gidip, köpeğini minibüsün ön koltuğuna bağlayan kişi, çevredekilerin ihbarı ile bulundu. Saatlerce araçta kalan köpek kurtarılırken, polisin uyardığı kişi gazetecilere, "Verin kimliklerinizi. Sizin defterinizi düreceğimö dedi.

Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi Kayaali Caddesi'nde park halinde olan minibüsün içerisinde bir köpeğin bağlı olduğunu görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 16 GR 355 plakalı minibüsün yanına gelen polis ekipleri, plakadan sahibine ulaştı. Aracının yanına gelen yaşlı adam, köpeğini bağladığı yerden çözerek, dışarıya çıkarttı. Yaşlı adam, özel bir hastanede tedavi olan eşinin yanına gittiği için köpeği araçta bıraktığını söyledi. Bu kişi, kendisini görüntüleyen gazetecilere de, "Verin bakalım kimliklerinizi. Sizin defterinizi bir düreyimö dedi. Ekipler, yaşlı adama köpeğini kontrol etmesi ve uzun süre araçta bırakmaması gerektiğini söyleyerek, olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Arabada mahsur kalan köpekten görüntüler-Köpeğin sahibinin gelmesi-Köpeği çıkarması-Gazetecilere tepki göstermesi-Polisle tartışması-Detaylar

Haber: Derya EVREN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Vaka oranı iki katına çıkan Antalya'da kısıtlamaya uyuldu

VAKA oranının 1 haftada iki katına çıktığı Antalya'da sokaklar boş kalırken, Konyaaltı Sahili'nde ise kısıtlamadan muaf turistler hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent için uyarıda bulunulan sağanak da etkisini göstermeye başladı.

Türkiye'de koronavirüsün etkisini azaltmak adına hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci günü Antalya'da sakin geçiyor. Kısıtlamaya tam anlamıyla uyulan kentte sokakların boş ve sakin olduğu dikkati çekti. Cumhuriyet Meydanı'nda yalnızca kuşlar ve kedilerin olduğu görülürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Bir grup turist denizde oluşan dalgaları seyredip cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekti. Kentin ana arterleri ise tamamen boş kaldı.

BEKENEN YAĞIŞ BAŞLADIMeteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü kent merkezi ve ilçeleri için dün 'turuncu uyarı'da bulundu. Sel ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen uyarıda, bugün öğleden sonra sağanağın etkisini göstereceği belirtildi. Sağanak, öğle saatlerinde kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Konyaaltı Sahili'nden detayDrone görüntüleriKent merkezinden detayBoş yollardan detayYağmur detayıCumhuriyet Meydanı'ndan detayKuşlar ve sokak köpeklerinden detayYağmurun altında yürüyen vatandaş

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Çalınan kuzularını getirene 15 Temmuz hatıra para koleksiyonunu verecek KAHRAMANMARAŞ'ta, öğrenme güçlüğü ve konuşma bozukluğu olan Süleyman Salih Akbey'in (10) babası tarafından kendisine hediye edilen 2 kuzusu çalındı. Kuzularını çok özlediğini ve rüyalarına girdiğini belirten küçük Süleyman, 4 yıldır biriktirdiği 406 tane 1 liradan oluşan 15 Temmuz hatıra para koleksiyonunu kuzularını getirene vereceğini söyledi.

Olay, 8 Aralık'ta Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olayda Ali Akbey'in evinin bahçesine giren kimliği belirsiz 2 kişi, kuzuları alıp, kaçtı. Sabah kalktığında babasının kendisine hediye ettiği kuzuları göremeyen Süleyman Salih Akbey, gözyaşlarına boğuldu.

KUZULARI İÇİN 406 HATIRA PARASINI GÖZDEN ÇIKARDIGüçlükle konuşan Süleyman Salih Akbey, kuzularına kavuşmak için 4 yıldır biriktirdiği 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bastırılan 406 tane hatıra parasını da gözden çıkardı. Kuzularını çok özlediğini belirten Akbey, "Onlarla oyun oynuyordum, yemek veriyordum. Onları çok özledim. Rüyalarıma giriyor. Polisler benim kuzumu bulsunlar. Kuzularımı getirenlere 406 hatıra paramı vereceğim" dedi.

'İNSANLIK NAMINA YARDIM İSTİYORUZ'Baba Ali Akbey ise çalınan kuzularının maddi değerinin umurunda olmadığını, oğlunun üzülmesine dayanamadığını söyledi. Kuzuların oğlu için bir hem terapist hem arkadaş olduğunu ve onlarla birlikte vakit geçirdiğini belirten baba Akbey, "Oğlumun gelişme ve konuşma bozuklukları var. O yüzden evde vakit geçirsin diye 2 tane kuzu almıştık. Kuzularını evimizin bahçesine yaptığım küçücük ahırında kendi elleriyle besleyip sularını veriyordu, onlarla oyun oynuyordu. Biz de memnun oluyorduk bundan. 4 gün önce hırsızlar oğlumun 2 kuzusunu alarak götürdüler. Oğlumun 4 yıldan beri biriktirdiği, 406 tane 1'er liralık 15 Temmuz hatıra para koleksiyonu var. Oğlumun o kadar çok canı yanmış ki 'Baba kuzularımı bulana ben paralarımı vereceğim' dedi. Hırsızların yakalanmasını ve kuzularımızın bulunmasını sağlayana oğlumun 406 tane 15 Temmuz hatıra parasını hediye edeceğiz. Kuzuları ve hırsızları görenlerden insanlık namına yardım istiyoruz" diye konuştu.Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de hırsızların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Süleyman Salih Akbey'in paraları dökmesiParaları dizmesiParalardan detaySüleyman'a anne ve babasının yardım etmesiParalarla boz vermesiParalardan detayGüvenlik kamerasıSüleyman Salih'in kuzularla oynadığını anlatmasıSüleyman Salih ile röp.Ali Akbey ile röp.Genel ve detay görüntülerHırsızların bahçeye girmesiKuzuları çalmaları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, parkta top oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 20 çocuk, parkta top oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Çocuklar, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların parkta top oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı